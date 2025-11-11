Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Custando cada vez mais barato, os alimentos ultraprocessados assumem a preferência dos brasileiros

Alimentos baratos, mas agridem o organismo, deixando a população, inclusive a de Mato Grosso do Sul, vulnerável, entre outras doenças, a problemas digestivos, transtornos mentais e câncer

Da Redação

Da Redação

11/11/2025 - 09h30
Na correria do dia a dia, a praticidade fala mais alto na hora de escolher o que comer. Por exemplo: em vez de tomar um café da manhã à moda antiga, com direito a frutas, sucos naturais, um ovinho na manteiga e outros preparos caseiros (bolos, cuscuz, mandioca, etc.), muita gente acaba sendo movida pela pressa e sai de casa sem comer para arriscar um salgado com refrigerante já perto do trabalho ou da escola.

Salgados e refrigerantes pertencem ao grupo de alimentos ultraprocessados, custando, assim, mais barato do que os itens in natura ou que passam por processos industriais de menor impacto.

Eles doem menos no bolso, mas afetam a saúde do organismo de modo mais agressivo do que se pode imaginar, abrindo a porta para doenças fatais, como o câncer e o diabetes, além de problemas mentais e digestivos.

O consumo em alta de ultraprocessados é um quadro disfuncional que vem se consolidando já há algum tempo em várias partes do mundo, inclusive no Brasil e em Mato Grosso do Sul. Mas, a cada novo estudo científico publicado, a coisa piora e deixa nutricionistas, médicos e outros especialistas ainda mais preocupados. Desta vez, o alerta vem de uma pesquisa divulgada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O estudo foi conduzido por dois grupos de pesquisa da UFMG, em parceria com o Instituto de Defesa dos Consumidores (Idec), e mapeou os valores dos alimentos entre 2018 e 2024, apontando que, em 2026, os ultraprocessados custarão menos que os alimentos in natura ou minimamente processados.

No início do período em recorte, os alimentos saudáveis custavam, em média, R$ 18,90 por quilo, contra R$ 22,20 dos ultraprocessados. Para o ano que vem, o levantamento aponta que os produtos saudáveis atingirão o valor médio de R$ 19,60 por quilo, contra R$ 17,90 dos ultraprocessados.

Salsichas, nuggets, bolachas recheadas, refrigerantes, salgadinhos, sorvetes e refeições prontas congeladas estão entre os principais alimentos ultraprocessados que fazem parte da rotina do brasileiro, segundo a nutricionista Paula Saldanha Tschinkel.

“São formulações industriais feitas a partir de substâncias derivadas de alimentos, combinadas com aditivos alimentares e cosméticos, apresentando pouco ou nenhum alimento in natura ou minimamente processado em sua composição”, define a especialista.

Custam menos porque, segundo a também nutricionista Michelle Koltermann, “a indústria consegue produzir em massa com ingredientes muito baratos [açúcar, óleo, amidos], tem menos perdas, maior prazo de validade e logística mais simples”.

ESCALA E IMPOSTOS

“Já os alimentos frescos estragam rápido, precisam de refrigeração e têm custos maiores de produção e transporte. No fim das contas, isso faz o preço da ‘comida de verdade’ ficar mais alto nas prateleiras”, explica Michelle, que atua no Sesc Mesa Brasil, programa que se dedica à promoção de uma alimentação mais saudável e acessível e a campanhas de doação.

Segundo dra. Paula, as políticas fiscais que favorecem a produção em massa também estão entre os fatores principais que barateiam os ultraprocessados.

“Alguns setores dessa indústria têm acesso a isenções ou impostos reduzidos que não se aplicam aos alimentos frescos. Um exemplo é a água e o refrigerante. Em muitos casos, temos mais barato o refrigerante na gôndola do supermercado do que a água. Um absurdo isso, pois é um estímulo à obesidade e à alimentação por ultraprocessados e produtos químicos”, diz Paula Tschinkel.

