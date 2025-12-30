Disputa por poder deve levar chefia a tomar providências em 2026...Leia na coluna de hoje

DAVI ROBALLO - ESCRITOR BRASILEIRO
"Só se colhe aquilo que se planta. Jamais vi alguém plantar capim e colher alface. A vida devolve
somente aquilo que semeamos, aquilo que plantamos”.
FELPUDA
Disputa por poder deve levar chefia a tomar providências em 2026, antes que a fogueira de vaidades se transforme em grande incêndio que, inclusive, poderá causar estragos em futuras estratégias eleitorais. Dizem que das coisas simples até as de maior complexidade, tudo seria motivo de divergências e, óbvio, para mostrar quem é “que manda”. A situação está chegando a tal ponto que as questões que deveriam ter como foco o benefício à população, tornaram-se embate com resultado satisfatório apenas para as partes. Como se vê...
Aumentando
Foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o projeto de lei que aumenta a punição pelo ultraje a culto e impedimento ou perturbação de atos religiosos.
Mais
O texto altera o Código Penal e transforma a pena atual, de detenção de um mês a um ano, em reclusão de dois a quatro anos, além de multa. Assim, deixa de ser crime de menor potencial ofensivo.
Depende
Nos bastidores, conversa é que o futuro político do ex-secretário da Casa Civil Eduardo Rocha (MDB) estaria ligado diretamente à decisão que a ministra Simone Tebet, sua esposa, tomará nas eleições de 2026. Ele deixou a administração estadual neste ano, para começar a preparar sua campanha à uma vaga na Assembleia Legislativa de MS e com apoio do governador Riedel e do ex-governador Azambuja , ambos de linha direta com a direita.
Difícil
A ministra Simone Tebet (MDB) será “cabo eleitoral” da esquerda em MS, e isso ela não esconde de ninguém, apoiando eventual candidatura à reeleição do petista Lula. Os emedebistas de MS já se manifestaram contrários à uma aproximação com o atual governo federal. Se a ministra insistir, poderá ocorrer debandada geral do MDB. Aí Eduardo Rocha, portanto, ficaria prejudicado em um partido esvaziado.
Na praça
O Show da Virada que acontecerá na Praça Ary Coelho, centro de Campo Grande, vai ter contagem regressiva no dia 31. À zero hora de 2026 começará a apresentação, gratuita para a população, do Top Samba. Hoje, no mesmo local, haverá o show com Gabriel e Gleici Helena, a partir das 19h, no Coreto. Já amanhã, antecedendo o Show da Virada, haverá apresentação do DJ Júlio Prodigy, às 21h. Os eventos fazem parte da programação do Natal dos Sonhos, promovido pela prefeitura.
Colaborou Tatyane Gameiro