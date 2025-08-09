Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Dia da Gestante B+: Você sabe o que levar na bolsa maternidade para a chegada do seu bebê?

Para celebrar o Dia da Gestante nesta semana, veja quais itens levar para o hospital para o nascimento da criança

Flavia Viana

Flavia Viana

09/08/2025 - 17h30
A chegada de um bebê é um dos momentos mais esperados na vida de uma família. Para que tudo ocorra com tranquilidade, é fundamental se preparar com antecedência e isso inclui montar a mala de maternidade com carinho e atenção algumas semanas antes da data prevista do parto.

Para comemorar o Dia da Gestante, em 15 de agosto, e pensando em facilitar essa etapa, a Milon dá dicas do que incluir na lista com os itens essenciais para os primeiros dias do recém-nascido na maternidade. Com organização e planejamento, é possível garantir mais conforto e segurança para o bebê e tranquilidade para a mamãe e o papai.

Como e quando montar a bolda para a maternidade:

Uma dica primordial para a chegada de mais um integrante na família é montar a mala por volta da 35ª semana de gestação. Além disso, é importante verificar se o hospital possui alguma recomendação específica para o dia do parto e os demais dias de internação.

Antes de saber o que vai dentro da bolsa de maternidade, também recomendamos ter em mãos sacolas ou saquinhos identificados para o dia do nascimento e demais usos, como primeiro dia, banho e para roupa suja. Outro ponto de atenção é não esquecer de montar a mala da mamãe e isto inclui camisolas, chinelos, itens de higiene pessoal, documentos e exames, quando solicitado.

O que ter na mala de maternidade do bebê:

1 saída maternidade
4 macacões tamanho RN
4 bodies
4 calças
6 fraldas de pano e de boca
2 mantas
2 casaquinhos
1 toalha de banho
1 lenço umedecido
1 sacolinha para roupas sujas
3 pares de meias, touquinhas e luvas
1 pacote de fralda descartável RN
1 pomada para prevenção de assaduras
1 escovinha macia para cabelos
1 sabonete líquido PH neutro
2 toalhas fralda para banho
1 pacote de algodão
1 trocador
1 frasco álcool 70%

Dica importante:

É importante ressaltar que a organização da bolsa dependerá da estação em que o bebê irá nascer. Para facilitar os momentos das trocas de roupa na maternidade, a orientação é separar kits com body, meia, calça, macacão e fralda. Se estiver no inverno, por exemplo, o body deve ser de manga longa e você pode acrescentar toucas e luvinhas.

ARTIGO

Os órfãos do feminicídio

Enquanto mulheres continuam sendo assassinadas, um exército de crianças cresce carregando a dor de ter perdido a mãe e, muitas vezes, também o pai para a violência doméstica

09/08/2025 10h15

Arquivo

Cada dia que leio sobre mais um feminicídio, é um dia doloroso. Acredito que, para qualquer pessoa minimamente sensível, o fato é lamentável. Nesta segunda-feira, enquanto escrevo, Mato Grosso do Sul soma 21 mulheres assassinadas em pouco mais de seis meses — o segundo estado do país com mais casos. Um escárnio com a vida de tantas mulheres, muitas delas mães.

Mas os números vão além. Até junho, 44 crianças ficaram órfãs. Agora são 49, com a morte de Salvadora, jovem de 22 anos, mãe de cinco filhos entre 2 e 8 anos. Transcrever esses dados causa um nó no estômago. Dói no corpo, na alma. Os dedos gelam no teclado, as mãos tremem. É a indignação diante de uma tragédia que se repete.

Penso nessas crianças. Sofro por elas. Algumas viram tudo. Outras ouviram gritos atrás da porta. Há bebês que, pouco antes da violência, estavam no colo da mãe. Crianças assustadas, sem entender por que a mulher que lhes dava afeto agora está ausente. E o agressor, tantas vezes o próprio pai, segue como fantasma na memória.
Feminicídio não mata só uma mulher. Desmonta uma família. Marca vidas inteiras. As crianças seguirão com cicatrizes — umas mais visíveis, outras mais profundas. Mas todas reais.