“Temos várias interferências. Entre elas, a economia de escala industrial. A produção em larga escala permite redução de custos fixos e de matéria-prima por unidade produzida”, acrescenta.

Além de custar mais caro, alimentos in natura, por serem frescos, demandam mais cuidados na colheita, transporte refrigerado e distribuição rápida para evitar perdas, conforme a nutricionista observa.

“Temos variação sazonal e menor escala industrial, que aumentam o custo por unidade. Ainda: a produção agrícola pode ser mais intensiva em mão de obra e insumos variáveis, elevando custos. O menor prazo de validade eleva desperdício e custos indiretos. Esses fatores, juntos, criam um ambiente em que ultraprocessados se posicionam como opção economicamente mais viável no curto prazo para o consumidor, apesar de apresentarem riscos nutricionais e de saúde pública quando consumidos em excesso”, diz Paula.

DOENÇAS

A nutricionista afirma que ultraprocessados, por possuírem baixo valor nutricional real, “matam a fome” ao fornecer calorias, mas não nutrem adequadamente o organismo.

“São ricos em ingredientes como açúcar, sódio, gorduras saturadas e trans, e pobres em fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos importantes para o equilíbrio metabólico e imunológico do corpo. Os ultraprocessados têm cálculo acidificante no nosso corpo, o que evolui para doenças”, afirma.

“Sim, eles enchem o estômago, mas não alimentam o corpo de verdade”, endossa Michelle Koltermann. “São cheios de calorias ‘vazias’. O corpo até recebe energia, mas não o que precisa para funcionar bem. Por isso, dão pouca saciedade, bagunçam a glicemia, inflamam o organismo e deixam você com fome de novo. O corpo absorve tudo rápido demais, a insulina dispara, o intestino perde qualidade e, com o tempo, isso vira um terreno perfeito para ganho de peso e inflamação crônica. O corpo fica ‘alimentado’, mas malcuidado”, descreve.

Baseando-se numa série de publicações científicas, Paula Tschinkel afirma que, além de alterações renais e problemas mentais como depressão, o consumo elevado de ultraprocessados aumenta em 26% o risco de obesidade, em 79% o risco de síndrome metabólica e tem associação significativa com doenças cardiovasculares e até aumento de mortalidade por doenças crônicas.

“O ultraprocessamento altera a matriz alimentar natural, afetando negativamente a biodisponibilidade de nutrientes e promovendo desregulação do apetite. O gasto anual para o sistema público de saúde brasileiro por conta das doenças relacionadas ao consumo desses produtos é de pelo menos R$ 10,4 bilhões”, destaca a nutricionista, que exemplifica com números outros males, e até o risco de morte, ocasionados pelos ultraprocessados.

O consumo desses alimentos está associado a um aumento em até 50% do risco de mortalidade por doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, em razão do excesso de sódio e gorduras saturadas e trans.

Eles estão associados a maior risco de vários tipos de câncer, como mama, próstata e cólon, ligados às substâncias químicas usadas no processamento e aos desequilíbrios metabólicos.

“Estudos indicam risco aumentado de 20% a 40% na mortalidade total em pessoas com alta ingestão desses alimentos”, afirma Paula.

PARA MUDAR

A reversão do atual quadro de facilidades tributárias deveria ser a primeira providência para uma redução da presença dos ultraprocessados nas prateleiras e nos cardápios.

“Começar por mudanças políticas. Colocar imposto alto, e não isenção [de tributos], em alimentos industrializados e ultraprocessados. Colocar custo quase zero nos alimentos naturais para a população geral”, afirma a nutricionista, que, além de atuar como pesquisadora, presta atendimento em uma clínica em Campo Grande.

“Manter uma instrução adequada de educação nutricional sobre o que é comida de verdade e proibir divulgação e marketing de todos os produtos ultraprocessados”, defende Paula. Além das políticas públicas, a colega Michelle Koltermann, do Mesa Brasil, destaca a importância das medidas que podem ser tomadas no dia a dia, como “cozinhar mais, ter opções saudáveis fáceis em casa, reduzir aos poucos os ultraprocessados e ler mais os rótulos”.

