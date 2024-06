Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quarta-feira, 5 de junho de 2024

Diálogo

José Saramago - escritor português Eu acredito no respeito pelas crenças de todas as pessoas, mas gostaria que as crenças de todas as pessoas fossem capazes de respeitar as crenças de todas as pessoas". FELPUDA

Nos bastidores, há quem garanta que acordo político estaria sacramentado, em que pré-candidato a prefeito recuaria, mas, em troca, colocaria na chapa majoritária como vice alguém do conhecido grupo que é chamado "sangue do meu sangue". A conversa tem sido que é só questão de alguns dias para que o anúncio seja feito. Do lado do partido que fez a proposta, é praticamente certa a aliança. Do outro lado, a "enrolação" indica que a questão está resolvida. Ah, o poder!

Ampliando

A partir do fim de outubro, a British Airways ampliará a conectividade entre Londres, Brasil e Argentina, aumentando a frequência diária entre Londres Heathrow (LHR) e Guarulhos (GRU). Serão 10 voos semanais.

Mais

Com essa melhoria, os assentos na rota aumentarão em 28% em relação ao último inverno, incluindo saídas noturnas. Os voos adicionais serão atendidos pelo Boeing 787-8 Dreamliner e terão início no dia 29 de outubro.

O cardiologista e pesquisador Décio Gonçalves da Silva Júnior, do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), teve artigo publicado no The New England Journal of Medicine, principal jornal e website médico do mundo. O tema foi o projeto do qual a instituição participa desde 2019, intitulado "CSL112_3001 Estudo de fase 3, multicêntrico, duplo-cego, randomizado, controlado por placebo e de grupo paralelo para investigar a eficácia e segurança do CSL112 em pacientes com síndrome coronária aguda", sob responsabilidade do pesquisador.

Suando a camisa

De secretários a servidores comissionados, todos estão orientados a se empenhar e a participar das reuniões do pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Campo Grande. O quadro não apresenta diferença em relação ao do PP, que trabalha pela reeleição da atual prefeita. Os encontros, fora do horário do expediente, estão sendo realizados sem interrupção e, passadas as convenções,

folgas aos sábados e domingos se tornarão, até o fim de outubro, se houver segundo turno, "vagas lembranças''.

Tabuleiro

A possibilidade de o secretário Hélio Peluffo deixar o comando da Pasta de Infraestrutura e Logística (Seilog) para coordenar a campanha do atual prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos (PSDB), não está descartada, muito embora exista a possibilidade de ele ir para a Secretaria da Casa Civil, em um remanejamento com o atual titular, Eduardo Rocha. No caso, ambos apenas "trocariam de lugar".

Futuro

A participação de Peluffo na campanha em Ponta Porã se justificaria porque é seu reduto eleitoral e o atual prefeito era seu vice, assumiu quando ele renunciou, em 2022, para comandar a secretaria a pedido do governador Eduardo Riedel. Caso se confirme sua saída do governo para atuar na campanha e em caso de vitória , ele pavimentará o caminho para novos rumos políticos em 2026.

