Confira dicas de receitas nutritivas para um retorno mais saudável à rotina escolar

Além de reforçar o vínculo, preparar as refeições coletivamente favorece o manuseio de alimentos e talheres e ajuda a quebrar possíveis barreiras com frutas e legumes

Após o período de férias, retomar a rotina é fundamental para a readaptação das crianças, especialmente nos hábitos alimentares. Um estudo da Universidade de Aston, na Inglaterra, aponta que o exemplo dos pais tem influência direta nesse processo.

Segundo os pesquisadores, crianças pequenas tendem a reproduzir o comportamento alimentar dos adultos, incluindo, inclusive, ações emocionais.

Para a nutricionista Cynthia Howlett, especializada em nutrição esportiva e psiconutrição, antes de qualquer alteração na programação, é essencial ajudar a criança a entender que as férias acabaram e que é hora de retomar alguns horários.

Cynthia comenta que isso envolve desde o momento de acordar até o de dormir, passando pelas refeições e tempo dedicado à escola.

"É importante também os pais entenderem a importância de estabelecer essa rotina, como os horários de acordar, da escola, do almoço, do lanche, do jantar, de dormir mais cedo à noite. Isso é fundamental para a criança entrar novamente nesse esquema da rotina escolar", afirma Cynthia, que coordena projetos em uma empresa especializada em refeições para estudantes.

LANCHEIRA SAUDÁVEL

Segundo a nutricionista, a alimentação está diretamente ligada a esse processo de readaptação, exigindo organização por parte dos adultos para substituir os lanches improvisados das férias por opções mais equilibradas.

Montar uma lancheira saudável não precisa ser complicado. O segredo é garantir um equilíbrio entre os nutrientes. Inclua sempre uma proteína, como iogurte ou queijo, uma fruta para o toque doce natural, um carboidrato como pão integral ou biscoito de água e sal, e uma bebida como água de coco ou suco natural.

Um exemplo de lanche nutritivo e saboroso: queijo ou iogurte (proteína); uma maçã ou banana (fruta); pão integral (carboidrato); água de coco (bebida).

Manter as crianças hidratadas é importante. Encoraje-as a levar uma garrafinha de água sempre. Evite sucos industrializados, que são cheios de açúcar. Se preferir, um suco natural pode ser uma boa, mas a água é sempre a melhor escolha.

E sempre: evitar alimentos processados porque têm grandes quantidades de conservantes e açúcares, que fazem mal à saúde.

FAZER JUNTOS

"Agora tem os lanches que estão mais organizados, que já vão estar sendo preparados. Então, o importante é a gente se organizar para ter em casa as frutas, os legumes, as verduras para poder oferecer, colocar na lancheira", diz.

"Além disso, é bom tentar estabelecer pelo menos uma refeição para estar comendo com eles, como à noite na hora do jantar, dando o exemplo", reforça.

Além da presença e do exemplo das famílias, Cynthia destaca a importância de envolver as crianças nas escolhas do cardápio. Para ela, os combinados ajudam a tornar o processo mais participativo e menos impositivo.

"Acho que podem voltar os combinados de quantas cores no prato, de o lanche na sexta-feira ser o que eles escolhem, de montar junto o lanche da semana, eles escolherem a fruta, como montar a lancheira", orienta.

A nutricionista recomenda, ainda, que o retorno seja feito de forma lúdica, com brincadeiras e até bilhetinhos carinhosos na lancheira.

"Então, talvez seja legal abrir a lancheira e ter um bilhetinho do pai ali. Acho que são coisas que ajudam nessa nova adaptação, nessa volta às aulas", sugere Cynthia. Confira, a seguir, algumas mudanças que podem acontecer no processo de volta às aulas.

PARA MUDAR

Na volta às aulas, é importante: dormir cedo e acordar cedo para escola; voltar à rotina dos horários de alimentação, com café da manhã, almoço e lanche, e jantar cedo; organizar os lanches da escola com frutas e sanduíches mais naturais; almoçar um prato equilibrado e fazer combinado das cores; evitar sobremesas; dar preferência a picolés de fruta; e fazer o lanche da tarde em casa ou na escola.

Panqueca de banana e aveia

• Ingredientes:

1 banana;

1 ovo;

2 colheres (sopa) de aveia.

• Modo de Preparo:

> Misture uma banana amassada com duas colheres de aveia e um ovo;

> Aqueça uma frigideira antiaderente e despeje a massa;

> Cozinhe até dourar dos dois lados. E pronto.

Pão de queijo light

• Ingredientes:

1 xícara de polvilho azedo;

1/2 xícara de queijo cottage;

1 ovo;

Sal a gosto.

• Modo de Preparo:

> Misture tudo;

> Faça bolinhas e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos.

Muffins de chocolate saudáveis

• Ingredientes:

1 xícara de farinha integral;

1/2 xícara de cacau em pó;

1/3 xícara de açúcar demerara (ou açúcar de coco);

1 ovo;

1/2 xícara de leite vegetal.

• Modo de Preparo:

> Misture os ingredientes secos;

> Adicione os líquidos e mexa bem.

> Distribua em forminhas e asse por 15 minutos a 180 °C.

