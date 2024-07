Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 12 de julho de 2024

DIÁLOGO

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Lucas Lujan - escritor brasileiro "Eu sinto saudade da coragem que eu tinha quando estava aprendendo a andar, quando não sentia vergonha de pisar em falso e entendia a queda como um progresso”. FELPUDA

Com o sonho de se tornar vice cada vez mais distante, figurinha decidiu bancar nome de “chegado” em chapa majoritária e em igual cargo, mas de pré-candidatura adversária. Se terá sucesso, isso é uma incógnita, até porque essa tentativa de movimentar a peça no xadrez político da sucessão já foi detectada.

O que se ouve é que ele deveria estar é cuidando de manter a sua atual posição e não ficar perdendo tempo com causas perdidas. E não custa lembrar: barata esperta não atravessa galinheiro.

Acidente

Um trabalhador morreu depois de sofrer descarga elétrica quando fazia a manutenção de placas solares. Ele, que era de uma empresa terceirizada, estaria usando equipamentos necessários de segurança.

Mais

O homem sofreu parada cardíaca ao receber o choque, foi socorrido, mas não resistiu. O local onde ocorreu o triste fato foi na cobertura do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília (DF).

A edição de julho da revista Casa Vogue traz a sustentabilidade como tema, apresentando projetos residenciais, móveis e peças de design criados com tecnologia industrial, materiais reciclados, restauro e reaproveitamento de matéria-prima para causar o mínimo de impacto ao meio ambiente. Na capa da publicação, está a residência projetada pelo arquiteto Rodrigo Ohtake para a família em Ibiúna, interior de São Paulo, fotografada por Filippo Bamberghi. Para esse projeto, o arquiteto empregou o sistema de construção industrializada, em que todos os módulos que compõem a casa são produzidos na fábrica para, posteriormente, serem montados no terreno, evitando desperdício de material e produção de resíduos. A revista mostra projetos executados em diversos estados brasileiros e no mundo, assim como uma reportagem sobre os jardins filtrantes. Do Rio Sena, na França, ao Parque Orla Piratininga, em Niterói (RJ), é seguida a solução de tratamento de água idealizada pelo paisagista francês Thierry Jacquet, revolucionando o urbanismo

Fim

Não convidem para a mesma mesa a prefeita Adriane Lopes (PP) e o ex-prefeito Marcos Trad (PDT). A parceria política que durou os últimos sete anos terminou e cada um está em lados opostos e com direito a troca de farpas.

Ele andou dizendo que deixou o cargo – quando renunciou para disputar o governo – com a administração “redondinha”. Ela, candidata à reeleição, tem culpado o antecessor pelas, digamos, mazelas na cidade. Vai vendo…

Renata Boldrini participará da segunda edição do festival de cinema que ocorrerá entre os dias 19 e 27 em Bonito, estando todos os dias no Centro de Convenções de Bonito para apresentar os filmes da mostra competitiva do Bonito CineSur; serão 30 filmes de 12 países da América do Sul que estarão concorrendo ao troféu Pantanal.

Fernando Ximenes, Emmanuel Basseil e Amilton Godoy

Faxina

No primeiro e até a metade do segundo mandato de Marcos Trad, Adriane Lopes foi vice e depois assumiu o cargo de gestora quando ele renunciou. Herdou indicados do agora ex-parceiro e, depois, passou a fazer a faxina administrativa, o que evidentemente contribuiu para o afastamento político. No dia 9, ela exonerou o último remanescente do time passado: o cunhado do ex-prefeito.

Ungida

O presidente estadual do PL, Tenente Portela, sinalizou que em Dourados a sigla não estará no mesmo palanque do PP, da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, e diferentemente de Campo Grande, nem no do PSDB, do ex-governador Reinaldo Azambuja. O entendimento é esse quando ele assegura que a pré-candidata a prefeita é mesmo Gianni Nogueira, esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira.

Aniversariantes

* Colaborou Tatyane Gameiro