Convivência

Confira dicas para se conectar melhor com crianças e adolescentes durante as férias

Especialista aponta que diálogo aberto e planejamento conjunto de atividades podem contribuir para redução de conflitos e acidentes durante a convivência doméstica ou nos programas de lazer

Da Redação

Da Redação

31/12/2025 - 10h30
A convivência familiar entre pais e filhos aumenta no período de férias escolares, representando uma oportunidade para o fortalecimento de laços, mas também um desafio para o planejamento de atividades e da boa convivência.

O aumento do convívio e a quebra da rotina podem elevar o nível de estresse e o atrito entre pais e filhos, muitas vezes intensificados pela pressão por proporcionar lazer e pela sobrecarga de responsabilidades.

É fundamental que mesmo durante o descanso seja mantida uma rotina. Ainda que haja um pouco mais de flexibilidade, é importante estabelecer horários de sono e de descanso, refeições balanceadas e atividades diversas sem uso de telas.

Isso auxilia no bem-estar e no desenvolvimento saudável. Além de beneficiar a saúde de modo geral, acordos preestabelecidos, ainda que mais flexíveis, facilitam o retorno às atividades escolares no início do ano letivo.

“Durante o período de férias, é fundamental preservar uma rotina que contemple momentos de lazer, mas também horários regulares. A manutenção de horários para dormir e acordar contribui para a preservação do ritmo biológico das crianças, refletindo diretamente em seu desenvolvimento físico, mental e emocional. Além disso, envolver os filhos em algumas decisões, como a definição da programação das atividades, pode favorecer o sentimento de participação e reduzir situações de frustração”, afirma a pedagoga Leia de Almeida.

Leia é doutora em Educação e uma das gerentes de uma rede de ensino que atua em 25 dos 26 estados brasileiros e também no Distrito Federal. Ela destaca que a comunicação e o planejamento participativo são essenciais para mitigar o risco de conflitos.

Confira algumas dicas para conseguir um período de descanso seguro e harmonioso.

SENSIBILIDADE

Este período pode gerar o aumento dos conflitos familiares, muitas vezes intensificados pela sobrecarga de responsabilidades e pela pressão por proporcionar lazer. Uma pesquisa de 2023, realizada pela rede de coworking IWG, revelou que 62% dos pais consideram estressante conciliar trabalho e cuidados com os filhos nas férias escolares.

Consequentemente, mais da metade usa suas folgas anuais para cumprir essas responsabilidades pessoais, enquanto apenas 10% aproveitam integralmente seus dias de férias nesse período.

Uma alternativa é recorrer às colônias de férias, contar com o apoio da rede familiar ou, ainda, organizar um rodízio entre os pais da escola para acompanhar as crianças.

Eles costumam querer visitar os amigos e se envolver com eles em atividades diferentes. Estimular isso, pode ampliar o vínculo que ajudará no retorno depois.

Leia explica que, muitas vezes, pelo aumento do convívio familiar com os filhos, algumas preocupações já existentes com certos comportamentos, tais como birras, agressividade, apatia, isolamento, rebeldia ou problemas relacionados ao sono e à alimentação acabam se acentuando, o que pode gerar conflitos.

“É importante desenvolver ainda mais a sensibilidade para buscar compreender as causas e os motivos disso estar acontecendo. A escuta atenta, o diálogo é sempre a melhor alternativa. Busque se conectar com a criança, com o adolescente, com seu filho ou sua filha. Desligue-se também das suas telas por algum momento e olhe no olho deles e delas, explique o motivo de suas preocupações ou curiosidades com afeto e empatia”, recomenda.

PROGRAMAÇÃO

A programação deve ser leve e variada. É importante limitar o tempo de uso de telas pelas crianças e adolescentes durante as férias escolares.

O aumento do uso de dispositivos eletrônicos é comum nesse período, mas o excesso pode afetar negativamente o sono, a concentração e a interação social. Uma sugestão é estabelecer horários específicos para o uso da tecnologia, equilibrando-os com brincadeiras e atividades físicas.

Além disso, uma programação leve e variada pode estimular o aprendizado e o desenvolvimento dos jovens. Opções como passeios ao ar livre, visitas a museus ou bibliotecas, oficinas artísticas e jogos educativos em família são mais que bem-vindas.

Ferias em família 2Foto: Divulgação

“São momentos importantes para formação das crianças e dos adolescentes. Não só fortalecem os laços afetivos, mas também criam memórias duradouras”, diz a educadora.

PLANEJAR

É importante envolver todos os integrantes no planejamento. Que tal fazer algo diferente da rotina? Atividades como passar o dia em um familiar, viajar, conhecer um lugar novo ou encontrar os amigos podem envolver todos os participantes.

