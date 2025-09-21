Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Direito B+: Existe um prazo para entrar com um pedido de pensão alimentícia na justiça?

Especialista em Direito de Família e Planejamento Sucessório, esclarece principais dúvidas sobre a pensão alimentícia

Por Denise Neves - Colaboradora do Correio B+

21/09/2025 - 14h30
A pensão alimentícia é um direito previsto em lei que deve ser pago pelo alimentante àquele que deve ser alimentado, a fim de suprir suas necessidades básicas, como alimentação, vestuário, moradia, educação, saúde etc. Os casos mais comuns são entre pais e filhos, mas também podem acontecer entre cônjuges, parentes idosos, dentre outros tipos de parentes dependentes.

“Para filhos, a lei estabelece que o pagamento  de pensão alimentícia seja obrigatório até que eles atinjam a maioridade, ou, segundo a melhor jurisprudência sobre o tema, até que o filho conclua o ensino superior”, explica Dr. Daniel Oliveira, especialista em Direito de Família, Sucessões e Planejamento Sucessório.

Ainda, segundo o advogado, o pedido da pensão à Justiça pode ser feito em qualquer momento, desde que esteja de acordo com os critérios determinados pelo Código Civil. “O pedido da pensão pode ser feito tanto por acordo amigável entre as partes, como de forma litigiosa, sendo que nestes casos, o alimentado deve apresentar ao juiz as suas necessidades e o alimentante a sua capacidade, ou incapacidade, de custear o valor pedido pelo alimentado. O formato, quando se tratar de pessoa incapaz, é sempre judicial, podendo ainda, o acordo de alimentos ser fixado entre ex-cônjuges de maneira extrajudicial”, diz.

Na falta de recursos para arcar com os custos judiciais o Dr. Daniel Oliveira sugere que o autor busque auxílio jurídico na Defensoria Pública.

“Muitas pessoas que necessitam de alimentos, principalmente em se tratando de crianças, não têm condições financeiras de arcar com os custos do processo e de um advogado. Nestes casos, além da falta de recursos ser fundamento para o pedido de alimentos sem o pagamento de custas e honorários de advogado, o cidadão ou cidadã poderá também recorrer à Defensoria Pública para dar entrada na ação”, indica.

O advogado esclarece ainda que o valor da pensão alimentícia pode variar enormemente, a depender do nível de vida das partes, sendo que, em muitos casos, a verba alimentar é fixada em salários mínimos:

“As formas mais comuns de se arbitrar a verba alimentar são com base no salário mínimo, com reajuste do valor conforme o valor base nacional daquele ano; com pagamentos diretos e em valor fixo, devendo estes formatos de pagamento serem ajustados conforme o reajuste da instituição recebedora ou conforme o índice escolhido (IPCA, IGPM, etc), bem como, com base em uma porcentagem sobre os vencimentos do alimentante, somente havendo aumento do valor de pensão quando houver o efetivo reajuste de seus vencimentos no contracheque”.

Moda B+: 5 ajustes que deixam a roupa com caimento de alta costura

Pequenos toques que transformam o comum em sofisticado

20/09/2025 18h00

5 ajustes que deixam a roupa com caimento de alta costura

5 ajustes que deixam a roupa com caimento de alta costura Foto: Divulgação

De acordo com dados recentes da Associação Brasileira do Vestuário (Abravest), cada brasileiro consome, em média, 12 quilos de roupas por ano. Mas, na prática, nem sempre as peças caem bem no corpo — e o resultado é um guarda-roupa cheio de roupas que poderiam ser muito mais usadas se passassem por pequenos ajustes.

A verdade é que o caimento certo transforma não apenas o visual, mas também a autoestima. Um vestido que valoriza a silhueta, um blazer que se ajusta nos ombros ou até uma calça que ganha o comprimento ideal podem fazer toda a diferença.

“Muitas vezes, não é a peça que está errada, mas sim a forma como ela conversa com o corpo. Pequenos ajustes trazem um ar de alta costura para roupas do dia a dia”, explica Evandro de Macedo Filho, da Tem Jeito, rede especializada em costura e customização.

Pensando nisso, o profissional lista cinco mudanças simples que têm grande impacto no guarda-roupa:

Pences estratégicas

Ajustes na região da cintura e busto podem transformar o caimento, criando uma silhueta mais harmônica.

Aperto lateral

Sutil, mas poderoso, afinar levemente as laterais de uma blusa ou vestido garante um visual sofisticado e elegante.

Ajuste de barras

Calças, saias e vestidos no comprimento correto alongam a silhueta e evitam que a peça “pese” na produção.

Ombros no lugar

Um blazer ou camisa com o encaixe certo nos ombros transmite imediatamente elegância e proporção.

Pequenos recortes e acabamentos

Detalhes como subir a cava de uma blusa ou refazer um punho podem transformar o aspecto da peça, deixando-a mais moderna.

Mais do que uma questão estética, esses cuidados carregam também um olhar sustentável: em vez de descartar roupas que não caem bem, é possível reinventá-las, prolongando sua vida útil. “É sobre vestir-se de forma autêntica e consciente, entendendo que cada corpo é único e merece ser valorizado”, reforça Evandro.

