Confira a coluna Diálogo, na íntegra, deste sábado/domingo, 14/15 de janeiro de 2023

Tânia Gauto - poeta brasileira

Sentir o vazio consumado em você e a visão de um mundo comum do lado de fora, observando somente os fatos... Vou sobreviver? Sim! Auspiciam as amoreiras do lado de fora”.

FELPUDA

Aos poucos, as cortinas vão se fechando depois da apresentação dos principais atores e atos, ficando a sequência apenas para a atuação dos dublês e dos figurantes, que poderão ser chamados no decorrer dos próximos dias.

Os melhores e mais importantes papéis foram distribuídos, e a esperança para uns e outros que sobraram é que, de repente, surja uma vaga, nem que seja para atendente de camarins. Pelo que se ouve, espaço poderá até surgir, mas não para quem acredita que seja para ele. Realmente, a rapadura é doce, mas não é mole.

Lei

Sancionada pela Presidência da República a lei que facilita a localização de doadores cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). Assim, fica determinado que os voluntários à doação deverão fornecer ao Redome os dados necessários.

Mais

No caso de não se encontrar via esse documento, os responsáveis do registro ou os hemocentros poderão ter acesso aos dados mediante simples requisição feita a órgãos ou a entidade de administração direta ou indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Padrinho

Alguns vereadores não gostaram da mudança de comando ocorrida na Secretaria de Obras de Campo Grande. A indicação partiu do deputado Lídio Lopes, marido da prefeita Adriane Lopes. O indicado é aposentado do Tribunal de Contas de MS. Vale lembrar que Lídio é servidor de carreira (licenciado) do TCE.

Sucessores

A Assembleia Legislativa de MS, que dará posse no dia 1º de fevereiro aos reeleitos e aos que estão chegando agora, terá cinco integrantes que podem ser considerados herdeiros políticos de familiares. Dois deles, por exemplo, são filhos também de deputados estaduais: Roberto Razuk Filho (PL), o Neno Razuk, cujo pai exerceu dois mandatos, e Renato Câmara (MDB), filho de Nelito Câmara, que foi parlamentar por oito anos.

Outros

Além deles, há João Henrique Catan (PL), neto do ex-governador e ex-senador Marcelo Miranda Soares, e Pedro Pedrossian Neto (PSD), cujo avô foi governador de Mato Grosso e duas vezes de Mato Grosso do Sul. Por sua vez, Jamilson Name (PSDB) é filho da ex-vereadora Tereza Name e sobrinho do ex-deputado estadual e atual conselheiro do TCE-MS Jerson Domingos.

Colaborou Tatyane Gameiro