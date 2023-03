Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 9 de março de 2023

Mario Quintana - poeta brasileiro



"Se eu pudesse, pegava a dor,

colocava a dor dentro de um

envelope e devolvia ao remetente".



FELPUDA



Figurinha que chegou a ser lembrada até como possível ocupante de vaga em chapa à majoritária

nas eleições passadas talvez tenha acreditado ser uma grande estrategista política. E foi por isso que acabou metendo os pés pelas mãos e, pensando em colher rosas, ficou mesmo com o abacaxi para descascar.

Suas articulações caminham para o fracasso e, perante o prezado eleitor, ele ficará como aquele que não prestou atenção em sua verdadeira função. Assim sendo...



Xadrez



Com o PT no comando do País, as articulações de Mato Grosso do Sul com vistas às eleições municipais de 2024 e às gerais de 2026 começam a ser estudadas no xadrez político. Na disputa pela Prefeitura de Campo Grande, uma das prováveis chapas deverá ser formada pelos deputados estaduais Pedro Kemp e José Orcírio dos Santos. Ambos, aliás, já disputaram, em ocasiões diferentes, a cadeira do Paço, mas sem sucesso.



Cadeira



Com relação às eleições gerais, quando estarão em jogo o governo, o Senado e as vagas de deputados estaduais e federais, o atual deputado federal do PT Vander Loubet tem sinalizado que pretende disputar uma das duas cadeiras do Senado, que estarão disponíveis com o fim dos mandatos de Nelson Trad Filho e de Soraya Thronick. Outro postulante é o ex-governador Reinaldo Azambuja, com quem o petista quer “jogar junto”.

Pedrossian Neto, Mara Caseiro e Londres Machado

Maria Lucia Souza



Confronto



Como a guerra entre bolsonaristas e lulistas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul começa

a ficar acirrada, são esperados para a próxima semana intensos debates sobre a ameaça que o presidente Lula teria feito, de que não liberaria os valores das emendas aos deputados federais que apoiam o pedido de criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar os episódios de 8 de janeiro. Os parlamentares estaduais vão entrar na briga, pois a manobra daquele governo afeta as bandas de cá, uma vez que Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira, ambos do PL, assinaram o documento.



Musculatura



Há quem garanta que as articulações do chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, vêm aumentando a musculatura política do governador Eduardo Riedel. O fato de ter sido deputado estadual e secretário de Governo na segunda administração do ex-governador Reinaldo Azambuja o credencia para trabalhar pelo fortalecimento do municipalismo, e obviamente isso reflete em dividendos políticos para o tucano.



Sem moleza



Três servidores foram designados para compor a Comissão Permanente de Sindicância na Assembleia Legislativa de MS, conforme ato do presidente Gerson Claro, com vigência até 29 de fevereiro do ano que vem. Caberá a eles conduzirem os procedimentos para apuração sumária de irregularidades. A referida comissão foi criada em junho de 2019.



Colaborou Tatyane Gameiro