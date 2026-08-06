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Roteiro de Viagem

Confira as melhores dicas de passeio para conhecer o Pantanal de Corumbá

Confira as melhores dicas de passeio para conhecer a histórica Cidade Branca e se aventurar na natureza do Pantanal Sul-Mato-Grossense

Silvio Andrade, de Corumbá

Silvio Andrade, de Corumbá

06/08/2026 - 08h15
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Destino consolidado de pesca esportiva sustentável, Corumbá é o maior município do Pantanal de Mato Grosso do Sul e surpreende o visitante com suas belezas naturais, rica cultura testemunhada pelos seus casarões e manifestações populares, como o Banho de São João e o Carnaval. 

Roteiros personalizados oferecem experiências incríveis e vivências em passeios fluviais e terrestres – caminhos que levam à focagem da onça-pintada, ao centro histórico, em águas cristalinas do Paraguai-Mirim e aos batuques dos quilombos e terreiros de umbanda.

Com mais de 73%, de acordo com o censo do IBGE, da população afrodescendente – resultado da forte dependência de mão de obra escravizada na isolada região, a partir do século 17 –, a denominada Capital do Pantanal, fundada em 1778, oferece um turismo histórico e sustentável diferenciado no Estado.

Conhecida também como Cidade Branca, a cidade cativante e hospitaleira é um museu a céu aberto, com expressivas referências do homem pantaneiro e do amor ao samba.

Seu entorno revela a maior planície alagável do mundo, que pode ser desbravada em barcos ligeiros ou cruzeiros de até cinco dias em embarcações com piscina, serviço de bordo cinco estrelas e conforto.

Visitar esse lugar abençoado pela natureza se completa com a gastronomia influenciada pelas fronteiras com a Bolívia e o Paraguai e o quebra-torto das comitivas de gado. O destino está preparado para proporcionar grandes emoções em terra ou na água, o ano todo.

Os serviços ofertados propiciam um leque de opções de pacotes turísticos acessíveis a todas as idades, preparado pelos operadores locais. São roteiros para desfrutar em família ou em grupos.

Para quem programa uma viagem de carro, a partir de Campo Grande (são 420 quilômetros, pela BR-262), uma dica é conhecer a Estrada Parque Pantanal (na MS-184, 100 km após Miranda), que tem uma ótima estrutura para o ecoturismo em antigas fazendas.

Os pacotes também podem ser agendados nos operadores da cidade, distante 120 km do atrativo. Turistas de outras regiões têm a opção de chegar em voos diretos da Azul, quatro dias da semana, saindo de Viracopos (SP).

Quer explorar a cidade histórica e se aventurar pelo Pantanal? Veja aqui as melhores dicas de passeios

Remar pelo Rio Paraguai

No Porto Geral, a Pantanal Paddle realiza passeios pelo Rio Paraguai em caiaques, canoas havaianas (para seis pessoas) e stand-ups, com instrutores e tempo e distância a critério do turista.

A agência é resultado da paixão de amigos pela natureza e leva o visitante a experiências para ficar na memória remando no principal rio pantaneiro. São passeios guiados ou com aluguel do equipamento, com direito a tomar banho no rio com total segurança.

A operadora também promove expedições em barcos a motor aos aquários naturais do afluente Paraguai-Mirim, distante 160 km da cidade, no coração do Pantanal, com paradas para banho e flutuação em águas cristalinas nas baias e corixos.

A região é rica em biodiversidade e conecta o visitante com as comunidades tradicionais. As trilhas aquáticas revelam o espetáculo da fauna e flora e uma profunda paz mental com o silêncio do lugar e o som dos bichos.

Forte, natureza e memória

Circuitos culturais (a pé e de carro) pelo centro histórico são realizados de segunda-feira a sábado, com degustação em uma casa de saltenha, com agendamento pela agência LR Travel Experience.

O passeio inclui prédios centenários, como a Igreja de Nossa Senhora Candelária, Casario do Porto e Casa do Artesão, e também o Museu de História do Pantanal (Muhpan), Memorial do Homem Pantaneiro e o mirante do Cristo Rei do Pantanal. Outra opção é conhecer a Caimasul, maior frigorífico de jacaré do mundo.

