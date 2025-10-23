Depois de ter carro apreendido pela Polícia Militar, o proprietário, revol... Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Alvin Toffler - escritor americano

Uma das definições de sanidade é a capacidade de diferenciar o real do irreal. Em breve precisaremos de uma nova definição”.

Felpuda

Depois de ter carro apreendido pela Polícia Militar, o proprietário, revoltado que só, decidiu se vingar e publicou em suas redes sociais uma foto em que segurava arma de cano longo, com dizeres sobre sua “vontade” de atirar nos policiais. A postagem viralizou e chegou ao conhecimento da corporação, que saiu à caça do “Indiana Jones” tupiniquim. O dito-cujo foi localizado e preso. Na delegacia, “afinou”: disse que fez as ameaças por ter ficado nervoso com a apreensão do veículo e explicou que a foto era de uma caçada que fez com um amigo no ano passado.

Pura seda

Quem participou do jantar oferecido pelo senador Nelson Trad Filho (PSD) a prefeitos, vice-prefeitos e outros integrantes da classe política, ontem, saiu convencido de que ele é o “ungido” de Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PL, para ser o segundo nome da chapa majoritária ao Senado. Os discursos de ambos foram recheados de trocas de gentilezas, com recordações de caminhadas que têm juntos desde 2018 e da confiança mútua. Os comentários eram de que mais uma peça foi movida no xadrez das eleições de 2026.

Combinaram?

No rega-bofe, porém, não havia nenhum representante do PP, partido que defende que a segunda vaga ao Senado deveria ser da sigla. O governador Eduardo Riedel não esteve presente porque, segundo Reinaldo Azambuja, estava atendendo a mãe, que havia sofrido uma queda. Do Progressistas, quem quer porque quer ser o indicado é o deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia de MS. Ainda durante o jantar, o que mais se ouvia era o questionamento: “Combinaram com a senadora Tereza Cristina?”, liderança maior do PP.

Previsão

O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2026 de Dourados, segundo maior município de MS em população e na economia, prevê receita de R$ 2,15 bilhões, valor 10,8% maior que o Orçamento deste ano. A peça foi encaminhada à Câmara Municipal pela secretária municipal de Fazenda, Suelen Nunes Venâncio, e entregue à presidente daquele Poder, vereadora Liandra Brambilla.

Fatias

De acordo com a LDO, os órgãos que mais receberão recursos são Saúde (R$ 540.318.660,06) e Educação (R$ 295.000.000,00). A Assistência Social tem despesas orçadas em R$ 38.160.000,00. Já para a Cultura o valor destinado é de R$ 2.143.000,00, e o setor de Esporte vai contar com R$ 7.472.500,00. Segundo Suelen Nunes Venâncio, o interesse do Poder Executivo é aumentar essa previsão no Orçamento de 2027.

Dra. Vanessa Loureiro e Rosana Gonçalves Gome

Victor Niskier, Antonia Leite Barbosa e Thiago Pellegrini

Derrubado

Com 17 votos favoráveis e 8 contrários, vereadores derrubaram veto da prefeita Adriane Lopes (PP) ao projeto estabelecendo que o sexo biológico será o único critério para definir o gênero dos competidores em disputas esportivas oficiais realizadas em Campo Grande. A proposta veda a participação de transexuais em equipes que correspondam ao sexo oposto ao de nascimento. Para tentar barrar o projeto, o Executivo alegou que a medida é de competência da União.

Argumento

Os autores da proposta, vereadores Rafael Tavares e André Salineiro, ambos do PL, defenderam que “esta lei não busca excluir atletas transgêneros do esporte, mas assegurar igualdade de condições nas competições, incentivando a criação de categorias específicas para esses competidores, se necessário”. O argumento ganhou eco junto à maioria dos parlamentares, que rejeitaram a justificativa da chefe do Executivo. A Câmara Municipal fará a promulgação da lei.

Dividido

Nesta votação, alguns pontos chamaram atenção. Um deles foi a divisão do placar do PP, partido da prefeita, pois dois vereadores foram favoráveis ao veto e dois contra a decisão da “chefa”. Já Marcos Trad (PDT), arquirrival de Adriane Lopes, votou pela manutenção do veto, assim como seu sobrinho Otávio Trad. Os três integrantes do PT também votaram a favor da decisão da prefeita.

