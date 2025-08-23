Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Destinos B+: Perder o passaporte durante a viagem?

Perder o passaporte é o medo de 83% dos brasileiros, segundo pesquisa de plataforma, você sabia?

Flavia Viana

Flavia Viana

23/08/2025 - 15h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Viajar pode render histórias tão inusitadas que parecem ter saído de um roteiro de comédia. De acordo com uma pesquisa recente da plataforma Booking.com os brasileiros têm uma lista bem definida do que mais temem e dos perrengues mais memoráveis que já viveram longe de casa.

Problemas de viagem mais temidos pelos brasileiros:

Perder o passaporte ou documentos: 83%

Não ter a documentação correta para viajar: 77%

Extravio de bagagem: 76%

Cancelamento de voo: 72%

Fazer uma reserva errada: 68%

Perder o traslado do aeroporto à acomodação: 51%

Atraso de voo: 37%

Chuva inesperada durante a viagem: 33%

Traslado atrasado: 32%

Entre os maiores problemas que podem estragar uma viagem, perder o passaporte ou documentos lidera com folga (83%). O risco de não ter a documentação correta para viajar (77%) e o extravio de bagagem (76%) também figuram no topo da lista. As mulheres demonstram maior preocupação com a perda da mala (81% contra 71% entre os homens). Já entre os viajantes com mais de 65 anos, a cautela com as bagagens é ainda maior (86%), enquanto quem tem entre 55 e 64 anos lidera o receio de perder passaportes e documentos (89%).

O cancelamento de voos aparece logo depois (72%), seguido por fazer uma reserva errada (68%) — e aqui, mulheres novamente se destacam, com 74% considerando esse um grande problema. Situações como perder o traslado do aeroporto à acomodação (51%), atraso de voo (37%) e chuva inesperada durante a viagem (33%) são mais toleradas, mas ainda assim incomodam. Por fim, um em cada três (32%) brasileiros consideram traslados atrasados um grande problema nas viagens.

Top perrengues dos viajantes brasileiros:

Perder a hora do passeio: 19%

Pedir comida por gestos e receber o prato errado: 9%

Entrar no carro ou transfer errado: 8%

Entrar no quarto de hotel errado: 8%

Dormir no transporte público e passar do ponto: 7%

Além dos medos, a pesquisa explorou os momentos mais embaraçosos que já aconteceram durante viagens. O campeão, com 19% dos brasileiros, é perder a hora do passeio e chegar correndo enquanto todos esperam – situação ainda mais comum entre viajantes de 45 a 54 anos (24%). Em seguida, aparecem tentar pedir comida por gestos e acabar recebendo algo completamente diferente (9%); subir no carro ou transfer errado (8%), com índice maior entre jovens de 18 a 24 anos (11%); entrar no quarto de hotel errado (também 8%), com pico entre viajantes de 55 a 64 anos (12%); e dormir no transporte público e passar do ponto (7%), especialmente entre jovens de 18 a 24 anos (11%).

“O que a pesquisa mostra é que, por mais que a gente planeje, sempre há espaço para o improviso – seja aquele frio na barriga de perder documentos ou o constrangimento de entrar no quarto errado. O importante é manter o bom humor e aproveitar a experiência”, comenta Nelson Benavides, Gerente Regional da Booking.com no Brasil.

GASTRONOMIA

Descubra receitas saborosas e nutritivas com proteínas vegetais

Do hambúrguer de feijão-preto ao omelete de grão-de-bico com espinafre e tomate seco, descubra receitas saborosas e nutritivas que quebram o mito de que proteína de verdade só vem da carne

23/08/2025 10h00

Compartilhar
Hambúrguer de feijão-preto e aveia com maionese de abacate é uma opção veggie nutritiva e deliciosa

Hambúrguer de feijão-preto e aveia com maionese de abacate é uma opção veggie nutritiva e deliciosa Foto/ Reprodução

Continue Lendo...

Durante muito tempo, a pergunta que sempre rondou a mente de quem anunciava a transição para uma dieta vegetariana era: “E as proteínas?” Um mito teimoso e ultrapassado, que felizmente vem sendo desconstruído pela ciência nutricional e pela criatividade da culinária contemporânea.

