Dieta mediterrânea combina alimentos frescos, gorduras boas e um estilo de vida equilibrado

Combinação de alimentos frescos, gorduras boas e um estilo de vida equilibrado faz deste padrão nutricional o mais recomendado pela ciência para a saúde cardiovascular

Mariana Piell

Mariana Piell

21/02/2026 - 10h00
Quando se trata de saúde do coração, poucos assuntos geram tanto consenso na comunidade científica quanto a dieta mediterrânea.

Reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural imaterial da humanidade, essa abordagem alimentar tradicional dos países banhados pelo Mar Mediterrâneo – como Grécia, Itália e Espanha – vem sendo exaustivamente estudada e seus benefícios, comprovados por décadas de pesquisas rigorosas.

Mas o que exatamente torna esta forma de se alimentar tão especial para o coração? A resposta está numa combinação poderosa de alimentos ricos em nutrientes que atuam em diversas frentes para proteger o sistema cardiovascular.

COMO FUNCIONA

Baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, a dieta mediterrânea prioriza:

  • Azeite de oliva como principal fonte de gordura;
  • Frutas, legumes, verduras e hortaliças em abundância;
  • Grãos integrais;
  • Oleaginosas e sementes;
  • Peixes e frutos do mar;
  • Consumo moderado de laticínios e vinho;
  • Baixo consumo de carnes vermelhas e doces.

Diferentemente de dietas restritivas, ela não elimina grupos alimentares, mas reorganiza proporções. O protagonismo sai das carnes e vai para vegetais, leguminosas e gorduras boas.

BENEFÍCIOS COMPROVADOS

Diversos estudos científicos associam a dieta mediterrânea à redução do risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade e alguns tipos de câncer. Pesquisas também indicam impacto positivo na saúde mental e na prevenção do declínio cognitivo.

Um dos marcos nessa área foi o estudo Predimed, conduzido na Espanha, que demonstrou redução significativa de eventos cardiovasculares em pessoas que seguiram o padrão mediterrâneo com suplementação de azeite extravirgem ou oleaginosas.

Além disso, regiões conhecidas como “zonas azuis” – áreas do mundo com alta concentração de pessoas centenárias – compartilham hábitos semelhantes aos da dieta mediterrânea. Um exemplo é a ilha de Sardenha, na Itália, onde a alimentação tradicional é rica em vegetais, grãos integrais e azeite.

O segredo da dieta mediterrânea está na combinação de nutrientes. O azeite de oliva extravirgem é rico em gorduras monoinsaturadas, que ajudam a reduzir o colesterol LDL (considerado “ruim”) e aumentar o HDL (“bom”). Já os peixes, como sardinha e salmão, fornecem ômega-3, essencial para o coração e para o cérebro.

As fibras presentes nos grãos integrais e nas leguminosas melhoram o funcionamento intestinal e contribuem para o controle glicêmico. Os antioxidantes encontrados em frutas e vegetais combatem radicais livres, relacionados ao envelhecimento precoce.

Outro ponto importante é o padrão alimentar como um todo. Não é apenas o consumo isolado de azeite ou vinho que faz diferença, mas o conjunto da dieta aliado a um estilo de vida ativo.

COMO ADAPTAR NO BRASIL

Embora inspirada em países europeus, a dieta mediterrânea pode ser facilmente adaptada à realidade brasileira. O azeite de oliva está amplamente disponível, assim como frutas, feijões, castanhas e peixes.

Substituir a carne vermelha por peixe duas vezes por semana, aumentar o consumo de saladas e trocar arroz branco por integral já são passos importantes. Oleaginosas como castanha-do-pará e amendoim também podem integrar o cardápio.

O foco deve ser a qualidade dos alimentos, evitando ultraprocessados, refrigerantes e produtos ricos em açúcares adicionados.

