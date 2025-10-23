Depois de ter carro apreendido pela Polícia Militar, o proprietário, revol... Leia na coluna de hoje

Alvin Toffler - escritor americano
Uma das definições de sanidade é a capacidade de diferenciar o real do irreal. Em breve precisaremos de uma nova definição”.
Felpuda
Depois de ter carro apreendido pela Polícia Militar, o proprietário, revoltado que só, decidiu se vingar e publicou em suas redes sociais uma foto em que segurava arma de cano longo, com dizeres sobre sua “vontade” de atirar nos policiais. A postagem viralizou e chegou ao conhecimento da corporação, que saiu à caça do “Indiana Jones” tupiniquim. O dito-cujo foi localizado e preso. Na delegacia, “afinou”: disse que fez as ameaças por ter ficado nervoso com a apreensão do veículo e explicou que a foto era de uma caçada que fez com um amigo no ano passado.
Pura seda
Quem participou do jantar oferecido pelo senador Nelson Trad Filho (PSD) a prefeitos, vice-prefeitos e outros integrantes da classe política, ontem, saiu convencido de que ele é o “ungido” de Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PL, para ser o segundo nome da chapa majoritária ao Senado. Os discursos de ambos foram recheados de trocas de gentilezas, com recordações de caminhadas que têm juntos desde 2018 e da confiança mútua. Os comentários eram de que mais uma peça foi movida no xadrez das eleições de 2026.
Combinaram?
No rega-bofe, porém, não havia nenhum representante do PP, partido que defende que a segunda vaga ao Senado deveria ser da sigla. O governador Eduardo Riedel não esteve presente porque, segundo Reinaldo Azambuja, estava atendendo a mãe, que havia sofrido uma queda. Do Progressistas, quem quer porque quer ser o indicado é o deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia de MS. Ainda durante o jantar, o que mais se ouvia era o questionamento: “Combinaram com a senadora Tereza Cristina?”, liderança maior do PP.
Previsão
O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2026 de Dourados, segundo maior município de MS em população e na economia, prevê receita de R$ 2,15 bilhões, valor 10,8% maior que o Orçamento deste ano. A peça foi encaminhada à Câmara Municipal pela secretária municipal de Fazenda, Suelen Nunes Venâncio, e entregue à presidente daquele Poder, vereadora Liandra Brambilla.
Fatias
De acordo com a LDO, os órgãos que mais receberão recursos são Saúde (R$ 540.318.660,06) e Educação (R$ 295.000.000,00). A Assistência Social tem despesas orçadas em R$ 38.160.000,00. Já para a Cultura o valor destinado é de R$ 2.143.000,00, e o setor de Esporte vai contar com R$ 7.472.500,00. Segundo Suelen Nunes Venâncio, o interesse do Poder Executivo é aumentar essa previsão no Orçamento de 2027.
Derrubado
Com 17 votos favoráveis e 8 contrários, vereadores derrubaram veto da prefeita Adriane Lopes (PP) ao projeto estabelecendo que o sexo biológico será o único critério para definir o gênero dos competidores em disputas esportivas oficiais realizadas em Campo Grande. A proposta veda a participação de transexuais em equipes que correspondam ao sexo oposto ao de nascimento. Para tentar barrar o projeto, o Executivo alegou que a medida é de competência da União.
Argumento
Os autores da proposta, vereadores Rafael Tavares e André Salineiro, ambos do PL, defenderam que “esta lei não busca excluir atletas transgêneros do esporte, mas assegurar igualdade de condições nas competições, incentivando a criação de categorias específicas para esses competidores, se necessário”. O argumento ganhou eco junto à maioria dos parlamentares, que rejeitaram a justificativa da chefe do Executivo. A Câmara Municipal fará a promulgação da lei.
Dividido
Nesta votação, alguns pontos chamaram atenção. Um deles foi a divisão do placar do PP, partido da prefeita, pois dois vereadores foram favoráveis ao veto e dois contra a decisão da “chefa”. Já Marcos Trad (PDT), arquirrival de Adriane Lopes, votou pela manutenção do veto, assim como seu sobrinho Otávio Trad. Os três integrantes do PT também votaram a favor da decisão da prefeita.
