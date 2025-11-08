Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Felpuda

Depois da apresentação de requerimento do deputado Lídio Lopes solicitando...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (8) e domingo (9)

Ester Figueiredo

08/11/2025 - 00h03
Janet Zimmermann - poeta de MS

"Poesia é algo mais que um pensamento ordenado em linhas. É pegar num impulso o rabo de um sentimento em fuga (...)”

 

FELPUDA

Depois da apresentação de requerimento do deputado Lídio Lopes solicitando estudos para realização de operação tapa-buracos no trecho da rodovia MS-145, um dos seus colegas disse ter concebido brilhante ideia. Durante conversa com amigos, explicou, em tom irônico, que pediria a ele que tenha a mesma preocupação com os incontáveis buracos nas ruas de Campo Grande e que peça à prefeita Adriane Lopes, sua esposa, para que tome providências urgentes, “porque a situação está feia de ver...”

Prefeitas, vices-prefeitas, gestoras, primeiras-damas e lideranças femininas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul participaram da 2ª edição do projeto Raízes Femininas, idealizado por Keilla Soares Trad (foto). Tendo como tema central “Construindo alternativas para ampliação de acesso à saúde com assistência humanizada”, durante o evento, realizado dia 31 de outubro, foram compartilhados resultados concretos das parcerias com o Hospital São Julião de Campo Grande. As participantes prestaram homenagem à Irmã Sílvia Vecellio, que dedicou décadas de sua vida à direção do hospital. No final, os convidados visitaram o local e encerraram as atividades na capela, onde aconteceram apresentações musicais.
Faírte Tebet, comemorando 80 anos neste sábado  
Gisele Serra Barbosa e Ulysses Serra, que receberam a Medalha do Mérito Legislativo da Assembleia de MS, durante concorrida solenidade.

 Dureza

Vereadores de Campo Grande ficaram “p... da vida” com o não comparecimento da secretária de Finanças Márcia Okama na reunião realizada na quinta-feira, para discussão, principalmente, da urgência do tapa-buracos. Até Marcelo Miglioli, secretário da Infraestrutura, reconheceu que a falta de verba é a causa principal do problema.

"No pulso"

Decididos a ouvir Márcia Hokama, os vereadores aprovaram requerimento convocando a secretária a comparecer no dia 18 deste mês para prestar esclarecimentos sobre as dotações orçamentárias, cronogramas do repasse e liberação de recursos destinados às operações de tapa-buracos e demais obras de manutenção viária da Capital.

Bicudos

Nos bastidores políticos, fala-se que o relacionamento da Câmara com a prefeita Adriane não andaria assim tão harmônico. O fato é que a cobrança da população sobre os problemas na cidade se avoluma e, por mais que sejam feitas as solicitações, a Administração não estaria dando a devida contrapartida. Os humores das excelências não andam nada amigáveis, pois estão “apanhando” dos moradores mais que milho em pilão de fazenda.

