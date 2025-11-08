Depois da apresentação de requerimento do deputado Lídio Lopes solicitando...Leia na coluna de hoje

Janet Zimmermann - poeta de MS
"Poesia é algo mais que um pensamento ordenado em linhas. É pegar num impulso o rabo de um sentimento em fuga (...)”
FELPUDA
Depois da apresentação de requerimento do deputado Lídio Lopes solicitando estudos para realização de operação tapa-buracos no trecho da rodovia MS-145, um dos seus colegas disse ter concebido brilhante ideia. Durante conversa com amigos, explicou, em tom irônico, que pediria a ele que tenha a mesma preocupação com os incontáveis buracos nas ruas de Campo Grande e que peça à prefeita Adriane Lopes, sua esposa, para que tome providências urgentes, “porque a situação está feia de ver...”
Dureza
Vereadores de Campo Grande ficaram “p... da vida” com o não comparecimento da secretária de Finanças Márcia Okama na reunião realizada na quinta-feira, para discussão, principalmente, da urgência do tapa-buracos. Até Marcelo Miglioli, secretário da Infraestrutura, reconheceu que a falta de verba é a causa principal do problema.
"No pulso"
Decididos a ouvir Márcia Hokama, os vereadores aprovaram requerimento convocando a secretária a comparecer no dia 18 deste mês para prestar esclarecimentos sobre as dotações orçamentárias, cronogramas do repasse e liberação de recursos destinados às operações de tapa-buracos e demais obras de manutenção viária da Capital.
Bicudos
Nos bastidores políticos, fala-se que o relacionamento da Câmara com a prefeita Adriane não andaria assim tão harmônico. O fato é que a cobrança da população sobre os problemas na cidade se avoluma e, por mais que sejam feitas as solicitações, a Administração não estaria dando a devida contrapartida. Os humores das excelências não andam nada amigáveis, pois estão “apanhando” dos moradores mais que milho em pilão de fazenda.
Aniversariantes
COLABOROU TATYANE GAMEIRO