A proteína, longe de ser um privilégio do reino animal, é abundante, diversa e saborosa no mundo vegetal. Grãos, sementes, legumes e folhas são muito mais do que acompanhamentos, são a base robusta de uma alimentação completa, saudável e profundamente saborosa.

A história da proteína vegetal é a própria história da humanidade. Civilizações milenares, como as da Índia e da Etiópia, construíram sua força nutricional em torno de lentilhas, grão-de-bico e ervilhas.

No Brasil, temos uma herança riquíssima e, às vezes, negligenciada. O feijão-preto, o feijão-carioca, a lentilha e o grão-de-bico sempre estiveram presentes em nossas panelas, mas agora assumem o papel de protagonistas.

Além deles, uma nova geração de ingredientes ganha espaço: a quinoa, um pseudocereal originário dos Andes com todos os aminoácidos essenciais; a chia e a linhaça, sementes poderosas; e o tofu e o tempeh, derivados extremamente versáteis da soja.

A combinação inteligente de diferentes fontes vegetais ao longo do dia garante a ingestão de todos os aminoácidos necessários para o organismo. Um prato que une arroz e feijão, por exemplo, é uma combinação proteica clássica e completa.

A culinária vegetariana deixou para trás a era do “hambúrguer de soja sem graça” e entrou em uma era dourada de sabores, texturas e técnicas. É uma cozinha que celebra a sazonalidade dos alimentos, respeita o meio ambiente e oferece uma explosão de cores e nutrientes no prato.

Apresentamos três receitas que são um verdadeiro tributo à força do reino vegetal. Pratos sofisticados, cheios de personalidade e, acima de tudo, ricos em proteínas para energizar o seu dia.

Omelete de grão-de-bico com espinafre e tomate seco

Hambúrguer de feijão-preto e aveia com maionese de abacate é uma opção veggie nutritiva e deliciosa

Ingredientes

Para a massa:

> 1 xícara de farinha de grão-de-bico;
> 1 xícara (chá) de água;
> 1 colher (sopa) de azeite de oliva;
> ½ colher (chá) de sal; 
> ¼ colher (chá) de cúrcuma em pó (para cor);
> 1 colher (chá) de fermento em pó (opcional, para deixar mais fofo);
> Pimenta-do-reino preta a gosto.

Para o recheio:

> 1 xícara (chá) de espinafre fresco lavado e picado;
> 2 colheres (sopa) de tomate seco picado;
> ¼ de cebola roxa picada;
> 1 dente de alho picado; 
> Azeite para refogar;
> Sal e pimenta a gosto;
> Levedura nutricional (opcional, para um sabor mais “queijoso”).

Modo de preparo

Em uma tigela, misture bem a farinha de grão-de-bico, a água, o azeite, o sal, a cúrcuma e o fermento em pó (se for usar). Deixe a massa descansar por 5 a 10 minutos.

Em uma frigideira pequena, aqueça um fio de azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem transparentes. Adicione o espinafre e o tomate seco, refogando rapidamente até o espinafre murchar. Tempere com sal e pimenta. Reserve.

Aqueça uma frigideira antiaderente de tamanho médio com um fio de azeite. Despeje metade da massa, espalhando uniformemente. Deixe cozinhar em fogo médio por 2 a 3 minutos, até as bordas começarem a soltar.

Espalhe metade do recheio sobre uma metade da omelete. Polvilhe levedura nutricional, se desejar.

Com uma espátula, dobre a outra metade da omelete sobre o recheio. Deixe dourar por mais 1 a 2 minutos. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva quente.

Ragu de lentilhas com cogumelos e polenta cremosa

Hambúrguer de feijão-preto e aveia com maionese de abacate é uma opção veggie nutritiva e deliciosa

Ingredientes

Para o ragu:

> 1 xícara (chá) de lentilhas verdes ou marrons, lavadas;
> 200 g de cogumelos shimeji ou champignon fatiados;
> 1 cebola picada;
> 2 cenouras pequenas picadas em cubinhos; 
> 2 talos de salsão picados;
> 3 dentes de alho picados;
> 2 xícaras de molho de tomate;
> 1 xícara de caldo de legumes;
> 2 colheres (sopa) de extrato de tomate;
> 1 colher (sopa) de tomilho fresco ou 1 colher (chá) de tomilho seco;
> 1 folha de louro; 
> ½ xícara de vinho tinto seco (opcional);
> Azeite de oliva;
> Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Para a polenta:

> 1 xícara de fubá;
> 4 xícaras de água ou caldo de legumes;
> 1 colher (sopa) de azeite de oliva ou manteiga vegetal;
> Sal a gosto.

