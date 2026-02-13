De escolas de samba históricas a retomada das fantasias de luxo, confira programa

Como de costume, blocos de rua do Carnaval de Campo Grande se concentram nas imediações da Esplanada Ferroviária - Gerson Oliveira

Com uma programação que abrange desde a volta histórica da Mostra de Fantasias de Luxo até os desfiles competitivos das escolas de samba, passando por blocos de rua que prometem reunir mais de 100 mil pessoas e uma agenda infantil que transforma shopping em passarela da alegria, a Capital do Estado se prepara para viver seus dias mais coloridos.

E, neste ano, com o reconhecimento institucional e financeiro que coloca a folia campo-grandense no mapa das grandes festividades nacionais. O investimento público para a festa deste ano é de R$ 2,4 milhões, com retorno estimado em R$ 25 milhões.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destaca o efeito multiplicador da festa.

“É um investimento que a gente considera significativo, uma evolução muito grande, principalmente considerando o retorno que isso deu em termos de fomento. Então, é um orgulho muito grande a gente ter tido esse aporte, que com certeza terá retorno tanto na valorização da nossa cultura como na questão da geração de renda para a nossa população ”, afirma.

DESFILES

Coração da festa, os desfiles das Escolas de Samba organizado pela Liga das Escolas de Samba de Campo Grande (Lienca) acontecem nos dias 16 e 17, a partir de 19h, na Praça do Papa, localizada na Avenida dos Crisântemos, no Bairro Vila Sobrinho.

Desfile das Escolas de Samba de Corumbá começam amanhã - Foto: Silvio de Andrade Desfile das Escolas de Samba de Corumbá começam amanhã - Foto: Silvio de Andrade

Quem dá o start na folia na segunda-feira são os Herdeiros do Samba, agremiação que carrega nas costas décadas de história e paixão. Em seguida, sobem à Avenida Igrejinha, Unidos da Vila Carvalho e Unidos do Cruzeiro.

Cada escola traz consigo enredos que misturam crítica social, exaltação de raízes africanas, homenagens a personalidades locais e narrativas de resistência. A Vila Carvalho, por exemplo, promete um desfile que revisita as tradições dos terreiros e a força das mulheres negras na construção da cultura sul-mato-grossense.

A terça-feira é reservada para as agremiações que disputam ponto a ponto o título de campeã do Carnaval 2026. A noite começa com show de abertura e, em seguida, a avenida recebe Os Catedráticos do Samba, Deixa Falar e Cinderela Tradição (responsável por encerrar os desfiles).

FOLIA INFANTIL

A folia não tem idade. E para provar isso, o Shopping Bosque dos Ipês realiza mais uma edição do Carnavalzinho do Bosque, entre os dias 14 e 17, sempre das 15h às 18h, com programação totalmente gratuita.

FOLIA Carnavalzinho - No Shopping Bosque dos Ipês, festa gratuita será voltada para a folia das crianças

Foto: Divulgação - No Shopping Bosque dos Ipês, festa gratuita será voltada para a folia das criançasFoto: Divulgação

O evento oferece oficinas criativas de máscaras e balangandãs, pintura facial, bailinho infantil com gincana musical e cirandas, desfile de fantasias infantis nos dias 14 e 15 e desfile pet no dia 17, com sorteio de brindes.

FEIRA CARNAVALESCA

Em meio à correria dos blocos, há quem prefira um Carnaval mais calmo, mas igualmente festivo. É o caso da Feira Bosque da Paz, que no dia 15 promete um domingo especial, das 9h às 15h.

Com artesanato, gastronomia, música ao vivo e espaço para crianças, a feira realiza ainda: oficina gratuita de máscaras (das 10h às 12h) e concurso de fantasia para crianças e pets, com premiação para os primeiros lugares no palco principal, às 12h.

SEGURANÇA E CONSCIENTIZAÇÃO

O Carnaval de Campo Grande neste ano contará com campanhas de conscientização e combate ao assédio e à violação de direitos, em parceria com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul (DPGE-MS) e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Serão distribuídos materiais informativos, e equipes de acolhimento estarão presentes nos principais pontos de concentração de foliões. A ideia é que a festa seja um espaço de liberdade, respeito e segurança para todas as pessoas.

CARNAVAL CORUMBAENSE

A programação do Carnaval de Mato Grosso do Sul não se limita à Capital. Em Corumbá, cidade histórica e porta de entrada do Pantanal, a festa também promete agitar moradores e turistas.

Entre os dias 13 e 21, a cidade recebe shows populares, desfiles das ligas Liblocc e Liesco, blocos infantis e o tradicional Casario Folia, no Porto Geral.

Destaque para o Enterro dos Ossos no distrito de Albuquerque, mantendo viva uma das tradições mais peculiares e afetivas do Carnaval sul-mato-grossense.

>> PROGRAMAÇÃO – CARNAVAL DE RUA

CAMPO GRANDE

Hoje

15h – Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça

– Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça 16h – Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, nº 103)

– Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, nº 103) 16h – Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária (Rua General Melo, nº 91)

Amanhã

9h às 14h – Bloco Acorda o Galo – Morada dos Baís 15h – Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça

– Bloco Acorda o Galo – Morada dos Baís 15h – Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça 15h – Cordão Valu – Esplanada Ferroviária

– Cordão Valu – Esplanada Ferroviária 16h – Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, nº 68

Domingo

14h – Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária

Segunda-feira

14h – Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária

– Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária 15h – Cia Barra de Saia – Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças)

– Cia Barra de Saia – Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças) 16h – Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, nº 68

– Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, nº 68 16h – Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, nº 692, Vila Margarida

– Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, nº 692, Vila Margarida 19h – Desfile Lienca – Praça do Papa

Terça-feira

15h – Cordão Valu – Esplanada Ferroviária

– Cordão Valu – Esplanada Ferroviária 19h – Desfile Lienca – Praça do Papa

21 de fevereiro

14h – Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça

– Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça 17h – Bloco dos Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles)

CORUMBÁ

Hoje

20h – Show Popular – Praça Generoso Ponce

Amanhã

12h – Casario Folia – Porto Geral

– Casario Folia – Porto Geral 20h – Desfile Liblocc– Passarela do Samba

– Desfile Liblocc– Passarela do Samba 1h – Show Popular – Passarela do Samba

Domingo

12h – Casario Folia – Porto Geral

– Casario Folia – Porto Geral 16h – Jardim Folia (Bloco infantil) – Jardim da Independência

– Jardim Folia (Bloco infantil) – Jardim da Independência 20h – Desfile Liesco – Passarela do Samba

– Desfile Liesco – Passarela do Samba 1h – Show Popular – Passarela do Samba

Segunda-feira

12h – Casario Folia – Porto Geral

– Casario Folia – Porto Geral 20h – Desfile Liesco – Passarela do Samba

– Desfile Liesco – Passarela do Samba 01h – Show Popular – Passarela do Samba

Terça-feira

12h – Casario Folia – Porto Geral

– Casario Folia – Porto Geral 16h – Jardim Folia (Bloco infantil) – Jardim da Independência

– Jardim Folia (Bloco infantil) – Jardim da Independência 20h – Carnaval Cultural – Jardim da Independência

– Carnaval Cultural – Jardim da Independência 23h – Show Popular – Praça Generoso Ponce

Quarta-feira

16h – Apuração Liblocc e Liesco – Passarela do Samba

– Apuração Liblocc e Liesco – Passarela do Samba 20h – Show Gospel – Praça Generoso Ponce

21 de fevereiro

20h – Enterro dos Ossos – Distrito de Albuquerque

