Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

AGENDA CULTURAL

De escolas de samba históricas a retomada das fantasias de luxo, confira programa

De escolas de samba históricas à retomada das fantasias de luxo, passando por blocos de rua, feiras, folia pet e programação infantil, o Carnaval de Mato Grosso do Sul promete agitar os próximos dias em Campo Grande e Corumbá

Mariana Piell

Mariana Piell

13/02/2026 - 10h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Com uma programação que abrange desde a volta histórica da Mostra de Fantasias de Luxo até os desfiles competitivos das escolas de samba, passando por blocos de rua que prometem reunir mais de 100 mil pessoas e uma agenda infantil que transforma shopping em passarela da alegria, a Capital do Estado se prepara para viver seus dias mais coloridos.

E, neste ano, com o reconhecimento institucional e financeiro que coloca a folia campo-grandense no mapa das grandes festividades nacionais. O investimento público para a festa deste ano é de R$ 2,4 milhões, com retorno estimado em R$ 25 milhões.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destaca o efeito multiplicador da festa.

“É um investimento que a gente considera significativo, uma evolução muito grande, principalmente considerando o retorno que isso deu em termos de fomento. Então, é um orgulho muito grande a gente ter tido esse aporte, que com certeza terá retorno tanto na valorização da nossa cultura como na questão da geração de renda para a nossa população ”, afirma.

DESFILES

Coração da festa, os desfiles das Escolas de Samba organizado pela Liga das Escolas de Samba de Campo Grande (Lienca) acontecem nos dias 16 e 17, a partir de 19h, na Praça do Papa, localizada na Avenida dos Crisântemos, no Bairro Vila Sobrinho.

Valdir Gomes concurso de Fantasias do Carnaval Corumbaense no ano passadoDesfile das Escolas de Samba de Corumbá começam amanhã - Foto: Silvio de Andrade

Quem dá o start na folia na segunda-feira são os Herdeiros do Samba, agremiação que carrega nas costas décadas de história e paixão. Em seguida, sobem à Avenida Igrejinha, Unidos da Vila Carvalho e Unidos do Cruzeiro.

Cada escola traz consigo enredos que misturam crítica social, exaltação de raízes africanas, homenagens a personalidades locais e narrativas de resistência. A Vila Carvalho, por exemplo, promete um desfile que revisita as tradições dos terreiros e a força das mulheres negras na construção da cultura sul-mato-grossense.

A terça-feira é reservada para as agremiações que disputam ponto a ponto o título de campeã do Carnaval 2026. A noite começa com show de abertura e, em seguida, a avenida recebe Os Catedráticos do Samba, Deixa Falar e Cinderela Tradição (responsável por encerrar os desfiles).

FOLIA INFANTIL

A folia não tem idade. E para provar isso, o Shopping Bosque dos Ipês realiza mais uma edição do Carnavalzinho do Bosque, entre os dias 14 e 17, sempre das 15h às 18h, com programação totalmente gratuita.

No Shopping Bosque dos Ipês, festa gratuita será voltada para a folia das criançasFOLIA Carnavalzinho - No Shopping Bosque dos Ipês, festa gratuita será voltada para a folia das crianças
Foto: Divulgação

O evento oferece oficinas criativas de máscaras e balangandãs, pintura facial, bailinho infantil com gincana musical e cirandas, desfile de fantasias infantis nos dias 14 e 15 e desfile pet no dia 17, com sorteio de brindes.

FEIRA CARNAVALESCA

Em meio à correria dos blocos, há quem prefira um Carnaval mais calmo, mas igualmente festivo. É o caso da Feira Bosque da Paz, que no dia 15 promete um domingo especial, das 9h às 15h.

Com artesanato, gastronomia, música ao vivo e espaço para crianças, a feira realiza ainda: oficina gratuita de máscaras (das 10h às 12h) e concurso de fantasia para crianças e pets, com premiação para os primeiros lugares no palco principal, às 12h.