Elas terão de seguir. Ir à escola, brincar no pátio, sorrir em fotos de aniversários — mas carregando a ausência nos olhos. Algumas talvez encontrem um colo seguro. Outras, não. E muitas crescerão sem respostas, apenas com a sombra de um ato brutal que lhes arrancou o chão.

Essas crianças vão crescer. E a dor não dita também cresce. Vai para debaixo da pele, para os cantos da alma. A psicóloga  Márcia Noleto diz que há lutos que não têm nome — e que a ausência da mãe assassinada, ainda mais quando o pai é o agressor, instala um vazio que nem o tempo dá conta de preencher.

O trauma não tratado molda silenciosamente a vida adulta. Sabemos que as feridas que nunca se curam e a dor emocional não resolvida, podem levar a consequências mentais e físicas significativas, além de doenças psicossomáticas e dificuldades nos relacionamentos.

Confesso que tenho medo de que essa violência não tenha fim. Medo de que a gente se acostume. Medo de que os órfãos do feminicídio se tornem adultos sem esperança, sem referência, sem laço. Porque cada mulher assassinada deixa para trás uma história interrompida — e uma infância devastada. E se continuarmos a permitir que isso aconteça com tamanha frequência, talvez estejamos, aos poucos, destruindo também o futuro das gerações futuras.

É preciso gritar bem alto: BASTA! Porque estes algozes são surdos.

GASTRONOMIA

Para o Dia dos Pais, a combinação de carne, sal e brasa é uma das melhores opções

Para o fim de semana do Dia dos Pais, a combinação carne, sal e brasa é uma das melhores opções para agradar o seu e toda a família; basta seguir as dicas desta página e correr para o abraço

09/08/2025 10h00

Divulgação

Embora os assados de carne estejam presentes no cardápio de vários países, o Brasil é o país do churrasco por excelência, chegando a superar os EUA, a pátria do barbecue. Muito mais do que apenas matar a fome, o churrasco é pretexto de encontros e confraternizações que sempre deixam um gostinho de “quero mais”.

Toda a mobilização envolvida, da escolha das peças aos tipos de preparo e complementos, passando pelo tempo de brasa e das provadas que rodam na tábua até a hora de servir, faz dele um programão. Futebol, batizado, aniversários.

Não tem tempo ruim para um churrasco. E dada a praticidade, pode ser uma excelente opção para o Dia dos Pais. Se você concorda, siga algumas recomendações para se consagrar como um verdadeiro mestre churrasqueiro. Ou seu pai não merece?

PLANEJAMENTO

O churrasco deve ser muito bem planejado antes de ser executado. Isso significa pensar em todos os detalhes que serão necessários para que ele seja um verdadeiro sucesso. Um detalhe muito importante do seu planejamento ao fazer um churrasco é o momento de acender o carvão.

É necessário, pelo menos, uma hora depois de aceso antes que ele receba as carnes. O carvão estará pronto quando ganhar uma coloração branca ou cinza clara. Depois disso, a carne pode levar mais uma hora para o ponto ideal de consumo.

TEMPEROS

O sal grosso é o principal tempero utilizado nos churrascos brasileiros. Mas sim, é possível ir além para explorar outros temperos que podem dar muito certo. Nas peças de fraldinha, por exemplo, o sal pode ser combinado com o tomilho, com azeite de oliva ou até mesmo com a manteiga.

É importante, sempre, se lembrar de colocar o sal primeiro na carne, esperar um tempo para que ele seja absorvido, para depois acrescentar os outros ingredientes.

Pode ser interessante também misturar o sal grosso com um pouco de ervas secas – como sal de aipo, alho e ervas – para dar mais sabor à carne. Saiba que é preciso ter um pouquinho de atenção na hora de salgar as peças, ao fazer um churrasco.

