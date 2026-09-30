Dia desses, todo-todo, o ex-governador Reinaldo Azambuja... Leia na coluna de hoje

Carl Sagan - escritor americano
"Saber muito não significa ser inteligente; a inteligência não é só informação, mas também julgamento, a maneira pela qual uma informação é coordenada e utilizada”
Felpuda
"Saber muito não significa ser inteligente; a inteligência não é só informação, mas também julgamento, a maneira pela qual uma informação é coordenada e utilizada”
Dia desses, todo-todo, o ex-governador Reinaldo Azambuja, que está disputando uma cadeira no Senado para chamar de sua, publicou um vídeo nas redes sociais em que ele sobe numa balança e afirma ter perdido quatro quilos desde o início da campanha eleitoral. Isso, segundo consta, mesmo não recusando uma comidinha ali, um pastelzinho acolá, uma chipa alhures. Ele só não mostrou como estão as solas dos seus sapatos. Mas dá para imaginar, né?!...
Até ela!
Nossa Senhora Aparecida não tem nada a ver com a disputa presidencial, mas acabou sendo envolvida, depois de divulgada uma notícia falsa de que Flávio Bolsonaro “cassaria” seu título de padroeira do Brasil. A notícia foi desmentida pela TV, que reconheceu o erro.
Mais
Só que as redes sociais publicaram a fake news e a disputa foi parar no Judiciário. O TSE mandou as redes suspenderem as postagens. Horas depois, o STF derrubou a decisão, mas o TSE manteve a suspensão. Nada como viver num país sem problemas...
Ungidos
O eleitor desatento pode não ter percebido que pai e filha estão disputando eleição com as bênçãos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pai é o Tenente Portela, que, na condição de soldado, dirigia o jipe do então tenente Bolsonaro no Exército em Nioaque. Dessa convivência nasceu uma grande amizade, que transferiu para a política. A filha, Ana Portela, saiu do nada para ser eleita vereadora em Campo Grande, com Bolsonaro pedindo voto nas redes sociais.
De sola
O deputado federal Nikolas Ferreira, que busca a reeleição por Minas Gerais, entrou de sola na campanha de Capitão Contar na disputa por uma vaga no Senado. Ele gravou vídeo apelando para o eleitor sul-mato-grossense colocar Contar no Senado para apoiar impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Munição
Durante debate promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo entre candidatos ao Senado, Simone Tebet defendeu que a classe política tenha vergonha na cara e passe a “roubar menos”. Na tentativa de fazer parecer que é preciso dar um basta nessa situação, acabou soando mais como redução de danos do que fiscal da moralidade. O candidato Guilherme Derrite não perdeu tempo e disse que político não pode roubar de jeito nenhum, aproveitando para sugerir que ela estaria admitindo algum grau de tolerância com a corrupção. Simone, claro, recuou da afirmação e concordou que nenhum político deve roubar. Mas deu o que falar...
Aniversariantes
- Djanira (Deja) Estevão Correa,
- Márcia Raquel Prazeres Miotello Ferrão,
- Dr. Nélio Stabile,
- Eliana Izabel Regasso de Souza,
- Georgete Daude,
- Aroldo Romero Cândido,
- Ilda Moreno Sosa Ortiz,
- Laysa Emy Kamimura,
- Teresinha Prado de Albuquerque,
- Irone Alves Ribeiro Barbosa,
- Jerônimo Fernandes,
- Eunicio Marçal Rosa,
- Edison Yoshito Shinohara,
- Maria Helena Ramos Baseggio,
- Luiz Roberto da Costa,
- Elza de Deus Fossatti,
- Jerônimo Jeferson da Silva,
- Jorge Tastumi Hada,
- Edvaldo Zagatto,
- Alfredo Domingos Torres Filho,
- Milena Crestani Neto,
- Paulo Roberto Paraguassu,
- Maria Tereza Vendas Galhardo,
- Annelise Kudiess Kumpel,
- Célia Maciel Ferreira,
- Carlos Antônio Pettengill Novaes,
- Antônio Luiz Paulo,
- Selma Marquesi,
- Francisca Anizia Rocha de Sousa,
- Illi Moretti Cirqueira,
- Dr. José Roberto Oliva,
- Geni dos Santos,
- Edson Ruiz Albano,
- Reginaldo Aparecido Pereira,
- Hélio Yarzon Silva,
- Pedro Paulo de Barros Lima,
- Nair Lagemann Fedrizzi,
- Ivete Maria da Silva Lopes,
- Ana Maria Giraldo,
- Regina Saravy Ferro,
- Ivanir Ayala Alves,
- Walter Correa de Barros,
- Elizabeth Zocante,
- Francisco Maniçoba,
- Cleusa Medeiros Cândia,
- Maria Fernanda Marques Soares,
- Maria Beatriz Marques Soares,
- Dr. Edson Bossay Costa,
- Arnildo Fell,
- Rosa Malagoli,
- Nelson Assis de Aguiar,
- Gustavo Barbosa Coelho,
- Paulo Nobuo Tanamati,
- Joceli Murad Abrão,
- Marcos Luiz da Silva,
- Dalva de Lima Kusano,
- Olivio Ribeiro de Paulo,
- Lealson Serra Bella,
- Aurea Colenghi Oliveira,
- Israel Freitas Simões,
- Dr. Ricardo Leão de Souza Zardo,
- Osnaldo Ramão Mendonça,
- Maria Aparecida Zanda,
- Walber Luíz Castro Noleto,
- Rogério Brustoloni Guimarães,
- Elenir Souza da Cunha,
- Alisson Menezes Mendonça,
- Fabiana Feitosa dos Santos,
- Mário Sérgio Pache Anache,
- João Carlos Ramirez,
- Salete Teresinha de Luca,
- Eduardo de Godoi Pereira,
- Antônio Pedro da Costa Marques,
- Margareth Medeiros Sanches Cervieri,
- Bruno Denari,
- Marco Antonio Gehlen,
- Lauro Takeo Akiyama,
- Elaine Oliveira Oshiro,
- Abadio Queiroz Baird,
- Robson Cação Lechuga Diniz,
- Antônio Reginaldo Vasconcelos,
- Niwton Nogueira,
- Aparecido Martinez Espinola,
- Bertoni Aparecido Gonçalves Nantes,
- André Luis de Carvalho,
- Bianca Haddad Delfini Perez,
- Carlos Eduardo Bonfim e Messias,
- Elaine Dobes Vieira,
- Antônio Alves Corrêa,
- Claudete Abrão,
- Juliane dos Reis Lara Ponce Ruiz,
- Ana Beatriz Caparroz Sanches,
- Ricardo Martinez Froes,
- Sandra Cervo Stefanello,
- Roger Frederico Koster Canova,
- Eva Regina Ferreira de Freitas,
- Rosângela Cristina Cardoso Floriano,
- Izidoro Antonio Viana Gutierrez Filho,
- Ana Martinês Colman,
- Giuliana Porto Salvador,
- Ana Luiza Rodrigues Vale Almeida,
- Roberto Tortul,
- Alessandro de Souza Lopes,
- Lúcio André de Almeida,
- Mário Alves da Silva,
- Nivaldo Inácio Campos,
- Onorina de Menezes Fialho.