SEGURANÇA E CONSCIENTIZAÇÃO

O Carnaval de Campo Grande neste ano contará com campanhas de conscientização e combate ao assédio e à violação de direitos, em parceria com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul (DPGE-MS) e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Serão distribuídos materiais informativos, e equipes de acolhimento estarão presentes nos principais pontos de concentração de foliões. A ideia é que a festa seja um espaço de liberdade, respeito e segurança para todas as pessoas.

CARNAVAL CORUMBAENSE

A programação do Carnaval de Mato Grosso do Sul não se limita à Capital. Em Corumbá, cidade histórica e porta de entrada do Pantanal, a festa também promete agitar moradores e turistas.

Entre os dias 13 e 21, a cidade recebe shows populares, desfiles das ligas Liblocc e Liesco, blocos infantis e o tradicional Casario Folia, no Porto Geral.

Destaque para o Enterro dos Ossos no distrito de Albuquerque, mantendo viva uma das tradições mais peculiares e afetivas do Carnaval sul-mato-grossense.

>> PROGRAMAÇÃO – CARNAVAL DE RUA

CAMPO GRANDE

Hoje

  • 15h – Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
  • 16h – Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, nº 103)
  • 16h – Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária (Rua General Melo, nº 91)

Amanhã

  • 9h às 14h – Bloco Acorda o Galo – Morada dos Baís 15h – Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
  • 15h – Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
  • 16h – Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, nº 68

Domingo

  • 14h – Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária

Segunda-feira

  • 14h – Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária
  • 15h – Cia Barra de Saia – Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças)
  • 16h – Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, nº 68
  • 16h – Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, nº 692, Vila Margarida
  • 19h – Desfile Lienca – Praça do Papa

Terça-feira

  • 15h – Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
  • 19h – Desfile Lienca – Praça do Papa

21 de fevereiro

  • 14h – Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça
  • 17h – Bloco dos Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles)

CORUMBÁ

Hoje

  • 20h – Show Popular – Praça Generoso Ponce

Amanhã

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 20h – Desfile Liblocc– Passarela do Samba
  • 1h – Show Popular – Passarela do Samba

Domingo

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 16h – Jardim Folia (Bloco infantil) – Jardim da Independência
  • 20h – Desfile Liesco – Passarela do Samba
  • 1h – Show Popular – Passarela do Samba

Segunda-feira

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 20h – Desfile Liesco – Passarela do Samba
  • 01h – Show Popular – Passarela do Samba

Terça-feira

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 16h – Jardim Folia (Bloco infantil) – Jardim da Independência
  • 20h – Carnaval Cultural – Jardim da Independência
  • 23h – Show Popular – Praça Generoso Ponce

Quarta-feira

  • 16h – Apuração Liblocc e Liesco – Passarela do Samba
  • 20h – Show Gospel – Praça Generoso Ponce

21 de fevereiro

  • 20h – Enterro dos Ossos – Distrito de Albuquerque

Assine o Correio do Estado

CARNAVAL

Com poucos itens, brilho e imaginação, é possível montar fantasias criativas e baratas

Com poucos itens, muito brilho e imaginação, é possível montar fantasias criativas e baratas que chamam a atenção nas ruas e garantem o conforto para curtir o Carnaval com estilo

12/02/2026 10h00

Compartilhar

Reprodução

Continue Lendo...

O Carnaval está chegando e, com ele, a temporada de bloquinhos, marchinhas e um desfile de criatividade pelas ruas do Brasil. Neste ano, a procura por fantasias simples, baratas e sustentáveis cresceu: muita gente quer se destacar na multidão sem gastar muito – e sem abrir mão do conforto.

Nos últimos anos, o Carnaval de rua ganhou força nas grandes cidades e também nos municípios do interior.

Em Campo Grande e Corumbá, por exemplo, os blocos se multiplicaram, cada um com seu tema, e há espaço tanto para quem gosta de brilho quanto para quem prefere o humor.

