Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Depois de ter carro apreendido pela Polícia Militar, o proprietário, revol... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (23)

Felpuda

23/10/2025 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Alvin Toffler - escritor americano

Uma das definições de sanidade é a capacidade de diferenciar o real do irreal. Em breve precisaremos de uma nova definição”.

Felpuda

Depois de ter carro apreendido pela Polícia Militar, o proprietário, revoltado que só, decidiu se vingar e publicou em suas redes sociais uma foto em que segurava arma de cano longo, com dizeres sobre sua “vontade” de atirar nos policiais. A postagem viralizou e chegou ao conhecimento da corporação, que saiu à caça do “Indiana Jones” tupiniquim. O dito-cujo foi localizado e preso. Na delegacia, “afinou”: disse que fez as ameaças por ter ficado nervoso com a apreensão do veículo e explicou que a foto era de uma caçada que fez com um amigo no ano passado.

Pura seda

Quem participou do jantar oferecido pelo senador Nelson Trad Filho (PSD) a prefeitos, vice-prefeitos e outros integrantes da classe política, ontem, saiu convencido de que ele é o “ungido” de Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PL, para ser o segundo nome da chapa majoritária ao Senado. Os discursos de ambos foram recheados de trocas de gentilezas, com recordações de caminhadas que têm juntos desde 2018 e da confiança mútua. Os comentários eram de que mais uma peça foi movida no xadrez das eleições de 2026.

Combinaram? 

No rega-bofe, porém, não havia nenhum representante do PP, partido que defende que a segunda vaga ao Senado deveria ser da sigla. O governador Eduardo Riedel não esteve presente porque, segundo Reinaldo Azambuja, estava atendendo a mãe, que havia sofrido uma queda. Do Progressistas, quem quer porque quer ser o indicado é o deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia de MS. Ainda durante o jantar, o que mais se ouvia era o questionamento: “Combinaram com a senadora Tereza Cristina?”, liderança maior do PP.

Previsão

O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2026 de Dourados, segundo maior município de MS em população e na economia, prevê receita de R$ 2,15 bilhões, valor 10,8% maior que o Orçamento deste ano. A peça foi encaminhada à Câmara Municipal pela secretária municipal de Fazenda, Suelen Nunes Venâncio, e entregue à presidente daquele Poder, vereadora Liandra Brambilla.

Fatias

De acordo com a LDO, os órgãos que mais receberão recursos são Saúde (R$ 540.318.660,06) e Educação (R$ 295.000.000,00). A Assistência Social tem despesas orçadas em R$ 38.160.000,00. Já para a Cultura o valor destinado é de R$ 2.143.000,00, e o setor de Esporte vai contar com R$ 7.472.500,00. Segundo Suelen Nunes Venâncio, o interesse do Poder Executivo é aumentar essa previsão no Orçamento de 2027.

Dra. Vanessa Loureiro e Rosana Gonçalves Gome

 

Victor Niskier, Antonia Leite Barbosa e Thiago Pellegrini

Derrubado

Com 17 votos favoráveis e 8 contrários, vereadores derrubaram veto da prefeita Adriane Lopes (PP) ao projeto estabelecendo que o sexo biológico será o único critério para definir o gênero dos competidores em disputas esportivas oficiais realizadas em Campo Grande. A proposta veda a participação de transexuais em equipes que correspondam ao sexo oposto ao de nascimento. Para tentar barrar o projeto, o Executivo alegou que a medida é de competência da União.

Argumento

Os autores da proposta, vereadores Rafael Tavares e André Salineiro, ambos do PL, defenderam que “esta lei não busca excluir atletas transgêneros do esporte, mas assegurar igualdade de condições nas competições, incentivando a criação de categorias específicas para esses competidores, se necessário”. O argumento ganhou eco junto à maioria dos parlamentares, que rejeitaram a justificativa da chefe do Executivo. A Câmara Municipal fará a promulgação da lei.

Dividido

Nesta votação, alguns pontos chamaram atenção. Um deles foi a divisão do placar do PP, partido da prefeita, pois dois vereadores foram favoráveis ao veto e dois contra a decisão da “chefa”. Já Marcos Trad (PDT), arquirrival de Adriane Lopes, votou pela manutenção do veto, assim como seu sobrinho Otávio Trad. Os três integrantes do PT também votaram a favor da decisão da prefeita.

