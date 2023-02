Confira onde curtir a folia dos independentes até a próxima terça-feira

Enquanto espera o Carnaval das escolas de samba, que desfilam somente a partir de segunda-feira, o folião de Campo Grande que curte a folia de rua já está a mil por hora.

Desde a tarde de ontem, quando o bloco Evoé Baco levou a sua animação para a Orla Ferroviária, foi decretado o reinado de Momo para quem não precisa do sambódromo para curtir a festa.

Criado por artistas de teatro, o Evoé desfilou entre a Rua Laguna e a Av. Ernesto Geisel, com direito a muito batuque e um cortejo cênico cheio de fantasias e estandartes.

Mas a abertura oficial do Carnaval dos blocos independentes será hoje, com o Farofolia cobrindo a região de mais paetês, serpentinas e muito glitter a partir das 15h.

O bloco concentra militantes LGBTQIA+ e apoiadores da cultura da diversidade. A expectativa é de que ao menos 3 mil pessoas ocupem as ruas neste primeiro dia. Perto dali, no mesmo horário, também hoje, o Bloco do Reggae traz todo o som contagiante do estilo jamaicano com as suas aparelhagens a postos em frente ao Monumento Maria Fumaça, na Av. Mato Grosso.

Amanhã e na terça-feira, o Cordão Valu, um dos maiores blocos de rua de MS, promete arrastar uma multidão ao som de marchinhas, axé music e muito samba. “A expectativa é de muita festa e alegria.

Estamos há dois anos sem ir para a rua e será um momento de muitos abraços, beijos e de muita gente comemorando, brilhando na Esplanada, que é a nossa casa”, afirma Silvana Valu, coordenadora do bloco.

No sábado, das 15h às 22h, o Bloco do Reggae volta a marcar presença na festa, desta vez animando o público que comparecer à Praça Cuiabá.

CAPIVARA

O Capivara Blasé coloca o bloco na rua no domingo e na segunda-feira, prevendo uma multidão em seu bando, como chama os foliões. A expectativa do bloco é reunir 120 mil pessoas nos dois dias de desfile.

“Vai ser emocionante ver todo mundo na rua. A pandemia nos manteve longe do Carnaval e agora, com todo mundo seguro de novo, vamos festejar muito e nos entregar nesse Carnaval”, afirma Vitor Samúdio, coordenador do Capivara.

O bloco Subaqueira da Bahia volta a sacudir a Praça Cuiabá na segunda-feira, das 15h às 23h.

E para fechar o Carnaval na Esplanada, o bloco Farofa Com Dendê faz seu cortejo e concentração na frente do Monumento Maria Fumaça, finalizando o Carnaval de rua

de Campo Grande.

APOIO

Para o titular da Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Marcelo Miranda, o apoio do governo do Estado aos blocos de rua é fundamental para a realização de um Carnaval pleno.

“A folia carnavalesca de rua é um dos aspectos mais importantes e autênticos do Carnaval popular. É nesses eventos que as pessoas têm a oportunidade de verdadeiramente brincar o Carnaval e que muitos aproveitam para gerar renda”, afirma

o secretário.

O presidente da Fundação de Cultura de MS, Max Freitas, destaca a importância da tradição do Carnaval de rua em Campo Grande. “É muito importante para nós correalizarmos o Carnaval de rua da Capital.

Entendemos que é uma multidão de pessoas que festejam e isso gera empregos, renda e traz turistas para a cidade para curtir esse momento. O governo não pode ficar fora desse movimento, e a Fundação de Cultura quer cada vez mais fomentar, além do desfile das escolas de samba, os blocos independentes, que já são tradicionais em nossa cidade e no Estado”, detalha.

O Carnaval da Capital tem previsão de levar para as ruas e desfiles mais de 200 mil pessoas nos dias de folia. A Prefeitura de Campo Grande apoia o evento, em uma parceria firmada com o governo do Estado que garantiu aos blocos independentes e aos foliões a estrutura de som, de luz, de palco e de banheiros, além do apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar durante a folia.

SHOPPING-FOLIA

O Shopping Bosque dos Ipês promove o seu “Carnavalzinho” deste sábado até terça-feira, sempre no turno da tarde, a partir das 14h, com bailinhos, gincanas, oficinas e brincadeiras carnavalescas no primeiro piso, próximo à loja Constance.

As oficinas de balangandã e de pintura facial são gratuitas e destinadas a crianças de 4 a 12 anos. Além de atrações para as crianças, o Bosque preparou também um evento de Carnaval voltado para os pets, que contarão com passarela para um desfile de fantasias, na terça-feira.

No Shopping Norte Sul Plaza também haverá bailinho de Carnaval, com canções, histórias e brincadeiras comandadas pela Turma do Bolonhesa, da Cia Teatro do Mundo. Sempre às 15h, com entrada franca.

CINEMAS

Ainda no território dos shopping centers, os cinemas permanecerão abertos durante a folia, mas sem muitas novidades em relação às estreias da semana passada. Uma delas, sob medida para a criançada, é “Rock Dog: Uma Batida Animal”.

O terceiro filme da franquia, dirigido por Anthony Bell, traz a cachorrada, isso mesmo, no ritmo do rock ‘n’ roll.

