Confira a coluna Diálogo, na íntegra, desta sexta-feira, 06 de janeiro de 2023

DEBAIXO DA LONA

Com Marcos Frota como embaixador e mais de 60 profissionais envolvidos, Circo dos Sonhos apresenta "Alakazan A Fábrica Mágica" ao público da Capital; montagem estreia na sexta e segue em cartaz até 29 de janeiro

Foi Rick Romano, um trapezista do rol de personagens da novela “Cambalacho” (1986), que levou Marcos Frota a trabalhar como um profissional do circo na vida real.

Quer dizer, também na vida real, já que, em muitas das cenas da atração televisiva, a rodopiar pelos ares, o ator passou a dispensar dublês durante as gravações.

Em 1995, quando finalmente criou o seu próprio circo, Frota, atualmente com 45 anos de carreira, já ostentava um currículo estrelado de dar inveja em muitos veteranos.

Até ali, o ator somava 13 novelas, quatro séries, além de dezenas de participações em especiais de teledramaturgia, sempre na Globo, e mais quatro filmes de longa-metragem e um Prêmio Molière de melhor intérprete, o Oscar do teatro brasileiro na época, pelo papel principal na peça “Como a Lua” (1981), com texto e direção de Vladimir Capella (1951-2015).

No século 21, Marcos Frota esteve em outros sucessos, a exemplo de “O Clone” (2001), “América” (2005) e o remake de “Ti Ti Ti” (2010).

Porém, já não era mais possível que o astro da tevê ofuscasse o homem de circo em que o ator mineiro se tornara. Os prêmios começaram a se dividir, e até a chegar com mais frequência, pelo trabalho desenvolvido no picadeiro.

CHEIO DE MORAL

É com essa moral que o Tonho da Lua, de “Mulheres de Areia” (1993), aporta em Campo Grande, a partir de sexta-feira, às 20h, com o Circo dos Sonhos, da família Jardim, do qual é parceiro e embaixador desde 2014.

O picadeiro está sendo montado no estacionamento do Shopping Campo Grande. O Circo dos Sonhos retorna à Capital prometendo “diversão, magia e a fantasia do mundo circense”, com o espetáculo “Alakazan – A Fábrica Mágica”, que segue em cartaz até 29 de janeiro em vários horários.

É o embaixador Frota quem comanda o “universo” de aproximadamente 100 minutos de duração, repleto de música, teatro, dança e circo.

No total, são mais de 60 profissionais envolvidos, entre eles mais de 30 artistas brasileiros e estrangeiros com talento de nível internacional. A trupe traz malabaristas, equilibristas, contorcionistas, mágicas, muita palhaçada, além de globo da morte, pêndulo e patinação.

TRÊS LONAS

Há mais de cinco anos, o espetáculo percorre o País. A criação é da família Jardim, com mais de 30 anos de tradição, que hoje possui três circos que viajam pelo Brasil.

Nos circos da companhia trabalham centenas de pessoas, entre elenco, produtores, carpinteiros, serralheiros e muitos outros profissionais envolvidos na produção de três espetáculos de sucesso.

“Alakazan – A Fábrica Mágica” é apresentado sob a lona vermelha do Circo dos Sonhos, que itinera pelo Brasil abrigando outros espetáculos em mais duas estruturas, as lonas lilás e branca.

“Resolvi criar um espetáculo que fosse um sonho, mesclando teatro, dança, música e artes circenses e que pudesse levar nossa plateia a um mundo mágico, o mundo do picadeiro, que exerce encantamento nas pessoas há séculos”, destaca Rosana Jardim, diretora do espetáculo.

ATRAÇÕES

Evoluções espetaculares de contorção, força e delicadeza que as belas artistas desenvolvem nos tecidos e na lira e um globo da morte que fará o público se surpreender são algumas das atrações que o Circo dos Sonhos apresenta.

Os palhaços também garantem momentos divertidos junto ao público, com números cômicos que prometem levar a plateia às gargalhadas.

Tudo acontece dentro do sonho de uma garotinha que, despertada por um mágico, vai parar no circo.

Nesse ambiente de sonhos, a plateia é convidada a viver essa aventura no fantástico e maravilhoso mundo do circo, e aquela menina, que outrora estava desanimada com seus brinquedos banais, agora participa empolgada do espetáculo, interagindo com os artistas circenses.

SINOPSE

Confira a sinopse do espetáculo: “Senhoras e senhores, preparem-se para uma grande viagem ao divertido universo de magia e fantasia do Circo dos Sonhos. O espetáculo ‘Alakazan – A Fábrica Mágica’, que traz à cena música, teatro, dança e circo.

Dirigido por Rosana Jardim, o espetáculo conta com performances de grande impacto e números circenses de báscula, contorção, malabares, monociclo, equilíbrio no arame, tecido aéreo, faixa e muita palhaçada.

‘Alakazan – A Fábrica Mágica’ traz à cena o duelo entre os personagens Alan e Kazani, que disputam a atenção da pequena Ly, a já conhecida menininha do Circo dos Sonhos.

Ly é uma criança curiosa, que toca e fotografa tudo ao seu redor. Em uma visita à biblioteca, ela é surpreendida por Alan, que surge como em um passe de mágica e lhe entrega um livro especial, retirando o tablet de suas mãos.

Encantada pelo livro, ela pede que ele leia a história, mas quando ele inicia, é interrompido por um som de sinos. Quando os dois procuram de onde vem tal som, surge Kazani, que transporta todos para a Fábrica Mágica, um universo fantástico onde tudo é possível.

A cada badalar do sino e movimento das engrenagens, Ly é transportada para outro universo com novas atrações, sempre acompanhada por seu amigo Alan.

Kazani não gosta da interação entre Alan e Ly e compete por sua atenção. Essa disputa vai seguir e se fortalecer até o último ato, onde ocorre o confronto final, quando Ly conseguirá transmitir aos dois o poder da amizade e da união, mostrando que é possível compartilharem suas habilidades, assim como os livros e os tablets, que compartilham seus conhecimentos com seus leitores”.

Serviço

CIRCO DOS SONHOS

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande.

Espetáculos de terça a sexta-feira, às 20h.

Sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30min e 20h. Duração: 1h40min.

PREÇOS

Lateral inteira: R$ 50

Lateral meia: R$ 25

Central inteira: R$ 70

Central meia: R$ 35

VIP inteira: R$ 100

VIP meia: R$ 50

*Meia-entrada para crianças de 2 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos.

Mais informações sobre compra de ingressos por meio dos telefones (11) 2076-0087/(11) 99777-7177 ou pelo site circodossonhos.com.