ANIVERSARIANTES

Cláudia Mazza Anache
Paulo Sérgio Domingos Hernandes
Lúcia Martins Coelho Barbosa
Naur Souza Barbosa Junior
Márcia de Araújo Stanzione
Anibal Arce Torres
Olga Brandão
Filemon Medina da Silva
Elson Silva Jara
Paulo Júlio de Souza
Rui Minoru Watanabe
Maria de Lourdes Pinho Soares
Neida Gomes Machado
Antônio Carlos Camponez Petenatti
Marisa Castro Alves Sá
Ana Carolina Pimentel
Ederson Costa de Assis
Vanildo Ribeiro
Maria Abdul Ahad
Arilson Nascimento Targino
Yasmin Ali Omais
Maria Auxiliadora de Barros
Flávia Ocampos Guimarães
Anna Ribeiro Gomes Rodi
Nawalle Nahas Curado
Gilvan Alves Farias
Leny Cunha
Ricardo Ferraz de Camargo
Mateus Alves Chaves
Milene Hernandes Moretti
Nacyr Gomes Proença
Rosemary Matias Coelho
Carlos Alberto Diniz Laburu
Lúcio Franco de Sá Fernandes
Dr. João Cláudio dos Santos
Andréa Ribeiro de Barros
Sérgio Issao Wassano
Ana Helena Catelan Munró
Vanessa Fernandes da Silva
Rodrigo Vargas
Jaime Rodrigues Pinheiro
Cyntia Cristina Camacho Braga
Maria Helena Loureiro da Costa
Simone Scarselli
Leila Nery Miranda
Hudson Shiguer Kinashi
Getúlio dos Santos Mourão
Alfredo José Salomão
Yukiko Shinzato
Darlete Lindesley Barbosa da Cruz
Vitória Alice Vieira de Lima
José Carlos Mendonça
Ursula da Costa Tôrres
Yeda Lima de Souza
Renata Barbosa Cruz
Eulinda da Silva Miranda
Lidia Maria Barros de Lima
José Lincoln Furuguem
Ursula Filártiga Henning
Mayara Areco Pereira
Aline Amaral Pereira
Elton Flávio Montovani dos Reis
Roberto Carlos Meireles Peralta
Edy Cristina Pereira
Juscelino Antonio Correa
Luciene Oliveira Mara
Débora Margarida Quintanilha Gomes
Edna Sanae Yodono Garcia
Kamila de Carvalho Bignardi
Adriano Dias Ferreira Dutra
Rafael Ailton Teixeira Gomes
José Carlos Costa
Carlos Maurício Dias Dantas
Deise Moreira da Costa
Helio Tokuji Higa
Ana Paula Quintela de Paiva
Leticia Maria Pereira Villela
Emílio da Costa Feliz
João Marcos Kintschev Tiburcio
Edesio Calderon Correa
Carlos Casagrande Poleis
Felipe Augusto Dias
Hilarion Gregor Chaparro
Edson Panes de Oliveira Filho
Devair Gonçalves Galdino
Patrícia Baez Furtado de Mendonça
Tertuliano Marcial de Queiroz
Anastácio Dalvo de Oliveira Ávila
Eliselle Lopes Ribeiro de Assis Franco
Jorge Elias Hatchwell de Almeida Junior
Elzy de Oliveira e Souza Gonçalves
Wilson Castro de Sá
Eunice Novais Pereira
Demilson de Santi
Reginaldo Costa de Albuquerque
Paulo Henrique Xavier de Souza
Carlos Henrique Serafim
Edmundo Pereira Calado
Maria Silvia Martins Maia Ricci
Fernando Vigano
Janainna Enedina Teruel
José Lázaro Ribeiro
Lucas Pasquali Vieira
Túlio Cassiano Garcia Mourão
Marielva Araújo da Silva
Onercilene Ricarte de Oliveira
Rosângela Maria Gomes Araújo
Sérgio Augusto Guedes

*Colaborou Tatyane Gameiro

Diálogo

O PL e o PP colocaram sebo nas canelas e estão empatados em número de pref... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (22)

22/10/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Carlos Heitor Cony - escritor brasileiro

Todo conhecimento humano é relativo. Cada subida prepara a queda proporcional. Cada fossa abre espaço para a altura equivalente. No final da estrada estamos no mesmo ponto de onde saímos, no zero, no nada”.

Felpuda

O PL e o PP colocaram sebo nas canelas e estão empatados em número de prefeitos cooptados para suas fileiras. Os tucanos, que até então estavam quilômetros à frente, agora comem poeira e tudo indica que devem ficar cada vez mais distantes daquela dupla. Correndo à frente dos seus respectivos times, estão, do lado do time Liberal, o ex-governador Azambuja, e do Progressistas, o governador Riedel e a senadora Tereza Cristina. E o mais interessante é que a corrida pode até ter ares de disputa, mas todos pretendem subir ao pódio dando as mãos uns aos outros, com objetivos comuns. Portanto...

