Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

CULINÁRIA

De um acidente culinário à versatilidade na cozinha, confira receitas de risoto

Da lenda de um acidente culinário no século 16 à versatilidade na cozinha contemporânea, o risoto conquistou o mundo e ganhou sabores brasileiros

Mariana Piell

Mariana Piell

01/11/2025 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

De origem italiana, a palavra risotto significa literalmente pequeno arroz ou arrozinho. A introdução do grão na Itália é atribuída aos sarracenos (árabes ou muçulmanos) no século 11, que dominavam o sul do país e levaram o arroz para a Sicília, de onde ele se espalhou para o norte.

A receita mais famosa, porém, teria surgido apenas no século 16, em Milão, envolta em uma curiosa lenda. Conta-se que Valério de Fiandra, o mestre responsável pelos vitrais da Catedral de Milão, usava açafrão para criar pigmentos amarelos.

Durante os preparativos do casamento de sua filha, teria deixado, por acidente ou intenção, o açafrão cair no arroz que seria servido. Para surpresa geral, o resultado foi um sucesso entre os convidados, e nascia, naquele momento, o risotto alla milanese.

No Brasil, o risoto chegou com a imigração italiana, a partir do século 19. Inicialmente, até por volta da década de 1980, era muitas vezes preparado com sobras de arroz e alimentos do dia a dia, sendo mais conhecido como arroz de forno. Com o tempo, foi ganhando status e ingredientes típicos de cada região do País, como carnes, crustáceos e queijos, tornando-se protagonista em lares e restaurantes.

A ARTE DO BOM RISOTO

O risoto tradicional exige atenção e técnica. Seguir alguns passos é fundamental para obter o resultado cremoso e perfeito.

O segredo da cremosidade está no amido. Use sempre arroz de grão curto, como o arborio, o carnaroli ou o vialone nano. Eles liberam amido durante o cozimento, dando a textura característica ao prato sem que fique empapado.

Todo o caldo (seja de legumes, frango ou carne) deve ser mantido em fervura durante o preparo. Adicioná-lo aos poucos e sempre quente é crucial para que o cozimento seja lento e uniforme.

Assim como uma massa bem preparada, o arroz do risoto deve ficar al dente, macio por fora, mas oferecendo uma ligeira resistência ao morder.

O toque final, conhecido como mantecatura, consiste em acrescentar manteiga e queijo parmesão ralado com o fogo já desligado, mexendo vigorosamente para incorporar ar e criar uma textura aveludada.

Risoto clássico (risotto bianco)

Ingredientes

> 400 g de arroz arborio;
1 cebola pequena picada;
> 80 g de manteiga;
> 140 ml de vinho branco seco;
> 2 litros de caldo de legumes (mantido quente);
100 g de queijo parmesão ralado;
> Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo

Leve o caldo de legumes à fervura em uma panela e mantenha-o aquecido;
Em uma panela grande e funda, derreta cerca de um terço da manteiga e refogue a cebola picada em fogo baixo, sem deixar dourar;
Adicione o arroz arborio (sem lavar) e refogue por uns 2 minutos, mexendo para que os grãos fiquem levemente transparentes nas pontas;
Acrescente o vinho branco e mexa até que o álcool evapore completamente;
Com uma concha, adicione o caldo quente aos poucos. Mexa sempre e acrescente a próxima concha apenas quando o líquido anterior tiver sido quase totalmente absorvido pelo arroz;
Repita o processo até que o arroz esteja cozido, mas ainda firme (al dente). Leva cerca de 17 a 20 minutos;
Desligue o fogo. Agregue o restante da manteiga e o queijo parmesão ralado, mexendo bem até ficar cremoso;
Tempere com sal e pimenta-do-reino moída na hora. Sirva imediatamente.

Risoto de calabresa

Ingredientes

> 2 xícaras de arroz arborio;
> 1 linguiça calabresa cortada em cubinhos;
> 1 cebola picada;
> 1 dente de alho picado;
> 2 colheres (sopa) de manteiga;
> 200 ml de vinho tinto seco;
> 1 litro de caldo de legumes natural (mantido quente);
> Sal a gosto.

