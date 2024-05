Confira o filme que vai passar na Sessão da Tarde de hoje (22/05)

Memória

Objetivo é que o monumento seja ponto turístico de Campo Grande

Em uma celebração à grandiosidade de João Carreiro, o Circuito de Laço Comprido (CLC) irá inaugurar uma impressionante estátua em homenagem ao cantor sertanejo no próximo dia 12 de junho. A cerimônia coincidirá com a Comitiva JC, um tributo ao artista que contará com a presença de renomados nomes da música sertaneja.

A estátua, com mais de 7 metros de altura, foi criada pelo renomado artista Juvenal Irene, famoso por seu trabalho no ‘Monumento ao Peão’ em Barretos, conhecido como Jeromão. A obra, rica em detalhes, foi confeccionada no ateliê de Irene no Rio de Janeiro, utilizando uma combinação de polímeros sólidos, carga mineral e fibra de vidro, com um acabamento que imita bronze azinhavrado.

Esboço utilizado pelo artista para confeccionar a estátua

O monumento será transportado para o CLC, onde ficará em um espaço especialmente preparado para recebê-lo. A praça onde a estátua será instalada foi projetada pela arquiteta e urbanista Marcia Corrêa Ribeiro, especialista em projetos equestres e rurais.

O objetivo do CLC é transformar a estátua em um ponto turístico em Campo Grande, atraindo fãs de João Carreiro para visitarem, tirarem fotos e celebrarem a memória do artista. A inauguração ocorrerá antes do início da Comitiva JC, durante o Brasileirão de Laço Comprido, com entrada gratuita para o público.

Serviço

Data: 12 de junho de 2024

Evento: Inauguração da estátua e Comitiva JC

Local: Circuito de Laço Comprido (CLC), Campo Grande

Entrada: Gratuita