Salada mediterrânea com grão-de-bico

Salada mediterrânea com grão-de-bico - Foto: Freepik

Ingredientes

  • 1 xícara de grão-de-bico cozido;
  • 1 tomate picado;
  • 1 pepino em cubos;
  • ½ cebola roxa fatiada;
  • Azeitonas pretas a gosto;
  • Azeite de oliva extravirgem; 
  • Suco de ½ limão;
  • Sal e pimenta a gosto;
  • Salsinha ou hortelã picada.

Modo de Preparo

> Misture todos os ingredientes em uma tigela.

Tempere com azeite, limão, sal e pimenta. 

Finalize com ervas frescas. Sirva fria.

Iogurte natural com frutas e oleaginosas

Iogurte natural com frutas e oleaginosas - Foto: Freepik

Ingredientes

  • 1 pote de iogurte natural;
  • Frutas frescas (morango, banana ou manga);
  • 1 colher de sopa de nozes ou castanhas;
  • 1 fio de mel (opcional).

Modo de Preparo

Coloque em uma tigela o iogurte, acrescente as frutas picadas e finalize com as oleaginosas.

Ideal para café da manhã ou lanche da tarde.

Peixe assado com ervas e legumes

Peixe assado com ervas e legumes - Foto: Freepik

Ingredientes

  • 2 filés de peixe (tilápia, pescada ou sardinha);
  • 1 abobrinha em rodelas;
  • 1 cenoura em tiras;
  • Tomate-cereja;
  • 2 colheres de sopa de azeite;
  • Alho picado;
  • Alecrim ou tomilho;
  • Sal e pimenta.

Modo de Preparo

Disponha os legumes em uma assadeira, coloque os filés por cima e tempere com alho, ervas, sal, pimenta e azeite. 

Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 25 minutos.

Sirva com arroz integral ou quinoa.

AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem adaptação de "O Beijo no Asfalto", cinema com ampla programação e mais

Fim de semana tem adaptação de "O Beijo no Asfalto" pela Escola Adote, que promete mergulho na hipocrisia social e no poder destruidor da mídia; cinema tem ampla programação e reexibição de filmes do Studio Ghibli

20/02/2026 08h30

Original de Nelson Rodrigues, que inspira a adaptação, foi escrito em 1960

Original de Nelson Rodrigues, que inspira a adaptação, foi escrito em 1960 Divulgação

O que há em um beijo? Para a maioria das pessoas, um gesto de afeto, cumprimento ou celebração. Mas para o dramaturgo Nelson Rodrigues, o beijo era muito mais: era capaz de desnudar as camadas mais profundas da hipocrisia humana, revelar preconceitos enraizados e desencadear tragédias anunciadas.

Essa é a premissa de uma de suas obras mais contundentes, “O Beijo no Asfalto”, que retorna aos palcos da capital sul-mato-grossense em uma montagem ambiciosa e contemporânea dirigida por Iago Arimura e Gustavo Boer, com realização da Escola Adote.

A apresentação única acontece amanhã, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian, localizado no Centro Cultural José Octávio Guizzo (Rua 26 de Agosto, nº 453 – Centro).

Com 1h30min de duração e classificação indicativa de 14 anos, o espetáculo promete conduzir o público a uma experiência emocional intensa, revisitando um dos textos mais poderosos da dramaturgia brasileira sob uma ótica que dialoga diretamente com os dilemas do século 21.

Escrita em 1960, “O Beijo no Asfalto” permanece assombrosamente atual. A trama tem início com uma cena aparentemente banal: um homem é atropelado em via pública e, em seus momentos finais, faz um pedido incomum ao desconhecido Arandir (interpretado por Henrique Teixeira) – que lhe dê um beijo.

O que poderia ser um ato de compaixão e humanidade transforma-se no estopim de um escândalo de proporções devastadoras.

Um jornalista inescrupuloso, testemunha do ocorrido, enxerga no episódio a oportunidade para uma manchete sensacionalista. A partir daí, a vida de Arandir – um homem simples, casado e inserido nos valores tradicionais da sociedade carioca da época – é meticulosamente destruída.

A imprensa distorce os fatos, insinua relações proibidas, e o julgamento público, implacável e cruel, transforma um gesto de solidariedade em prova de um crime moral imperdoável.

A narrativa se desdobra em um labirinto de preconceitos, manipulação e violência simbólica. A família de Arandir é arrastada para o turbilhão: sua esposa, Selminha (interpretada por Taise Short), é tomada pela dúvida e pelo ciúme; seu sogro, Junqueira, encarna a figura do patriarca autoritário e conservador que vê na honra familiar um valor absoluto a ser defendido – custe o que custar.

Nelson Rodrigues, com sua prosa afiada e psicológica, expõe as feridas abertas de uma sociedade que prefere condenar o diferente a questionar suas certezas.

SERVIÇO

Data: Amanhã;
Horário: às 19h;
Local: Teatro Aracy Balabanian – Centro Cultural José Octávio Guizzo (Rua 26 de Agosto, nº 453 – Centro);
Duração: 1h30min;
Classificação: 14 anos;
Ingressos: a partir de R$ 30, via Sympla;

PARA A CRIANÇADA

Neste fim de semana, o Shopping Campo Grande reúne atrações para todos os gostos e idades, com parques temáticos, feira literária e cinema, incluindo a aguardada volta do Ghibli Fest.

YUUP EXPERIENCE

Um dos maiores e mais completos parques indoor da cidade, o Yuup Experience já se consolidou como point de alegria para a criançada.

Instalado em uma área de 1.294 metros quadrados no 2º piso do Shopping Campo Grande (ao lado da Livraria Leitura), o espaço reúne 22 atrações que combinam movimento, adrenalina e brincadeiras lúdicas.

Entre os brinquedos disponíveis estão três estações de street basquete, arena de trampolim, campos de futebol interativos, infláveis de diferentes tamanhos, motos e carros elétricos, fliperama, carrossel baby e uma área exclusiva para os pequenos com o Kid Play completo.

Para tornar a experiência ainda mais memorável, seis réplicas de dinossauros gigantes integram o ambiente – três delas, com três metros de extensão, são interativas e permitem que as crianças montem e “conduzam” os animais pelo parque.

Ingressos: R$ 80 por uma hora e R$ 15 para cada 10 minutos extras.
Crianças PcD têm 50% de desconto mediante apresentação de laudo.

AVENTURAS NO SAFARI

Outra opção para os pequenos aventureiros é o parque temático Aventuras no Safari, que convida as crianças a embarcarem em uma jornada cheia de desafios em um ambiente que remete a uma verdadeira selva.

O espaço conta com arvorismo, parede de escalada, tobogã, piscina de bolinhas e um pula-pula duplo com seis metros de altura. Animais em 3D, como hipopótamos e leões, compõem o cenário perfeito para fotos.

Destinado a crianças de dois a 12 anos.
Ingresso: R$ 50 por 30 minutos, acrescido de R$ 1 por minuto adicional.

BORA LER

Para os amantes da leitura, a feira literária Bora Ler reúne mais de 40 títulos com valores a partir de R$ 10. Localizada no térreo do shopping, em frente à C&A, a feira oferece clássicos da literatura, ficção, autoajuda, romance, livros religiosos e infantis – alguns acompanhados de brindes como brinquedos colecionáveis e lápis para colorir.

GHIBLI FEST

Sucesso mundial, o Ghibli Fest está de volta com exibições especiais de títulos renomados do estúdio japonês que conquistou corações em todo o planeta. As sessões acontecem sempre às 19h40min (de segunda-feira a sábado) e aos domingos às 16h40min, com títulos dublados ou legendados conforme a programação.

Programação dos próximos dias 

> Hoje: As Memórias de Marine;

> Amanhã: Princesa Mononoke;

> Domingo: Reino dos Gatos.

ENTERRO DOS OSSOS

O encerramento do Carnaval deste ano em Campo Grande acontece amanhã, a partir das 14h, no Monumento Maria Fumaça.

A programação incluí show da artista nacional Majur; DJ Julio Prodigy; DJ Emy; Charanga do Eita; Banda Dovalle, Karla Coronel e Silveira; e Gikka.

>> CINEMA

  • O Morro dos Ventos Uivantes
    Direção: Emerald Fennell;
    Elenco: Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau;
    Classificação indicativa: 16 anos;
    Centrada em Catherine Earnshaw (Margot Robbie) e Heathcliff (Jacob Elordi), um romance intenso surge para destruir a vida dos dois jovens.
     
  • Isso Ainda Está de Pé?
    Direção: Bradley Cooper;
    Elenco: Will Arnett, Laura Dern, Andra Day;
    Classificação indicativa: 14 anos;
    Um casal decide se separar após anos juntos. Diante de um divórcio amigável, Alex encontra um novo hobby no stand up, enquanto Tess enfrenta os sacrifícios que fez durante todos esses anos pelo bem da família.
     
  • Para Sempre Minha
    Direção: Osgood Perkins;
    Elenco: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Erin Boyes;
    Classificação indicativa: 16 anos;
    Decidida a comemorar seu aniversário isolada da rotina, uma mulher fica sozinha em uma cabana remota. No entanto, a data de comemoração logo se transforma em pesadelo, quando uma presença sinistra revela o passado arrepiante da cabana.
     
  • (Des)controle
    Direção: Rosane Svartman, Carol Minêm;
    Elenco: Carolina Dieckmann, Caco Ciocler, Júlia Rabello;
    Classificação indicativa: 16 anos;
    Uma escritora vive uma crise criativa graças à sobrecarga do trabalho e da família. Buscando alívio na bebida, a mulher acaba se perdendo para o alcoolismo.
     
  • A Empregada
    Direção: Paul Feig;
    Elenco: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar;
    Classificação indicativa: 16 anos;
    Em “A Empregada”, uma jovem começa a trabalhar na casa de um casal muito rico, mas tanto ela quanto os patrões escondem segredos sombrios.
     
  • Caminhos do Crime
    Direção: Bart Layton;
    Elenco: Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo;
    Classificação indicativa: 14 anos;
    Um detetive busca um ladrão de joias membro de uma gangue de criminosos que ataca na Costa do Pacífico.
     
  • Davi – Nasce um Rei
    Direção: Brent Dawes, Phil Cunningham;
    Elenco: Asim Chaudhry, Phil Wickham, Brandon Engman;
    Classificação indicativa: 10 anos;
    Um jovem pastor chamado Davi enfrenta gigantes e, da sua devoção e coragem, torna-se um rei.
     
  • Um Cabra Bom de Bola
    Direção: Tyree Dillihay, Adam Rosette;
    Elenco: Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, Jenifer Lewis;
    Classificação indicativa: 10 anos;
    Prestes a ser escolhido para um dos maiores times de sua modalidade, Cameron sofre um acidente que pode botar tudo a perder.
     
  • Zootopia 2
    Direção: Byron Howard, Jared Bush;
    Elenco: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan;
    Classificação indicativa: 6 anos;
    Os parceiros Judy e Nick embarcam numa missão sinuosa para desvendar um mistério ligado a um novo cidadão da cidade, a cobra Gary De’Snake.
     
  • Destruição Final 2
    Direção: Ric Roman Waugh;
    Elenco: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis;
    Classificação indicativa: 14 anos;
    Após os eventos apocalípticos que obrigou a família Garrity e parte da humanidade a se refugir num bunker do governo, eles terão que sair da segurança do local que os protegeu na Groenlândia e atravessar um mundo destruído para arranjar um novo lar.
     
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
    Direção: Chloé Zhao;
    Elenco: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson;
    Classificação indicativa: 14 anos;
    Essa é a história ficcional da vida doméstica de um dos cânones da literatura ocidental. Ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare, William Shakespeare perde seu filho de 11 anos, um menino chamado Hamnet, para uma das pragas que assolou a Inglaterra no século 16.
     
