CARNAVAL 2026

Confira a programação completa do Carnaval de Rua 2026 em Campo Grande

Este ano uma das festas mais aguardada do Brasil acontecerá entre os dias 07 e 21 de março

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

24/01/2026 - 10h45
Para a alegria dos foliões, o carnaval de rua 2026 deverá ser um dos maiores da história da cidade. A comemoração que já entrou para o calendário campo-grandense deverá atrair milhares de foliões entre os dias 07 a 21 de fevereiro.

No ano passado, mais de 70 mil foliões pularam Carnaval, entre sexta-feira (28) e terça-feira (4), na Esplanada Ferroviária e Praça do Papa, em Campo Grande.

Foram cinco dias seguidos de festa com muito glitter, brilho, purpurina e fantasias. Animação, alegria e entusiasmo não faltaram nos bloquinhos de rua.

Blocos Cordão Valú, Capivara Blasé, Ipa Lelê, Reggae, Farofolia, Só Love, Cia. Barra da Saia e Calcinha Molhada animaram as tardes e noites do campo-grandense, nesses últimos dias, no Centro da Capital.

Confira a programação completa do Carnaval 2026

7 de fevereiro

  • 9h - Bloco As Depravadas – Bar do Zé (Barão do Rio Branco, 1213)
  • 15h - Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós – Arena do Horto Florestal (Av. Fábio Zahran, 316)
  • 16h - Bloco Calcinha Molhada – Praça Aquidauana (Rua Aquidauana, 28)

8 de fevereiro

  • 14h - Farofa com Dendê – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária
  • 16h - Bloco de Laricas - Orla Ferroviária, Avenida Noroeste

12 de fevereiro

  • 18h - Bloco Evoé Baco - Rua Antônio Maria Coelho, com 14 de julho, às 18h.

13 de fevereiro

  • 15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
  • 16h - Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, 103)
  • 16h - Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária (Rua General Melo, 91)

14 de fevereiro

  • 15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
  • 15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
  • 16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68
  • 9h às 14h - Bloco Acorda o Galo - Morada dos Bais

15 de fevereiro

  • 14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária

16 de fevereiro

  • 14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, às 14h
  • 15h - Cia Barra de Saia - Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças)
  • 16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68, às 16h
  • 16h - Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, 692, Vila Margarida, às 16

17 de fevereiro

  • 15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária

21 de fevereiro

  • 14h - Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça
  • 17h - Bloco dos Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles)

Diálogo

Entra ano político, passa ano político, e a situação de muitas aldeias ind... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (24)

24/01/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Janet Zimmermann - poeta de ms

Escrevo para reconhecer a minha essência e salvá-la, pois salvando-a salvo a mim além do que ela regenera meu ser poético-espiritual”.

Felpuda

Entra ano político, passa ano político, e a situação de muitas aldeias indígenas em Mato Grosso do Sul vive os mesmos problemas de sempre. Entretanto, pré-candidatos começaram a visitar essas localidades, “revoltando-se” com a situação de penúria dessas comunidades e, para não perder o costume, prometendo “mundos e fundos”. Figurinhas carimbadas não ficam nem vermelhas de repetir promessas. Aliás, a “indignação” dos ditos-cujos tem prazo de validade: segue até o fim da campanha eleitoral. Depois...

Diálogo

O escritor brasileiro Oséas Singh Jr. recebeu o renomado Prix du Roman de l’Année 2025, um dos prêmios literários mais prestigiados da literatura em língua francesa. Sua obra, “Le refuge des héros fatigués” (“Estância dos Heróis Combalidos”, na versão brasileira), foi escolhida entre as de diversos candidatos, destacando-se pela originalidade e profundidade narrativa. A competição inclui duas fases: uma seleção inicial feita por dezenas de clubes de leitura e uma votação final aberta a leitores de toda a comunidade francófona. A segunda etapa, na plataforma de votação on-line com um sistema de dupla verificação, contou com a participação de mais de 30 mil leitores e validou 11.752 votos. Jornalista com mais de 40 anos de experiência, Oséas Singh Jr. vive na cidade de Salto, a 98 quilômetros da capital paulista. Ele é pós-graduado em História da Arte e da Cultura pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp.

DiálogoJosé Roberto Lima e Valeria Masson Coimbra

 

DiálogoMel Duarte

Campo aberto

Com a ministra Simone Tebet praticamente fora da disputa ao Senado em MS, a sua sigla, MDB, poderá intensificar articulações para sair no grupo de partidos que apoiam a reeleição com chapas de deputados federais e estaduais. Além de enfrentar resistência dentro do próprio partido para tentar voltar ao Senado, há o fato de ser da linha de frente do petista Lula, o que seria motivo de impedimento para estar no palanque de Riedel, minando as intenções do MDB.