O receptivo também oferece viagens transformadoras e inesquecíveis pelo Pantanal, com day-use na Estrada Parque, incluindo cavalgada e almoço pantaneiro na Pousada São João, e expedições às águas cristalinas do Rio Paraguai-Mirim e ao bicentenário Forte Coimbra (passeio terrestre).

Os cruzeiros à Serra do Amolar, em barcos-hotéis, têm duração de até cinco dias. E ainda passeio fluvial todos os dias, em frente ao Porto Geral, para observação do pôr do sol.

No rastro da onça-pintada

Com a experiência sobre o ambiente pantaneiro adquirida em 28 anos de atividades, dona Luceni Alves, a Lu, pilota o barco do Expresso Zé Leôncio pelo Rio Paraguai todos os dias, levando grupos de turistas brasileiros e estrangeiros para desfrutar de passeios pela orla portuária.

A lancha para até 15 pessoas conduzida por uma mulher chama a atenção, mas Lu, de 62 anos, transmite segurança e ainda faz o papel de guia turístico durante o passeio.

“A gente conta a história da cidade, do forte [Junqueira, no alto da encosta], do Casario do Porto e da ladeira [Cunha e Cruz, onde se deu a retomada de Corumbá na Guerra do Paraguai, em 1867]”, diz ela.

A operadora realiza safári noturno para focagem de animais no Canal Tamengo, na fronteira com a Bolívia. “O turista fica maravilhado com o Pantanal e se emociona também com o pôr do sol, no porto”.

Imagine avistar uma harpia!

Durante uma das expedições pelo Pantanal em 2023, para observação de aves e da vida selvagem, os turistas fizeram um registro inédito: o flagrante da águia harpia, ou gavião-real, a maior ave de rapina brasileira.

Hoje, a Icterus Ecoturismo, que trabalha com birdwatching e opera cruzeiros de natureza, passeios fluviais, trilhas interpretativas e safáris fotográficos, lidera o monitoramento da espécie em Corumbá e atrai o mundo para o grande encontro.

Fundada pelos biólogos Gabriel Oliveira e Rafael Souza, a empresa oferece roteiros personalizados para viajantes que desejam conhecer a biodiversidade pantaneira, com acompanhamento de guias especializados.

Os roteiros incluem focagem noturna para observação de corujas, mamíferos e outros animais; expedições exclusivas para fotografia e observação de espécies raras; caminhadas em ambientes naturais e excursões à Serra do Amolar.

corumba_Icterus Ecoturismo2Foto: Divulgação

Descobrindo as raízes negras

Pelas ladeiras, ruelas, às margens do Rio Paraguai e nas pedreiras das Morrarias de Urucum os braços negros, ainda cativos, cantaram seus sonhos, suas dores e louvores a xangô.

Após a libertação, expandiram seu olhar e sua voz por meio da literatura, pelos poemas de Lobivar Matos, e nas rezas e atos de cura de Mãe Cacilda, uma das precursoras da umbanda no Centro-Oeste que atraiu milhares de pessoas nos anos de 1970 à sua tenda.

O visitante na cidade tem a oportunidade de percorrer esses caminhos e se conectar aos principais lugares e pessoas da cultura afro-brasileira.

A operadora Bela Oyá Pantanal criou um circuito destinado a explorar a Corumbá negra, com rotas que levam o turista às comunidades quilombolas, a vivências em terreiros ao som do atabaque e a eventos religiosos, como o sincretismo do Banho de São João. Também organiza passeios pelo Pantanal – Serra do Amolar e Estrada Parque.

Corumbá tem circuito turístico destinado a apresentar terreiros e comunidades quilombolasCorumbá tem circuito turístico destinado a apresentar terreiros e comunidades quilombolas - Foto: Divulgação

Terapia é acordar no Castelo

Um roteiro que oferece pesca esportiva, contato com a natureza, sossego e a boa comida pantaneira está próximo da cidade – e a viagem até esse lugar, apenas de barco, é uma experiência única proporcionada pela paisagem exuberante margeando o Rio Paraguai.

Esse paraíso se chama Baía do Castelo, a 90 km da área urbana, e o recanto simples, mas aconchegante, é a pousada Sol do Pantanal, em operação há dois anos com 21 leitos.

