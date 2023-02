Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023

CARNAVAL E CHUVA

Mesmo com encerramento hoje, no sábado (25), tem o enterro dos ossos com a festa "Até o Último Glitter" para foliões se despedirem

Nesta terça-feira (21), último dia de carnaval, o encerramento da comemoração nas ruas de Campo Grande estará por conta do Cordão Valu, Farofa com Dendê e Falofolia, além de mais um dia com desfiles das escolas de samba.

O bloquinho Cordão Valu estará à frente da festa na Esplanada Ferroviária, com atrações que incluem marchinhas com a Banda Duu Carnaval, Banda do Mato e Projeto Ksulo, com início às 15h.

Já na Maria Fumaça, quem estará à frente da comemoração é o bloco Farofa com Dendê, que sairá em cortejo às 17h, encerrando o percurso na Esplanada Ferroviária.

A novidade do último dia de festa desse ano é o acontecimento do encontro de blocos, em que o bloco Farofa com Dendê fará presença no Cordão Valu.

Mais tarde, a partir das 22h30, os foliões poderão ir ao Farofolia, na Loop Musica Hall.

Escolas de samba

Além dos carnavais de rua, acontece hoje o segundo dia de desfile das escolas de samba,

que desfilam pela Avenida Alfredo Scaff, próximo a Praça do Papa, a partir das 20h.

Nesta terça, participam as seguintes escolas:

1º Cinderela Tradição do José Abrão - ‘Cinderela Tradição 30 anos de história’;

2° Deixa Falar - ‘Carnavalis’;

3° Unidos do Aero Rancho - ‘Eu sou o grande Aero Rancho: Esse é meu povo’;

4° Os Catedráticos do Samba - ‘Homenagem a Coxim: Portal do Pantanal virou festa’.

Chuva

Pela previsão do tempo, nem no último dia de carnaval os foliões conseguirão escapar da chuva na Capital.

Segundo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Mato Grosso do Sul (Cemtec), o clima instável prevalece em todo o Estado.

Desse modo, quem pretende curtir o carnaval pode separar ar o guarda-chuva ou a capa, caso queiram se protejer da água.

Conforme o Cemtec, Campo Grande terá máxima de 26°C e mínima de 21°C durante o hoje.

Além disso, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Capital tem previsão de chuva com trovoadas o dia todo.

Inclusive, o Inmet já publicou um alerta de risco para a possibilidade de chuvas intensas em todo o Estado.