Presente

Quem decidiu “bater ponto” na caminhada “Campanha pela Liberdade”, liderada pelo deputado federal Nickolas Ferreira (PL), foi seu colega Marcos Pollon, de MS. Ele viajou de carro até Cristalina (GO), onde se reuniu ao grupo que deverá chegar a Brasília neste domingo. Pollon estava acompanhado de um vereador de Chapadão do Sul e de um influencer.

Insistência

A assessoria de Pollon tem divulgado matérias a seu respeito, como se ele fosse pré-candidato do PL ao governo do Estado. Ele está em queda de braço com o comando estadual do seu partido, que apoia o governador Riedel como candidato a reeleição. Seu caminho será deixar a sigla e disputar por outra legenda.

ANIVERSARIANTES

SÁBADO

Dra. Maria Eugênia Faria Tavares,
Caio Benjamin Dias Filho, 
Wilma Senne,
Vera Lúcia Amorim da Costa e Castro,
Benjamin Bueno de Freitas,
Aroldo Corrêa,
Nair Taira,
Antenor Vianna de Souza,
Timóteo Pereira, 
Francielli Ferrari, 
Orizon Freitas, 
Elizeu Dionizio Souza da Silva, 
Luiza da Rocha Vieira,
Márcia Regina Brandão de Freitas Barros, 
Dr. Paulo Roberto Capiberibe Saldanha, 
Zarife Mamud Kalil,
Rodrigo Muzzi Youssef, 
Thiago Barros Xavier, 
Flávio Hideyoshi Koga,
Dr. Lude Simioli Cação, 
Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior, 
Antônia Martins,
Arlete Adelaido dos Santos Fiori,
Arlete Corrêa Ferraz, 
Dra. Vivian Louise Dias Elias,
Dr. Miguel Marques de Oliveira Junior,
Gilson Araújo,
Anna Rita Cheker,
Valdenise de Souza Xavier,
José Leandro de Oliveira Martins,
Ana Paula Marques Barbosa, 
Vicente Iborra,
Carlos Augusto Lima Gil,
Cibele Werber Prieto,
Ivone Moraes Godoy,
Suely Gonçalves Krakhecke,
Dra. Cristina Maris Jorge Mazi Finamore,
Dr. Delmor Vieira,
Marisa de Barros Freitas,
Jackson Henrique de Oliveira,
Juarez Antonio Zenatti, 
Danae Marques Costa Roldão,
Laura Pereira Ximenes,
Bruna Deomondes,
Nelson Buainain França, 
Eronias Cândido de Rezende,
Maria Dalva Silva Mariano,
Dário Antônio Vicente,
Paulo Weiler,
Alexandre Dibo Nacer Júnior, 
Jorge Alberto Prudente de Aquino,
Gilberto Apolinário,
Jolmira Teixeira de Oliveira,
Marcelo Souza de Brandão,
Gervásio Expedito Peruzzo,
Paulo Pinto de Castro,
Orasseli Corrêa Alves,
Luiz Carlos Fernandes Pinheiro,
Maria Gonçalves Fernandes,
Edna Nadir de Souza,
Erci de Andrade Hildebrand Albuquerque,
Rodrigo Hugueney de Lima Cruz,
Ana Paula da Silva Zuque,
Moacyr Lopes Ferraz Júnior,
Dayse Elisa Barros Fontoura,
Meire Terezinha Porto,
Marcelo Ernesto Tezani,
Diva Marangoni Figueiredo,
Adriano de Andrade Manzeppe, 
Gisele Verão Ribeiro Seba, 
Luciana de Barros Amaral Berner,
Nivaldo de Paiva Coimbra, 
Paulo Sergio Tavares Muniz,
Dayane Lescano de Rezende.