Aniversariantes

SÁBADO 
Fairte Nassar Tebet,
Dra. Maria de Lourdes Quevedo, 
João César Matto Grosso Pereira, 
Gerson Claro Dino,
Rosana El Daher Di Giorgio Costa,
Nestor Lemes Barbosa,
Dr. Renato Campos,
Edilene Souza Leles Galvão,
Godofredo Vargas,
Loracy Ireny Klein, 
Renata dos Santos Araújo de Carvalho,
Claudinei Anselmo,
Hélio Loureiro Nattilani,
Jean Rommy de Oliveira,
Camyla Ferreira Alle,
Larissa de Souza Freire,
Eduardo (Dado) Corral Jacintho,
Ana Claudia da Silva,
Hamilton Fernandes da Cunha Júnior,
Guilherme Cambraia de Oliveira,
Cleita Cuyabano Lino,
Joacir Clair Moreira (Cachopa),
Nádia Selingardi Espíndola, 
Ricardo Nabhan de Barros, 
Dr. Alfredo Pinto de Arruda, 
Vanessa Hernando Valdez,
Eulina de Medeiros Vieira,
Fernando Augusto Chacha de Rezende,
Arlei Silva Barbosa,
Carlos Alberto Pereira de Amorim,
Luiz Carlos Telles Júnior,
José Joaquim Ferreira Lins, 
Lúcio Ferreira da Rosa,
Fumitada Kamiya,
Marina Hiroko Shiroma Sakai,
Bruno Sanches Resina Fernandes,
Ariana Cabral Moraes,
Rosângela Kalil Pinheiro,
Alcir Corrêa Coelho,
Nilton Benevides,
Lidia da Costa,
Maria Virginia Pacheco,
Artur Arakaki,
Mary Auxiliadora Montania,
Neusi Cunha de Almeida,
Janete Carneiro Gonçalves,
Roberto Barbosa Razuk,
Maria Luiza Scaff,
Marco Antônio Yarzon Bernal, 
Leandro Assunção Manna, 
Pedro Mendes Fontoura Júnior,
Osvaldo Nakazato,
Dra. Kenia Ádila Rodrigues Curvelo Muassab,
Takao Hishie Nobu,
Anagilda Santana,
Deodato Leonardo da Silva,
Massahide Hiane,
Sandra Regina Alt,
Mara Bethânia Bastos Gurgel de Menezes,
Maria Suely Rodrigues Figueiredo,
Dr. Luiz Alberto Hiroki Kanamura,
Mitsuo Ogawa,
Ayako Matsunaga,
Dra. Glaci Vieira Dutra,
Dr. Nelson Eduardo Morais de Oliveira,
Evaldo Júnior Furtado Mesquita,
Thiago José Maksoud Machado,
Ynácio Akira Hirata,
José Claudio Palangana,
Livia Pinheiro Sleiman,
Bruno César de Souza Trindade.

DOMINGO 
Laís Santiago Louzada da Cruz,
Emerson Belaus de Carvalho Pereira,
Sônia Caldart, 
Dr. Vilson Bertelli, 
Isabel Cristiane Loureiro de Almeida,
Giancarlo Miranda,
Alexandre Ávalo,
Edson Oliveira da Silva,
Luiz Eduardo Pradebon,
Roque Dresch,
José Fernando Vieira Peralta, 
Marco Aurelio da Cruz Montes,
Genilda Ferreira Rocha,
Teodoro Patrocinio Gonzalez,
Elizabeth Antunes Marques,
Marita da Penha Laca de Oliveira,
José Egídio Vendramini, 
Tatiane Donatti, 
Maysa de Oliveira Brum Bueno,
Maria Cristina Simões Corrêa, 
Rubens Riquelme Corrêa,
Celso Correia de Souza,
Cláudio Silva,
Ramona Rodrigues da Silva,
Dr. Dilson Deguti Vieira, 
Dr. Ilson Fernandes Sanches,
Marcílio Atanásio Fontoura, 
Thays Arlete Barros Lima,
Carlos Haroldo Novak,
Nilson Queiróz,
Maria de Jesus Barros de Almeida Lima,
Waldir Sell Júnior,
Luiz Mário Mendes Penteado,
Osvaldo Monteiro de Paula,
Maria Rodrigues Arantes,
José Ademir Rivarola,
Milena de Oliveira Aguiar,
Lucy Mara Gomes,
Amélia Santana Costa,
Levy dos Reis Soares,
Martha Horvath,
Helena Rodrigues Melo,
Lázara Assis Corrêa,
Luiz Henrique Moreira,
Ovídio Melo Lopes,
Maria Beatriz Barbosa,
Gisele Flôres Barreto,
Maria Amanda Perez,
Roberto Escamez,
Glorinha Amadeu Pompeu,
Hélio Bernardo Benites,
Luciene Vaz Baltuilhe,
Marcelo Schneider,
Valdecir dos Santos,
Dra. Lidia Codorniz Delamare Espíndola, 
Elza Albuquerque,
Zilca Iozzi Charbel,
Hélvio Rech,
José Adolar de Castro Filho, 
Livia Aju Myasato,
Noêmia Alves Rocha,
Vânia Vilalba Acosta,
Nelson Moacir Alves Barroso,
Emilio Carlos Bertolini,
Nely Kanashiro Simabuco de Almeida,
Jesuina Guedes da Silva,
Manoel Severino da Silva,
Roney Soares Casemiro,
Etair Aparecida Vieira de Mello,
Haru Hiane,
Maria Beatriz Benitez Féres,
Marcelo Rage Abdalla,
Emilia Fumie Shiota,
Marcelo Krug,
Bruno Duarte Vigilato,
Claudio Nomura,
Marcel Luis Possari dos Santos,
Vania Drosghic

