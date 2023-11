Correio B

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Cecilia Sfalsin - escritora brasileira Eu sou forte... O forte chora, o forte sente dor,

o forte sofre, o forte esmorece, o forte chega até a desfalecer na fé, mas o bonito de tudo é que o forte não desiste”.

FELPUDA

Pré-candidato poderá ter que gastar muita, mas muita saliva mesmo para explicar e tentar convencer, durante a campanha eleitoral, como e por que servidora de cargo em comissão, lotada em seu gabinete, assinava contratos de milhões de reais com gente do time que ele comandava. Como se acha Titanic, poderá se deparar com muitas pontas de iceberg. Como escreveu Baltasar Gracián y Morales: “Um homem atento percebe que é ou será visto. Sabe que as paredes têm ouvidos e que o que é malfeito acaba por ser conhecido”.

E?...

Apesar das negativas a respeito, há quem diga que o deputado federal Marcos Pollon não deverá ser o candidato a prefeito de Campo Grande pelo Partido Liberal (PL).

Mais

A realidade é que Bolsonaro quer manter apoio sólido na Câmara e no Senado. Sair um parlamentar afinado e entrar um suplente que não corresponda ao esperado é uma conta que não bate.

Inspirada no eclipse solar que aconteceu no dia 14, a Rolls-Royce lançou um modelo limitado do Rolls-Royce Ghost. Com apenas 25 unidades, o Black Badge Ghost Ékleipsis simula no teto do veículo, por meio de luzes de fibra óptica, “o momento impressionante em que a lua obscurece completamente o sol”, informa a marca. O carro também conta com o relógio da coleção personalizada, adornado com um diamante de meio quilate de lapidação brilhante, finalizado com gravuras no contorno de alumínio escuro. O painel tem 1.846 estrelas gravadas a laser em uma “linha do tempo simbólica de um eclipse total”.

Herdeiro

Depois do insucesso nas urnas na disputa pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul, o médico André Puccinelli estaria preparando seu filho, o advogado André Puccinelli Júnior, para ser também seu herdeiro político. O emedebista filiou Andrezinho ao Solidariedade. Não está descartada a possibilidade de o pai lançar o filho como pré-candidato a prefeito.

Bastão

Embora haja quem afirme que André Puccinelli Júnior será provável candidato a vereador, comentários nos bastidores dão conta que ele disputaria a prefeitura. André pai estaria com dificuldades políticas por derrotas sucessivas: não conseguiu eleger a prefeito Edson Giroto, nem Marcio Fernandes, de quem foi forte cabo eleitoral, e, por fim, não conseguiu se eleger ao governo do Estado.

Homenagem

Sessão solene da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul será realizada, às 19h de hoje (31), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, para entrega de títulos de cidadão sul-mato-grossense e de comendas de mérito legislativo. A homenagem será para 88 personalidades, por bons serviços prestados ao Estado. Estão previstos shows com artistas regionais para abrilhantar o evento.

Colaborou Tatyane Gameiro