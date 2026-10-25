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Cinema Correio B+ - Especial

Festival de Cinema Francês reúne 21 filmes e traz artistas ao Brasil

Mostra chega a mais de 50 cidades com produções inéditas, clássicos e encontros com atores e diretores franceses

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

25/10/2026 - 14h00
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O Festival de Cinema Francês do Brasil chega à sua 17ª edição entre os dias 29 de outubro e 11 de novembro, levando 21 filmes a aproximadamente 100 salas de cinema em mais de 50 cidades brasileiras.

Conhecido anteriormente como Festival Varilux, o evento mantém sua proposta de aproximar o público brasileiro da produção francesa contemporânea, combinando grandes nomes, novos talentos e clássicos que merecem ser redescobertos na tela grande.

A seleção reúne 19 produções recentes e dois clássicos, com filmes que passaram por festivais como Cannes, Veneza e Locarno. Entre os destaques está A Ilustre Desconhecida, de Marc Fitoussi, com Isabelle Huppert e Sandrine Kiberlain.

A comédia acompanha uma figurante que acredita ter encontrado sua grande oportunidade ao se aproximar de uma atriz famosa, explorando com humor as ilusões e contradições do universo das celebridades.

Outro título promissor é O Que é o Amor?, com Laure Calamy, conhecida internacionalmente pela série Dix pour cent (Dez por Cento). Na trama, um homem pede à ex-mulher a anulação do casamento religioso para poder se casar novamente.

A situação leva a família a Roma, numa viagem que coloca antigos sentimentos e novos relacionamentos à prova. O filme conquistou o Grande Prêmio do Festival de Comédia de l'Alpe d'Huez.

A programação também inclui Compostela, o Caminho da Terapia, estrelado por Alexandra Lamy, e O Beijo Elétrico, de Pierre Salvadori, uma comédia romântica ambientada na Paris de 1928. Para os admiradores de musicais e histórias clássicas, há ainda uma nova versão de O Fantasma da Ópera, dirigida por Alexandre Castagnetti, com Deva Cassel e Romain Duris, transportando o célebre mistério para a Paris contemporânea.

O festival também revisita a história do cinema francês com A Grande Escapada, comédia de Gérard Oury que completa 60 anos, estrelada por Louis de Funès e Bourvil, e a animação O Rei e o Pássaro, de Paul Grimault.

Um dos atrativos desta edição é a presença de sete convidados franceses: as atrizes Alexandra Lamy, Laure Calamy e Pauline Clément, o ator Benoît Magimel e os diretores Fabien Gorgeart, Marc Fitoussi e Pierre Salvadori.

Eles participarão de sessões especiais e debates com o público em São Paulo e no Rio de Janeiro, oferecendo a oportunidade de conhecer os bastidores de suas produções.

Mais do que uma vitrine de lançamentos, o Festival de Cinema Francês reforça uma tradição importante: a de levar ao circuito comercial brasileiro filmes que nem sempre encontram espaço nas grandes salas, mas que representam a diversidade e a vitalidade de uma das cinematografias mais influentes do mundo.

A programação completa, os cinemas participantes e os horários das sessões estão disponíveis em festivalcinefrances.com.br.

Saúde Correio B+

Mês da Menopausa: Especialista em menopausa cria a primeira categoria menotech do Brasil

Nutricionista une ciência, cuidado e tecnologia para ressignificar o debate sobre a saúde da mulher

24/10/2026 16h30

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Mês da Menopausa: Especialista em menopausa cria a primeira categoria menotech do Brasil

Mês da Menopausa: Especialista em menopausa cria a primeira categoria menotech do Brasil Foto: Divulgação

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A menopausa não é uma fase da vida: é um marco. O diagnóstico é retrospectivo, confirmado após 12 meses consecutivos sem menstruação, e acontece em média por volta dos 50 anos (STRAW+10, Harlow et al., 2012).

Fase é a perimenopausa — o período de transição que começa anos antes, muitas vezes ainda na casa dos 40 ou dos 35, e é onde a maior parte das queixas aparece. É essa distinção, ignorada por décadas, que transformou o tema em agenda de saúde pública, de mercado e de longevidade.

