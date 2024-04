Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 13 e 14 de abril de 2024

Henrique de Medeiros - escritor brasileiro Quando perdemos ou ganhamos dores e amores,

quem sofre sempre acha que deixou pólens humanos em poros desumanos”. FELPUDA

Perante a cúpula nacional, presidentes estadual e municipal de partido estariam vivendo o estilo “vocês têm toda liberdade, mas nenhuma autonomia”. Tudo isso porque, em vez dos ditos-cujos apresentarem soluções para os problemas políticos, volta e meia “desembestam” a pedir socorro na instância superior. Chegou um momento que a turma de lá cansou. Também, pudera!

Autorizado

A Prefeitura de Campo Grande recebeu a autorização da Câmara Municipal para fazer outorga onerosa do serviço de estacionamento pago das vias da cidade. A CDL estava entre as entidades que participaram das discussões.

Mais

A pretensão inicial, conforme projeto enviado à Câmara Municipal, era que fosse por período de 15 anos (prorrogável pelo mesmo tempo). Os vereadores emendaram daqui e dali e decidiram por um prazo de 12 anos.

Foto: Wagner Guimarães

O ex-deputado, escritor e cientista político Sergio Manoel da Cruz e o jornalista Fausto Brites, quando do lançamento da publicação “História da Fundação de Mato Grosso do Sul”, na quarta-feira (10), na Assembleia Legislativa de MS. O ex-parlamentar e autor da obra, que também é jornalista de formação, revela os bastidores do movimento separatista até a criação do Estado. O posfácio é assinado pelo presidente da Assembleia, deputado Gerson Claro, que foi professor de História.

Licença

Como divulgado há tempos pelo Diálogo, o deputado Rinaldo Modesto, filiado ao Podemos, ficaria entre a cruz e a espada caso sua irmã Rose Modesto, do União Brasil, decidisse disputar a cadeira máxima do Executivo de Campo Grande. O partido do parlamentar é um “puxadinho” do PSDB, legenda essa que tem como pré-candidato o deputado federal Beto Pereira. Para não fazer campanha contra a irmã, Rinaldo se licenciará da sigla.

Novo endereço

Preterido pelo ninho tucano para ser o pré-candidato à prefeitura de Corumbá, o ex-secretário conhecido como Pardal bateu asas e foi parar no PP. Ele tem apoio do seu ex-chefe, o prefeito Marcelo Iunes, que deve se licenciar do PSDB, conforme noticiado há dias por esta coluna. Será uma campanha de “bicadas”.

Alvo

Quem deve ter de usar suas redes sociais para dar explicações ao distinto público é o deputado federal Marcos Pollon (PL). Ele votou contra a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão, acusado de envolvimento na morte da vereadora Marielle. Está apanhando que só de internautas e da imprensa.

Colaborou Tatyane Gameiro