ANIVERSARIANTES
Cláudia Mazza Anache
Paulo Sérgio Domingos Hernandes
Lúcia Martins Coelho Barbosa
Naur Souza Barbosa Junior
Márcia de Araújo Stanzione
Anibal Arce Torres
Olga Brandão
Filemon Medina da Silva
Elson Silva Jara
Paulo Júlio de Souza
Rui Minoru Watanabe
Maria de Lourdes Pinho Soares
Neida Gomes Machado
Antônio Carlos Camponez Petenatti
Marisa Castro Alves Sá
Ana Carolina Pimentel
Ederson Costa de Assis
Vanildo Ribeiro
Maria Abdul Ahad
Arilson Nascimento Targino
Yasmin Ali Omais
Maria Auxiliadora de Barros
Flávia Ocampos Guimarães
Anna Ribeiro Gomes Rodi
Nawalle Nahas Curado
Gilvan Alves Farias
Leny Cunha
Ricardo Ferraz de Camargo
Mateus Alves Chaves
Milene Hernandes Moretti
Nacyr Gomes Proença
Rosemary Matias Coelho
Carlos Alberto Diniz Laburu
Lúcio Franco de Sá Fernandes
Dr. João Cláudio dos Santos
Andréa Ribeiro de Barros
Sérgio Issao Wassano
Ana Helena Catelan Munró
Vanessa Fernandes da Silva
Rodrigo Vargas
Jaime Rodrigues Pinheiro
Cyntia Cristina Camacho Braga
Maria Helena Loureiro da Costa
Simone Scarselli
Leila Nery Miranda
Hudson Shiguer Kinashi
Getúlio dos Santos Mourão
Alfredo José Salomão
Yukiko Shinzato
Darlete Lindesley Barbosa da Cruz
Vitória Alice Vieira de Lima
José Carlos Mendonça
Ursula da Costa Tôrres
Yeda Lima de Souza
Renata Barbosa Cruz
Eulinda da Silva Miranda
Lidia Maria Barros de Lima
José Lincoln Furuguem
Ursula Filártiga Henning
Mayara Areco Pereira
Aline Amaral Pereira
Elton Flávio Montovani dos Reis
Roberto Carlos Meireles Peralta
Edy Cristina Pereira
Juscelino Antonio Correa
Luciene Oliveira Mara
Débora Margarida Quintanilha Gomes
Edna Sanae Yodono Garcia
Kamila de Carvalho Bignardi
Adriano Dias Ferreira Dutra
Rafael Ailton Teixeira Gomes
José Carlos Costa
Carlos Maurício Dias Dantas
Deise Moreira da Costa
Helio Tokuji Higa
Ana Paula Quintela de Paiva
Leticia Maria Pereira Villela
Emílio da Costa Feliz
João Marcos Kintschev Tiburcio
Edesio Calderon Correa
Carlos Casagrande Poleis
Felipe Augusto Dias
Hilarion Gregor Chaparro
Edson Panes de Oliveira Filho
Devair Gonçalves Galdino
Patrícia Baez Furtado de Mendonça
Tertuliano Marcial de Queiroz
Anastácio Dalvo de Oliveira Ávila
Eliselle Lopes Ribeiro de Assis Franco
Jorge Elias Hatchwell de Almeida Junior
Elzy de Oliveira e Souza Gonçalves
Wilson Castro de Sá
Eunice Novais Pereira
Demilson de Santi
Reginaldo Costa de Albuquerque
Paulo Henrique Xavier de Souza
Carlos Henrique Serafim
Edmundo Pereira Calado
Maria Silvia Martins Maia Ricci
Fernando Vigano
Janainna Enedina Teruel
José Lázaro Ribeiro
Lucas Pasquali Vieira
Túlio Cassiano Garcia Mourão
Marielva Araújo da Silva
Onercilene Ricarte de Oliveira
Rosângela Maria Gomes Araújo
Sérgio Augusto Guedes
*Colaborou Tatyane Gameiro