Modo de Preparo

Em uma panela, aqueça a manteiga e refogue a cebola, o alho e a calabresa picada até dourar;
Acrescente o arroz arborio e mexa bem por mais um minuto;
Adicione o vinho tinto e mexa até evaporar;
Adicione o caldo de legumes quente, uma concha de cada vez, mexendo sempre e esperando absorver antes de adicionar mais;
Continue o processo até que o arroz esteja cremoso e al dente;
Ajuste o sal e outros temperos a gosto. Sirva quente.

Risoto de camarão com limão-siciliano

Escreva a legenda aqui

Ingredientes

> 400 g de arroz arborio;
> 500 g de camarões médios limpos;
> 1 cebola picada;
> 2 dentes de alho picados;
> Suco de 2 limões-sicilianos;
> Raspas de 1 limão-siciliano;
> 200 ml de vinho branco seco;
> 1,5 l de caldo de peixe;
> 4 colheres (sopa) de azeite;
> 1 maço de coentro picado;
> Sal e pimenta-branca a gosto.

Modo de Preparo

Tempere os camarões com sal e metade do suco de limão;
Aqueça o caldo de peixe em uma panela separada;
Refogue a cebola e o alho no azeite até dourar;
Adicione o arroz e mexa por 2 minutos;
Acrescente o vinho e mexa até reduzir;
Adicione o caldo quente concha por concha;
A 5 minutos do fim, adicione os camarões;
Finalize com o restante do suco de limão, raspas e coentro. Ajuste os temperos e sirva;
Tempere com sal e pimenta-branca moída na hora. Sirva imediatamente.

 

AGENDA CULTURAL

Com espetáculo circense e curtas de animação, a gurizada leva a melhor entre as opções gratuitas

Entre as opções de programação gratuita deste fim de semana espetáculo circense, mostras de curtas de animação; nos palcos, tem a peça "Quem Matou o Morto?", de Breno Moroni, e a dança do Grupo Camalote; e, nos cinemas, a pré-estreia de "O Agente Secreto"

31/10/2025 10h00

Compartilhar
Ludmila Lopes, Kelly Figueiredo, Junior de Oliveira, Wesley Prado e Nilce Maciel, da trupe Japuka, de Dourados, prometem fazer rir com o espetáculo que será apresentado na Praça da Leão, neste sábado, às 19h, pelo projeto

Ludmila Lopes, Kelly Figueiredo, Junior de Oliveira, Wesley Prado e Nilce Maciel, da trupe Japuka, de Dourados, prometem fazer rir com o espetáculo que será apresentado na Praça da Leão, neste sábado, às 19h, pelo projeto "Minha Praça É um Circo" (CPA) Divulgação

Continue Lendo...

A Cia. Pisando Alto (CPA) vem desenvolvendo uma experiência bem bacana nos últimos meses, na Praça do Leão, com o projeto “Minha Praça É um Circo”.

Após a apresentação de alguns espetáculos de seu repertório, a CPA atua como cicerone da trupe Japuka, de Dourados, que promete embalar com muita gargalhada e emoção quem aparecer no local, amanhã, a partir das 19h. Será quando o grupo douradense vai apresentar “Em Busca do Japuka”, com três palhaças e dois palhaços em cena.

Eles embarcam em “uma aventura extraordinária” guiados por um mapa misterioso. “Dizem que o Japuka é mais valioso que o ouro – e eles estão determinados a encontrá-lo! Mas descobrem algo ainda mais precioso: a amizade, a leveza e o riso que brota do encontro com o outro.

Entre trapalhadas e gargalhadas, essa trupe aprende que o verdadeiro tesouro não está no fim da jornada, mas no caminho percorrido juntos”, conta a sinopse do espetáculo. No elenco: Ludmila Lopes, Kelly Figueiredo, Junior de Oliveira, Wesley Prado e Nilce Maciel.

O “Minha Praça É um Circo” nasceu a partir de apresentações realizadas pela Cia. Pisando Alto no início deste ano. Fran Corona, uma das idealizadoras da companhia, conta que a receptividade e o engajamento da comunidade demonstraram o potencial transformador da arte circense nesse território, gerando um forte pedido por mais atividades culturais no local.

Realizado com recursos da Fundação Municipal de Cultura (Fundac) e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), o projeto oferece recursos de acessibilidade, rodas de conversa e seguirá com apresentações até dezembro.