Modo de preparo

Cozinhe as lentilhas em água até ficarem macias, mas ainda firmes (cerca de 20 a 25 minutos). Escorra e reserve.

Em uma panela grande, aqueça o azeite e refogue a cebola, a cenoura e o salsão até ficarem macios. Adicione o alho e os cogumelos, refogando até os cogumelos dourarem e liberarem água.

Acrescente o extrato de tomate e mexa por um minuto. Se usar, despeje o vinho tinto e deixe reduzir pela metade. Adicione as lentilhas cozidas, o molho de tomate, o caldo de legumes, o tomilho e o louro. Tempere com sal e pimenta.

Deixe cozinhar em fogo baixo, com a panela semitampada, por pelo menos 30 minutos, até o molho engrossar e os sabores se integrarem.

Enquanto o ragu cozinha, leve a água com sal para ferver em uma panela. Coloque o fubá aos poucos, mexendo constantemente com um fouet para não empelotar. Abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 20 a 30 minutos, mexendo de vez em quando, até a polenta ficar cremosa e cozida. Incorpore o azeite ou a manteiga no fim.

Coloque uma porção generosa de polenta cremosa no prato e faça um buraco no centro. Despeje o ragù de lentilhas por cima. Decore com salsinha fresca.

Hambúrguer de feijão-preto e aveia com maionese de abacate

Hambúrguer de feijão-preto e aveia com maionese de abacate é uma opção veggie nutritiva e deliciosa

Ingredientes

Para o hambúrguer:

> 12 xícaras de feijão-preto cozido (escorrido e amassado com um garfo);
> 1 xícara de aveia em flocos finos;
> ½ cebola roxa picada finamente;
> 2 dentes de alho picados; 
> 1 colher (sopa) de semente de linhaça dourada (hidratada em 3 colheres de água);
> 1 colher (sopa) de chimichurri ou salsinha fresca picada;
> 1 colher (chá) de cominho em pó;
> 1 colher (sopa) de azeite de oliva;
> Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Para a maionese de abacate:

> 1 abacate maduro;
> Suco de ½ limão;
> 1 dente de alho pequeno;
> 2 colheres (sopa) de azeite de oliva; 
> 3 colheres (sopa) de água (ou mais para ajustar a consistência);
> Sal a gosto.

Para montar:

> 4 pães para hambúrguer;
> Alface-americana;
> Fatias de tomate;
> Fatias de cebola roxa.

Modo de preparo

Misture a semente de linhaça com a água e reserve por 10 minutos, até formar um gel. Este será o “ovo” da receita, ajudando a ligar os ingredientes.

Em uma tigela grande, amasse o feijão-preto com um garfo, deixando alguns pedacinhos inteiros para textura. Adicione a aveia, a cebola, o alho, a linhaça hidratada, o chimichurri, o cominho, o azeite, o sal e a pimenta.

Misture muito bem até formar uma massa homogênea e moldável. Se estiver muito mole, adicione mais aveia; se estiver seca, um fio de azeite.

Divida a massa em quatro partes iguais e modele cada uma em forma de disco com cerca de 2 cm de espessura. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos, para firmar.

Enquanto isso, bata todos os ingredientes da maionese no liquidificador até ficar cremoso. Ajuste o sal e a acidez com mais limão, se necessário.

Aqueça uma frigideira antiaderente ou grelha com um fio de azeite. Grelhe os hambúrgueres por cerca de 5 a 7 minutos de cada lado, até ficarem dourados e firmes.

Correio B

Enfim, a roubalheira no INSS que lesou milhares de aposentados e...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (23) e domingo (24)

23/08/2025 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Raquel Naveira - poeta de MS

"Sou a menina dos rouxinóis: desafio o mundo com uma cantiga desgarrada, salpicada de sóis".

