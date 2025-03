Destinos B+: Brasileiros e estrangeiros impulsionam buscas por viagens no país em 2025

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com base em um levantamento de buscas realizadas revela tendências de viagens para a baixa e alta temporada de 2025. Os dados mostram que tanto os viajantes brasileiros quanto os estrangeiros demonstram um crescente interesse pelo Brasil nos próximos meses, refletindo a diversidade de destinos e experiências disponíveis no país.



De acordo com a Booking.com, a combinação de praias paradisíacas, destinos urbanos e atrações culturais segue atraindo turistas: o Brasil figura entre os cinco países mais buscados por viajantes de todo o mundo nos próximos meses (abril a junho de 2025), depois da Espanha, Itália, Estados Unidos e França, registrando um aumento de 61% nas buscas em relação ao mesmo período do ano passado.



Importante mencionar que os dados são referentes a pesquisas de acomodação realizadas, o que não necessariamente significa reservas. Então vamos lá...

Baixa temporada 2025: para onde os brasileiros querem viajar?

Durante a baixa temporada, entre abril e junho de 2025, destinos nacionais figuram em destaque entre os brasileiros. Entre os destinos mais buscados por viajantes do país, o Rio de Janeiro lidera o ranking e apresenta 63% de crescimento nas buscas em comparação ao mesmo período do ano passado.



Em seguida estão São Paulo (+12%) e Ubatuba, no litoral paulista, que registrou um aumento expressivo de 133% nas buscas. João Pessoa (+65%), que entrou na lista global da Booking.com de destinos tendência para 2025, e Porto de Galinhas (+42%), em Pernambuco, fecham o ranking. Esses números refletem a preferência dos brasileiros por destinos que oferecem tanto belezas naturais quanto infraestrutura turística consolidada.

Alta temporada: os destinos favoritos dos brasileiros em julho

Para as viagens programadas para julho, mês tradicionalmente movimentado no turismo devido às férias escolares, o ranking dos destinos mais buscados entre os brasileiros apresenta Santiago, no Chile, como destino mais procurado, com um crescimento de 14% nas pesquisas comparado ao mesmo período do ano passado.



Em seguida, os lugares favoritos para as férias desse ano incluem Gramado, no Rio Grande do Sul, a capital cearense Fortaleza (+11%), Maceió (+73%), em Alagoas, e a cidade baiana Porto Seguro, que se destacam pelo clima ameno serrano e pelas praias paradisíacas no Nordeste, oferecendo experiências variadas que vão do turismo gastronômico e cultural ao lazer à beira-mar.

Brasil no radar dos turistas estrangeiros para o meio do ano

O levantamento também demonstrou um grande interesse dos estrangeiros pelo Brasil na alta temporada, com crescimento significativo nas buscas. O Rio de Janeiro lidera o ranking entre os destinos brasileiros mais procurados por turistas internacionais em julho de 2025, com um aumento de 80% nas pesquisas em comparação ao ano passado.



Em seguida, aparecem a fluminense Búzios (+144%), a capital catarinense Florianópolis (+108%), Foz do Iguaçu (+248%), no Paraná, e a pernambucana Porto de Galinhas (+153%), o que reforça o potencial do Brasil para atrair turistas de diferentes perfis, interessados tanto em destinos litorâneos quanto em roteiros urbanos e de ecoturismo.

Entre as nacionalidades que mais estão de olho no Brasil para julho, os vizinhos sul-americanos aparecem na liderança: argentinos (+137%), seguidos pelos chilenos (+53%). Já os franceses (+66%) figuram na terceira posição, à frente dos americanos (+57%).

Tendências de viagens aéreas: os voos mais pesquisados pelos brasileiros

Além das buscas por acomodações, os dados da plataforma da Booking.com revelam quais destinos estão em alta quando o assunto é a procura dos brasileiros por passagens aéreas. Na baixa temporada³ (abril a junho de 2025), os destinos domésticos mais buscados para voos refletem o desejo por sol e praia. Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, lidera o ranking com um impressionante aumento de 312% nas buscas em comparação ao ano anterior.



O Rio de Janeiro aparece na segunda posição (+226%), seguido por Recife, em Pernambuco (+152%), São Paulo (+103%) e Salvador, na Bahia (+112%). Já entre os destinos internacionais, os destaques são Lisboa, em Portugal, (+51%), Madrid, na Espanha (+105%), Paris, na França (+66%), Santiago, no Chile (+34%) e Orlando, nos Estados Unidos (+89%).

No período da alta⁴ temporada (julho de 2025), os destinos nacionais que registram maior aumento nas buscas dos brasileiros por voos mostram a força do turismo nordestino. Salvador, na Bahia (+148%), lidera o ranking, seguida por Recife, em Pernambuco (+43%), pela capital cearense Fortaleza (+56%), Maceió, em Alagoas (+46%) e Natal, no Rio Grande do Norte (+49%).



Também para as férias de julho, os destinos internacionais mais pesquisados incluem Santiago, no Chile (+37%), Lisboa, em Portugal (+8%), Bristol, no Reino Unido (+16%), Buenos Aires, na Argentina (+20%) e Madrid, na Espanha (+66%).



E o seu destino, também é aqui dentro do Brasil?

Então, boa viagem...