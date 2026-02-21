Dieta mediterrânea combina alimentos frescos, gorduras boas e um estilo de vida equilibrado

AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem adaptação de "O Beijo no Asfalto" pela Escola Adote, que promete mergulho na hipocrisia social e no poder destruidor da mídia; cinema tem ampla programação e reexibição de filmes do Studio Ghibli

Original de Nelson Rodrigues, que inspira a adaptação, foi escrito em 1960 Divulgação

O que há em um beijo? Para a maioria das pessoas, um gesto de afeto, cumprimento ou celebração. Mas para o dramaturgo Nelson Rodrigues, o beijo era muito mais: era capaz de desnudar as camadas mais profundas da hipocrisia humana, revelar preconceitos enraizados e desencadear tragédias anunciadas.

Essa é a premissa de uma de suas obras mais contundentes, “O Beijo no Asfalto”, que retorna aos palcos da capital sul-mato-grossense em uma montagem ambiciosa e contemporânea dirigida por Iago Arimura e Gustavo Boer, com realização da Escola Adote.

A apresentação única acontece amanhã, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian, localizado no Centro Cultural José Octávio Guizzo (Rua 26 de Agosto, nº 453 – Centro).

Com 1h30min de duração e classificação indicativa de 14 anos, o espetáculo promete conduzir o público a uma experiência emocional intensa, revisitando um dos textos mais poderosos da dramaturgia brasileira sob uma ótica que dialoga diretamente com os dilemas do século 21.

Escrita em 1960, “O Beijo no Asfalto” permanece assombrosamente atual. A trama tem início com uma cena aparentemente banal: um homem é atropelado em via pública e, em seus momentos finais, faz um pedido incomum ao desconhecido Arandir (interpretado por Henrique Teixeira) – que lhe dê um beijo.

O que poderia ser um ato de compaixão e humanidade transforma-se no estopim de um escândalo de proporções devastadoras.

Um jornalista inescrupuloso, testemunha do ocorrido, enxerga no episódio a oportunidade para uma manchete sensacionalista. A partir daí, a vida de Arandir – um homem simples, casado e inserido nos valores tradicionais da sociedade carioca da época – é meticulosamente destruída.

A imprensa distorce os fatos, insinua relações proibidas, e o julgamento público, implacável e cruel, transforma um gesto de solidariedade em prova de um crime moral imperdoável.

A narrativa se desdobra em um labirinto de preconceitos, manipulação e violência simbólica. A família de Arandir é arrastada para o turbilhão: sua esposa, Selminha (interpretada por Taise Short), é tomada pela dúvida e pelo ciúme; seu sogro, Junqueira, encarna a figura do patriarca autoritário e conservador que vê na honra familiar um valor absoluto a ser defendido – custe o que custar.

Nelson Rodrigues, com sua prosa afiada e psicológica, expõe as feridas abertas de uma sociedade que prefere condenar o diferente a questionar suas certezas.

SERVIÇO

Data: Amanhã;

Horário: às 19h;

Local: Teatro Aracy Balabanian – Centro Cultural José Octávio Guizzo (Rua 26 de Agosto, nº 453 – Centro);

Duração: 1h30min;

Classificação: 14 anos;

Ingressos: a partir de R$ 30, via Sympla;

PARA A CRIANÇADA

Neste fim de semana, o Shopping Campo Grande reúne atrações para todos os gostos e idades, com parques temáticos, feira literária e cinema, incluindo a aguardada volta do Ghibli Fest.

YUUP EXPERIENCE

Um dos maiores e mais completos parques indoor da cidade, o Yuup Experience já se consolidou como point de alegria para a criançada.

Instalado em uma área de 1.294 metros quadrados no 2º piso do Shopping Campo Grande (ao lado da Livraria Leitura), o espaço reúne 22 atrações que combinam movimento, adrenalina e brincadeiras lúdicas.

Entre os brinquedos disponíveis estão três estações de street basquete, arena de trampolim, campos de futebol interativos, infláveis de diferentes tamanhos, motos e carros elétricos, fliperama, carrossel baby e uma área exclusiva para os pequenos com o Kid Play completo.

Para tornar a experiência ainda mais memorável, seis réplicas de dinossauros gigantes integram o ambiente – três delas, com três metros de extensão, são interativas e permitem que as crianças montem e “conduzam” os animais pelo parque.

Ingressos: R$ 80 por uma hora e R$ 15 para cada 10 minutos extras.

Crianças PcD têm 50% de desconto mediante apresentação de laudo.

AVENTURAS NO SAFARI

Outra opção para os pequenos aventureiros é o parque temático Aventuras no Safari, que convida as crianças a embarcarem em uma jornada cheia de desafios em um ambiente que remete a uma verdadeira selva.

O espaço conta com arvorismo, parede de escalada, tobogã, piscina de bolinhas e um pula-pula duplo com seis metros de altura. Animais em 3D, como hipopótamos e leões, compõem o cenário perfeito para fotos.

Destinado a crianças de dois a 12 anos.

Ingresso: R$ 50 por 30 minutos, acrescido de R$ 1 por minuto adicional.

BORA LER

Para os amantes da leitura, a feira literária Bora Ler reúne mais de 40 títulos com valores a partir de R$ 10. Localizada no térreo do shopping, em frente à C&A, a feira oferece clássicos da literatura, ficção, autoajuda, romance, livros religiosos e infantis – alguns acompanhados de brindes como brinquedos colecionáveis e lápis para colorir.

GHIBLI FEST

Sucesso mundial, o Ghibli Fest está de volta com exibições especiais de títulos renomados do estúdio japonês que conquistou corações em todo o planeta. As sessões acontecem sempre às 19h40min (de segunda-feira a sábado) e aos domingos às 16h40min, com títulos dublados ou legendados conforme a programação.

Programação dos próximos dias

> Hoje: As Memórias de Marine;

> Amanhã: Princesa Mononoke;

> Domingo: Reino dos Gatos.

ENTERRO DOS OSSOS

O encerramento do Carnaval deste ano em Campo Grande acontece amanhã, a partir das 14h, no Monumento Maria Fumaça.

A programação incluí show da artista nacional Majur; DJ Julio Prodigy; DJ Emy; Charanga do Eita; Banda Dovalle, Karla Coronel e Silveira; e Gikka.

>> CINEMA

O Morro dos Ventos Uivantes

Direção: Emerald Fennell;

Elenco: Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau;

Classificação indicativa: 16 anos;

Centrada em Catherine Earnshaw (Margot Robbie) e Heathcliff (Jacob Elordi), um romance intenso surge para destruir a vida dos dois jovens.



Direção: Bradley Cooper;

Elenco: Will Arnett, Laura Dern, Andra Day;

Classificação indicativa: 14 anos;

Um casal decide se separar após anos juntos. Diante de um divórcio amigável, Alex encontra um novo hobby no stand up, enquanto Tess enfrenta os sacrifícios que fez durante todos esses anos pelo bem da família.



Direção: Osgood Perkins;

Elenco: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Erin Boyes;

Classificação indicativa: 16 anos;

Decidida a comemorar seu aniversário isolada da rotina, uma mulher fica sozinha em uma cabana remota. No entanto, a data de comemoração logo se transforma em pesadelo, quando uma presença sinistra revela o passado arrepiante da cabana.



Direção: Rosane Svartman, Carol Minêm;

Elenco: Carolina Dieckmann, Caco Ciocler, Júlia Rabello;

Classificação indicativa: 16 anos;

Uma escritora vive uma crise criativa graças à sobrecarga do trabalho e da família. Buscando alívio na bebida, a mulher acaba se perdendo para o alcoolismo.



Direção: Paul Feig;

Elenco: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar;

Classificação indicativa: 16 anos;

Em “A Empregada”, uma jovem começa a trabalhar na casa de um casal muito rico, mas tanto ela quanto os patrões escondem segredos sombrios.



Direção: Bart Layton;

Elenco: Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo;

Classificação indicativa: 14 anos;

Um detetive busca um ladrão de joias membro de uma gangue de criminosos que ataca na Costa do Pacífico.



Direção: Brent Dawes, Phil Cunningham;

Elenco: Asim Chaudhry, Phil Wickham, Brandon Engman;

Classificação indicativa: 10 anos;

Um jovem pastor chamado Davi enfrenta gigantes e, da sua devoção e coragem, torna-se um rei.



Direção: Tyree Dillihay, Adam Rosette;

Elenco: Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, Jenifer Lewis;

Classificação indicativa: 10 anos;

Prestes a ser escolhido para um dos maiores times de sua modalidade, Cameron sofre um acidente que pode botar tudo a perder.



Direção: Byron Howard, Jared Bush;

Elenco: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan;

Classificação indicativa: 6 anos;

Os parceiros Judy e Nick embarcam numa missão sinuosa para desvendar um mistério ligado a um novo cidadão da cidade, a cobra Gary De’Snake.



Direção: Ric Roman Waugh;

Elenco: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis;

Classificação indicativa: 14 anos;

Após os eventos apocalípticos que obrigou a família Garrity e parte da humanidade a se refugir num bunker do governo, eles terão que sair da segurança do local que os protegeu na Groenlândia e atravessar um mundo destruído para arranjar um novo lar.



Direção: Chloé Zhao;

Elenco: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson;

Classificação indicativa: 14 anos;

Essa é a história ficcional da vida doméstica de um dos cânones da literatura ocidental. Ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare, William Shakespeare perde seu filho de 11 anos, um menino chamado Hamnet, para uma das pragas que assolou a Inglaterra no século 16.



Direção: Joachim Trier;

Elenco: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas;

Classificação indicativa: 14 anos;

Um renomado diretor de cinema tenta escalar sua filha, uma atriz de teatro, para atuar no filme que ele promete ser seu retorno aos holofotes. Quando ela rejeita, uma jovem atriz americana aceita a personagem e se instala no centro de uma dinâmica familiar complexa, conturbada e cheia de mágoas.



Direção: Kleber Mendonça Filho;

Elenco: Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido;

Classificação indicativa: 16 anos;

“O Agente Secreto” se passa no Brasil de 1977 onde Marcelo (Wagner Moura), um homem de 40 anos que trabalha como professor especializado em tecnologia, sai da movimentada São Paulo e vai para Recife. Ele tenta fugir do seu passado violento e misterioso.

