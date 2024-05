Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 27 de maio de 2024

Arte

Mostra multimídia expõe o caráter formativo da educação artística

A exposição "Entre a Aula e a Escol(h)a", idealizada pelo artista colombiano Julian Vargas, segue aberta ao público até esta quarta-feira, 29 de maio, no Museu da Imagem e do Som (MIS), no centro de Campo Grande. A mostra reúne 12 obras, incluindo pinturas, vídeos, instalações e esculturas tecnológicas, e pode ser visitada gratuitamente das 8h às 17h50.

O projeto de Vargas propõe uma reflexão sobre a importância das artes na educação básica e seu impacto na formação cidadã.

"Aulas de artes enriquecem a experiência educacional e a vida dos alunos, promovendo a apreciação estética, o pensamento crítico e a compreensão cultural. Desenvolvem habilidades como criatividade, empatia e resolução de problemas", destacou o artista.

Entre as obras, os visitantes encontrarão pinturas de médio e grande porte retratando a vida escolar, esculturas interativas com alto-falantes, esculturas cinéticas, vídeo-performances e fotografias do processo criativo. Duas das obras são interativas, permitindo ao público participar ativamente da exposição.

A exposição oferece audiodescrição das obras e legendas para o vídeo do making off. Durante a abertura e na roda de conversa, haverá tradução em libras.

Julian Vargas, que além de artista é arquiteto e músico, traz sua vasta experiência multidisciplinar para a exposição. Ele é mestre em Estudos de Linguagem pela UFMS e foi percussionista da banda Projeto Kzulo.

"Estamos falando de um trabalho que reflete várias camadas do artista, desde suas experiências pedagógicas até sua atuação em arte, tecnologia e sociedade", comentou Venise Melo, professora da UFMS e mediadora do bate-papo.

O projeto "Entre a Aula e a Escol(h)a" é financiado pela Lei Paulo Gustavo (LPG) do Ministério da Cultura, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande (Sectur), Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), Museu da Imagem e do Som, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Setesc, Governo do Estado, UFMS e o coletivo de pesquisa Entre Nós.

Serviço

Exposição de Arte "Entre a Aula e a Escol(h)a"

Data: Até 29 de maio (quarta-feira)

Horário: Segunda a Sexta, das 8h às 17h50

Local: Museu da Imagem e do Som (MIS), Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Vila Carvalho, Campo Grande

Entrada: Gratuita

Para mais informações, siga o Instagram do artista (@julianvargas_art) ou visite o site oficial.