Marcando uma oposição ferrenha às redes de fast food, “vindas principalmente dos EUA”, Paula Tschinkel aposta que “voltar às origens” do quebra-torto matinal – por exemplo, com um carreteiro com ovo – poderia ajudar a população sul-mato-grossense a restabelecer hábitos de alimentação mais saudáveis. É preciso, portanto, reorganizar a agenda pessoal e recuperar o tempo perdido com a ingestão das chamadas “porcarias”.

Hábitos alimentares – Campo Grande e MS*

>> 19% dos homens e 14% das mulheres consumiram cinco ou mais grupos de alimentos ultraprocessados no dia anterior à entrevista (ao Vigitel, em 2023), enquanto no estado de MS essa proporção foi de 13% da população geral. O consumo é mais elevado entre jovens de 18 a 24 anos (22,2%) e menor entre idosos (6%).

>> Em Campo Grande, o consumo de ultraprocessados contribui para o aumento da obesidade, presente em mais de 25% dos adultos na cidade, e impacta a cultura alimentar local em altos níveis.

>> O Estado registra avanços no combate à insegurança alimentar, com mais de 34 mil famílias saindo da vulnerabilidade alimentar em 2024, o que apresenta um cenário misto de desafios e progressos em saúde e nutrição.

*Fonte: sistema de vigilância Vigitel, que monitora fatores de risco para doenças crônicas, e Paula Saldanha Tschinkel.
 

Diálogo

Três lideranças nacionais do União Brasil e 1 do PP podem ser responsáveis... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (10)

10/11/2025 00h02

Millôr Fernandes - escritor brasileiro

"Com muita sabedoria, estudando muito, pensando muito, procurando
compreender tudo e todos, um homem consegue, depois
de mais ou menos quarenta anos de vida, aprender a ficar calado”

Felpuda

Três lideranças nacionais do União Brasil e uma do Progressistas podem ser responsáveis pela federação União Progressista, fruto da união das duas siglas e que, se extinta antes da homologação, passará a ser conhecida como “aquela que foi sem nunca ter sido”. De um lado, Antonio Rueda (presidente do União Brasil) e, do outro, Ciro Nogueira (PP) estão levantando poeira e suando para impedir a implosão da ponte, que poderá deixar cada partido em margens diferentes. Enquanto isso, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, do União Brasil, vêm a galope do lado oposto, trazendo a dinamite para colocar tudo por água abaixo. Causa: interesses políticos diferentes. Ah, o poder!

Encruzilhada

Sempre em rabagésima posição nas pesquisas para a disputa ao Senado, o deputado federal Vander Loubet, do PT, poderá rever seus conceitos, segundo o que se ouve por aí, nas rodinhas de políticos

Mais

Dizem que Vander até já admitiu que não se importa de ser o primeiro-suplente da ministra Simone Tebet, do MDB, caso esta saia candidata em eventual aliança com o PT. É esperar para ver.

Túlia Bertoni e Jussara Palieraqui
Malu Borges

Sem essa!

Por enquanto, a possibilidade de o conselheiro Waldir Neves se aposentar estaria fora de cogitação, segundo comentários pelos corredores dos Poderes. Isso significa que o “assanhamento” inicial diante da possibilidade de uma segunda vaga cai por terra. Empossado em 2009 no cargo, Neves tem 62 anos, e, se não houver, digamos assim, nenhum acidente de percurso, restam ainda 13 anos para sua aposentadoria compulsória, de acordo com a lei vigente. Assim sendo...

Na espera

Nos meios políticos, é grande a expectativa sobre a entrada em cena na disputa pelo Senado da ministra Simone Tebet (MDB). Se Lula decidir que ela disputará em Mato Grosso do Sul em vez de São Paulo, a mexida no tabuleiro das eleições 2026 será muito grande. Isso porque os pretensos candidatos às vagas passam a ter uma concorrente que virá com todo o apoio da máquina do governo federal e que ameaça a todos, sem exceção.