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

2º ExpoGenética

Ana Castela agita ExpoGenética neste fim de semana em Campo Grande

Evento ocorre no Parque de Exposições Laucídio Coelho

07/11/2025 10h40

Ana Castela, nascida em Amambai e crescida em Sete Quedas

Ana Castela, nascida em Amambai e crescida em Sete Quedas

Ana Castela sobe ao palco da 2º ExpoGenética – RodeoFest, neste sábado (8), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado na rua Américo Carlos da Costa, número 320, em Campo Grande.

No evento, aproximadamente 300 animais estão expostos, com a presença de investidores, criadores e entusiastas da pecuária de corte.

ExpoGenética vai até domingo (9), com exposições de animais, leilões e shows. Esta é a maior mostra de animais zebuínos avaliados do Brasil.

O evento conta com apoio da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) e patrocínio da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Sicredi, Sicoob, Caixa, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, entre outros.

Confira o preço dos ingressos para o show de Ana Castela:

Ana Castela, nascida em Amambai e crescida em Sete Quedas

Os ingressos podem ser comprados neste site.

ANA CASTELA

Ana Flávia Castela, também conhecida como Boiadeira, é uma cantora, compositora e musicista brasileira, nascida em 16 de novembro de 2003, em Amambai (MS), município localizado a 354 quilômetros de Campo Grande.

Ela cresceu em uma fazenda em Sete Quedas (MS), mas depois se mudou para uma mansão em Londrina (PR).

A moça se tornou um dois maiores nomes do sertanejo brasileiro. Seus principais sucessos são:

  • Solteiro forçado
  • Fronteira
  • Roça em mim
  • Boiadeira
  • Nosso quadro
  • Palhaça
  • Pipoco
  • Só não deixa saudade
  • Bombonzinho
  • As menina da pecuária
  • Canudinho
  • Lua
  • Entre outros

Em 2023, ela foi a artista mais ouvida do Brasil no Spotify. Atualmente, namora Zé Felipe, cantor e compositor brasileiro, filho de Leonardo.

AGENDA CULTURAL

Nos cinemas, entra em cartaz "O Agente Secreto", além de shows gratuitos e muito mais

Entra em cartaz "O Agente Secreto", o premiado longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura no papel principal, cotado para o principal prêmio de Hollywood; Geraldo Espíndola, Marcelo Loureiro, Manoel e Felipe Cordeiro, além da cantora Pretah

07/11/2025 10h00

Wagner Moura é protagonista do premiado quinto longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, que acompanha a volta de um professor universitário ao Recife no ano de 1977

Wagner Moura é protagonista do premiado quinto longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, que acompanha a volta de um professor universitário ao Recife no ano de 1977 Foto: Divulgação

Acabou a espera. Depois da temporada de pré-estreias, que, inclusive, contou com sessões em Campo Grande, já está em cartaz, desde ontem, em circuito nacional, “O Agente Secreto”.

O quinto longa-metragem de Kleber Mendonça, com Wagner Moura no papel principal, vem trilhando uma carreira de sucesso em festivais mundo afora desde que foi premiado, no mês de maio, no Festival de Cannes, de onde levou, por exemplo, as Palmas – nome do troféu entregue ao vencedores do evento – de melhor direção e ator.

O filme acompanha a volta de Marcelo (Moura), um professor, ao Recife no ano de 1977. Ele tenta livrar-se de um juramento de morte após desentendimentos com um burocrata que, por interesses pessoais, tenta prejudicar sua pesquisa na universidade pública.

