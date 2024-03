Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Martha Medeiros escritora brasileira

Como aliviar a dor do que não foi vivida? A resposta é simples como um verso: se iludindo menos e vivendo mais!”

FELPUDA

Alguns “estrategistas” políticos querem porque querem induzir certos partidos à formação de chapas, principalmente no interior de Mato Grosso do Sul, cujos candidatos a prefeito e a vice seriam como água e óleo. Caso suas respectivas candidaturas sejam oficializadas, seriam os primeiros passos para uma possível derrota. Essas composições estão sendo chamadas por adversários de alianças centauro: metade cavalo, metade idem. Essa gente…

“Colou”

O deputado estadual Junior Mochi conseguiu fazer com que seus colegas aprovassem o “apelido’’ Estado do Pantanal para Mato Grosso do Sul. Agora, quer dar continuidade a sua ideia de mudança disfarçada para o nome que, oficialmente, existe desde 1977.

Mais

Para tanto, Mochi apresentou projeto que institui o cognome no logotipo visual de todos os Poderes e seus órgãos. Justificativa: impulsionar o turismo e o desenvolvimento econômico do Estado. A CCJ já considerou constitucional e agora começará a tramitar para votação.

Os canteiros centrais da Avenida Borges de Medeiros, no trajeto da Rua das Fontes até ao acesso da Expogramado, estão decorados com milharal. O trabalho foi executado pela Prefeitura de Gramado, com a finalidade de que a plantação faça uma espécie de “saudação” ao início da 33ª edição da Festa da Colônia de Gramado. O evento será realizado entre os dias 25 de abril e 12 de maio.

Repúdio

“Quem fala demais dá bom dia a cavalo”, ensina o dito popular, ganhando até moção de repúdio da Assembleia Legislativa de MS. Assim, dois vereadores de municípios do interior de MS estão “levando no lombo’’ mais que égua empacada – isso porque andaram destratando uma prefeita e uma vereadora. Os episódios ocorreram em Naviraí e em Cassilândia.

Ataques

Em Naviraí, o vereador Antonio Bianchi andou questionando a capacidade administrativa da prefeita Raizha Matos, fazendo comparação considerada machista, pois ele teria afirmado que se um homem com experiência enfrenta dificuldades como gestor municipal, o que dizer de “uma menina”. Já em Cassilândia, Arthur Barbosa de Souza Filho, presidente da Câmara, além de desligar o microfone da vereadora Sumara Leal durante sessão, é acusado de dizer para a colega que, assim como ela usa a língua, deveria fazer o mesmo com as demais partes do corpo.

Aí...

Diante de tamanha repercussão negativa para as suas falas, o vereador Arthur Barbosa tentou se explicar nas redes sociais. Afirmou que usaram as frases fora do contexto e que, quando disse “usar as demais partes do corpo”, referia-se, por exemplo, à cabeça, para que fossem pensadas melhorias para a cidade. Ele pediu desculpas “a quem se sentiu ofendido” e se colocou como defensor das mulheres. Mas o que se fala é que o estrago já está feito.

*Colaborou Tatyane Gameiro