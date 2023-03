Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 16 de março de 2023

Martha Medeiros escritora brasileira

Todos temos nossas dores de estimação.

O que nos diferencia uns dos outros é

a capacidade de conviver amigavelmente com elas".

FELPUDA

Comentadíssima a cedência de ex-cabecinha coroada de município do interior, que, depois de conquistar boquinha em um dos poderes, teria sido cedido para atuar em uma entidade conhecida como "clube dos confrades". De acordo com as línguas mais afiadas, a figurinha ganhou "emprego", mas não "trabalho", o que significa que até então

não precisaria colocar a mão na massa no local de origem.

No endereço novo, assumirá com pompas e circunstâncias

um cargo de comando. Como se vê...



Leilão

No dia 21, a Receita Federal realizará o 2º leilão do ano

de itens apreendidos

e abandonados no Aeroporto Internacional de Viracopos,

em Campinas (SP). Entre os lotes estão componentes eletrônicos, acessórios para celular, produtos de informática, eletrodomésticos, peças e acessórios para carros, instrumentos musicais, artigos esportivos, tecidos, óculos, relógios, vestuários, bolsas, calçados, bicicletas e motocicletas.

Mais

O leilão é on-line,

e poderão participar pessoas

físicas e jurídicas. O período

de recebimento de propostas termina no dia 20, às 20h (de MS). Os interessados precisam possuir certificado digital, bem como

ter Certidão Negativa ou Positiva

com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais válida na data do leilão.

Mais informações podem

ser conferidas pelo site:

receita.fazenda.gov.br.





Pelo sexto ano consecutivo, o Hotel das Cataratas ganhou o título de melhor hotel sul-americano pela Forbes Travel Guide. Situado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Paraná, o empreendimento permanece como o único do Brasil e da América do Sul a ser avaliado com cinco estrelas, cotação máxima do guia, que já está em sua 64ª edição.

Luanna Caramalac e Emannuel Duim / Arquivo Pessoal - Instagram

Veronica Ferraro / Foto: Givanni Mochetti

Na gaveta

A tal da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar possíveis irregularidades

da empresa de energia em Mato Grosso do Sul (a Energisa) foi devidamente arquivada, o que, aliás, já se dizia que poderia acontecer desde o seu início, em 2019, não precisando ter bola de cristal. A pandemia da Covid-19 foi apontada como uma das principais causas para a interrupção dos trabalhos.

Justificativa

No dia 13, o Diário Oficial da Assembleia Legislativa de MS publicou o arquivamento, determinado pelo presidente da Casa, Gerson Claro. A justificativa é

que a 11ª Legislatura, da qual

o autor do pedido da CPI, Capitão Contar, participava, encerrou-se no dia 31 de janeiro deste ano.

Sendo assim...

Negócios

Uma missão empresarial de Mato Grosso do Sul, liderada pela Fiems, retorna nesta sexta-feira da Índia, onde ainda se encontra para discutir novos negócios e ampliar a relação comercial com aquele país asiático. O grupo cumpre agenda em Nova Déli e também em Mumbai.

As reuniões vêm sendo realizadas com a Confederação da Indústria da Índia e com o Conselho de Promoção da Índia, além de visitas em ministérios e embaixadas e em feiras de alimentos e de hospitalidade. Atualmente, a relação comercial sul-mato-grossense com aquele país é na exportação de óleo de soja e na importação de componentes têxteis.

Aniversariantes

Nelly Maksoud Rahe,

Dr. Edgard Augusto Anderson Nasser,

Maria Ignez Grassano Streicher

de Souza,

Wellington Achucarro Bueno,

Nice Maria Souza Fontoura,

Antônio Carlos Medeiros Veiga,

Elizabete Pereira,

Helena Satiko Ussui,

Jefferson Ritter,

Francisney Salomão Cunha,

Luciana Munhoz Pereira Leite,

José Vidal Flores,

Ramão Tadeu da Costa,

Sérgio Kimio Oikawa,

Elva Barros Fontora,

Sônia Maria de Faria Pereira,

Aymar Benedicto Sartori,

Rosemary Maluf Fecner Victorio,

João Carlos Teles dos Santos,

José Wanderley Soares,

Roberto Bigolin,

Dr. Márcio Vasques Thibau

de Almeida,

Dr. Augusto Mariani Sobrinho,

Maria Lucia Costa Metello,

Eva Candida da Silva Neri,

Ticiana Birches Severino Soares,

João Rodrigues Pereira,

Domingos Sávio da Costa,

Doglas Wendll Sorgatto,

Dr. João Pedro de Souza Zardo,

Dr. Norton Riffel Camatte,

Ana Cristina do Nascimento Braga,

Dalva dos Santos Morais,

Hordonês José Alves,

Anna Paula de Morais Paiva,

Olavo Mariano Mendes,

Luis Ideneis de Godoy,

Jussara Abrão,

Lorenzo Tôrres Cintas,

Maria Aparecida Rezende Barbosa,

Carla Brito Ribeiro,

Ailton de Oliveira,

João Fernando Muller Soares,

Maria Lúcia Borges Assumpção Gattass,

Paulo Roberto Godoy,

Dr. Everton Cristian Dias Perdomo,

Ilma Gomes Dias,

Arlete Hansen dos Santos,

Walmir Gonçalves,

Milton Félix Batista,

Renata Furtado,

Dirce de Souza Muniz,

Leila Miriam Fajuri,

Fábio Barbosa de Oliveira,

Luciesse Rodrigues Freitas,

Aida Richards de Castro,

Wilson de Araujo,

Alice da Silva Dias,

José Marques de Souza,

Dália Kayoko Nishimura,

Janayna Laura Santana Moreira,

Rosângela Fúlvia Santos,

Sonia Nacer de Souza,

João Roberto Pereira Ximenes,

Mauro André Katayama,

Fernando Augusto Abdo Villalba,

Elenira Flores Schimidt,

Rosania Almeida dos Reis,

Gilberto da Silva Gomes,

Laurentino Santos Azambuja,

José Abraham Castilho,

Elza Francisca de Souza Maciel,

Rubens Garcia Bueno,

Edilio Cesar Centurion,

Marlene Ferreira Lange,

Alexandre Lopes Ribeiro,

Leila Mamede Duarte,

Eliane Cristina Ferreira,

Elisabete Lubacheski de Aguiar,

Silvia Regina Fattor,

Tatiana Matos Freitas,

José Mauro Rodrigues Bacha,

Mauro Edson Macht,

Reinan Bispo Sobral,

Mila Gouveia Hans Carvalho,

Ivete Saes Zana,

Jurema Cabral Ortiz,

Leonardo Lima dos Santos,

Myrian Guimarães Echague,

Carolina Freitas Cardoso,

Glaucir Loureiro Ribeiro,

Pethula Emmanuelle de Castilho,

Sabrina Cabrera,

Gustavo Calabria Rondon,

Talita Pereira Marcondes,

Adib Carneiro Barbosa,

Marco Antonio Paulo Maggio,

Patricia Maria Vasques Garcete,

Rafael Gonçalves da Silva

Martins Chagas,

Annamelia Ferreira de Castro Sejopoles Alexandria,

Clara Lúcia da Cunha Amaral Mello,

Iara Silvia dos Reis Dutra Oliveira,

Francisco Carlos Aranda,

Luiz Egberg Penteado Anderson,

Cristina Chahuan Tobji de Aquino,

Wilian de Araújo Hernandez.

Colaborou tatyane gameiro

Assine o Correio do Estado