Adicione o sal somente no momento de grelhar as carnes – para que não perca a suculência. E evite o excesso de sal em carnes já fatiadas – porque elas têm mais facilidade de absorção.

ACOMPANHAMENTOS

Um bom acompanhamento de churrasco não deve disputar com o sabor da carne, como também não deve se sobrepor a ela. Ele precisa ser o complemento perfeito para aquele alimento específico.

O carboidrato nunca deve faltar em um churrasco. Por esse motivo, as carnes sempre são servidas acompanhadas de farinha, farofa, arroz, pães e batatas.

As batatas, especificamente, são consideradas o acompanhamento perfeito da carne. Elas ficam perfeitas se forem assadas na grelha, embrulhadas em papel alumínio, por 30 minutos.

Do mesmo modo, a salada de folhas é um excelente acompanhamento para suas carnes. Escolha folhas com sabor mais forte e picante, como o agrião e a rúcula. Evite montar pratos com maionese ou outros ingredientes muito gordurosos.

Lembre-se de que as carnes têm um teor mais alto de gordura e, por isso, demandam complementos mais leves.

MOLHOS

Você pode escolher servir as carnes acompanhadas de diferentes molhos específicos. O vinagrete é um clássico e deixa a carne mais saborosa e picante. Você também pode escolher servir um molho de chimichurri.

Veja como é fácil de fazer: pique dois maços de salsinha e uma cabeça de alho, acrescente orégano, duas colheres de sopa de molho de tomate, azeite, sal e pimenta à gosto. Depois, é só aguardar por uma hora para a mistura ficar supimpa.

COMO ASSAR

O segredo do sucesso ao fazer um churrasco é saber explorar bem as técnicas de grelha das carnes. Assim é possível garantir a maciez, suculência e sabor das peças. O ideal é colocar as carnes bem próximas da brasa do carvão – por um período que pode variar de 5 a 15 minutos – para garantir uma superfície selada e evitar que o interior da peça resseque durante o preparo. Esse pode ser o ponto ideal de alguns cortes para quem gosta de uma carne malpassada.

Para uma grelhada homogênea das carnes mais grossas ou mais bem passadas, é necessário transferir as peças seladas para um espaço na grelha mais distante do fogo. Um cuidado importante que devemos ter no preparo é com as labaredas de fogo, causadas geralmente por gotas de gordura que podem pingar na brasa durante o aquecimento da carne.

Nunca jogue água para apagá-las. Prefira, sempre, jogar cinzas de um churrasco anterior ou um pouco de areia para conter a altura do fogo e não perder a brasa.

QUANTIDADE

Evite o desperdício. O recomendado, em média, é 400 gramas de carne por pessoa. Depois de somar o número de participantes do churrasco, você divide o volume total de carne conforme os tipos de peça.

Por exemplo: se for para 10 pessoas, você deverá preparar quatro quilos de carne. Uma boa medida: dois tipos de entrada e dois tipos de peças maiores. Ou um quilo de picanha, um quilo de fraldinha, um quilo de frango e um quilo de linguiça.

CORTES ESSENCIAIS

Em um churrasco digno do nome, não pode faltar, ao menos, dois destes cortes: picanha, maminha, fraldinha, frango, miolo de alcatra, contrafilé, costela de boi e linguiça. Também é fundamental garantir a procedência das peças.

ALÉM DA CARNE

Abacaxi, manga, carambola, banana e outras frutas combinam melhor do que se pensa com a proteína animal preparada na grelha. Elas podem ser servidas junto com as carnes ou até mesmo como uma sobremesa. Berinjela, abobrinha e pimentão estão entre os legumes que, do mesmo modo, caem muito bem na grelha.

Basta dar uma pincelada com um pouco de azeite de oliva e, quem sabe, um pouco de sal. Em resumo, frutas e legumes podem ser bons companheiros das carnes. Agora, faça a sua lista e mãos à obra.

