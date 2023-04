Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 6 de abril de 2023

Martha Medeiros - escritora brasileira Não gosto de nada que é raso, de água pela canela.

Ou eu mergulho até encontrar o reino submerso

de Atlântida ou fico à margem, espiando de fora”.

FELPUDA



Nos bastidores políticos, muitas articulações vêm ocorrendo e convergindo, em sua maioria, para a troca de comando dos partidos, por conta do descontentamento de filiados ou para uma melhor condução das articulações com vistas às eleições municipais de 2024. As siglas querem entrar na batalha para conquistar o maior número de prefeituras e de vagas nas Câmaras Municipais. As mudanças seriam os primeiros passos para quem deseja chegar em 2026 com time forte.



Firulas



As composições partidárias voltadas para as disputas eleitorais de 2024 estarão diretamente ligadas a Brasília.

Muita coisa está em jogo, desde distribuição de cargos até quem permanecerá no time da oposição. Cá por essas bandas, políticos poderão “formar” possíveis alianças, mas não se pode esquecer que a decisão vem de cima para baixo.



No passado

Um exemplo típico dessa situação ocorreu em 2014, quando o tucano Reinaldo Azambuja e o petista Delcídio do Amaral andaram “namorando politicamente”: o primeiro sairia candidato ao Senado na chapa do segundo, que disputaria o governo. O PT nacional entrou em campo e “melou” a articulação, proibindo qualquer aliança entre petistas e o PSDB. Afinal, manda quem pode, obedece quem tem juízo.

A mais antiga tatuadora filipina é também a mulher mais velha a aparecer na capa de uma revista Vogue. Apo Whang-Od tem 106 anos e nasceu no povoado de Buscalan, província de Kalinga, ao norte das Ilhas Filipinas.

Ela é uma das últimas remanescentes de sua tribo, que ainda preserva a maneira tradicional de fazer tatuagens, usando espinho

de limeira preso a uma haste de bambu como agulha, e fuligem misturada com batata-doce e diluída em água para pigmentar

a pele. Quando tinha 16 anos, aprendeu o ofício com o pai e tornou-se a primeira mulher a tatuar as tradicionais batok, prática secular da tatuagem indígena. Então, Apo passou a viajar por toda a província de Kalinga para ajudar a tatuar as comunidades com os símbolos sagrados dos seus antepassados.

Nuvens



A prefeita Adriane Lopes não vive seus melhores dias administrativos, pois, desde que assumiu, tem enfrentado um turbilhão de problemas. No dia 4, ela recebeu intimação do Tribunal de Contas de MS dando o prazo de 20 dias para regularizar a situação da folha de pagamento e encaminhar outras documentações. Pairam sobre a administração algumas nuvens, que poderão se transformar em raios e trovoadas. O risco é grande.



Dor de cabeça



Embora tenha herdado um abacaxi do seu antecessor Marcos Trad, Adriane Lopes poderá enfrentar problemas em sua jornada à reeleição caso não justifique o “inchaço” em sua administração. Isso porque os gastos com a folha de pagamento atingiram 57,2% do limite prudencial, que é de até 54% da receita, o que significa excesso de servidores. Explicar ao distinto eleitorado que a máquina pública é uma “mãe” para uns, deixando a cidade “órfã”, é que são elas.



Tiroteio



Pela confusão armada, partido só tem “união” no nome, pois está rachado e não se descarta intervenção da cúpula nacional.

A senadora Soraya Thronicke está em pé de guerra com a ex-deputada federal Rose Modesto na disputa pelo comando do União Brasil. Nos bastidores, o que se ouve é que a parlamentar está enfraquecida politicamente, pois sob o seu comando a sigla perdeu a pouca musculatura que tinha.

Já a ex-tucana seria, dizem alguns, “a salvação da lavoura”.



Colaborou Tatyane Gameiro