Ensaio técnico das escolas de samba na avenida foi prévia do desfile carnavalesco em Corumbá - Foto: Reprodução

Com alguns materiais básicos, como fitas, tintas, purpurina e peças do guarda-roupa, dá para criar produções cheias de personalidade. A tendência é apostar em conceitos divertidos, figurinos personalizados e reaproveitamento de roupas, unindo estilo e consciência ambiental.

APROVEITE O QUE JÁ TEM

Com roupas do fundo do guarda-roupa, dá para criar fantasias fáceis, econômicas e criativas - Foto: Reprodução

Antes de correr para as lojas, vale abrir o guarda-roupa e olhar o que pode ser reaproveitado. Um top colorido pode virar parte de uma fantasia de sereia ou de arco-íris; uma camisa social pode se tornar figurino de turista ou marinheiro.

Veja algumas inspirações simples e baratas:

> Turista perdido – camisa estampada, câmera pendurada no pescoço, boné e uma pochete. Complete com protetor solar falso no nariz e um mapa dobrado no bolso.

> Anos 80 – roupas fluorescentes, acessórios grandes e penteado armado. Basta um pouco de laquê e uma playlist de rock nacional para entrar no clima.

> Caipira moderno – jeans gasto, camisa xadrez, chapéu de palha e detalhes coloridos amarrados nas mangas. Um toque de blush vermelho nas bochechas dá o charme.

> Gato, coelho ou borboleta – use roupas pretas ou coloridas e complete com orelhas, rabinho e maquiagem temática. Simples e certeiro, ideal para blocos de última hora.

> Pipoca ou nuvem – cole algodões em uma camiseta branca e use uma calça clara. Leve e divertida, especialmente para crianças.

ACESSÓRIOS

Nem só de fantasia completa vive o Carnaval. Às vezes, um bom acessório é o suficiente para mudar tudo. As tiaras personalizadas continuam como tendência: flores, anteninhas, chifres, corações ou frutas são fáceis de montar com arame, cola quente e criatividade.

Outra opção prática são as capas de tule ou de tecido transparente, que adicionam movimento e cor ao figurino. Dá para customizar com fitas douradas, estrelas ou pompons. As bolsinhas pequenas com glitter ou paetê, além de estilosas, ajudam a carregar o essencial durante os blocos.

MAQUIAGEM

Cores, brilhos e adereços nunca são demais em uma boa make de Carnaval - Foto: Reprodução

Se o orçamento é curto, a maquiagem pode ser a estrela principal. O segredo é apostar nos glitters biodegradáveis, que já são encontrados em diversas cores e texturas. Misturar brilho nos olhos com pedrinhas adesivas cria um efeito de fantasia instantânea.

Para quem prefere produções mais rápidas, vale experimentar sombreados metálicos, batons vibrantes e aplicações na testa e nas têmporas. O visual “galáxia” e o estilo “disco fever” ainda estão em alta. Já os desenhos com delineador branco ou neon são tendência entre os mais jovens.

SUSTENTABILIDADE

Outra tendência que se consolida é o reaproveitamento de materiais. Nos blocos de Carnaval deste ano, a consciência ambiental aparece tanto nos abadás customizados quanto nas fantasias criadas com tecidos reciclados, plásticos reaproveitados e adereços de papel.


Botões ou até mesmo tampinhas de garrafa podem ser uma ótima alternativa para criar looks criativos - Fotos: Reprodução


Quem não tem tempo para montar a produção inteira pode buscar brechós e bazares. Nessas lojas, é comum encontrar roupas vintage, adereços com brilho e peças para customizar a preços acessíveis.

FANTASIAS COLETIVAS

Foto: Reprodução

Nada chama mais a atenção no meio da multidão do que um grupo fantasiado no mesmo tema. Vale tudo: personagens de filmes, frutas tropicais, signos do zodíaco ou até expressões populares transformadas em figurino.