 

FELPUDA

Enfim, a roubalheira no INSS que lesou milhares de aposentados e pensionistas poderá ter desfecho  em que os grandes responsáveis deverão ser identificados  e responsabilizados criminalmente. Pelo menos, é isso que se espera da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Até então,  o governo de Lula vinha lutando contra, porque a "gatunagem", dizem, teria muitos tentáculos e, por isso, tudo vem sendo tratado como se tivesse ocorrido "algum equívoco" nos descontos, e não assalto  ao bolso dessas vítimas. Pode? Resta esperar para ver onde vai parar.

DiálogoAté o dia 27 de outubro, o público poderá apreciar a arte espetacular de Ziraldo em exposição inédita e gratuita que acontece  no Centro Cultural banco do brasil são Paulo, no espaço anexo. Idealizada pela Lumen Produções, com apoio do instituto Ziraldo,  e realizada pelo ministério da Cultura, com patrocínio da bb asset,  a exposição é uma celebração da trajetória multifacetada de Ziraldo como quadrinista, multiartista e escritor. sob a cuidadosa direção artística e curadoria de adriana Lins e daniela thomas, sobrinha  e filha do artista, respectivamente, "mundo Zira" oferece experiência imersiva e sensorial. obras e tecnologia unidas na criatividade, a mostra apresenta áreas temáticas dedicadas a clássicos como "Flicts",  "o menino Quadradinho" e "a turma do Pererê". além disso, propõe  uma fusão inovadora entre interatividade, tecnologia e arte tradicional. 
 
DiálogoKarime Barbosa, Adriana Dupas e André Coelho Barbosa
Diálogo Erh Ray e Fabiola Kassin

 No páreo

A hipótese de o PL indicar  dois nomes para a disputa eleitoral não está descartada e um deles deverá ser de uma mulher.  O ex-governador Azambuja confirmou isso em entrevista.  Assim, o nome da vice-prefeita  de Dourados, Gianni Nogueira, voltou a ser lembrado.

Convencido

O PT conseguiu o que queria: convencer Fábio Trad, servidor comissionado do governo de Lula, a se filiar à sigla. Tudo para tentar fazer contraponto à reeleição  do governador Eduardo Riedel. Nos bastidores, fala-se que ele  não é o preferido de uma das alas do PT, mas sim dos "caciques", que precisam de um nome para se "escorar" e tentar a reeleição  ou voos mais altos para aqueles que fazem parte há mais tempo  do projeto político do partido.

Do bem

Dia 6 de setembro, o Asilo  São João Bosco promoverá  Noite de Massas, visando arrecadar recursos para sua manutenção. Atualmente, a entidade atende  90 idosos. O jantar será servido  das 20h às 22h, mas o evento seguirá com música e dança.  Os convites são limitados e podem ser adquiridos pessoalmente  no asilo, na Rua José Nogueira Vieira, nº 1.900, Bairro Tiradentes  ou pelo telefone (67) 3345-0500  e 98402-7626, esse com WhatsApp.

Aniversariantes

SÁBADO (23)