Foi com esse olhar que a nutricionista Vanessa Costa criou a NutrAlive, marca de suplemento alimentar para mulheres 35+, e a MenoTech, empresa de capacitação de profissionais para o cuidado da saúde feminina. Vanessa é também a autora do conceito de menotech no Brasil: o território em que ciência, dado e cuidado multidisciplinar se aplicam à segunda metade da vida da mulher.

“Eu trato o tema em três lugares ao mesmo tempo: na formação de profissionais, para que a mulher encontre alguém preparado quando procurar; na comunicação, para que ela se informe e saiba o que perguntar; e na comunidade, para que não atravesse esse momento sozinha”, diz Vanessa Costa.

A terceira frente é uma comunidade fundada por ela para reunir mulheres que atravessam a transição.
Especialista no tema, Vanessa Costa é colunista da Gazeta de S. Paulo e do FitFeed, onde assina artigos de Saúde da Mulher e Menopausa.

A ideia da NutrAlive nasceu de uma experiência pessoal. Aos 38 anos, Vanessa foi diagnosticada com insuficiência ovariana prematura história que ela contou publicamente na coluna “Ninguém me perguntou”, na Gazeta de S. Paulo. “Não era só sobre mim. Era uma lacuna que eu via todos os dias: a mulher chegava a partir dos 35, 40 anos com um conjunto de queixas reais e saía com a resposta de que era da idade.

Não havia nada estruturado, do ponto de vista nutricional, pensado especificamente para essa fase da vida”, completa a nutricionista. O tamanho do problema é conhecido. Os sintomas vasomotores — os calores — duram em média 7,4 anos e podem se estender por mais de uma década nas mulheres que começam a senti-los ainda na perimenopausa (Avis et al., JAMA Internal Medicine, 2015).

O suplemento alimentar da NutrAlive é uma dose diária de 6,5 g com 7 ativos: creatina (3000mg), vitamina D (20 μg), cálcio (500mg), beta-glucana (0,8 g), triptofano (200mg), ácido ortossilícico (0,5 mg) e extrato de cranberry (39 mg). A fórmula tem sabor natural de cranberry, sem conservantes, sem adoçantes artificiais e sem corantes. O produto é vendido na loja virtual própria da NutrAlive e na Amazon, com opção de assinatura mensal.

A MenoTech foi criada em parceria com o professor e coordenador científico Kelvin Taporosky. Na formação, Vanessa Costa assina o Módulo 08, sobre Gestão em Menopausa e Longevidade Feminina. Ela é também a criadora.

Vanessa Costa é nutricionista, cientista social e empresária. Nascida no Rio de Janeiro (RJ), tem 45 anos, é casada, mãe de pet e mora em São Paulo (SP). É formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e em Nutrição pela Universidade Cruzeiro do Sul, com pós-graduação em Saúde da Mulher e Nutrição Estética, Compulsão Alimentar e Coach Nutricional.

CEO-fundadora da NutrAlive, criou um suplemento alimentar formulado para mulheres a partir dos 35 anos. Fundadora da MenoTech, atua na formação multidisciplinar de profissionais com foco em menopausa e longevidade feminina. É colunista da Gazeta de S. Paulo e do FitFeed, sendo uma das principais comunicadoras especialistas em menopausa no Brasil.

Moda Correio B+

Entre Costuras & CuLtura: SPFW: A moda brasileira se reinventa sem esquecer suas origens

Encerrando as celebrações dos 30 anos do evento, a temporada reafirmou a importância da moda brasileira como território de criação, identidade e expressão cultural.

24/10/2026 15h30

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Entre Costuras & CuLtura: SPFW: A moda brasileira se reinventa sem esquecer suas origens

Entre Costuras & CuLtura: SPFW: A moda brasileira se reinventa sem esquecer suas origens Foto: Divulgação

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A moda é, antes de tudo, uma expressão do tempo em que vivemos. Ela traduz comportamentos, resgata memórias e revela transformações culturais. Foi justamente essa capacidade de conectar passado, presente e futuro que marcou a 61ª edição da São Paulo Fashion Week, realizada em outubro de 2026.

Encerrando as celebrações dos 30 anos do evento, a temporada reafirmou a importância da moda brasileira como território de criação, identidade e expressão cultural.

Entre nomes consagrados e novos talentos, as passarelas apresentaram diferentes interpretações do vestir contemporâneo. Alexandre Herchcovitch explorou uma estética romântica com referências boêmias, enquanto João Pimenta trouxe uma alfaiataria de proporções amplas e linguagem urbana.

A Artemisi chamou a atenção pela combinação entre trabalho manual, tecnologia e elementos tridimensionais, demonstrando como inovação e tradição podem coexistir. Já o retorno da Ellus à programação reforçou a relevância de marcas que ajudaram a construir a história da moda nacional.

Um dos aspectos mais interessantes desta edição foi a valorização do fazer artesanal. Marcas como Catarina Mina e Hisha evidenciaram técnicas manuais, bordados e saberes tradicionais, lembrando que o verdadeiro valor de uma peça também está no conhecimento e no tempo dedicados à sua criação.

Esse movimento convida a uma reflexão importante: a moda precisa necessariamente ser rápida para continuar relevante?

As coleções também revelaram uma diversidade de linguagens estéticas. Transparências, sobreposições, volumes generosos, texturas e novas interpretações da alfaiataria apareceram nas passarelas, mostrando que não existe uma única direção para o vestir contemporâneo.

Mais interessante do que identificar uma tendência dominante foi observar a liberdade criativa dos estilistas e a maneira como cada marca traduziu seu próprio universo.

Entre Costuras & CuLtura: SPFW: A moda brasileira se reinventa sem esquecer suas origensEntre Costuras & CuLtura: SPFW: A moda brasileira se reinventa sem esquecer suas origens - Divulgação SPFW

Entre os momentos que acompanhei pessoalmente, destaco o desfile de Amir Slama. A convite do estilista, tive a oportunidade de prestigiar uma apresentação que revisitou uma coleção histórica exibida em Nova York, no ano 2000.

A releitura, 26 anos depois, demonstrou como uma criação pode atravessar gerações sem perder sua essência. A beleza das peças, a construção das silhuetas e uma trilha sonora perfeitamente alinhada à proposta transformaram a apresentação em um espetáculo emocionante. Foi um daqueles momentos em que a moda ultrapassa a dimensão estética e desperta sentimentos.

Ao completar três décadas de história, a São Paulo Fashion Week nos faz pensar que a moda brasileira não precisa buscar sua identidade fora de suas fronteiras.

Nossa riqueza cultural, diversidade de referências e capacidade de reinvenção constituem um repertório criativo singular. O grande desafio está em preservar essa autenticidade enquanto se constroem novos caminhos para o futuro.

5 dicas para levar as inspirações da SPFW ao seu guarda-roupa

1. Aposte na alfaiataria contemporânea

Blazers estruturados, calças amplas e modelagens diferenciadas são ótimas escolhas para atualizar o visual sem perder a elegância. Experimente combinar peças de alfaiataria com itens mais descontraídos.

2. Valorize o trabalho artesanal

Bordados, rendas, crochês e peças feitas à mão acrescentam personalidade às produções. Além da estética, são escolhas que valorizam técnicas tradicionais e a identidade cultural brasileira.

3. Explore texturas e sobreposições

Misturar tecidos leves com materiais estruturados cria contrastes interessantes. Transparências também podem ser incorporadas de maneira sofisticada, respeitando seu estilo pessoal.

4. Resgate peças do seu próprio guarda-roupa

Antes de investir em novas tendências, revisite o que você já possui. Uma peça antiga pode ganhar uma interpretação contemporânea com novas combinações e acessórios.

5. Priorize sua identidade, não apenas as tendências

A principal lição das passarelas é a liberdade de expressão. Escolha aquilo que valoriza sua imagem, respeita seu estilo de vida e comunica quem você é. Afinal, elegância não está em seguir todas as tendências, mas em saber selecionar aquelas que fazem sentido para você.

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