Algumas ideias para grupos:

> Baralho completo – cada pessoa representa uma carta (começando pelas mais fáceis, como o Ás e o Rei).

> Estrelas da música – recriar estilos de artistas famosos, com perucas, óculos e adereços.

> Cores do arco-íris – cada amigo escolhe uma cor e o grupo forma o arco colorido.

> Rede social – um se fantasia de “like”, outro de “meme”, outro de “notificação”, uma sátira bem-humorada do mundo digital.

> Clássicos das animações – personagens como Flintstones, Smurfs ou heróis de desenhos antigos sempre fazem sucesso.

CONFORTO É PRIORIDADE

Mais importante que o visual é curtir com conforto e segurança. Lembre-se de escolher calçados adequados, roupas leves e que permitam movimentos.

O calor intenso dos blocos pode ser um desafio, portanto tecidos respiráveis são sempre a melhor opção.

Também é bom ter atenção com o uso de maquiagem e glitter biodegradável, que evitam alergias e impactos ambientais.

E não esqueça do protetor solar, água e pausas para descanso, receita garantida para um Carnaval animado e sem contratempos.

>> PROGRAMAÇÃO CARNAVAL DE RUA

CAMPO GRANDE

> Hoje

  • 20h – Bloco Evoé Baco – Rua Antônio Maria Coelho, com Rua 14 de Julho

> Amanhã

  • 15h – Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
  • 16h – Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, nº 103)
  • 16h – Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária (Rua General Melo, nº 91)

> Sábado 

  • 09h às 14h – Bloco Acorda o Galo – Morada dos Baís 15h – Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
  • 15h – Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
  • 16h – Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, nº 68

> Domingo

  • 14h – Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária

> Segunda-feira

  • 14h – Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária
  • 15h – Cia Barra de Saia – Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças)
  • 16h – Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, nº 68
  • 16h – Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, nº 692, Vila Margarida

> Terça-feira

  • 15h – Cordão Valu – Esplanada Ferroviária

> 21 de fevereiro

  • 14h – Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça
  • 17h – Bloco dos Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles)
Valdir Gomes concurso de Fantasias do Carnaval Corumbaense no ano passado - Foto: Reprodução

CORUMBÁ

> Hoje

  • 20h – Concurso de Fantasias – Corumbaense F. C.

> Amanhã

  • 20h – Show Popular – Praça Generoso Ponce

> Sábado

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 20h – Desfile LIBLOCC – Passarela do Samba
  • 01h – Show Popular – Passarela do Samba

> Domingo

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 16h – Jardim Folia (Bloco infantil) – Jardim da Independência
  • 20h – Desfile LIESCO – Passarela do Samba
  • 01h – Show Popular – Passarela do Samba

> Segunda-feira

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 20h – Desfile LIESCO – Passarela do Samba
  • 01h – Show Popular – Passarela do Samba

> Terça-feira

  • 12h – Casario Folia – Porto Geral
  • 16h – Jardim Folia (Bloco infantil) – Jardim da Independência
  • 20h – Carnaval Cultural – Jardim da Independência
  • 23h – Show Popular – Praça Generoso Ponce

> Quarta-feira

  • 16h – Apuração LIBLOCC e LIESCO – Passarela do Samba
  • 20h – Show Gospel – Praça Generoso Ponce

> 21 de fevereiro

  • 20h – Enterro dos Ossos – Distrito de Albuquerque

Assine o Correio do Estado

Felpuda

A investida de dirigente de conhecida instituição para concretizar seu sonh...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (12)

12/02/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Paulo Leminski - escritor brasileiro
"Nesta vida, pode-se aprender três coisas de uma criança: estar sempre alegre, nunca ficar inativo e chorar com força por tudo o que se quer”.