Diálogo

Ampliação

Projeto de lei que eleva de três para sete anos o prazo máximo de internação para o jovem em medida socioeducativa está entre os 15 itens da pauta da Comissão de Direitos Humanos (CDH) de hoje.

Mais

Além de ampliar o período de internação, a proposta aumenta de 21 para 25 anos a idade mínima em que infratores em medida socioeducativa devem ser liberados compulsoriamente pela Justiça.

DiálogoBruno Costa Almeida e Juliana Lima

 

DiálogoRicardo Mello, Andrea Falchi e Andreia Menezes

Farol

Embora, até o momento, somente um nome seja dado como certo para disputar o governo, assim mesmo necessitando passar pela convenção, outros partidos continuam “plantando” indicações, mais para valorizar o passe do que propriamente imbuídos em partir para o confronto. Essa pseudoarticulação verifica-se mais no campo da direita, por parte de descontentes. Já na esquerda, continuam batendo a cabeça.

Ponteiros

Nesta quinta-feira, está prevista reunião do governador Eduardo Riedel e o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, com todo o secretariado. Neste encontro, deverão ser tratadas, entre outras questões, as mudanças em alguns setores da administração, como a saída de alguns secretários, principalmente daqueles que deverão disputar as eleições em 2026, e, ainda, quais seriam os eventuais substitutos.

Flash

O 3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, iniciado no dia 20 e que segue até hoje, teve o palco dis-pu-ta-dís-si-mo, durante a abertura do evento, principalmente por parlamentares estaduais e federais em busca de novo mandato, querendo ver e serem vistos. O evento é uma promoção da Assomasul e reúne pelo menos 69 dos 79 prefeitos do Estado.

ANIVERSARIANTES

Lúcio Hisashi Tokikawa
Izadora Marques Pina Bulhões Moreira
Otávio Augusto Trad Martins
Dr. Fábio Fernando Helmer
José Carlos Chinaglia
Gil Marcos Saut
Anézia Higa Avalos
Maria Angelica Leguzamon
Edemir Marques Machado
Leonardo Disconzi Martins
Pedro Zanetti
Vera Jane Tavares Marques
Sérgio Stateri
Nadir Vilela Gaudioso
Marcelo Barbosa Fonseca
Damião Carlos de Andrade
Marcos César Américo dos Reis
Cláudia Márcia Picolli
Vinicius Gonçalves de Assunção Bermudes
Orlando Pimpim Lima
Isabela Queiroz Nunes Coelho
Flávio Esgaib Kayatt
Dr. Geraldo de Carvalho
Guaracy Boschilia
Annete Vargas
Márcio Antônio Portocarrero
André Luciano Prechi
Walkiria Neves
Thiago Oliveira Couto
Mário Soares
Roberson Luiz Moureira
Ramão Mendes
Nercy Soares dos Santos
Eliane Aparecida de Oliveira Sandin
Celina Maura Siufi
Maritônio Barreto de Almeida
Matheus Chaves Neto
Marcos Lírio Zanette
Dilmar da Silva Leite
Paula Helena Gomes Nunes
Adão Rodrigues Antunes
Edson de Souza Braz
Marcos Luiz Sória
João Seda Neto
Tamia Takagi
Ivonete de Oliveira Parron
João Rocha Pinto
Helena Marly Makaron da Fonseca
Vera Ruth Abdo Villalba
Najla Vilacqua
Holney de Oliveira Souza
Luis Felipe Azambuja
Valesca Mangeri Sender Maroni
Carlos Alberto Moura
Hélio Marino Weber
Luis Martins de Assis Filho
Maria Luiza de Moraes
Matheus Macedo Cartapatti
Zuleika Lima Gonçalves
Malvina Vanda Szukala
Wilson Alves Pereira
Maria Helena Domingues
Silvana Mariotti
Dainay Maria Mendonça Gomes
Lidia de Oliveira Ferreira
Fátima Aparecida Paulino
Roberto Teixeira dos Santos
Fernando Bortolotti Gonçalves
Joaquim Gonçalves da Cruz
Florisvaldo Souza Cayres
Eduardo de Paula Mendonça
Carlos José Camilo de Carvalho
Jean Haeffner Machado
Fernanda Gonçalves
José Antonio Cardoso
Juarez Moreira Fernandes Junior
Marco Antonio Stuani
Sérgio Ramires Gimenez
Geraldo Martins Ribeiro
Cláudio Gouvêa Assumpção
Christiane Santander Lopes
Juliana da Silva Alencar
Wilson Porfirio Gime
Karina Ruzzon
Isadora Rocha Zaneti
Cristiano Kurita
Paulo Gonçalves Pinto
José Roberto Feltrim Peres
Diana Stuhler
Edimar Paes da Silva
Mariângela Brandão Vilela
Marlei Rocha de Souza Rees
Rui Antonio Rodrigues de Moraes
Odair Donizete Ribeiro
Patricia Ribeiro Azambuja
Tainá Silva do Espírito Santo
Pedro Rodrigues de Paula
Renato César Bezerra Alves
Thiago Marques Pereira de Rezende
José Carlos Franquelino
Ubirajara de Melo
Maria Rita Garcia Menezes
Mário Henrique Valadares
Vânia Lúcia de Assis
Ana Maria Ribeiro Vargas
José Carlos Mendes Barbosa
Babete Teixeira Nunes
Sílvia Helena de Assis
Nádia de Souza Fonseca