CURTAS INFANTIS

O Cine Clubinho (Sesc Teatro Prosa) de amanhã, às 16h, apresenta quatro curtas infantis da 7ª Mostra Sesc de Cinema, com ingressos gratuitos via Sympla. Confira as sinopses:


“Felícia e os Super-Resíduos do Bem”, de Laly Cataguases (2023, 12min): uma aventura sustentável contra o lixo ambiental. Felícia, uma menina PCD de oito anos, é ativista ambiental e cria seus brinquedos com materiais reciclados. Um misterioso meteoro cai na cidade e dá vida a seus heróis de brinquedo e também a um terrível vilão. Participações especiais: Fernanda Takai e Maurício Tizumba.

“A Menina e a Árvore”, de Ara Martins (2023, 10min): ao som da viola e por meio das cores pinceladas com a técnica da aquarela digital, a valorosa protagonista do filme percorre uma fantástica trajetória de aprendizado pelas paisagens deslumbrantes do pantanal corumbaense desenhadas por meio da poesia encantadora e inusitada do avô. A obra convida crianças, adultos e idosos a refletirem sobre a preservação do meio ambiente.

“Anacleto, o Balão”, de Carol Sakura e Walkir Fernandes (2023, 12min): alguns balões são bem coloridos. Alguns participam de festas e cantam parabéns. Alguns balões trabalham com palhaços. Outros esvaziam e encolhem. O balão Anacleto gosta de dar sustos.

“Sobre Amizade e Bicicletas”, de Júlia Vidal (2022, 12min): Thiago nunca pensou em participar da corrida de bicicletas em razão da sua condição física, o que muda quando ele conhece uma menina com deficiência visual. Unidos, eles vão aprender a pedalar e também aprender o significado da amizade.

Os quatro curtas serão exibidos amanhã, às 16h, no Sesc Teatro Prosa; Rua Anhanduí, nº 200, Centro.

TORÓ

Após a apresentação dos solos “Matéria” (Társila Bonelli), “Bacu” (Daniel Andrade), “Frenesi” (Eduarda Zubieta) e “Meio de Escape” (Ariel Lukas), na quarta-feira e na quinta-feira, o projeto de residência artística Toró lança, hoje, às 19h, no Sesc Teatro Prosa, sua revista de pesquisa em dança.

 O lançamento contará com leitura pública da publicação e roda de conversa. Grátis, com ingressos via Sympla.

MORONI

Com texto e direção de Breno Moroni, a peça “Quem Matou o Morto?” é uma comédia inspirada no teatro do absurdo que se passa em um restaurante onde é servido o último banquete em celebração e homenagem a um general que foi morto envenenado. No elenco: João Rocha, Tarsila Bonelli e Júnior de Oliveira. Vai ser no Teatro do Mundo, hoje, às 20h e a entrada é gratuita.

TEATRO “Quem Matou o Morto?”

Ludmila Lopes, Kelly Figueiredo, Junior de Oliveira, Wesley Prado e Nilce Maciel, da trupe Japuka, de Dourados, prometem fazer rir com o espetáculo que será apresentado na Praça da Leão, neste sábado, às 19h, pelo projeto "Minha Praça É um Circo" (CPA)A peça com texto e direção de Breno Moroni põe em cena João Rocha, Tarsila Bonelli e Júnior de Oliveira, misturando comédia, suspense e teatro do absurdo; no Teatro do Mundo (Rua Barão de Melgaço,nº 177, Centro), hoje, às 20h, grátis - Foto: Divulgação

CAMALOTE

O Grupo Camalote, especializado em danças folclóricas, apresenta, no domingo, às 19h30min, no Teatro Glauce Rocha, o espetáculo “Encantos do Pantanal”, convidando o público “a mergulhar nas águas simbólicas e encantadas do Pantanal, em um espetáculo de dança que resgata e celebra a identidade, as lendas e as tradições do povo sul-mato-grossense”. Grátis via Sympla.

