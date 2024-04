Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 6 e 7 de abril de 2024

Correio B+

Profissional brasileira foi a primeira da América Latina a conhecer e testar a técnica na Califórnia

O Brasil está entre os três maiores mercados de beleza do mundo e um dos procedimentos mais buscados nos últimos tempos é a extensão de cílios. O queridinho das brasileiras gera emprego para muitas mulheres, por isso, as empresas estão investindo cada vez mais em técnicas modernas que agilizam o tempo de procedimento.

A novidade ferveu na internet essas semanas, mas a especialista Thais Giraldelli, uma das pioneiras a apostar na técnica de extensão de cílios no Brasil, foi a primeira especialista da América Latina a conhecer e testar no segundo semestre de 2022 em Oakland, Califórnia.O Lash Robot da empresa Luum, que promete alongar os cílios das clientes e ser uma aposta para os salões de beleza.

A realidade vem sendo testada nos EUA e será comercializada por lá em breve. Segundo Nathan Harding, CEO e Cofundador da LUUM Lash, um dos principais objetivos é expandir no país em 2024 e começar a considerar os mercados internacionais em 2025.



“O Brasil, é claro, um dos mais interessantes para nós devido ao enorme interesse em extensão de cílios”, destaca. Hoje, você pode encontrar o Lash Robot em algumas lojas da ULTA BEAUTY na Califórnia.

A máquina foi desenvolvida na pandemia, para que as clientes pudessem continuar realizando o procedimento com pouquíssimo contato humano, mas o criador da tecnologia viu potencial para que essa maquina pudesse ser a melhor amiga das profissionais.

Após conhecer a máquina por dentro e toda a tecnologia para se sentir segura, o procedimento foi iniciado de forma tradicional, a cliente deita em uma maca ainda reta, e as profissionais realizam a limpeza, aplicam o primer e o pad, que é diferente do tradicional para ter a leitura no computador. Após isso, elevam a maca e baixam a máquina.



O aparelho separa um fio, coloca na cola/adesivo, acopla no fio natural e faz a cura (secagem) com a fotopolimerização.



Do lado de fora, fica uma tela bem grande mostrando tudo o que está acontecendo dentro da máquina para que a profissional possam monitorar cada movimento, os fios sendo isolados um a um, mergulhados no adesivo e curados. Por fim, a profissional encerra o atendimento com os retoques manuais

Segundo Thaís o resultado foi um volume light, bem leve, e durante o processo ela não sentiu nenhum incomodo.



"Honestamente, eu até dormi. A máquina ainda vai passar por modernização e se chegar no Brasil será daqui uns 3 anos. As mãos humanas continuam imprescindíveis! A ideia dessa tecnologia é fazer o “grosso” e deixar a Lash artist com a parte criativa”, explica a especialista.

Referência no mercado da beleza, Thaís Giraldelli já palestrou para mais de dez mil mulheres este ano,foi embaixadora da segunda edição do Beauty and Business Conference em Harvard. Estrategista da Indústria da beleza mundial, a empresária aposta que em breve um Robô desses deve chegar ao mercado brasileiro.