*Colaborou Tatyane Gameiro

TURISMO

Planejamento é fundamental para quem quer aproveitar um bom roteiro de viagem nos feriados de 2026

Para tirar do papel o sonho de curtir as indicações em alta a partir do verão, ou para garantir o passeio de sua preferência, tudo começa com a escolha do destino

21/10/2025 10h30

Compartilhar
Planejamento é fundamental para quem quiser aproveitar ao máximo um bom roteiro de viagem durante os feriados prolongados do próximo ano

Planejamento é fundamental para quem quiser aproveitar ao máximo um bom roteiro de viagem durante os feriados prolongados do próximo ano Foto / Divulgação

Continue Lendo...

Com outubro avançando nas folhas do calendário, o horizonte do fim do ano fica mais perto e, com isso, começa a se abrir também a agenda de possíveis viagens do próximo ano tanto para os turistas de plantão quanto para os viajantes ocasionais.

Um bom planejamento é o primeiro passo para se garantir um – ou mais de um – passeio dos sonhos. E, para planejar, tudo começa com a escolha do destino.

Os feriados prolongados de 2026 prometem ser a desculpa perfeita para conhecer novos lugares e viver experiências inesquecíveis.

Seja em uma escapada de poucos dias ou em uma viagem mais longa, operadores turísticos e outros especialistas nos roteiros destacam que cada pausa no calendário pode se transformar em uma oportunidade de explorar destinos incríveis no Brasil e no mundo.

É de olho nesse desejo latente de muita gente que as operadoras e agências já vão selecionando e começam a indicar, desde setembro, os locais e pacotes ideais para que cada feriado seja aproveitado ao máximo, combinando roteiros variados, preços atrativos e experiências com cultura, lazer e descanso para todos os perfis de viajantes.

Confira, então, as brechas que o calendário de 2026 reserva, mês a mês.

FEVEREIRO

Dizem que, no Brasil, o ano começa mesmo só depois do Carnaval. E para curtir o feriadão da folia, em16 e 17 de fevereiro – segunda-feira e terça-feira –, uma das sugestões é mergulhar no clima vibrante de Salvador (BA) ou do Rio de Janeiro (RJ), onde a folia contagia moradores e turistas.

Já quem prefere fugir das festas pode apostar em destinos surpreendentes, inclusive fora do País, como o Canadá ou o Atacama, no Chile.

ABRIL

Em abril, a Semana Santa, do dia 3 a 5 – sexta-feira a domingo –, ganha um toque especial com a tradicional Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Pernambuco, um espetáculo grandioso e emocionante.

Outra alternativa é embarcar com a família ou amigos para o Peru e vivenciar cultura, gastronomia e história em destinos como Lima, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu.

Ainda em abril, o feriado de Tiradentes, no dia 21 – terça-feira –, é a chance ideal para uma escapada: Foz do Iguaçu (PR) encanta com suas famosas cataratas, enquanto o Peru continua sendo uma excelente opção internacional de curta duração.

MAIO

O Dia do Trabalho, em 1º de maio – sexta-feira –, pede um respiro. Que tal relaxar nos Lençóis Maranhenses (MA), com suas lagoas cristalinas em meio às dunas? Já quem busca sofisticação pode optar por Dubai, nos Emirados Árabes, onde tradição e modernidade se encontram em experiências únicas.

Planejamento é fundamental para quem quiser aproveitar ao máximo um bom roteiro de viagem durante os feriados prolongados do próximo anoOs Lençóis Maranhenses - Foto / Divulgação

Dubai atrai cada vez mais visitantes brasileiros, interessados tanto na sofisticação das opções de compra quanto na possibilidade de conhecer um pouco da cultura do Oriente Médio.