Foto: Divulgação

É fundamental que todos compartilhem seus desejos e expectativas, seja para atividades em grupo, novas aventuras ou experiências gastronômicas. Da mesma forma, é crucial estabelecer limites claros e horários de sono e refeições.

“Uma comunicação familiar aberta, envolvendo crianças e adolescentes nas decisões sobre viagens ou rotinas, pode aumentar a autonomia dos membros e diminuir a chance de frustrações”, observa Leia.

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

Promover ambientes seguros e protetivos também deve fazer parte dos cuidados para este período. O recesso escolar costuma trazer um aumento significativo nos riscos para as crianças. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), durante as férias, há um crescimento de até 25% nos acidentes envolvendo esse público, sendo a maioria dentro de casa.

As ocorrências mais comuns incluem quedas, afogamentos, queimaduras e intoxicações. Para reduzir esses riscos, é essencial que haja uma conversa objetiva com as crianças sobre os perigos e que a vigilância seja constante por parte de um adulto responsável.

Entre as recomendações estão: nunca deixar crianças sozinhas em ambientes aquáticos; manter medicamentos e produtos de limpeza em suas embalagens originais, guardados em locais altos e trancados, fora do alcance infantil; e garantir o uso de equipamentos de proteção individual – como capacete, joelheiras e cotoveleiras – em atividades com skate ou bicicleta.

Além da prevenção de acidentes, promover ambientes seguros e protetivos também significa cuidar das relações sociais das crianças. É importante que estejam sempre acompanhadas por pessoas confiáveis, evitando situações de constrangimento ou exposição a riscos emocionais.

A atenção dos adultos deve incluir a observação de possíveis mudanças de comportamento, que podem sinalizar desconforto ou experiências negativas.

Dessa forma, a proteção vai além do físico, abrangendo também o bem-estar emocional e social, assegurando que as férias sejam vividas com segurança, alegria e tranquilidade.

RÉVEILLON

Simpatias, tradições e promessas: o que os brasileiros fazem para começar o ano com o pé direito

Da lentilha na ceia ao pulo das sete ondas, costumes atravessam gerações e ganham novos significados a cada réveillon

31/12/2025 09h30

Entre cores, sementes e promessas, brasileiros mantêm vivas as tradições que transformam a virada do ano em um ritual de fé e esperança.

Entre cores, sementes e promessas, brasileiros mantêm vivas as tradições que transformam a virada do ano em um ritual de fé e esperança. Divulgação: Gabriel Monteiro/Riotur

A virada do ano vai muito além dos fogos de artifício e dos abraços à meia-noite. Para muitos brasileiros, o réveillon é também um momento de fé, esperança e tradição, marcado por simpatias, rituais e pequenos gestos simbólicos que carregam o desejo coletivo por um ano mais próspero, leve e feliz.

Em Campo Grande e em diversas regiões do país, práticas populares atravessam gerações e continuam vivas, misturando crenças religiosas, heranças culturais e até influências de matrizes africanas, indígenas e europeias.

Lentilha, romã e uva: comer também é acreditar

Na ceia, alguns alimentos têm lugar cativo não apenas pelo sabor, mas pelo significado. A lentilha, por exemplo, é associada à fartura e à prosperidade. Comer ao menos uma colher do grão logo após a meia-noite é um ritual comum em muitas famílias.

A romã também aparece entre as simpatias mais populares. Guardar três ou sete sementes na carteira durante o ano seguinte é, segundo a crença, uma forma de atrair dinheiro e estabilidade financeira. Já as uvas seguem a tradição espanhola: comer 12 uvas, uma para cada mês, simboliza pedidos e bons presságios.

Vestir o ano que se deseja viver

A escolha da roupa também é parte essencial do ritual da virada. O branco, tradicionalmente associado à paz, purificação e novos começos, continua sendo a cor mais utilizada. Mas outras tonalidades ganharam espaço e passaram a representar desejos específicos:

  • Amarelo: prosperidade e dinheiro
  • Vermelho: amor e paixão
  • Verde: saúde e renovação
  • Azul: tranquilidade e equilíbrio
  • Rosa: afetos e relações duradouras
  • Lilás: espiritualidade e transformação

Além das roupas, até a cor da roupa íntima entra na lista de simpatias, um detalhe discreto que carrega grandes expectativas.

Pular ondas e fazer pedidos

O tradicional pulo das sete ondas, comum em praias de todo o Brasil, tem origem nas religiões de matriz africana e representa pedidos à Iemanjá, rainha do mar. Cada onda pulada corresponde a um desejo. Mesmo longe do litoral, muitas pessoas adaptam o ritual, fazendo pedidos simbólicos à meia-noite.