DOMINGO

Maria Eduarda da Costa Marques de Almeida (Duda Marques),
Ilza Mateus de Souza, 
Aline Lira,
Gustavo Barbosa dos Santos Pereira, 
Edmara Aparecida Aniz,
Marisa Delalíbera Nunes da Cunha,
Dr. Evander José Vendramin Duran,
Luiz David Figueiró,
Nadia Chiyo Nakaya Maya,
Dr. Paulo Sérgio Buainain,
Paulo Cezar Hecht,
Dr. Bruno Henrique Urban, 
Oswaldo Barbosa de Almeida,
Leila Gonçalves da Silva, 
Paulo Alberto de Oliveira, 
Ladmir Dalle Grave,
Odécio Zorato Júnior,
Rosely Monaco Navarro Campos,
Ricardo de Oliveira Rocha,
Ingridy Normando, 
Antônia Ribeiro, 
Cláudia Terezinha Silva de Pinho, 
Ana Lúcia Corrêa Nachif, 
Dr. João Lacerda Azevedo,
Manali Jaber,
Priscilla Dussel dos Reis,
Renato Takayassu,
Arlete de Araújo,
Felipe Moreira Barreto,
Luis Americo Camondy,
Silvio Xavier,
Sérgio Gonçalves Sá Earp,
Antônio Rodrigues Filho,
Paulo Henrique Gurgel do Amaral,
Salviano Carvalho dos Santos,
Ariane Santos Marim, 
Wlamil Franco,
Paulo Katsuyuki Nomura, 
José Vicente de Paula,
Carlos Hugo Bodstein,
Lázaro Antônio Carlos Godoy,
Otair Gonçalves,
Dr. Wilson Tocinori Oshiro,
Ricardo Ferzeli,
Guiomar Pereira Borges,
Maria de Lourdes Teixeira,
Auri Anne Pereira Selle,
Carlos Alberto Pereira Barbosa,
Euremy Nunes Batista,
Matheus Maia Palhano, 
Márcia Aparecida Jacometo,
Valdemir da Silva Souza,
Paulo Pleutim, 
Enivaldo Carneiro Bucker, 
João Paulo Mendonça Thomazini, 
José Segawa, 
Andréa Regina Zeni,
Rosane Cândida Marques Acosta,
Thiago Siena de Balardi,
Augusto Mikio Toyohara, 
Sebastião Dejaci Umbelino Dias,
Daise Cunha Mesquita,
Geraldo Costa Sampaio,
Plínio Paulo Bortolotti,
Cristina Neuhaus Bastos,
Luiza Akico Kikuti,
Paulo Edson de Lima Salina,
Gessyanny Campoçano,
Dra. Maria Guimarães,
Ademar Matsuda,
Dr. Makio Shiino,
Arnaldo Striquer,
Sônia Basmage Jabour,
Matheus Romcy Kruki Ferraz.

*Colaborou Tatyane Gameiro

Museu do Videogame promove encontro de K-pop em Campo Grande

O encontro, que completa 10 anos, será neste domingo (25), com apresentações musicais e diversas atrações

23/01/2026 14h44

Imagem Divulgação

O Museu do Videogame Itinerante, que está em sua edição comemorativa de 15 anos, apresenta a cultura K-pop neste domingo (25), com entrada gratuita, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

Em sua edição comemorativa, o K-pop Day MS completa 10 anos de sucesso. O evento, que tomou proporções globais, transformou-se em um fenômeno que atravessa gerações. No Brasil, o movimento é forte, especialmente entre os jovens.

O K-pop (Korean Pop), conhecido por coreografias complexas, produções visuais de alto nível e uma base de fãs altamente engajada, acabou aproximando admiradores do gênero por meio de laços culturais.

Esta edição celebra a 5ª parceria com o Museu do Videogame Itinerante, uma união que se consolidou ao longo dos anos e demonstrou a interação entre os universos.

A proposta reforça a conexão entre as culturas gamer, geek, cosplay e K-pop, criando uma experiência integrada dentro da programação do museu.

Criado em 2016, o K-pop Day MS nasceu com o objetivo de oferecer um espaço seguro e acolhedor para que a juventude possa se expressar e compartilhar interesses em comum. Chegar aos 10 anos reforça a força do movimento em Mato Grosso do Sul e o impacto cultural construído ao longo da última década.

Programação - Encontro K-pop (domingo, 25/01)

  • 14h – Abertura + Random Play Dance
  • 15h – Apresentações de K-pop Dance Cover
  • 16h30 – K-pop Magic Dance
  • 17h – Random Play Dance
  • 18h – Encerramento do Encontro K-pop

Museu do Videogame

Entre os consoles disponíveis para o público estão Atari 2600, Nintendinho, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo, Nintendo 64, Game Cube, Dreamcast, Xbox, PlayStation 1 e 2, além das áreas dedicadas às novas gerações, com PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 e simuladores de corrida com cockpits realistas.

Outro destaque é a área de realidade virtual com PlayStation VR2, que proporciona uma experiência imersiva de última geração.

O Museu do Videogame Itinerante é o primeiro do gênero no Brasil registrado pelo Ibram, Instituto Brasileiro de Museus.

Em sua trajetória, recebeu o prêmio de Museu Mais Criativo do Brasil pelo Ministério da Cultura, representou o país em um encontro mundial de museus em Paris e integrou a programação da London Games Festival, na Inglaterra.

Para mais informações sobre o projeto, basta seguir o Instagram @museudovideogameoficial.

 

 

Serviço

  • K-pop Day MS
  • Local: Shopping Bosque dos Ipês
  • Data: 25 de janeiro (domingo)
  • Horário: a partir das 14h
     