  • Valor Sentimental
    Direção: Joachim Trier;
    Elenco: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas;
    Classificação indicativa: 14 anos;
    Um renomado diretor de cinema tenta escalar sua filha, uma atriz de teatro, para atuar no filme que ele promete ser seu retorno aos holofotes. Quando ela rejeita, uma jovem atriz americana aceita a personagem e se instala no centro de uma dinâmica familiar complexa, conturbada e cheia de mágoas.
     
  • O Agente Secreto
    Direção: Kleber Mendonça Filho;
    Elenco: Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido;
    Classificação indicativa: 16 anos;
    “O Agente Secreto” se passa no Brasil de 1977 onde Marcelo (Wagner Moura), um homem de 40 anos que trabalha como professor especializado em tecnologia, sai da movimentada São Paulo e vai para Recife. Ele tenta fugir do seu passado violento e misterioso.

Felpuda

A ministra Simone Tebet, que deixou seu futuro político ser resolvido pela...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (20)

20/02/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Raul Seixas - cantor e compositor brasileiro

"Não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em deus, tenha fé na vida. Tente outra vez!”

 

FELPUDA

A ministra Simone Tebet, que deixou seu futuro político ser resolvido pela “bola de cristal” de Lula, corre o risco de ser jogada na fogueira pelo seu colega de Ministério Fernando Haddad e pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin. É que há uma conversa circulando sobre a possibilidade de ela disputar o governo de São Paulo. Só que os outros dois estão na mesma situação e, por isso, vêm articulando não para serem os escolhidos, e sim a “companheira”. Haddad não quer encarar essa missão, que, no passado, já foi desastrosa. Alckmin quer ser vice novamente. Vai daí que...

Diálogo

“Causando”

O prefeito Nelson Cintra, de Porto Murtinho, fez pose durante o Carnaval com um revólver calibre 38 na cintura e tentou amenizar o ato falho dizendo que tudo não passou de “uma brincadeira”. Ele já causou dor de cabeça em outras ocasiões, inclusive como dirigente em alguns cargos. 

Mais

Além disso, foi até filmado trocando empurrões e fazendo ameaças a um morador da cidade, na qualidade de prefeito. Depois dessa do “trezoitão”, há quem diga que alguns moradores estão preocupados “com as melancias”. Essa gente!..

DiálogoRenato Câmara e Dra. Cristiane Iguma Câmara
DiálogoCamila Vicente

 Por decreto

Apertar o cinto é a palavra de ordem do governador Eduardo Riedel para este ano, conforme decreto publicado. Foi determinado que o total de empenhos das despesas fique limitado ao patamar executado no exercício anterior, ressalvadas as despesas com pessoal, que permanecem sujeitas às disposições da LRF. Também mantém a redução de 25% nos contratos de custeio, orienta evitar a aquisição de novos bens permanentes e recomenda a redução de despesas como diárias, passagens e horas extras.

Ausente

O vereador Landmark Rios está em palpos de aranha por consequência do seu “sumiço” da sessão que votou o veto da prefeita Adriane Lopes ao projeto que suspendia a cobrança da taxa do lixo. Ele é alvo de uma representação ético-disciplinar, que poderá levá-lo à condenação por infidelidade partidária. O pedido é de Ivo Michels, chefe de gabinete do deputado federal Vander Loubet e “padrinho” de Landmark.

Fuga

O PT não engoliu a justificativa de Landmark de que teria encontro com Guilherme Boulos, secretário geral de Governo, justamente no dia da sessão. Afinal, Boulos esteve em Campo Grande poucos dias antes e o vereador poderia ter participado de forma on-line. Certo trecho da representação afirma: “O representado Landmark se ausentou, fugiu das duas votações, em evidente conluio com a péssima gestão do Poder Executivo municipal”. E durma-se com um barulho desse!