Dinheiro no pé, fé no coração

Outra simpatia bastante conhecida é colocar uma nota de dinheiro ou uma moeda dentro do sapato ou sob o pé direito no momento da virada. O gesto simboliza o desejo de caminhar ao longo do novo ano com estabilidade financeira.

Promessas, cartas e novos começos

Além das simpatias tradicionais, práticas mais recentes também ganham espaço. Escrever metas, queimar papéis com aquilo que se deseja deixar para trás ou montar quadros de visualização com sonhos e objetivos são formas contemporâneas de transformar o réveillon em um ritual de renovação emocional.

Para muitos, mais do que acreditar literalmente nos ritos, o importante é o significado: começar o ano com esperança, intenções claras e um olhar mais positivo para o futuro.

No fim das contas, entre sementes, cores e ondas, o réveillon segue sendo um dos momentos mais simbólicos do calendário, quando o tempo se renova e a fé, em suas mais diversas formas, se transforma em promessa de dias melhores.

FELPUDA

Apesar de todo alarde da filiação do ex-deputado Fábio Trad, o PT encerra...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (31) e quinta-feira (01)

31/12/2025 00h02

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

MARTHA MEDEIROS - ESCRITORA BRASILEIRA

"Faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples, você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber sua simplicidade”.

 

FELPUDA

Apesar de todo alarde da filiação do ex-deputado Fábio Trad, o PT encerra 2025 sem candidato definido para levar às convenções de 2026 na disputa pelo governo de MS. Nos bastidores, há quem afirme que o clima nas hostes petistas é de falta de empolgação jamais vista. Dizem que Trad sabe que, se aceitar ir para o confronto, será “boi de piranha”, e que ele prefere disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Para convencê-lo, o PT estaria lhe prometendo “mundo e fundos” de Brasília. Sei não...

DiálogoO Natal Luz de Gramado foi reconhecido como detentor do recorde de mais longo festival de Natal do mundo (Longest Christmas Festival) pelo Guinness World Records. Com 88 dias de programação, ele combina espetáculos, desfiles temáticos, decoração cenográfica e experiências artísticas que ocupam toda a cidade. Milhões de luzes, vitrines temáticas, atrações gratuitas e apresentações musicais fazem do evento uma celebração reconhecida pela criatividade, organização e capacidade de encantar visitantes de todas as idades. A programação conta com mais de 350 atividades artísticas e culturais, envolvendo aproximadamente 2.500 profissionais em sua realização. O 40º Natal Luz de Gramado teve início em outubro de 2025 e será encerrado dia 18 de janeiro de 2026.
DiálogoSérgio de Paula comemora idade nova em 31 de dezembro de 2025.

 

DiálogoAna Isabel de Carvalho Pinto

Descaso

Três filiados ao PL estão agindo como se não reconhecessem o comando do ex-governador Azambuja, afirmam alguns liberais. No caso, os deputados Marcos Pollon e João Henrique Catan, além do Capitão Contar. Os dois primeiros estão interessados em disputar o governo e o terceiro pretende ser o segundo nome do partido para o Senado. O trio esquece quem realmente manda e age “como se não houvesse amanhã”, dizem os liberais.

Dinheirama

Entre as cinco leis aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas por Lula, que liberam vultosos recursos para órgãos ligados à Justiça, está a que destina crédito suplementar de R$ 13,5 milhões para que o Superior Tribunal de Justiça possa atender despesas de assistência médica e odontológica de servidores e seus dependentes. Uma outra destina R$ 5,3 milhões para despesas com publicidade do Tribunal de Contas da União.

Lei

Publicada no Diário Oficial da União lei que autoriza a poda ou o corte de árvores em locais públicos ou em propriedades privadas, se o órgão ambiental não atender ao pedido de retirada de vegetação por risco de acidentes. Com a mudança, os órgãos ambientais terão até 45 dias para responder aos requerimentos.

Aniversariantes

Quarta-feira (31/12)
Sérgio de Paula, 
Arlindo Antônio da Silva,
Laideclaire Jacobina Stephanini,
Vitor Yoshihara Matoso de Oliveira,
Sônia Bertoli Florence,
Mariângela Ouriveis Razuk,
Dra. Marilda Nascimento dos Santos,
Roney Medeiros Fialho,
Marilene Esteves Santini,
Airton Fernandes da Silva,
Francisco Jonas de Souza,
Ivone Martins,
Alessandro Lewandowski,
Leandro Jair Pandolfo,
Rodrigo Henrique de Almeida Antonelli,
José Silvestre Braulio Cebalho,
Dr. Eliézer José Marques,
Nelson de Almeida Bessa,
Dr. Maurício Duailibi,
Dr. Júlio César Haidamus Monteiro,
Varley Fávaro,
Júlio César Proença Leite,
Nestor Silvestre Tagliari,
Carolina Nimer Leite,

