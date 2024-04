Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 9 de abril de 2024

Correio B+

O evento começou ontem, 09 de abril com o desfile da marca Aluf e segue até o dia 14 em dois endereços na capital paulista: nos shoppings Iguatemi São Paulo e JK Iguatemi

Com 27 desfiles, o SPFW N57 celebra, até o dia 14 de abril, a sintonia com um processo criativo contínuo de transformação. As marcas Aluf, Amapô, André Lima, Gloria Coelho e Lilly Sarti retornam à semana de moda, e duas estreiam: a cearense Catarina Mina e a paranaense Reptilia.



A abertura aconteceu ontem no JK Iguatemi à noite com o desfile da Aluf e a participação da Orquestra Sinfônica Heliópolis, com a regência do maestro Edilson Ventureli, que apresentou um repertório com obras de Heitor Villa-Lobos, Antonin Dvorak e Alexander Alyabyev.



A orquestra foi a primeira em seu gênero no mundo criada em uma favela. Reconhecida mundialmente, ela integra o Instituto Baccarelli, que atende anualmente 1.400 alunos em Heliópolis. Seu patrono é o maestro Zubin Mehta.



No desfile, os músicos da orquestra vestiram roupas desenhadas pela estilista Ana Luiza Fernandes e feitas com algodão oriundo de agricultura renovável desenvolvido pela Vicunha.



Estamos em um momento que pede essa sintonia, que precisa se traduzir em gestos e ações concretas para repensar o mundo”, afirma Paulo Borges, diretor criativo e fundador do SPFW. “Com posições e gestos claros, reforçamos nossas crenças e laços com todos que compartilham da reinvenção em torno de um futuro em formação”, completa Paulo Borges.



O SPFW N57 reafirma sua crença nesse processo criativo, resultado do trabalho e esforço de todos que acreditam que é possível transformar e produzir novas realidades. Um movimento que atravessa e transborda a própria moda, pluralizando suas conexões e expressões. É nessa sintonia que se constrói o futuro, alinhados com as demandas do novo século.

Edição 57 - Sintonia - Divulgação

Celebrações no SPFW



No dia 14 de abril, a veterana Gloria Coelho abre o domingo na Galeria Nara Roesler, com desfile que celebra seus 50 anos de marca. No final da tarde, João Pimenta fará sua apresentação na cobertura do histórico Edifício Martinelli, no centro de São Paulo, dentro das celebrações pelo centenário do prédio, primeiro arranha-céu construído na capital paulista.



E, no início da noite, a Amapô Jeans comemora 20 anos com desfile na Love Cabaret, também no centro da cidade, outro local cheio de história. Ali funcionou por décadas a Love Story, uma das mais emblemáticas casas noturnas da capital.



Em 2022, o INMODE lançou o programa Cria Costura de aceleração e qualificação criativa em bairros da periferia de São Paulo, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Trabalho. O programa, que tem o apoio do SPFW, foi pensado para estimular o potencial criativo que muitas vezes não encontra oportunidades reais para se manifestar.



Em sua 5a edição, o Cria Costura leva à passarela do SPFW as criações de 32 participantes do programa. O desfile acontece no dia 10 de abril, no espaço JK Iguatemi.



“Buscamos ampliar o território da costura para que os participantes possam desenvolver e aprimorar seus próprios projetos, compreender o fazer criativo em todas as etapas e agregar valor ao trabalho”, explica Graça Cabral, fundadora e conselheira do INMODE. “E ao mesmo tempo reforçar a qualificação técnica a partir do uso mais consciente dos recursos disponíveis com a metodologia de resíduo zero. Com isso, todos ganham.”



Esta edição tem o patrocínio master de Mercado Livre, C6 Bank, Eudora, Truss Professional e Iguatemi. Patrocínio GWM, Ypê e Sou de Algodão. Parceria institucional da Prefeitura de São Paulo. Apoio educacional do Senac e apoio de HunterDouglas, Revo e OH A ÁGUA. Realização IMM e INMODE.