Confira dicas e receitas saudáveis para o seu almoço de Páscoa

AGENDA CULTURAL

Com atrações locais, nacionais e internacionais, o Campo Grande Jazz Festival é o grande destaque da programação deste fim de semana, que terá ainda show do duo Vozmecê, Rockers Sound System, Cidade da Páscoa e filme com Regina Casé

MÚSICA BAFAFÁ - É esse o nome da canção, do clipe e do show que o duo Vozmecê apresentará, neste domingo, no Uatahell? Bar, a partir das 19h DIVULGAÇÃO

Há muito tempo se batalha por um festival exclusivamente de jazz na Capital, e finalmente as coisas aconteceram sob a batuta de Franciella Cavalhieri e Adriel Santos, mentores e produtores responsáveis pelo Campo Grande Jazz Festival, que desde segunda-feira vem embalando a cidade com apresentações em estações de ônibus coletivo e, desde ontem, no Armazém Cultural, onde se apresentaram o Barah Trio (MS) e o Fábio Leal Trio (SP).

Todas as atividades do festival são gratuitas e os shows no Armazém Cultural começam a partir das 19 h. Quem se apresenta por lá hoje é a banda Urbem (MS) e o trombonista norte-americano Ryan Keberle, que leva à Esplanada Ferroviária o Collectiv do Brasil, grupo liderado pelo músico com Paulinho Vicente na bateria, Felipe Brisola no baixo e Felipe Silveira no piano. O quarteto explora o repertório de artistas brasileiros como Toninho Horta, Milton Nascimento e Edu Lobo (leia mais na página B4).

Amanhã, antes dos shows no Armazém Cultural, o grupo DDG4 (SP) receberá outros músicos e o público em geral, no mesmo local, às 10h, para o Café Musical, um momento para troca de experiências e um mergulho na trajetória do DDG4, que tem uma carreira de êxito em território nacional e no Japão. Além do grupo paulistano, vai se apresentar também o campo-grandense Antônio Porto, multi-instrumentista que estimulou o surgimento de uma cena jazzística em Campo Grande nos anos 1990, um dos homenageados pelo festival.

“Fazer esse festival nesse momento em que a humanidade viveu tanta coisa, assim como nós mesmos, tem a ver com ‘reexistência’, no sentido de existir todo dia e se esforçar para fazer o que tem que ser feito enquanto artista e produtor. Fazer o que faz sentido para a nossa vida e que pode fazer sentido também para a sociedade, pela pessoa que for atravessada por esta ação”, disse Franciella Cavalhieri.

“A importância para a gente de estar nesse lugar, também mais localmente, em Campo Grande, fora dos grandes centros, com a questão da memória sempre sendo afastada da população. Um festival como esse nos fortalece enquanto artistas e produtores, para continuarmos firmes em Mato Grosso do Sul e não sair desse território com uma natureza e uma cultura muito inspiradoras”, afirmou a produtora.

Os shows de encerramento, no domingo, serão do El Trio (MS) e da norte-americana Katie Thiroux, além de uma homenagem a Miguel “Tatton” Barrera, o Miguelito, outro multi-instrumentista veterano que fez e faz muita diferença na música instrumental de MS. Contrabaixista e cantora, Katie já recebeu elogios de Quincy Jones, uma lenda do jazz, e foi premiada pela importante revista Downbeat.

BAFAFÁ

Embalado pelo recente lançamento do videoclipe da faixa “Bafafá”, que integra o repertório do seu próximo álbum, o duo Vozmecê – Fattori e Namaria – realizará mais uma apresentação do show de mesmo nome da canção, que foi gravada em parceria com Silveira. O show será neste domingo, às 19h, no Uatahell? Bar Multicultural (Rua 15 de Novembro, nº 797, Centro), com a participação de três convidados especiais: Beca Rodrigues, Silveira e Jerry Espíndola. Ingressos: R$ 5 por pessoa. Quem chegar até as 18h30min não paga a entrada.

“Sentimentos e ações nada nobres, mas que, inevitavelmente, fazem parte do cotidiano das relações humanas, e nem queira falar que não! ’Bafafá’ foge bastante liricamente do que já produzimos até aqui. Quanto a isso, prometemos apenas uma música sincerona”, dizia uma publicação nas redes sociais do Vozmecê. “Por enquanto, é só o primeiro clipe. O álbum, ‘tamo’ na produção para sair em agosto”, adiantou Fattori.

O clipe foi gravado no carnaval de rua da Capital deste ano, “mostrando que essa cidade pode exalar pluralidade e desbunde, apesar de toda a caretice que nos cerca”. As imagens da folia mostram momentos descontraídos dos blocos Cordão Valu, Evoé Baco, Capivara Blasé, Bloco do Reggae e Farofolia. O registro foi feito pelo próprio duo, com roteiro também assinado por Namaria Schneider e Pedro Fattori. A edição é de Fattori, que assina ainda a autoria da composição, da produção musical, dos arranjos, da mixagem e da masterização.

Nos vocais, estão ele, Namaria e Silveira, Gauto no trompete, e, novamente, Pedro Fattori fazendo todos os outros instrumentos: baixo, bateria, guitarra, percussões, violão e synth.

ROCKERS

Também no domingo, das 17h às 23h, o Rockers Sound System, nas presenças dos DJ’s Jah Rebel e Diego Manciba, põe os bolachões de vinil para girar no Capivas Cervejaria (Rua Pedro Celestino, nº 1.079, Centro). No repertório, muito reggae, dub e outras tendências da música de origem jamaicana. Mais informações: (67) 3213-4636.

CIDADE DA PÁSCOA

Iniciativa da Prefeitura de Campo Grande, a Cidade da Páscoa, nos Altos da Afonso Pena, despede-se da população neste fim de semana. Até domingo, os visitantes podem curtir o espaço que foi especialmente preparado com decoração temática, toca do coelho, praça de alimentação, santa ceia viva, apresentações teatrais, missa, caça aos ovos e pintura facial para as crianças. Tem também a Parada da Páscoa, “em que o coelhinho e sua turma desfilam pelo evento com a participação de banda musical e muita alegria”.

CINEMA

A personagem de Regina Casé na novela “Amor de Mãe” (2019) foi parar na telona. Ela pode ser (re)vista em “Dona Lurdes – O Filme”, longa-metragem de comédia produzido pelo núcleo de telefilmes dos Estúdios Globo. Inspirado no livro “Diário da Dona Lurdes”, de Manuela Dias, trata-se de um spin-off da novela, também assinada por Manuela.

O longa, com direção artística de Cristiano Marques e escrito por Manuela, autora do livro e da novela, em parceria com Cláudio Torres Gonzaga, mostra como Lurdes, depois de enfrentar um período de tristeza quando os filhos saíram de casa, deu a volta por cima e passou a aproveitar ainda mais a vida. Também no elenco: Chay Suede, Jéssica Ellen, Juliano Cazarré, Nanda Costa, Thiago Martins, Humberto Carrão, Evandro Mesquita, Arlete Salles e Ana Maria Braga. Somente no Cinemark.