Belaus de Carvalho Pereira, 
Vanessa Rezek Albuquerque, 
Dr. Fernando Bernardo,  
Márcia Otto Mata,  
José Marques de Azevedo Júnior,
Laudemir Vasconcelos,
Maria Helena Tavares,
Luiz Coelho,
Luiza Coelho,
Wanda Queiroz,
Cândida Machado,
Ary de Barros,
Rubem Gonçalves,
Neybe Gomes da Silva Milanez,
Edson de Melo Sartori,
Gerson da Silva Alves,
Luiz Carlos Moreira,
Hedson Hideki Akamine,
Geni Mascarenhas Sant’Agostinho,
Isaque Pereira da Silva,
Jairo Silvestre Beal,
Maria Luiza Campos,
Leonidia Maria França Jardim,
Magda Jackeline Paula Miranda,
Rosalira Figueiredo Makimori,

Dr. Gerson Ribeiro Homem,
Alexandre Mavignier Gattass Orro,  
Pedro Dario Del Campo Klemenco,
Luciana Maria Marangoni Iglecias,
Nathalia Kauana Nedopetalski,
Beatriz Teixeira Morettini Medeiros,
Cláudia Freiberg,
Douglas Kenichi Sakuma,
Glei de Abreu Quintino,
Hemilde Higa,
Paulo Sergio Quezini,
Marta Helisangela de Oliveira,
Pedro Gilz Souza,
Tânia Cristina Fernandes Garcia,
Vanderli Hubner,
Edson Hideo Komiyama,
Nelson Nunez Ferreira,
Regina Marques Pereira Dantas Salina,
Michela Gandolfo Jareta Fabri,
Alessandra Chulli Segawa,
Nilvio Franco,
Alessandra Butera

Quinta-feira (1º/1)
Camilla Muzzi Grinfelder Tofano,
Lamartine Santos Ribeiro,
Lauro Sérgio Davi,
Milton Cappi,  
Gerson Cavalcanti de Oliveira,
Gilberto Peixoto,
Cleuza Costa da Rosa,
Francisco Xavier Gonzales,
Irene Saito, 
Alberto Benedito das Rosas Neves,
Tadayuki Saito,
Ione Vieira de Almeida,
Manoel de Oliveira,
Jussara de Arruda Paula Correa Araujo,
Maria José Garcia,
Roberto Otano Cabral,
Ana Cristina Gonzaga,
José Luiz Munhoz,
Valdenir Machado,
Antônio da Costa Cardozo,
Jorge Shiroma,
Zoleide Sambrana dos Santos,
Mario Augusto Flores Portocarrero,
José Luiz Tobias,

Dr. Marcelo Guimarães El Khouri,  
Hélio Toshiti Sato,
Ivanildo Santos Fontoura Júnior,
Ada Gaúna de Oliveira,
Raffaele Lochi,
Walfrido Minervini Martins da Costa,
Robson Orlei Azambuja Carneiro,
Pedro Rocha,  
Idê Leite Fernandes,
Carlos Antonio Cecilio de Lima,
José Antônio Bandeira,
Nereu Oliveira Coelho,
Muriel Barbosa de Almeida,
Renato Tonelle,
Cristiano Yukio Masaaqui Izeki,
Nivaldo Paes Rodrigues,
Noemy dos Santos Garcia,
Lyria Corrêa Quadros,
Euclydes José Bruschi Júnior,
Vânia Portela Alves,
Sílvio José de Oliveira Filho,
José Ferreira dos Santos,
Ursula Vargas,
Fernando da Rocha Motta,
Heitor Vera,

Luiz Sérgio David,  
Dr. Valdir de Almeida,  
Dr. Marco Aurélio Cabral Duarte,  
Ubirajara Soares Tártaro,
Rodrigo Correa do Couto, 
Itacir Zen,
Francisco Pinto de Arruda,
Olício Ximenes,
Marco Antônio Holzschuh, 
Catarina Sorilha,
Benjamim Yoshisuke Ono,
Taeko Aida,
José Roberto Carli,
Marcos José Vilha,
Roberto Lourençone,
Alan Corbetta,
André Antônio Camargo Lorenzoni,
Issao Luiz Yanagui,
Vânia Terezinha de Freitas Tomazelli,
Jamile Gadia Ribeiro Trelha,
Carlos Roberto Rolim, 
Suzana Teruya Hiane,
Rosymeire Trindade Frazão,
Marly de Lourdes Sampaio Ducatti.

Colaborou Tatyane Gameiro