Margeando a baía, o empreendimento recebe turistas brasileiros e estrangeiros atraídos pela tranquilidade do lugar. Além da estrutura para pesca, oferece trilhas e passeios de barco com parada para contemplar o pôr do sol, um dos mais belos do Pantanal.

“Acordar de manhãzinha, ouvindo os sons da natureza, o cantar de pássaros e o cheiro de mato é uma terapia”, diz a gerente Lisianne Gomes. A pousada também tem rota fluvial para o Paraguai-Mirim, 70 km rio acima.

* Saiba 

www.pantanalpaddle.com;
www.lrtravelexperience.com.br;
@ze_leonciopasseios;
www.icterusecoturismo.com;
www.belaoya.com.br;
@pousada.soldopantanal.

Diálogo

Tem candidato que descobriu um novo conceito de lotação para, digamos... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (7)

07/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Jey Leonardo - Escritor Brasileiro

"A verdadeira força é ser vulnerável. É reconhecer que você não pode ser forte o tempo todo. E não ter medo nenhum disso”.

FELPUDA

Tem candidato que descobriu um novo conceito de lotação para, digamos, tentar impressionar o distinto eleitorado. Publicou nas redes sociais que reuniu milhares de apoiadores, esquecendo convenientemente de informar que o público era o somatório de todas as siglas presentes na convenção conjunta. Na fotografia, parecia um ato monumental; na realidade, era um evento coletivo. Como observou um experiente analista da política: “Se a criatividade começa antes da campanha, imagine depois da posse”. Convém manter a calculadora por perto.

Diálogo

Ameaça?

Nos bastidores, há quem diga que a maior ameaça à reeleição de Camila Jara (PT) à Câmara Federal pode estar dentro do próprio campo aliado. O nome citado é o vereador Marcos Trad, do PV, que tem forte base eleitoral em Campo Grande, onde está o maior número de eleitores.

Mais

Marcos também carrega outro ingrediente político: é irmão de Fábio Trad, candidato do PT ao Governo de MS. Em eleição, parentesco, base eleitoral e votos costumam formar combinação nada desprezível.  Assim sendo...

DiálogoDra. Viviane Nogueira Orro - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoEleonora Perez - Foto: André Ligeiro

Escada 

Alguns protegidos crescem à sombra de grandes lideranças, ganham musculatura e depois descobrem que caminhar sozinhos é muito mais conveniente. São candidaturas descompensadas, com 99% de apoio anunciado e 1% de compromisso efetivo com quem abriu portas e segurou a escada. Na eleição seguinte, porém, a memória dos padrinhos costuma voltar rápido que só. E aí protegido descobrirá que escada também  se recolhe. Vai vendo...

Otimistas

A escolha do deputado federal Alfredo Gaspar para compor a chapa presidencial de Flávio Bolsonaro foi recebida com entusiasmo pelos bolsonaristas de MS. Nos bastidores, a avaliação é de que o PL acertou ao escalar nome com trajetória no Ministério Público e forte discurso na área da segurança pública. Gaspar ganhou projeção nacional como relator da CPMI do INSS. Entre aliados, a chapa já é tratada como “puro-sangue”.

Dilema

A Justiça agora terá uma missão incomum: decidir se um pai poderá passar o Dia dos Pais com os filhos. Jair Bolsonaro pediu ao STF autorização para receber Carlos, Flávio e Jair Renan em casa, onde cumpre prisão domiciliar. O pedido é tratado como de caráter humanitário, enquanto seguem em vigor as restrições impostas ao ex-presidente. O episódio coloca sobre a mesa um dilema que vai além do processo: onde termina o rigor da decisão judicial e começa a dimensão humana? No fim, uma simples visita familiar ganhou status de questão constitucional.