Marcelo também quer ficar perto do filho e resgatar o passado da mãe. Há, porém, muito mais que esses elementos de gênero no longa, que restitui o Brasil da ditadura militar e particularidades do povo pernambucano com vigor, sutileza e envolvimento. O elenco é todo nota dez.

Cada vez mais cotado como favorito ao Oscar, por seu conjunto e pela performance de Wagner Moura, “O Agente Secreto” chega à capital com pelo menos 19 sessões – conforme o dia, passa de 20 o número de sessões – a partir de meio-dia nos três circuitos de salas multiplex dos shopping centers da capital; Cinemark (Shopping Campo Grande), UCI (Bosque dos Ipês) e Cinépolis (Norte Sul Plaza). Classificação indicativa: 16 anos.

AFRICANIDADES

Com uma programação completamente gratuita, que vem movimentando a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) desde segunda-feira, o Festival Africanidades 2025 termina hoje, com o sarau “África na Concha”, das 17h às 19h30min, na Concha Acústica da UFMS.

A cantora Pretah, a performer Preta Princesa e a Associação Cultural Resiliência Capoeira estão entre as atrações que vão se apresentar. Liga Breaking e Fael Versos 67 também participam do evento, que terá um palco aberto para quem quiser mostrar seu talento.

No primeiro dia, o festival teve show da Banda BatuqueCanta, com participação do Coletivo Tarja Preta, desfile “Afro Sustentável – Coleção Fashion Livres” e abertura da exposição “Raízes em Movimentos”.

Palestras e rodas de conversa sobre identidade, ancestralidade e protagonismo negro nas artes, na educação e na ciência – de terça até ontem ampliaram o tom de engajamento do Africanidades, que integra o calendário do Mês da Consciência Negra.

Gastronomia (Zezé do Acarajé, geleias e licores artesanais de Marileida, etc.), artesanato e economia criativa reforçam o ambiente de convivência e celebração coletiva.

Realizado pelo Instituto Projeto Livres, em parceria com a UFMS, o festival conta com investimento da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), operacionalizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac).

SONORA BRASIL

Hoje e amanhã, o Sesc Teatro Prosa recebe os dois últimos shows do Sonora Brasil 2024/2025. O projeto busca mapear as tradições sonoras de diferentes regiões do País, bem como as releituras e atualizações que dão fôlego contemporâneo às expressões mais antigas. Hoje, os sul-mato-grossenses Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro apresentam o show “Saudações Pantaneiras”.

Amanhã, Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, pai e filho, mostram a potência das famosas guitarradas do Pará. Os shows começam às 19h, com entrada franca – via Sympla ou lista de espera na porta conforme a lotação do espaço (208 lugares). O Sesc Teatro Prosa fica na Rua Anhanduí, nº 200.

CASA AMARELA

O encontro “Café com a Vizinhança: Histórias do Tombamento – Uma Criação Coletiva” abre, no domingo, às 8h30min, a programação especial de fim de ano da Casa Amarela (na Rua dos Ferroviários, nº 118, Centro), com a participação de Maria Madalena Mereb, que se dedica à memória da cultura ferroviária. A agenda segue até dezembro.

“Teremos quatro encontros ao longo desse período – nos dias 9 e 23 de novembro e 7 e 21 de dezembro. A ideia é reunir pessoas queridas em torno de um café e de boas conversas, resgatando histórias e afetos, que relembram a história viva do Complexo Ferroviário de Campo Grande”, explica Tatiana De Conto, a arteterapeuta, idealizadora do projeto e gestora da Casa Amarela ao lado do artista Guido Drummond.

A programação inclui: Bazar de Natal, Espaço Café, Oficina Arteterapêutica de Natal, contação de histórias e a roda de conversa “Lídia Baís – Uma Mulher à Frente de Seu Tempo”, com Tatiana de Conto e Larissa Anzoátegui, no dia 12 de dezembro, às 18h.

O projeto é financiado pela Pnab, do MinC e governo federal, via edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Mais informações: @casa.amarela.muau.

