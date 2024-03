Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 1º de março de 2024

George Bernard Shaw - escritor irlandês "Errar é humano, mas se a borracha

acaba antes que o lápis,

estamos passando dos limites”. FELPUDA

Há quem afirme que acordos políticos inimagináveis teriam sido celebrados em recantos secretos. Na mesa, dois tratados: o das eleições municipais e o da disputa em 2026. Com o vazamento, tornou-se fato até comum, e o que se sabe é que tem gente com acertos com este, aquele e aquele lá também, que sairão como “adversários”. A estratégia a ser adotada durante a campanha eleitoral será apoio ao candidato do partido no estilo “nem tanto ao mar nem tanto à terra”. Vai vendo...

Encontro

Estão abertas as inscrições para o 2º Encontro de Mulheres Empreendedoras – Mulheres à Frente: Reinvenção na Era Digital, que ocorrerá dia 11 de março, promovido pela Faculdade Insted. Da programação constam painéis e palestras, com a participação de destacadas personalidades.

Querendo

Quem estaria com intenções de disputar a prefeitura de Corumbá seria o ex-senador Delcídio do Amaral, presidente estadual do PRD (surgido da fusão do Patriota com o PTB). Em sua trajetória política, teve dois mandatos de senador, mas em maio de 2016 acabou cassado.

A partir do dia 5 de junho, começam a circular as cédulas de dinheiro do Reino Unido com a imagem do rei Charles III. O novo design poderá ser encontrado, inicialmente, em notas de cinco, 10, 20 e 50 libras. De acordo com o Banco da Inglaterra, as novas notas só serão impressas para atender a qualquer aumento na demanda ou para substituir as usadas. A decisão visa, segundo comunicado, minimizar o impacto ambiental e financeiro da mudança, com objetivo de condizer com a campanha ambiental do monarca.

Flavio Castro, Jair de Castro e Jary Castro Vitor Thire. Foto: Lali Moss

Ressabiados

Alguns tucanos com intenções de disputar uma das cadeiras na Câmara dos Deputados estão analisando se valerá a pena entrar na briga em 2026. É que o ninho está congestionado de pretensos postulantes a uma das oito vagas. Atualmente, o partido ocupa duas cadeiras, e para qualquer agremiação conseguir eleger mais do que isso, é preciso que haja um milagre. Portanto...

Revanche

A entrada em cena do vice-governador Barbosinha (PP) como pretenso pré-candidato a prefeito de Dourados coloca lenha no fogo político que está fazendo o caldeirão da disputa ferver ainda mais. Embora diga que

sua disposição de partir para o confronto não se trata de vingança, ele pretende derrotar o atual prefeito

Alan Guedes, hoje colega de partido, que foi seu adversário em 2020 e ganhou. Quer dar o troco neste ano.

Novo endereço

Para brigar com Alan Guedes, o vice-governador Barbosinha terá de mudar de partido. Mas sua pretensão de disputar deverá continuar ou acabar em 10 de março, prazo que ele mesmo anunciou, pois até lá quer saber se a população se empolgará com seu nome no páreo. Ele não sinalizou, caso a decisão seja pela pré-candidatura, onde se filiará. Nos meios políticos, dizem que mudaria de mala e cuia para o Republicanos.

