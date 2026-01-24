Confira dicas de receitas nutritivas para um retorno mais saudável à rotina escolar

Após o período de férias, retomar a rotina é fundamental para a readaptação das crianças, especialmente nos hábitos alimentares. Um estudo da Universidade de Aston, na Inglaterra, aponta que o exemplo dos pais tem influência direta nesse processo.
Segundo os pesquisadores, crianças pequenas tendem a reproduzir o comportamento alimentar dos adultos, incluindo, inclusive, ações emocionais.
Para a nutricionista Cynthia Howlett, especializada em nutrição esportiva e psiconutrição, antes de qualquer alteração na programação, é essencial ajudar a criança a entender que as férias acabaram e que é hora de retomar alguns horários.
Cynthia comenta que isso envolve desde o momento de acordar até o de dormir, passando pelas refeições e tempo dedicado à escola.
"É importante também os pais entenderem a importância de estabelecer essa rotina, como os horários de acordar, da escola, do almoço, do lanche, do jantar, de dormir mais cedo à noite. Isso é fundamental para a criança entrar novamente nesse esquema da rotina escolar", afirma Cynthia, que coordena projetos em uma empresa especializada em refeições para estudantes.
LANCHEIRA SAUDÁVEL
Segundo a nutricionista, a alimentação está diretamente ligada a esse processo de readaptação, exigindo organização por parte dos adultos para substituir os lanches improvisados das férias por opções mais equilibradas.
Montar uma lancheira saudável não precisa ser complicado. O segredo é garantir um equilíbrio entre os nutrientes. Inclua sempre uma proteína, como iogurte ou queijo, uma fruta para o toque doce natural, um carboidrato como pão integral ou biscoito de água e sal, e uma bebida como água de coco ou suco natural.
Um exemplo de lanche nutritivo e saboroso: queijo ou iogurte (proteína); uma maçã ou banana (fruta); pão integral (carboidrato); água de coco (bebida).
Manter as crianças hidratadas é importante. Encoraje-as a levar uma garrafinha de água sempre. Evite sucos industrializados, que são cheios de açúcar. Se preferir, um suco natural pode ser uma boa, mas a água é sempre a melhor escolha.
E sempre: evitar alimentos processados porque têm grandes quantidades de conservantes e açúcares, que fazem mal à saúde.
FAZER JUNTOS
"Agora tem os lanches que estão mais organizados, que já vão estar sendo preparados. Então, o importante é a gente se organizar para ter em casa as frutas, os legumes, as verduras para poder oferecer, colocar na lancheira", diz.
"Além disso, é bom tentar estabelecer pelo menos uma refeição para estar comendo com eles, como à noite na hora do jantar, dando o exemplo", reforça.
Além da presença e do exemplo das famílias, Cynthia destaca a importância de envolver as crianças nas escolhas do cardápio. Para ela, os combinados ajudam a tornar o processo mais participativo e menos impositivo.
"Acho que podem voltar os combinados de quantas cores no prato, de o lanche na sexta-feira ser o que eles escolhem, de montar junto o lanche da semana, eles escolherem a fruta, como montar a lancheira", orienta.
A nutricionista recomenda, ainda, que o retorno seja feito de forma lúdica, com brincadeiras e até bilhetinhos carinhosos na lancheira.
"Então, talvez seja legal abrir a lancheira e ter um bilhetinho do pai ali. Acho que são coisas que ajudam nessa nova adaptação, nessa volta às aulas", sugere Cynthia. Confira, a seguir, algumas mudanças que podem acontecer no processo de volta às aulas.
PARA MUDAR
Na volta às aulas, é importante: dormir cedo e acordar cedo para escola; voltar à rotina dos horários de alimentação, com café da manhã, almoço e lanche, e jantar cedo; organizar os lanches da escola com frutas e sanduíches mais naturais; almoçar um prato equilibrado e fazer combinado das cores; evitar sobremesas; dar preferência a picolés de fruta; e fazer o lanche da tarde em casa ou na escola.
Panqueca de banana e aveia
• Ingredientes:
- 1 banana;
- 1 ovo;
- 2 colheres (sopa) de aveia.
• Modo de Preparo:
> Misture uma banana amassada com duas colheres de aveia e um ovo;
> Aqueça uma frigideira antiaderente e despeje a massa;
> Cozinhe até dourar dos dois lados. E pronto.
Pão de queijo light
• Ingredientes:
- 1 xícara de polvilho azedo;
- 1/2 xícara de queijo cottage;
- 1 ovo;
- Sal a gosto.
• Modo de Preparo:
> Misture tudo;
> Faça bolinhas e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos.
Muffins de chocolate saudáveis
• Ingredientes:
- 1 xícara de farinha integral;
- 1/2 xícara de cacau em pó;
- 1/3 xícara de açúcar demerara (ou açúcar de coco);
- 1 ovo;
- 1/2 xícara de leite vegetal.
• Modo de Preparo:
> Misture os ingredientes secos;
> Adicione os líquidos e mexa bem.
> Distribua em forminhas e asse por 15 minutos a 180 °C.