Na corrida eleitoral, candidatos, principalmente os da direita, terão de... Leia na coluna de hoje

Leandro Karnal - Escritor brasileiro
"Pessoas elevadas falam de ideias; pessoas medianas falam de fatos; pessoas vulgares falam de pessoas”.
FELPUDA
Na corrida eleitoral, candidatos, principalmente os da direita, terão de andar com os olhos bem abertos. Adversários da esquerda já estão batendo às portas da Justiça Eleitoral para denunciar propagandas dos desafetos. Entre as reclamações estão até painéis com dimensões consideradas fora do padrão. A disputa parece ter ganho um novo instrumento: a fita métrica eleitoral. Pelo jeito, tem gente procurando milímetro por milímetro “irregularidade monumental”. E na eleição, até o tamanho do painel pode virar munição para uma boa briga jurídica.
Romaria
O escritório político de Reinaldo Azambuja tem recebido uma sucessão de lideranças interessadas em reafirmar apoio à candidatura ao Senado. Prefeitos e outras figuras políticas vêm passando pelo local em demonstrações públicas de alinhamento com o projeto eleitoral.
Mais
A movimentação revela uma campanha que procura consolidar apoios antes da reta decisiva. Azambuja, experiente na política, evita adotar o discurso de vitória antecipada. Sabe que alianças e pesquisas ajudam, mas é o último voto depositado na urna que efetivamente define o resultado.
Poço
Em MS, tem candidato a deputado disputando eleição como se o orçamento público fosse um poço sem fundo. Na falta de propostas realmente novas, aparecem promessas para todos os gostos. O problema é que boa parte delas depende de recursos, convênios e liberações que não acontecem simplesmente porque o candidato prometeu. Há projetos que exigem longa peregrinação pelos gabinetes. Portanto...
Cobrança
O deputado estadual Pedro Caravina colocou na pauta um problema ambiental que vem preocupando, há muito tempo, municípios da região do Rio Pardo: a proliferação de macrófitas aquáticas. A cobrança é por explicações sobre a abertura das comportas da Usina Mimoso e o deslocamento da vegetação para áreas de Santa Rita do Pardo e Bataguassu. Caravina quer saber quais critérios técnicos foram utilizados para a operação e se os impactos ambientais estão sendo considerados.
Aqui, não!
Moradores e comerciantes do Bairro Amambaí lotaram audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Campo Grande, para discutir a instalação do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua na região. A proposta prevê a mudança para o antigo prédio da Secretaria de Assistência Social. Durante a audiência, moradores protestaram e manifestaram preocupação com a segurança e os possíveis impactos.
ANIVERSARIANTES
- Carlos Alberto Peratelli,
- Dr. Luiz Antônio Saab,
- Dra. Isabella Miotello Ferrão,
- Dr. Oclécio Assunção Júnior,
- Yuri Andreis Boeira,
- Antônio Benjamim Correa da Costa,
- Clóvis Martins,
- Edgar Andrade D´Avila,
- Eloina Yanez Brites,
- Moezis José dos Santos,
- Jorge Ono,
- Inêz Geralda de Magalhães Madureira,
- Marli Gauto Viliagra,
- Edson Sanches,
- Christian Maluf Victório,
- Aroldo José de Lima,
- Gilberto Veiga de Souza,
- Tauana Montier Onça Bortolini,
- Tatiana Decarli,
- José Roberto Tedeschi,
- Dra. Rejane Alves de Arruda,
- Aloysio Moreira Salles,
- Caetano Rottilli,
- Thiago Rieger Silverio dos Santos,
- Afonso Basso,
- Dr. Hélinton Moura Lutz,
- Francisco Carlos Brasil Leite,
- Suely Aparecida Morilla Alves,
- Eduardo Ferreira dos Santos,
- Maria de Fátima Vieira Andrade,
- Seiki Miiji,
- Antônio Cavalcante,
- Hélvio Rodrigo Gonçalves,
- Alexandre Morais Cantero,
- Ricardo Aparecido da Silva,
- Silvia Regina da Silva,
- Laura Menzio,
- Sérgio Retumba Carneiro Monteiro,
- Moacir da Silva Queiroz,
- Janethe Leite Cardoso,
- Maria de Fátima de Souza,
- Genésio Rodrigues Corrêa,
- Aristides Brun,
- Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão,
- Karla Marchitto Jacob Farias,
- Sônia Virgínia Moreira,
- Pedro Franco Neto,
- Vera Lúcia Nogueira,
- Alcides Landfelt da Silva,
- Sueli Alves Braga,
- Altevir Soares de Alencar,
- Sônia Maria Avelino Duarte,
- Luiz Ferreira de Alencastro,
- Elizabeth Kioko Kohatsu,
- Lutiane Machado Romero,
- Dr. Benjamin Ramos,
- Maria de Fátima Camparin,
- Sirley de Albuquerque,
- Ricardo Luiz Silveira,
- Luiza Francisca Oliveira,
- Wilson de Paula Souza,
- Bruno Vieira Antunes,
- Clóvis Trindade Rocha,
- João Tadeu Gonçalves,
- Maria Luiza Pereira Franco,
- Francisca da Silva Tôrres,
- Eliane Yamazato,
- Danilo Mandetta Júnior,
- Dr. Agliberto Marcondes Rezende,
- Kleber Pinheiro da Silva,
- Ramão Gilberto Valiente,
- Mauricio Vieira Gama,
- Edson Andrade da Vila,
- Victor Scarpellini,
- Luiz Braz de Oliveira,
- Francisco Muniz Soares,
- Francisco Silva de Freitas,
- Julio Cesar Gonçalves da Silva,
- Adelaide Fernandes,
- Eva Maria Barbosa,
- Evelin Flávia Alves da Silva,
- Zeferina de Souza Montenegro
- de Camargo,
- Alberto Magno Ribeiro Vargas,
- Michelly de Souza Andrino,
- Neuri Paulo Gasparetto,
- Ligia Toma,
- Anna Cristina Barros Toledo Giurizatto,
- Paulo Ricardo de Oliveira Reghin,
- Luiz Yasunaka,
- Glória Segrillo Faker,
- Gustavo Rodrigues Nacasato,
- Dr. Marcelo Oliveira dos Santos,
- Márcio Rômulo dos Santos Saldanha,
- Valéria Martins dos Santos,
- Ariane Marques de Araújo,
- Elaine Maria dos Santos,
- Arlindo Murilo Muniz,
- Camila Morena Kudo da Silva,
- Ana Paula Gaspar Melim,
- Daniel Martins Ferreira Neto,
- Armando de Oliveira,
- Regina Célia Goya,
- Ana Cristina Castilho Sanchez,
- Roberto Lorenzoni Neto,
- Carlos Cesar Girardi Ferreira,
- Norma Aquino Castro,
- Arildo Loper.
Colaborou com Tatyane Gameiro