 

FELPUDA

A investida de dirigente de conhecida instituição para concretizar seu sonho há muito acalentado estaria, segundo os bastidores, mais intensa e explícita. Dizem que o dito-cujo é adepto da velha tática de ficar nos bastidores para também “ser o poder”, sem nenhum voto. Desta forma, estaria com seus “tentáculos” em vários pontos. Suas manobras, conforme ainda os comentários, estão cada vez mais intensas e vem aumentando o número de adeptos que até batem palmas. O sonho da figurinha? É ter alguém em alto cargo em Brasília para chamar de seu. Simples, assim!

Janela

Depois do Carnaval, os deputados terão apenas mais quatro sessões para encerrar o mês de fevereiro e a partir de então a “guerra política” terá início, com abertura da janela partidária.

Mais

Aí será troca-troca de partidos, escolha de nomes, articulações e apresentação de coordenadores de campanha. De março até o primeiro turno das eleições tudo terá que estar “nos trinques”.

DiálogoAntônio Prado, na Serra Gaúcha, é reconhecida pelo iphan como a cidade brasileira que mais preserva a herança da imigração italiana. Fundada em 1886, ela abriga o maior conjunto arquitetônico urbano ligado à cultura italiana no País. Cerca de 80% da população ainda fala o talian, dialeto que mistura idiomas do norte da itália com o português. O município tem 48 edificações tombadas pelo instituto do Patrimônio Histórico e artístico nacional. As construções datam de 1890 a 1940 e mostram técnicas trazidas da europa e adaptadas ao Brasil. Esse conjunto urbano é um museu a céu aberto.
DiálogoDra. Mara Martins de Barros, mudando de idade nesta quinta-feira

 

DiálogoAmy Laurent

Pois...

A votação na Câmara Municipal que manteve o veto da prefeita Adriane Lopes ao projeto que barrava aumento da chamada taxa de lixo, mostrou que desde o início chegaria a um cenário: máscaras caindo. Os números mostram isso, pois 14 vereadores votaram pela derrubada do veto, enquanto oito foram a favor da manutenção da decisão da prefeita; três arrumaram outra coisa para fazer, justificando ausência e não compareceram à sessão.

Cadê?

O vereador Landmark, do PT, tornou-se alvo de muitas críticas não só de alguns dos seus colegas que votaram pela derrubada do veto, como também nas redes sociais. Isso porque a bancada petista na Câmara tem três integrantes e foi fechada questão pelo partido de que seriam contrários à decisão da prefeita, mas Landmark faltou a sessão e é atribuído a ele justamente o voto que faltava para completar 15 contrários ao veto. Até militância está dizendo que ele “roeu a corda”.

Mas...

A votação mostrou, também, que os vereadores Carlos Augusto Borges, bem como Dr. Jamal e Leinha mudaram de posição com relação ao veto da prefeita. Na sessão extraordinária, eles teriam integrado o grupo de 17 parlamentares que decidiu aprovar a proposta para derrubar o aumento da taxa do lixo. Na sessão de ontem, porém, ajudaram a manter o veto. Já Dr. Lívio, Junior Coringa e Sílvio Pitu não votaram. Como se vê...

Aniversariantes

Dra. Mara Martins de Barros, 
Mayara Victor Vicente,
Milla Resina,
Sérgio Marcolino Longen, 
Maria Cristina Alcântara de Carvalho, 
Dra. Kleanthi Lídia Haralampidou,
Vailton Coutinho de Alencar, 
Dr. Armando de Freitas,
Alessandra Elesbão Silva, 
Dr. Paulo Bechuate,  
Crispim Luiz Guimarães,
Helito Alves Pinto,
Ivair Dias de Araújo,
João Moreira,
José Roberto Costa Buhler,
Anália Bernardo Bess,
Marcelo Gonçalves Pena,
Adriana de Lima Neves Ferreira,
Alisson Flávio Gomes,
Antonio Marcos de Souza,
Luiz Carlos Somenzi,
Gabriela Scardini Amato, 