Daniela Arroyo Vargas
Antônio Carlos Arroyo
Oswaldo Mochi Júnior
Juliana Vieira De Carvalho Mandetta
Cláudio George Mendonça
Alceu Ponce Arantes
Camilla Rubya Gonçalves De Oliveira
Cláudia Davina Benites Ribeiro
Elio Tognetti
Wagner Cordeiro Chagas
Wanda Alves Do Amaral
Wilson Vieira Loubet
Alvarina Miranda Quevedo
Jayme Dias Bravo
Georgina Davina Ribeiro
Fabiano Roque Bondejam
Juvanil Da Silva Campos
Sérgio Ricardo Souto Vilela
Elaine José Araújo
Sibele Soares Vasques
Adir Pires Maia
Gabriela Sobral De Figueiredo Melke
Alda De Brito
Larissa Rezek Pereira
Marcos Rafael Coelho
Ubirajara De Oliveira
João Bosco De Barros Wanderley
Vicente Gomes Dos Santos
Amaro Da Silva Santos
Randerson Lima
Vilma Rodrigues De Aguiar
Silvio Maciel Da Cruz
Jussara Arguello Rodrigues
Valério Antunes Arguelho
Nelinton Cardoso Braff
Valcir Silva Miranda
Emerson Renato Milani
Terezinha Fernandes
Medson Janer Da Silva
Israel Alves Nogueira
Marilene Coelho
Antônio Fontoura Paes
Irene Valdez Freitas
Eza Jacques Leite
Antônio Salmi
Zeni Ferreira De Andrade
Elisabeth Madalena Da Silva
Flávio Augusto Bacha
Francisco Medeiros Rocha
Eloy Martins De Oliveira
Wagner De Albuquerque
Grace Sílvia Tambelini
Uber De Souza Barbosa
Angelo Budib
Gleicy Ivana Salvi Vilela
Isamara Andrighetto Hardoim
Vanice Godoy
Maria Inês Rodrigues Brasil
Waldir Cezaretti De Freitas
Ricardo Marcelino
Adriana Sá Fichino
Jorge Quevedo
Augusto Eiji Oshiro
Nilton Massao Aguena
Bruno Schneider Pereira Selli
Eduardo Azato
Alescio Artiolle
Aparecido Silva Cação
Duraid Yassim
Eliane Jacob De Brito
Gisele Cristina Rodrigues Luvizuto
Diego Rodrigo Paulillo Bazan
Elisa Helena Loureiro Camponez
Neuza Yamada Suzuke
Maria Auxiliadora Sobreira Wehner
Luis Gustavo De Arruda Molina
Fernanda Luiza Cândido Stinghin
Camila Vissotto Barrinuevo
Christina Paula Naste Shirado

DOMINGO (24)

Luzia Abes Bello
Marcelo De Castro Fortes
Rosa Maria Pedrossian
Ana Célia Scudler De Araújo
Leonardo Arthur Marchini Veiga
Paulo Ezio Cuel
Najla Mameri Faria
Marcelo Seiki Inamine
Alberto Benedito Da Silva
Laércio Kiomido
Paulina Severino De Souza Xavier
Ivone Nimer
Antônio De Barros Filho
Ovalto Rodrigues
Dorival Fernandes
Neize Borges Dos Santos
Tânia Cristina Moraes Gaviglia
Gianfranco Gomes Dos Santos
Eny Godoy Beltran
Júlio Marcondes Netto
Jorge Helito Mendes
Maira Alves De Oliveira
Nely Nakao Iha
Cristiane Gregori Mazzafera Iunes
Alexandra Maria Favaro
Ari Paes Corrêa Junior
Irene Gonçalves Da Cruz
Lúcia Ferreira Falcão
Stela Laura Teixeira Coelho Villalva
Carlos Pinto De Almeida
Luiz Tadeu Filartiga
Cássia Sena De Azevedo
Guttemberg De Castro Martins
Valdevino Da Silva Lima
Andréa Quadros
Enilda Gonçalves Duque
Nélio Diniz
Givanildo Eleu De Paula
Janaina Oliveira Ribeiro
Joel Vilas Boas Granges
Tito Livio Canton
Francismar Vidal De Arruda
Graciett Ishy Cândia
Jenifh De Souza Andrade
Roberto Bezerra Do Nascimento
Luiz Augusto De Moraes
Atílio Hermann
Daniel Marques Gomes Dias
Gracia Maria Hosken Soares
Clory Martinez Silva
Cristina Rocha Do Vale
Marcelo Dutra Ferreira
Vanessa De Pina Lopes
Larissa Weiber De Oliveira
Karine Todeschini Vieira
Joycelene Yamada
Mariângela Hertel Cury
Ruggiero Piccolo
Antônio Mário Da Silva
Célia Maria Garcia
Gisele Martins
Maria Cristina Dos Santos
Neli Fontana Faria
Helena Carlona Hitz
Arlindo Fernando Dos Santos Vale
José Carlos De Souza Moreira
Mara Lúcia Do Nascimento
Lia Monteiro
Vera Lúcia Fernandes Xavier Rossatti
Kele Cristina Leite De Melo
Oraci Maria Garcez
Edna Gonçalves Da Silva
Leonor Vieira De Azevedo
Maria Beatriz Soares
Élcio Manzano Gonçalves Moleiro
Juaribe Gonçalves Lanzarine
Lise Helena Muller Marti

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio

2

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30
Solidariedade

/ 3 dias

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30

3

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2904, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2904, quinta-feira (21/08): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3475, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3475, quinta-feira (21/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 5 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira