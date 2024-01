Com a virada do ano, além do passivo de faturas do ano que passou, vem a necessidade de destinar parte da renda para os impostos obrigatórios (IPTU, IPVA, etc.), as despesas com as férias e – para quem tem filhos em idade escolar – a matrícula, o material de volta às aulas e outros gastos.

Assim, você terá que regularizar os tributos e ainda gastos da temporada, incluindo manter as despesas mensais em dia. Acompanhe adiante um passo a passo montado sob a orientação de dois especialistas em finanças pessoais que pode lhe ajudar a sair do atoleiro ou manter as contas no sinal verde.

“A busca pela saúde financeira neste ano é mais do que um simples exercício de números;

é uma jornada de autodescoberta e planejamento perspicaz”, afirma a consultora

Fernanda Bentasol.

Já o professor de Ciências Contábeis Max Bianchi Godoy alerta que as pessoas devem se organizar financeiramente desde agora, neste mês, para que possam ter um ano inteiro pela frente repleto de realizações.

“Ao adotar práticas como a criação de um orçamento sólido e a exploração consciente de opções de seguro de renda, indivíduos podem construir alicerces robustos para enfrentar os desafios econômicos de maneira resiliente”, garante Fernanda.

“Em um mundo dinâmico, a revisão regular de estratégias e a disposição para adaptar-se são elementos cruciais. Ao seguir esse caminho de conscientização e ação, é possível não apenas alcançar a saúde financeira desejada, mas também manter uma base estável para prosperar em todas as estações da vida”, diz.

Ainda que pareça uma tarefa árdua, segundo os especialistas, essa rotina é necessária para colocar em dia as finanças e, assim, evitar surpresas com gastos inesperados.

“Seguindo essas dicas, você estará preparado para lidar com os desafios financeiros deste ano e ter um ano novo ainda mais feliz. Já dizia Lao-Tsé: ‘Toda longa jornada começa com um primeiro passo’”, completa Bianchi, que atua como docente em Brasília (DF).

“É crucial cultivar hábitos de consumo consciente, buscar investir sabiamente e estar atento às oportunidades de aumento de renda, contribuindo assim para uma saúde financeira duradoura”, afirma a consultora, que milita em favor da educação securitária:

“Te ajudará a tomar decisões informadas sobre como proteger sua estabilidade financeira diante de imprevistos”.

Fernanda recomenda ainda não sucumbir a três “pecados capitais” relacionados à economia do lar: gastos impulsivos (“pense duas vezes antes de fazer compras não planejadas”), ignorar dívidas

(“não subestime o impacto das dívidas; enfrentá-las é crucial”) e ficar estagnado (“esteja disposto a aprender, evoluir e adaptar suas estratégias financeiras”).

Além da formação em Administração pelo IFMS e em Turismo pela UEMS, Fernanda cursou especializações em Gestão Empreendedora de Negócios (Unigran) e Gestão Pública Municipal (UFMS).

Entre suas ocupações, atua também como professora de pós-graduação EAD e mentora em educação corporativa.