ANIVERSARIANTES

  • Rita Terezinha de Queiroz Figueiredo, 
  • Bruno Pagani Quadros,   
  • Acy Mary Corrêa Gregol Dib, 
  • Dr. Claudionor Miguel Abss Duarte, 
  • Pauline Zanardo,
  • Auzenete Vinagre Franjotti,
  • Lauro Miyahira,
  • Maurici Aparecida de Moura França,
  • Joaquim Ângelo Lopes de Souza,
  • Rose Mary Guidi, 
  • Dr. João Luiz Pinheiro,
  • Dr. Francisco José Soares Barroso, 
  • Luiz Antônio de Jesus Saran,
  • Maria Aucinéia de Souza,
  • Anecy de Almeida Lopes,
  • Delcina Goes Rodrigues de Souza,
  • Rosângela Aparecida Guiraldelo Pasqualotto,
  • Adriano Garcia Geraldo,
  • Judenez Souza de Jesus,
  • Liana Chianca Oliveira Noronha,
  • Sônia Hiroko Suzuki,
  • Eneu Fett de Magalhães, 
  • Patrícia Manvailer Dias Lemos,
  • Márcia Helena Hokama Razzini,
  • Amilcar Silva Júnior,
  • Gustavo Helder Vinholi, 
  • Solange Martins Meira Damico,
  • Dr. Antônio Martins França,
  • Carlos Eduardo Cury, 
  • Júlio Kenko Shimabukuro, 
  • Rodolfo Alfredo Martin,
  • Nilton José Barauna, 
  • Terezinha Rubi Falco, 
  • Marcia Cecília Serenza Ferreira Alves,
  • Paula Cristaldo,   
  • Aparecida Sirlei Casachi,
  • Bernardes de Melo,
  • Mário Antonio Barbosa dos Santos,
  • Nilza Mont Serrat Oliveira Cirineu,
  • Maria Helena Pires Boschilia, 
  • Claudenir Gonçalves de Godoy,
  • Tânia Marques Fogaça Souza,
  • Natalie Arce de Sousa,
  • Sônia Maria de Abreu Sirena, 
  • Rosana Morilhas Corrêa da Costa,
  • Marcos Roberto Arashiro,
  • Ítalo Regis Pinto,
  • Arminda Pereira de Souza,
  • Alexandre Magno Calegari Paulino,
  • Alfredo Kassar,
  • Dr. Mário Gonzalo Alberto Araóz Siles, 
  • Noêmia Ferreira Leite,
  • Eneida Fernandes Barbosa,
  • Osmar Morello Pacheco,
  • Elizabeth de Oliveira,
  • Tanner de Andrade,
  • Zailda Rocha Zeola,
  • Sônia Maria Azambuja de Almeida,
  • Lourdes Rezende,
  • Clotilde Martins Araújo,
  • Cecília Kehdi Crepaldi,
  • Joice Oliveira de Faria,
  • Luiz Alberto Bochete,
  • Nilva Aparecida de Azambuja Lopes,
  • Jurandir Martins, 
  • José João Rezek Júnior, 
  • Mário Márcio Ribas Teixeira,
  • Juruena de Barros,
  • Helena Sônia Lechuga,
  • Margarida Baptista dos Santos,
  • Otilia Maria Garcia Rosa,
  • Geise Souza Calves,
  • Raimundo Barizon,
  • Gilberto Vieira Veloso,
  • Tânia Santana Casas,
  • Guaracy de Miranda Corrêa,
  • Paola da Rosa Siqueira,
  • Gilson Sato,
  • Mário Henrique Araújo Leite,
  • Antonino Ferreira Chaves,
  • Márcio Eduardo Oliveira Dias,
  • Neila Maria Ferreira de Castro,
  • Wilson Ribeiro Lopes,
  • Ciriaca Freitas da Silva,
  • Liana Andrea Takahashi,
  • Sidney Antonio Arioza,
  • Daura Rosa dos Reis Menezes,
  • Ricardo Massaharu Kuninari, 
  • Dra. Blanche Falcão Chauviere,
  • Irineu Bacchi Neto,
  • Patricia Simioli de Brito,    
  • Elthon Thome Gomez, 
  • Dra. Ivandia Pereira Gonzaga,
  • André Luiz de Oliveira Costa,
  • Ricardo Meirelles Bernardinelli,  
  • Sheila Ione Martins de Abreu,
  • Mônica Teixeira de Souza e Souza,
  • Osvaldo Batista de Oliveira,
  • Thaís Queiroz,
  • Gabriela Muller Junqueira,
  • Tânia Mara Silva Campos,
  • Maurício Vieira Gois Junior,
  • Adélia Gauna Lucas, 
  • Margarete Junko Kurashige Kishinoto,
  • Lúcia Silvana Norbuta Michels, 
  • Lara Costa Viana.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

Embora o Progressistas (PP) tenha anunciado neutralidade na disputa... Leia na coluna hoje

Leia na coluna desta quinta-feira (6)

06/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Johann Goethe - escritor alemão

"Pensar é fácil. Agir é difícil. Agir conforme o que pensamos é, de todas, a maior dificuldade".