DANÇA “Encantos do Pantanal”

Ludmila Lopes, Kelly Figueiredo, Junior de Oliveira, Wesley Prado e Nilce Maciel, da trupe Japuka, de Dourados, prometem fazer rir com o espetáculo que será apresentado na Praça da Leão, neste sábado, às 19h, pelo projeto "Minha Praça É um Circo" (CPA)O espetáculo do Grupo Camalote inspira-se no Banho de São João e outras tradições pantaneiras; domingo, às 19h30, grátis, via Sympla - Foto: Divulgação

CINEMA “O Agente Secreto”

Ludmila Lopes, Kelly Figueiredo, Junior de Oliveira, Wesley Prado e Nilce Maciel, da trupe Japuka, de Dourados, prometem fazer rir com o espetáculo que será apresentado na Praça da Leão, neste sábado, às 19h, pelo projeto "Minha Praça É um Circo" (CPA)Foto: Divulgação

Premiado no Festival de Cannes, o longa-metragem com direção de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no papel principal conta a história de um professor perseguido por matadores no Recife dos anos 1970; o filme entra em circuito no dia 6 de novembro, mas ganha pré-estreia amanhã, no Cinemark, às 18h.

Diálogo

Nos bastidores políticos, há quem diga que tão logo chegue o ano eleitoral... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (31/10)

31/10/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Ernest Hemingway - escritor americano

Um idealista é um homem que, partindo do fato de que uma rosa cheira melhor que uma couve, deduz que uma sopa de rosas teria também melhor sabor”

Felpuda

Nos bastidores políticos, há quem diga que tão logo chegue o ano eleitoral de 2026, começará a fase das tais “denúncias pré-eleitorais”, aquelas em que amigos “trocam de casaca” à noite e, ao amanhecer, estão trajando vestimenta de adversários, apontando dedos e com narrativas para prejudicar o “ex-hipermegachegado do coração”, transformado de uma hora para outra em monstro de Frankenstein, Abominável Homem das Neves, Conde Drácula. Dizem que essa tal mudança geralmente tem muitas cau$a$ ou é motivada por compromissos políticos não cumpridos. Afe!

Diálogo

Quiproquó

Há quem diga que a desavença interna no PP está a pleno vapor. Um dos episódios que continua “rendendo” é a postagem de Marco Aurélio Santullo, ex-secretário de Governo da prefeita Adriane, com comentário nada, digamos, lisonjeiro contra ela e o marido.

Mais

Aí o deputado Lidio Lopes, marido de Adriane, interpelou Santullo criminalmente. Mas o pedido não foi aceito, por ser inadequado (esclarecer ambiguidade), pois deveria ser via ação judicial por calúnia, difamação ou injúria. Vem aí cenas dos próximos capítulos.

DiálogoCelínia Maiolino e Geraldo Maiolino, que hoje completam 50 anos de casamento (bodas de ouro)

 

DiálogoBete Arbaitman

Desfalque

Com a ida de Sérgio de Paula para o Tribunal de Contas do Estado de MS(TCE-MS) em novembro, há quem afirme que o ex-governador Reinaldo Azambuja ficará desfalcado do seu braço direito, que atua como auxiliar nas articulações políticas. A lei proíbe que conselheiro de Corte Fiscal tenha filiação partidária, para que haja imparcialidade e independência técnica no desempenho das suas funções no colegiado.

Haja coração!

O município de Paranhos vive fortes emoções políticas desde as eleições para prefeito, em 2024. O vencedor nas urnas, Heliomar Klabunde, não pôde assumir porque teria contas reprovadas pelo Tribunal de Contas da União e, portanto, estaria inelegível. Dessa forma, o vereador Hélio Acosta, que havia sido eleito presidente da Câmara Municipal, assumiu o cargo. E a novela continuou...

De volta

Klabunde, porém, recorreu, mas a decisão foi mantida e marcada eleição suplementar. Acosta renunciou ao mandato de vereador para disputar a prefeitura e venceu. Ocorre que o “destronado” foi ao Supremo, que, por sua vez, decidiu pela extinção da inelegibilidade e determinou que assuma o cargo de prefeito. Com isso, Acosta fica sem mandato. No fim, ele teve tudo e ficou sem nada.

