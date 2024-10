Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

OSVALDO QUEIROZ - POETA DE MS

Ando à procura de uma velha mala de couro gasto,

surrado e marrom, e de um par de chinelos velhos

onde meus passos sintam-se cômodos e vadios”.

FELPUDA

Tornou-se pesadelo para prefeita de município do interior de Mato Grosso do Sul “trem da alegria” que aconteceu em época não tão remota. Ela está batalhando pela reeleição e adversários estão esfregando as mãos de contentamento com essa denúncia, que está sendo devidamente apurada em processo que puxou o fio da meada. Fala-se que foram gastos mais de R$ 70 mil só em diárias. Pagos com o meu, o seu, o nosso dinheirinho.

Assédio

Em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, as unidades do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul (MPT-MS) estarão abertas neste sábado e neste domingo, dia das eleições, para recebimento de eventuais denúncias relacionadas

a assédio eleitoral. O atendimento será das 8h às 17h. As reclamações poderão ser feitas de forma sigilosa, assim como as denúncias, e no anonimato, pelo site do MPT-MS (peticionamento.prt24.mpt.mp.br/denuncia) ou pelo aplicativo MPT Pardal (disponível para Android e iOS).

Porta-retrato

Alguns candidatos à Prefeitura de Campo Grande fizeram questão de mostrar com quem estarão em 2026, quando da disputa

pela Presidência da República. Rose Modesto (União Brasil) está colada em Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que, inclusive, a indicou para a Sudeco, à época. Beto Pereira, pelo apoio que recebeu, terá de fechar com Bolsonaro, caso este reverta a inelegibilidade, ou com quem ele mandar. Camila Jara, do PT, é Lula desde criancinha, e Adriane Lopes, do PP, aguardará decisão

da senadora Tereza Cristina.

Cobertura

A Rádio Alems FM 105.5, da Assembleia Legislativa de MS, em parceria com a Rádio Senado, divulgará, pela primeira vez, o andamento da eleição. Vai acompanhar a apuração local e das principais cidades do Brasil. No Estado, a coordenação é da jornalista Karine Cortez.

Crescendo

Em agosto, o setor de bares e restaurantes apresentou o segundo maior aumento entre todos os setores (0,7%), atrás apenas de serviços domésticos (1,62%), segundo a Abrasel, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Ana Carolina Rezende Coutinho

Tiago Iorc

Embolados

Na véspera das eleições municipais, o clima é de muita, mas muita mesmo, preocupação nos QGs dos três primeiros colocados, conforme todas as pesquisas, na disputa para a Prefeitura de Campo Grande. Os índices não apontam grande diferença que permita ao trio dormir tranquilo como se estivesse no segundo turno. Com o eleitor não se brinca.

Cicatrizes

Os ataques engendrados nos porões de alguns QGs de campanha terão o troco em 2026. Candidatos sabem quem agiu contra quem nessa briga pela Prefeitura de Campo Grande. A disputa se encerrará no dia 27, se houver segundo turno, porém, todas as artimanhas estarão devidamente anotadas para ser dado o troco em 2026.

Estaca zero

O vereador Thiago Vargas voltou a ficar inelegível e nem mais será readmitido na Polícia Civil, além de não poder brigar pela cadeira de deputado estadual. Desembargador derrubou liminar que lhe dava sustentação. Na sessão da Câmara Municipal de quinta-feira, ele lamentou a decisão, chorou e teve de receber ajuda dos seguranças para sair do plenário, uma vez que ficou deitado no chão. A sessão foi suspensa.

ANIVERSARIANTES

SÁBADO (5)