Guinada

O fator Simone Tebet teria outras implicações. Caso o MDB resista à sua candidatura ao Senado, em função de sua participação no governo petista, a direção nacional – com a qual ela está afinada – destituiria a executiva estadual e “entregaria de mão beijada” o comando da sigla à ministra. Desta forma, os emedebistas não mais fariam aliança com o grupo Azambuja, Tereza Cristina e Riedel, e sim com candidato do PT ao governo.

Aniversariantes

  • Andrea Elkhoury Rezende Moretto,
  • Mônica Maria Buainain Khouri,
  • Dr. Günter Hans Filho,
  • Danielle Cinti do Valle,
  • Sirlene Sifuentes,
  • Lazaro Dias Garcia,
  • Romualdo Rodrigues da Silva,
  • Valdomiro Alves Gonçalves,
  • Alessandra Ferlin Testoni,
  • Dr. Humberto Isaac Puccinelli,
  • Lemirio Alves Vilela,
  • Adroaldo Guzzela,
  • Valpirio Tomazoni,
  • Dinamérico Ramos Próspero,
  • Aparecida Coelho da Cunha,
  • Elo Ramiro Loeff,
  • Ademar do Amaral,
  • Valter Colombo,
  • Cícero Martins Castro,
  • Mário Ferreira Cândido Júnior,
  • Leandro Luiz Belon,
  • Baldomero Girbal Cortada Neto,
  • Mauricio Falcão Monteiro,
  • Mirian Stella de Barros Wanderley,
  • Sérgio Wanderlau Buff Perotto,
  • Dr. Mauro Lopes Queiroz Filho,
  • Tânia Mara Cerveira de Castro,
  • Igor Sotoma Arguelo,
  • Dr. Mauro Moura,
  • Dulce Abadia Menezes de Arruda,
  • Franciele Ketlyn de Souza Santos,
  • Dr. Cláudio Wanderley Luz Saab,
  • Clarinda Borges de Oliveira,
  • Antônio Gobo,
  • Lourdes Corrêa da Costa,
  • Waldecy Ribeiro Soares,
  • Simone Figueiró Rando,
  • Maria Pereira dos Santos,
  • Josemar Odete Andrade,
  • Déa Marques Soares,
  • Belonízia Ferreira da Silva,
  • Zeferino Pires Almeida,
  • Márcia Lourdes Calixto Mendes,
  • Claudinei Simioli de Brito,
  • Nilma Aparecida Frutuoso,
  • Tatiana Maria Scatena,
  • Ana Francisca Corrêa da Silva,
  • Dra. Viviane Vasconcelos Galvão Gimenez,
  • Carlos Francisco Mendonça de Mello,
  • Henrique Moreira Avis,
  • Maria Margareth Assunção Ortiz,
  • Guilherme Corrêa da Silva,
  • Thiago Lucas da Silva,
  • Valéria Maria de Souza,
  • Ricardo Nascimento de Araújo,
  • Aldahyr Villalba,
  • Ronaldo Araujo Figueiredo,
  • Omilton José da Silva,
  • João Francisco Rodrigues,
  • Ladi Sergio Bogdan,
  • Pedro Paulo Menezes,
  • Antônio Carlos Barbosa Lopes,
  • Renan Pedreira,
  • Jacira Gomes de Almeida,
  • Sônia Vieira da Silva,
  • José Antônio Pires de Souza,
  • Sílvia Santos Corrêa,
  • Dr. Fabio Ceschin Fioravante,
  • Renilde Alves,
  • Janette Florêncio,
  • Aparecida Lemes Braz,
  • Hélio Gomes Diniz,
  • Maria Aparecida Forin,
  • Odenir Camilo Guimarães,
  • Michelle Marcelino Meura,
  • Ana Amélia Trindade Botelho,
  • José Leomar Gonçalves,
  • Maria Eunice Frutuoso,
  • Juarez Gomes de Oliveira,
  • Sérgio Ramão Pavão,
  • Vanda Chicol Gonçalves,
  • Myrna Wolff dos Santos,
  • Luis Claudio Brandão de Souza,
  • Luciene Vilas Boas,
  • Manoel dos Santos Morgado,
  • Paulo Ademir Vicente,
  • Claudinei Luis Goi,
  • José Cícero de Oliveira,
  • Vanderlei Viega Tessari,
  • Marco Antônio Carstens Mendonça,
  • Dra. Márcia Cristina Tezeli,
  • Vanderlei Almeida Turini,
  • Karina Kiyoko Nagao,
  • Guilherme Carvalho Scarcelli,
  • Márcia Cristina Kirchesch,
  • Daniela de Oliveira Castanheira,
  • Marcos Loureiro Camponez,
  • Eduardo Cassiano Garay Silva,
  • Marcelo Goularte Martini,
  • Danielle Kohara Melchior,
  • Sueli Cali,
  • Elaid Donat,
  • Maria de Fátima Lopes Macedo,
  • Sônia Cristovão Dias Cabral,
  • Anahi Ortale Zogaib,
  • Beatriz Helena Teixeira Conceição,
  • Bruna de Leão Figueiredo,
  • Marilda Lechuga do Amaral,
  • Jaime Petinari dos Reis,
  • Marco Antonio Calazans Brito.