ANIVERSARIANTES

Gilbert Marcelo Fico
Euza Regina Viero Rezek
Nelson Oshiro
Gisele Paquer
Dr. Renato Otavio Zangirolami
Lia Maria Barbosa
Elizeu Alves dos Santos
Luiz Anisio Bortoluzzi
Luiz Carlos Medeiros Rocha
Wildo Scherer
Lucila Rodrigues Queiroz
João Carlos Polidoro da Silva
Gui Olintho Macedo
Gilson Pereira Nogueira
José Sinsei Toome
Nadir Barbosa dos Santos
Eliane Guedes da Costa
Fátima Regina Ribeiro Rumeu
Anderson Teixeira Campos
Jemima Leite de Brito
Nelson Yutoku Tobaru
Luiz Felipe Medeiros Vieira
Djalma Loubet
Dr. Jorge Armando Chorres Benitez
Bárbara Vasconcelos
Daniele Zafalon Beraldo
Dr. Áureo Garcia Ribeiro Filho
Dr. Marcos Vargas Aleixo
Maria Tereza Noll Marques
Carlos Donizetti Costa Teodoro
Dr. Alexandre Beinotti
Maria Auxiliadora Bichara
Vanessa Vasco de Oliveira
Geanine Gondim
Julião Dias Cabreira
Maria Helena Lady Gavilan
Marilena Espindola Ribeiro
Ana Maria Martins Fontanillas
Lúcia Germano Falbo
Hélio dos Santos Rojas
Walmir Provenzano
Joaquim Cavalcante Freire Filho
Murilo de Castro
André Luiz Maluf de Araújo
Oseas Bezerra de Araujo
Dr. Luis Alberto de Magalhães
Dr. José Albino Ottoni Coimbra
Alberto Campos Widal
Dra. Evani Cristiane Pereira Dias
Márcia Fiori Prazain
Eva Durbem
João Cavalcante
Pedro Luiz Balan
Carolina de Almeida Paes
Flávio Souza Benites
Carla Zaira da Silva
Luiz Guilherme Alonso Xavier
Alfredo de Souza Caio
Edinaldo Silva de Oliveira
Adriana Maria Corrêa
Dr. Cristovão Cardoso
Alberto Benites Nunes
Miguel Rodrigues dos Santos
Wilson Pereira de Souza
Ana Cristina Gonçalves Franzoloso
Ieda Gracia da Silveira
Cecilia Reiko Nobura Wada
Iris Balbuena Leão
Dr. Marcos Barbosa de Oliveira
Carolina Silveira Ferrari
Paulo Cesar Loff
Dr. Alexandre Martins Pereira Macedo
Dr. José Maria Dameão
Regina Célia Miranda
Denise Marcello de Moura
Waldir Rodrigues de Oliveira
Dorival Custódio
Cleofas Batista Pereira
Nara Regina Rodrigues Barbosa
Jeomar Gomes
Antônio Gonçalves Neto
Juarez Neres dos Reis
Airton Hiroshi Mitani
Vivian de Caldeira
Elaine de Albuquerque Santos
Alexandre Conti Lemos
Nedson Dias Brandão
Cleverson de Oliveira Falbot
Darcy Pereira dos Anjos Hoffmann
Marco Antonio Nogueira Leopoldino
Nelson Cintra Ribeiro
Dra. Sabrina Tavano Macari Pires
Paulo Nobre de Miranda Ploger
Fernanda Espindola de Araújo
César Augusto Scheide
Júlio Cesar Vilalba Akamine
Regiane Santos Ferreira
Andréia Martinez Figueiredo
Luiz Mauricio dos Reis
Paulo César Fernandes Xavier
Rodrigo Thomé Baptista
Fábio Gimenez Cervis
Dra. Laila Janadarki Medina Saber
João Thiago da Maia
Luiz Ademir Marques
Carlos Alberto Mendonza Kadar
Tcharles Alberto Borges Kadar
Márcia Cortada Fiori
Maria Emília Torres Barbosa

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Líder do Comando Vermelho, Marcinho VP terá pena reduzida por ler livros na cadeia
PRESO EM CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Líder do Comando Vermelho, Marcinho VP terá pena reduzida por ler livros na cadeia

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3527, sexta-feira (31/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3527, sexta-feira (31/10)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6867, sexta-feira (31/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6867, sexta-feira (31/10)

4

Piracema começa no sábado e multas podem ultrapassar os R$ 100 mil
PESCA

/ 1 dia

Piracema começa no sábado e multas podem ultrapassar os R$ 100 mil

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2934, quinta-feira (30/10): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2934, quinta-feira (30/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Juliane Penteado: Burnout no serviço público