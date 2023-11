Jorge amado - escritor brasileiro Temos olhos de ver e olhos

de não ver, depende do estado

do coração de cada um”.

FELPUDA

A possibilidade de certo partido cair no colo de sigla que já definiu rumos para a próxima campanha eleitoral começa a causar apreensão em alguns filiados.

A situação estaria no estilo “por fora, bela viola; por dentro, pão bolorento”. Daí o certo escanteio de figurinha que até então vinha reinando. Por falar nisso, luz de alerta teria se acendido depois que, internamente, naquele partido começou a ciranda de apresentações de nomes para pré-candidaturas, a maioria com pouco ou nenhum peso político. Escoladas sobre escolhas erradas no passado, lideranças nacionais deverão entrar em campo e colocar ordem na sigla.

Afinal, política realmente não é para amadores.

Inéditos

Um espaço virtual que disponibiliza serviços inéditos aos criadores de abelhas de todo o Brasil está sendo apresentado

pela Embrapa. Trata-se do Infobee.

Mais

O espaço traz os resultados de pesquisas nas áreas de apicultura e meliponicultura (atividade de criação de abelhas nativas sem ferrão), além de cursos, vídeos, animações e aplicações web.

Até o dia 14 de novembro, o Congresso Nacional estará iluminado na cor azul em apoio ao Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem, em especial para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. O movimento teve origem na Austrália em 2003 e foi inspirado no Outubro Rosa, que alerta o público feminino a respeito do câncer de mama. De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de próstata é o mais comum e responde por 28,6% das mortes por neoplasias malignas no sexo masculino. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos por conta da doença, de acordo com dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Marianne Cogo

Ana Lucia Alves de Arruda Pereira e Emerson Belaus Pereira

“Pirão”

O ano pré-eleitoral nem chegou ao fim e quem pensava que os confrontos seriam entre os possíveis pré-candidatos conclui que se enganou. Brigas ferrenhas, com denúncias de ambos os lados, vêm acontecendo em diversos municípios, envolvendo prefeitos e vereadores. Muitos estão seguindo a tese popular de “farinha pouca, meu pirão primeiro”. E durma-se com um barulho desses!

Definidos

Os dois maiores colégios eleitorais de Mato Grosso do Sul estão com candidatos a prefeitos definidos pelo PP para o pleito de 2024, e o trabalho é apenas conversar com outros partidos para a formação do arco de alianças. Na cabeça das chapas estarão Adriane Lopes, de Campo Grande, e Alan Guedes, de Dourados. Diferentemente do que ocorre em outras localidades, o Progressistas descartou abrir mão para o PSDB.

Adversários

Embora aliado do PP na administração estadual, o PSDB caminha para ser seu adversário em Campo Grande e em Dourados, na disputa pelas prefeituras. Composição a essa altura é praticamente impossível, até porque o deputado federal Beto Pereira é o nome para ser submetido à avaliação nas urnas pelos campo-grandenses. Em Dourados, ainda não se chegou a um nome viável, mas crescem as apostas sobre a possibilidade de o vice-governador Barbosinha deixar o Progressistas e “pousar”

no ninho tucano para a disputa.

Colaborou Tatyane Gameiro