Paulo Jorge Simões Corrêa Filho, 
Luciano Tannus, 
Dr. João Vicente de Azambuja,  
Sumaya de Toledo Elias Saad, 
Flávio Dias Cavallari,
Elisa Miyashiro,  
Luiz Felipe Carneiro,
Juraci Munarini,
Waldir Menezes de Oliveira,
Eurica Janeth Oliveira Barbosa,
João Emilio Dantas,
Eládio Niltos,  
João Carlos Gutierres da Rosa,
Gerson Moura,
Vanderley Paixão,
Lauro de Oliveira, 
Cleber Coelho,
Marinês Corrêa Lopes,
José Gilberto da Costa França,
Odir Barros de Araujo, 
Roselene Mendes Tulux, 
Wanderley Guenka,
Catarina Maria de Oliveira Costa,

Tatiana Aquino Ratier,  
Daniela Jimenez Cance,  
Norberto Gomes Alves,
Eufélia Romano Bacha, 
Cristina de Almeida Flôres, 
Leonardo Marques, 
Arthur Leite Borges, 
Mônica de Carvalho, 
Paulo Renato Perez,
Francisco Iwao Maquino,
Euládio Dias Loureiro,  
Dílson Jorge Sório,
Marcelo Rene de Oliveira,
Epifanio Eulálio de Almeida,
Ilda Rodrigues Cândia,
João Vinicius Dias de Oliveira,
Marcos Antônio Pacheco,
Hélio Hiroshi Gonda,
Jairo Vinicio Dias de Oliveira,
Geraldo Lima da Silva,
Renato Cardoso Lopes,
Paulo Fernando Rezende Rodrigues, 

Samir Rodrigues Zayed,  
Waldemir Ribeiro Acosta,
Frida Renata de Paula Traven,
Adair Gauna Buldi, 
Cecília Regina Gaiotto de Paula,
Jefferson Rodrigo da Silva,
Patrícia Cardoso Portela,
Simone Baldissera,
Adrianne Cristina Coelho Lobo, 
Ivan Gordin Freire, 
José Gonçalves, 
Gisele Cristina Tannouri,
Maria Lucia do Nascimento Souza, 
Regina Célia Siqueira Ramos, 
Emilia Akemi Cavada,
Rogério Bittencourt, 
Walter José de Souza, 
Abílio Manoel Pacheco, 
Marco Aurélio Cavalheiro Garcia,
Marcos Flávio de Oliveira Pacheco,
Dylan Anderson de Albuquerque Ayala,
Cleide de Souza Nogueira, 

Rose Kuninari,  
Alyre Marques Pinto,
Cláudia Pombani Luz,
Geones Miguel Ledesma Peixoto,
Júlio Cesar da Silva,
Clarice Domitila Cunha,
Raimundo Nonato Costa,
Valéria Henrique Vieira,
Darci Albres Miranda,
Luís Fernando Pinheiro Ferreira,
Antonio Giovanne Leon dos Santos, 
Maria de Fátima Lopes Sá, 
Samira Lima Fonseca, 
Fernanda Teixeira Mendes, 
Mário Sérgio Menezes, 
Lilianne Pereira Souza, 
Sônia Rezende de Paula, 
Pedro Ivo Almeida Lima, 
Márcia Carvalho Coelho, 
Maria Rita Ramos Batista.

Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Irmãos Batista projetam inédita "estrada rolante" de 12 km em MS
correia de longa distância

/ 1 dia

Irmãos Batista projetam inédita "estrada rolante" de 12 km em MS

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6951, quarta-feira (11/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6951, quarta-feira (11/02): veja o rateio

3

Mesmo com decisão para recalcular IPTU, prefeitura altera apenas prazo para pagamento
decreto

/ 2 dias

Mesmo com decisão para recalcular IPTU, prefeitura altera apenas prazo para pagamento

4

Resultado da Loteria Federal 6041-0 de ontem, quarta-feira (11/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6041-0 de ontem, quarta-feira (11/02): veja o rateio

5

Faculdade particular encerra atividades em Campo Grande
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Faculdade particular encerra atividades em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 10 horas

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 1 dia

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?