* Colaborou Tatyane Gameiro

Entenda como Tremembé se tornou o "presídio dos famosos"

O complexo é formado por cinco unidades prisionais: três masculinas e duas femininas e está em evidência devido à série de TV

09/11/2025 22h00

Penitenciária Tremembé II, no interior de São Paulo

Penitenciária Tremembé II, no interior de São Paulo Foto: Divulgação / SAP

Disponível no Prime Video desde 31 de outubro, a série Tremembé conta a história de diversos presos notórios, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Alexandre Nardoni. A produção apresenta vivências e relatos de presos na penitenciária conhecida como "presídio dos famosos".

O complexo é formado por cinco unidades prisionais: três masculinas e duas femininas. Dentre elas, a mais famosa é a Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, também conhecida como P2 de Tremembé. Ela foi construída em 1948, mas só começou a receber os chamados "presos especiais" em 2002.

Criminosos midiáticos correriam risco de vida em outros presídios

E qual é o motivo de essa ser a prisão escolhida para acolher os responsáveis por crimes de tanta notoriedade e repercussão midiática?

A decisão de levar condenados famosos para o Tremembé foi tomada pela Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP-SP) após a desativação do complexo do Carandiru, em setembro de 2002.

Isso porque, sem a ala especial do Carandiru ativa, os presos que cometeram crimes de grande repercussão poderiam correr risco de vida em celas comuns, como seria o caso de Suzane von Richthofen.

O que diz o autor de Tremembé sobre o presídio?

Ullisses Campbell, autor dos livros que inspiraram a série, reforçou a tese, em entrevista ao Estadão, de que Tremembé foi escolhida para garantir a segurança dos detentos.

"O maior perfil de Tremembé é ser um lugar que concentra pessoas que cometeram crimes brutais contra a vida de pessoas da própria família", conta Campbell. "Essas pessoas cometeram atos tão brutais que elas não sobreviveriam em uma penitenciária comum."

Ele lembra que o complexo também abriga histórias menos conhecidas. Ainda assim, seus cinco livros já lançados focam nos casos de maior notoriedade.

"Os quatro livros anteriores são biografias de um único personagem. Então, é uma imersão maior naquela figura, naquele criminoso ou criminosa", recorda, citando Suzane: Assassina e Manipuladora, Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido, Flordelis: A Pastora do Diabo e Francisco de Assis: O Maníaco do Parque.

Com direção-geral de Vera Egito, a série Tremembé é inspirada nos dois primeiros livros de Ullisses Campbell, sobre Suzane e Elize Matsunaga. O jornalista assina o roteiro ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio.