Com pequenos toques de alfaiataria, o que parecia uma peça comum pode se tornar um item-chave no estilo pessoal — provando que, na moda, detalhes fazem toda a diferença.

Saúde B+: 7 mitos e verdades sobre a saúde sexual feminina

Separar mitos de verdades é essencial para garantir bem-estar, autoestima e qualidade de vida. 

20/09/2025 17h00

Saúde B+: 7 mitos e verdades sobre a saúde sexual feminina

Saúde B+: 7 mitos e verdades sobre a saúde sexual feminina Foto: Divulgação

Cuidar da saúde íntima vai muito além da higiene diária. Ainda existem muitas crenças equivocadas sobre o tema — e separar mitos de verdades é essencial para garantir bem-estar, autoestima e qualidade de vida. 

Conversamos com a cientista Jackeline Alecrim, referência em desenvolvimento de formulações para cuidado íntimo, e com a ginecologista Dra. Anamarya Rocha, que esclareceram as principais dúvidas.

1. Apenas lavar a região íntima é suficiente para o cuidado diário

Mito.

“Imagine se cuidássemos da pele do nosso rosto apenas lavando, sem aplicar hidratantes ou séruns. Com o tempo, surgiriam sinais de ressecamento, manchas e desconforto. A mesma lógica vale para a região íntima — que, por sinal, possui uma pele e mucosa ainda mais sensíveis e que necessitam de atenção redobrada”, explica Jackeline Alecrim.

Nesse contexto, o Sérum Miraculous Íntimo da Eva foi desenvolvido para manter a hidratação, evitar escurecimento e reduzir o risco de ressecamento e desconfortos, trazendo para a intimidade o mesmo cuidado que já dedicamos ao skincare facial.

2. O uso de produtos íntimos pode causar desequilíbrio

Mito (quando bem escolhidos).

De acordo com a Dra. Anamarya Rocha, o problema está em usar cosméticos comuns, não elaborados especificamente para a região íntima ou sem aprovação ginecológica. “Esses produtos podem alterar o pH e agredir a mucosa. Quando escolhemos fórmulas testadas e indicadas por ginecologistas, elas são seguras e contribuem para o equilíbrio íntimo.”

3. O cheiro natural da região íntima é sempre sinal de problema

Mito.

A mulher passa por um processo natural de fermentação diária, o que pode alterar o odor no final do dia sem que isso signifique um problema de saúde. “O que merece atenção é a mudança brusca, acompanhada de secreção ou coceira, que pode indicar infecção”, explica a Dra. Anamarya Rocha.

Segundo Jackeline Alecrim, o Sérum Miraculous Íntimo ajuda a controlar essa fermentação de forma segura e eficaz, sem mascarar odores e sem agredir — diferentemente dos desodorantes íntimos. “Ele atua preservando o frescor natural, sem interferir no equilíbrio da flora vaginal.”

4. Relação sexual dolorosa deve ser sempre investigada

Verdade.

Segundo a Dra. Anamarya Rocha, a dor nunca deve ser normalizada. “Pode estar ligada ao ressecamento, alterações hormonais, infecções ou até a questões emocionais. Buscar avaliação médica é fundamental para identificar a causa e direcionar o tratamento adequado.”

5. Produtos íntimos são apenas para mulheres maduras

Mito.

“O cuidado íntimo não tem idade. Mulheres jovens também podem se beneficiar da hidratação e proteção da mucosa, especialmente em fases de maior sensibilidade, como uso de anticoncepcionais ou rotina intensa”, reforça a Dra. Anamarya Rocha.

Jackeline Alecrim complementa: “Quando incorporamos esse cuidado cedo, prevenimos irritações, alterações recorrentes e fortalecemos a saúde íntima para o futuro. Assim, quando chegamos à menopausa, já temos uma região mais saudável, preservada e preparada, o que melhora o bem-estar inclusive na fase de maior atividade sexual da vida.”

6. O ressecamento íntimo acontece apenas na menopausa

Mito.

“Embora seja mais comum na menopausa, o ressecamento pode ocorrer em qualquer idade — por estresse, medicamentos ou até desequilíbrios hormonais”, explica Jackeline Alecrim.

A Dra. Anamarya Rocha complementa: “Esse ressecamento pode estar relacionado até mesmo ao hábito de apenas higienizar a região íntima, sem fornecer os cuidados adequados. A mucosa precisa ser hidratada e protegida, assim como qualquer outra parte do corpo.”

O uso de produtos como o Sérum Miraculous Íntimo ajuda a restaurar o conforto e a elasticidade da mucosa, prevenindo desconfortos.

7. O cuidado íntimo influencia diretamente a autoestima feminina

Verdade.

“A região íntima faz parte da saúde da mulher como um todo. Quando ela se sente confortável, isso impacta sua segurança, sexualidade e até relações pessoais”, ressalta a Dra. Anamarya Rocha.

O conceito da Eva nasce justamente dessa visão de ciência e empoderamento, trazendo inovação para transformar o cuidado íntimo em um ato de autocuidado completo.

