Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 2 de setembro de 2024

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

MAX LUCADO - ESCRITOR AMERICANO

Perdoe e doe como se fosse sua última oportunidade.

Ame como se não houvesse amanhã,

e se houver um amanhã, ame novamente”.

FELPUDA

A situação em certo partido que tem candidatura à Prefeitura de Campo Grande pode muito bem ser comparada ao soneto do grande poeta Raimundo Correia (1859-1911): “Vai-se a primeira pomba despertada... Vai-se outra mais... mais outra... enfim dezenas”.O motivo seria discordância sobre decisão da sigla no rumo tomado nesta campanha municipal. Essa, digamos, “migração”, é claro, tudo às escondidas.

Mudança

Os serviços do portal da Câmara Federal acessados por login vão migrar para plataforma Gov.br. Com a mudança, o cidadão manterá seu histórico de participação e continuará utilizando os serviços assinados, como boletins eletrônicos, debates interativos, enquetes legislativas, entre outros.

Mais

Para atualizar o login, o usuário deverá entrar no portal com o cadastro atual e seguir as instruções. A partir do dia 11 de janeiro

de 2025, as contas não integradas ao Gov.br serão excluídas. Já o acesso a serviços disponíveis sem login continuarão a ser feitos normalmente no portal.

Cristina Alcântara de Carvalho e Martha Santos Pereira

Roberto Jatahy e Rita Magalhães

Outra paixão

Alguns candidatos a vereador disputarão essas eleições sem que necessariamente sigam a linha programática dos partidos aos quais estão filiados. Seria de caso pensado: se eleitos, atuariam para fortalecer as legendas com as quais se identificam ideologicamente e mudariam de endereço com a abertura da janela partidária, fortalecendo as “siglas do coração”.

Sem reação

Ex-secretário de governo da atual administração, o deputado estadual Pedro Caravina foi vaiado por diversos servidores, incluindo policiais civis. O parlamentar é delegado de polícia aposentado e preferiu ficar quieto diante dos gritos da galera, que deseja

reajuste e quer apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Caravina andou pedindo para a turma encerrar o movimento, e agora está no olho do furacão.

Paradoxo

Alguns deputados, em conversa muito reservada, disseram que o governo Riedel tem capacidade técnica das mais relevantes, mas afirmam que há necessidade de alguém no Executivo que possa discutir com os servidores descontentes e que tenha visão política mais ampla. Policiais civis falando até em parar chega a ser um paradoxo, se for levado em conta que a Secretaria de Administração, que em tese seria encarregada de tratar dessas questões, tem um adjunto que é delegado de polícia.

ANIVERSARIANTES

Heitor Cavalcanti Fagundes,

*Colaborou Tatyane Gameiro