FELPUDA 

Embora o Progressistas (PP) tenha anunciado neutralidade na disputa presidencial entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), em Mato Grosso do Sul o roteiro é outro. Governador filiado ao PP, Eduardo Riedel deverá apoiar o herdeiro político de Jair Bolsonaro. Em contrapartida, contará com o respaldo do PL em sua caminhada pela reeleição. Nos bastidores, esse entendimento não surpreende ninguém, até porque esse acordo vem desde as eleições municipais. E, na política, continua valendo a máxima "o combinado não sai caro". Portanto, neutralidade, por aqui, parece ser apenas um detalhe geográfico.

Cabalístico

A convenção do PL deu uma prévia do tom que deve marcar a disputa eleitoral em MS. Candidato ao Senado, Capitão Contar criticou o PT e pediu "13 segundos" de silêncio, número da legenda.

Mais

Em seguida, exaltou o ex-presidente Jair Bolsonaro, principal liderança do seu grupo político. O gesto simbolizou o início de campanha, que promete forte polarização entre direita e esquerda por aqui.

DiálogoFoto: Divulgação/Sesc 

Neste sábado (8), às 16h, o espetáculo infantil "Gran Finalle", da Cia Pisando Alto, estará em cartaz no Sesc Teatro Prosa. Com entrada gratuita e classificação livre, a montagem reúne humor, acrobacias e técnicas circenses para contar uma história sobre sonhos, memória e os bastidores da vida no circo. Ao explorar a rotina dos circenses de forma leve e sensível, o espetáculo convida crianças e adultos a refletirem sobre os laços familiares, o envelhecimento e a importância de preservar histórias e tradições, sem renunciar à diversão e da linguagem lúdica característica do circo. Os ingressos devem ser retirados na plataforma Sympla.

Diálogo Saviany Monteiro e Hugo Hilgert - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Maria Fernanda Linhares - Foto: Divulgação 

Na espera

Em ano eleitoral, uma lista sempre causa estresse: a dos responsáveis por contas julgadas irregulares. O TCU encaminhou ao TSE a relação com mais de 6,1 mil nomes em todo o país, dos quais 79 são de MS. A presença na lista não significa inelegibilidade automática, mas certamente tira o sono de quem sonha com as urnas. Agora, caberá à Justiça Eleitoral analisar caso a caso. Até lá, muitos torcerão para que seus planos não sejam enterrados.

Dois pesos...

No retorno das atividades da Assembleia Legislativa de MS, PT mostrou que Bolsonaro continua ocupando espaço no debate e, é claro, em suas narrativas. Ao comentar a prisão de um grupo suspeito de planejar tumultos nas eleições, Zeca atribuiu, sem prova alguma, o episódio ao legado do ex-presidente. Já sobre a operação da Polícia Federal que, no mesmo dia, atingiu o senador Weverton Rocha, aliado de Lula, no caso dos descontos indevidos do INSS e investigações sobre Lulinha, o silêncio foi se-pul-cral.

Lenha

Ainda em plenário, Zeca sugeriu que manifestantes pela nomeação na Polícia Civil acampassem em frente à Governadoria, afirmando que a administração estadual não iria atender os pedidos, pois não tinha dinheiro "nem pra um cafezinho". A fala despertou lembranças entre observadores. Houve quem recordasse o tempo em que, durante seu governo, protestos de servidores terminaram com ação da PM e uso de gás de pimenta contra eles. A memória, como a política, costuma ser bastante seletiva, né?