JUNHO

O clima junino toma conta de João Pessoa (PB) no feriado de Corpus Christi, no dia 4 – quinta-feira –, com festas típicas, música e muita alegria.

Para quem deseja sair do País, além do Peru, operadores indicam a Turquia, onde é possível combinar a data com um roteiro envolvendo os tesouros turísticos de Istambul, maior cidade do país, e outros encantos, com todo o charme diferenciado da Europa Oriental.

Planejamento é fundamental para quem quiser aproveitar ao máximo um bom roteiro de viagem durante os feriados prolongados do próximo anoA Mesquita Azul, em Istambul (Turquia) - Foto / Divulgação

SETEMBRO

Na Independência do Brasil, em 7 de setembro – segunda-feira –, destinos de natureza e cultura são os protagonistas.

Fernando de Noronha (PE) oferece praias paradisíacas e mergulhos inesquecíveis, enquanto alguns roteiros na Itália podem ser perfeitos para quem deseja explorar novas descobertas, como os sabores e paisagens do Mediterrâneo.

OUTUBRO

O feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, no dia 12 de outubro – segunda-feira –, fica sob medida para momentos em família. Em Goiás, há opções refrescantes como o Rio Quente Resorts, com o parque aquático Hot Park, que garante diversão e descanso.

Já para quem quer transformar o feriado em uma experiência inesquecível para os pequenos e – para muitos adultos também – Orlando (EUA) é a escolha certa, com os parques da Disney, Universal e diversas atrações para todas as idades.

NOVEMBRO

Em Finados, 2 de novembro – segunda-feira –, o ideal é viajar para destinos mais tranquilos. Bento Gonçalves (RS) é um convite para degustar vinhos e vivenciar a cultura italiana da Serra Gaúcha, enquanto Curaçao surpreende com suas praias caribenhas de águas azul-turquesa.

Ainda em novembro, há dois feriados: Proclamação da República, no dia 15 – domingo – e Consciência Negra, no dia 20 – sexta-feira–, ideais para viagens como: Jericoacoara (CE), com suas lagoas e dunas; Maragogi (AL), conhecido como o “Caribe brasileiro”; Punta Cana (República Dominicana), com seus resorts all inclusive à beira-mar; Colômbia, que reúne cultura, praias e hospitalidade latina; ou a Tailândia e seu deslumbrante Festival das Lanternas.

DEZEMBRO

No Natal, 25 de dezembro – sexta-feira –, dois cenários especiais se destacam: em Gramado (RS), o Natal Luz transforma a cidade em um conto de fadas com desfiles, shows e decoração mágica; e, na Europa Central, quem sonha com uma celebração no exterior pode viver a magia dos Mercados de Natal, com saídas exclusivas nos pacotes de diversas agências.

Planejamento é fundamental para quem quiser aproveitar ao máximo um bom roteiro de viagem durante os feriados prolongados do próximo anoA Igreja Matriz de São Pedro, em Gramado (RS) - Foto / Divulgação

Por fim, para celebrar o Réveillon, em 31 de dezembro e 1º de janeiro – quinta e sexta-feira –, em grande estilo, uma das dicas mais recorrentes, que segue firme entre as principais indicações, é viajar para Trancoso (BA), famoso por suas festas sofisticadas à beira-mar, ou Nova York (EUA), com a icônica contagem regressiva na Times Square.

Vale lembrar que, para os sul-mato-grossenses, o feriado de aniversário do estado vai cair num domingo (11 de outubro), e quem mora em Campo Grande poderá aproveitar o feriado de aniversário da Capital no dia 26 de agosto, que cairá numa quarta-feira em 2026.

Programe-se!

>> SERVIÇO

Para mais detalhes, confira mais informações ou pacotes oferecidos por algumas agências:
www.abreutur.com.br
www.cvc.com.br
www.veromundoviagens.com.br/
www.premier.tur.br/

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)

2

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões
POLÍCIA

/ 16 horas

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões

3

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 296, quarta-feira (22/10)
Loterias

/ 6 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 296, quarta-feira (22/10)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3518, terça-feira (21/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3518, terça-feira (21/10): veja o rateio

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1131, terça-feira (21/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1131, terça-feira (21/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Diferenças, requisitos e prazos do inventário em cartório e inventário judicial
Exclusivo para Assinantes

/ 1 hora

Leandro Provenzano: Diferenças, requisitos e prazos do inventário em cartório e inventário judicial
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.