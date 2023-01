Você conhece um prato peruano chamado Kamlu do Mar?

Essa semana na gastronomia do Correio B+, um prato peruano de um dos principais chefs peruanos do país, Marco Espinoza.

Ele começou no Brasil em 2010, em Brasília e frequentou aulas no Instituto Argentino de Gastronomia, reduto moderno da gastronomia argentina e dos países latinos. Marco vive no Rio de Janeiro com a família e administra restaurantes em Brasilía, Rio de Janeiro e São Paulo.

Espinoza criou um grupo, junto aos seus sócios, para administrar as casas. Empreendedor nato, ele tem planos de mais casas pelo país. Para o Caderno desta semana, uma receita peruana, o Kamlu do Mar - polvo, camarão, lula frita e ovo de codorna na wok com molho agridoce, cebola branca, pimentão verde e picles de abacaxi, acompanhado de wontons recheados e fritos. Confira a receita...

Kamlu do mar

Rendimento: 2 pessoas

Tempo de preparo: 20 a 30 minutos

Ingredientes:

Polvo cozido - 50g

Lula cozida - 90g

Camarão cozido - 50g

Pimentão verde - 30g

Cebola branca - 30g

Ervilha torta - 30g

Picles de abacaxi - 30g

Molho de tamarindo - 120g

Maisena - 10g

Wonton recheado - 4 unidades

Gergelim branco - 3g

Coentro - 10g

Óleo de gergelim - 8ml



Complemento:

Arroz temperado wok - 180g

Repolho roxo - 20g

Macarrão frito - 5g

Ovo mexido - 25g

Pachikay - 3g

Cebolinha - 2g

Azeite de gergelim - 5g

Modo de preparo:

-fazer recheio de wonton

-rechear wonton

- fritar wonton recheado

Chaufa de complemento:

- Numa panela wok, colocar óleo, ovo mexido, pachikay (mistura de gengibre com cebolinha) e arroz. Torrar por alguns minutos e acrecentar legumes e macarrão crocante. Finalizar com cebolinha e óleo de gergelim.

Preparo:

- Numa panela wok, refogar pachikay, depois camarão, polvo cozido em pedaços e lula até cozinhar. Depois acrescentar pimentão cortado em pedaços, ervilha torta, cebola em pedaços, ovo de codorna e abacaxi.

- Acrescentar molho de tamarindo e finalizar com óleo de gergelim.

- Servir no prato com os wontons fritos e o complemento.