ANIVERSARIANTES 

  • Adriana Estivalet de Medeiros,
  • Dr. Sidnei André Rigo, 
  • Miriam Vânia Saad, 
  • Sérgio Cruz, 
  • Fermina Cordoba Casanobas 
  • (Dona Mina),
  • Cleuza Nunes da Cunha, 
  • Marcos Augusto Netto, 
  • Onice Quintana Yamashiro,
  • Maria Cristina Katsuren Nakasato,
  • Eurdes Carlos Garcia,
  • Albana Xavier Nogueira,
  • Acir Jesus Batista Fernandes,
  • Marilza Helena Bissoli Medeiros,
  • Shirley Taira Oshiro,
  • Patrícia Ávila,
  • Cláudio Guedes Xavier,
  • Denis da Maia,
  • Elizabeth Aparecida Ibanez,
  • Hudson Thiago Garcia,
  • Lucia Schmidt de Souza,
  • Susy Ramos, 
  • Enio Sayad, 
  • Andréa Maria Assis Daros, 
  • Renata Mazza Anache,
  • Yonne Queiroz Corrêa, 
  • Ivan Pedro Martins, 
  • Carolina de Lima Cardoso, 
  • Cristina Nakasato, 
  • Bruna Gonino Gimenez,
  • Estevão Alves Corrêa Neto,
  • Everaldo Simioli Furlan,
  • Antônio Pereira Lima,
  • Lelaine Aparecida Poço Queiroz,
  • Salviano Leite dos Santos,
  • Mohamad Abdallah,
  • Pedrinho Feitosa de Oliveira,
  • Dr. Jamal Mohamed Salem, 
  • Evaldo Lelis, 
  • Jociane Mitsugi Colombo Gaiotto,
  • Wilson Brum de Almeida,
  • Elza Loureiro Scarseli,
  • Maria Salvadora Paes e Silva,
  • Laura Jane Vilanova Maia,
  • Regiane Vilanova,
  • Dr. Railson Valero Lucin, 
  • Regina Célia Pouso Salas, 
  • Ana Paula Lunardon Silva, 
  • Darcy Fernandes de Souza,
  • Lenira Saraiva de Oliveira,
  • Manoel Dantas de Souza, 
  • Bianca Gisele Moriúba,
  • Carlos Roberto Mazzaro,
  • Rivaldir Alberti,
  • Patrícia Rezende,
  • Edson Romeiro,
  • Wilson Magalhães,
  • Jorge Roberto Salomão,
  • Luzia Oliveira Mendes,  
  • Pedro Paulo Teixeira,
  • Renato Figueira,
  • Lucila Menezes,
  • Ernest Schilings Filho,
  • Afrânio Sobreira,
  • Taís Pinheiro,
  • Luzia Maria da Silva, 
  • Márcio Oliveira Nunes,
  • Luciana Moreira Vargas,
  • Maiza Harumi Uemura,
  • Alba Valéria de Oliveira Duailibi, Sávio Francisco Gomes,
  • Carla Sampaio Costa,
  • William Rodrigues,
  • Daniele Fernandes da Silva,
  • Allan Tristão Silva,
  • Maria Georgina Gazal Muniz, 
  • Paula Alves Corrêa de Queiroz, Humberto Vasquez,
  • Edylson Durães Dias,
  • Waldir Bento Carapia,
  • Nádia Corrêa Pereira,
  • Eulina da Silva,
  • Leida Regina Oliveira Acosta,
  • Jefferson Campos Zakimi,
  • Osvaldo Montelo Jardim,
  • Almir Dip,
  • Márcia Cristina Borges,
  • Paulo César Feitosa,
  • Elza Keiko Oikawa,
  • Aloísio Geraldo da Costa,
  • Maria Agda Vargas Antunes,
  • Arnaldo Nunes Boni,
  • Dra. Vera Maria Viegas London, 
  • Cléia Rocha Bossay, 
  • Dr. Walter Jeffery Neto, 
  • José Neri Camargo Arinos,
  • César Augusto Martinotto,
  • André Arruda de Castro,
  • Dr. Edilberto Lima Falleiros,
  • Jhonnatan Cabral Nogueira,
  • Heloise Maria Zanda Grella,
  • Dr. Luiz Eduardo de Rosa Silva,
  • Munira Tereza Esgaib Campos,
  • Anahi Loureiro de Almeida Philbois,
  • Juliana Maria Gizzi Machado,
  • Dr. Jocildo Rosa de Figueiredo, Carolina Vieira Nunes, 
  • Andrassy Barbosa da Silva,
  • Daniela Ribeiro Charro Furtado, Alberto Gaspar Neto,
  • Cristiana Siliano Pettengill,
  • Ilma Aparecida Menezes Schmitt.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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