Dr. João Jackson Duarte,

Irenice Costa Corrêa,

Leandro de Oliveira Ristow,

Nori de Carvalho,

Claudia Gouveia,

Angelo José Bortoluzzi,

Jorge Lopes Cáceres,

Paulo Francisco Coimbra Pedra,

José Rodrigues Dias,

Antonio de Figueiredo Brito,

Laura Rose Navarro Campos,

Clair Regina de Souza,

Ronaldo Serrou da Silva,

Glaucy Stella Garcia de Andrade,

Vanessa Hoffmann Boretti,

Ana Cristina Fleitas Pereira,

Paulo dos Santos Santiago,

Izanélio José Rezende,

Antonio Pereira Marques,

Manuel Ferreira da Costa Moreira,

Arildo Espindola Duarte,

Edmilson Luchese,

Tânia Lourdes Carneiro Cândido,

Angela Maria Oselane,

Dr. Orcidney Aparecido Bissoli,

Dra. Kátia Dutra do Souto de Arruda Alves,

Dra. Judith Amaral Lageano,

Dr. Vaneli Fabrício de Jesus Gouliouras,

Belkiss Galando Gonçalves Nantes,

Stéfany Mendonza Duarte,

Augusto Tinoco Barbosa Filho,

Marlene Cândida Maneta de Jesus,

Dr. Fernando José Barauna Recalde,

Sônia Pereira da Silva Marques,

Sônia Aparecida da Costa Moreira,

Advaldo Barbosa Furquim,

Cândido Ottoni,

Geovani Luchiene Antunes Gadelone,

Mario Marcio de Arruda,

Neusa Maria Sobral,

Elisângela Rossetto,

Cleise Wolf Fedrizzi,

Valmiro Nunes de Oliveira,

Cláudio Henrique Bergamin Fabris,

Osvaldo Jordão Secco Thomé,

José Belga Assis Trad, Oswaldo Maciel Chama,

Jorge Tatsuo Miyashiro,

Eduardo Henrique França,

Regina Hernandez Dibo Nacer,

Raquel Arakaki,

Almir José Felski,

Mário Mitsuo Shiguematsu,

Luciano Hofmann,

Fabrina Bigaton,

Maha Ali Tarchichi Hamie,

Carla Rafaela Devechi,

Palmira Tomikawa Tokeshi,

Fabricio Stivanelli Matheussi,

Claudia Elisa Melo Hodgson,

Paulo Tibana,

Maria Bugosi,

Maria Herminia Rodrigues Kasecker,

Ricardo de Melo Alves,

Márcio Alexandre da Guila Back,

Elio Robalinho Pereira Junior,

Nelson Paschoalotto,

Melissa Azussa Kudo,

Aracy Scaffa Chelotti,

Fernanda Bertoni Strengari,

Juscelino Ferri,

Valquiria Aparecida Vieira Foglia.

DOMINGO (6)

Lisandra Rauanny Queiroz Alves,

Kátia Aparecida Locatelli,

Synara Miranda,

Olinda Beatriz (Bia) Trevisol Meneghini,

Mariana Oliveira Mônaco,

Adilson dos Reis Rondon,

Marlene Santana dos Santos,

Nilo Arashiro,

Dagmar Alves,

Iduméa Erotides de Rosa Silva,

Kenzo Takushi,

Feliciano Marcos de Brito,

João Leme Cabral,

Viviane Bueno Bergamo,

Alcione Azevedo Errubidart,

Ivone Aparecida Hotta Perez,

Jackeliny Dalavale Higa,

Renata Garcia Arguello,

Bruno Hindo Dittmar,

Nilza Gomes da Silva,

Ary Sortica dos Santos Junior,

José Júlio Saraiva Gonçalves,

Selma Aparecida de Andrade Suleiman,

Rodrigo Razuk,

Marcelo Santos Alves,

Maura Simões Corrêa Neder Buainain,

Dr. Oton José Nasser de Mello,

Marcos Aurélio da Rosa Barberis,

Mariana Oliveira da Silva,

Luis (Vitorino) Bruno Amanda Caroline Dias, Caetano Fonseca,

Sonia Manoelina Campos Leite,

Antônio Soares Diniz,

Janaína Lopes Neves,

Aline Emanuelle Acosta,

Vanir Teodoro de Freitas,

Jussara Vieira Fernandes,

Dra. Regina Lúcia de Almeida e Souza,

Dra. Renata Corona Zuconelli,

Sebastião Arruda,

Roselene de Almeida Moraes,

Ivanilze Guimarães,

Luiz Domingos Cardoso Capucci,

José Lima Neto,

Valdecir Costa Campos,

Jarbas Milton Ribeiro,

Fátima Lima,

Keila Ocampos,

Maria Peralta do Carmo,

Dr. José Neder Júnior,

Dr. William Ivan Miyasato, Soraya Rezek,

Dr. Claudiu Marciu Ferreira Pereira,

Vanderlei Estelvio Michalski,

Célia Regina Cavalcanti Mortari,

Renato Iwai Ogata,

Fernando Lopes Pereira,

Waldemar Oliveira Nunes,

Dra. Tânia Maria Cardoso Arima,

João Eduardo Contar,

Erotilde Arguelho Oruê,

Mauro Pompeu Felice Moreira,

Dra. Lúcia Helena da Silva,

Fátima Eugênia Palhano,

Dr. José Renato Mendes da Silva,

Ricardo Schauberlay Dias Pereira,

Kime Temeljkovitch,

Rosana Tinatsu Ono,

André Luiz Mambelli,

Glauber Tiago Giachetta,

Dorval Baptista Dallagnolo.

*Colaborou Tatyane Gameiro