Dizem que tchurminha acostumada a "trabalhar" na maior maciota anda soltan... Leia na coluna de hoje

Diálogo

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (12)

Felpuda

12/11/2025 - 00h01
Max Lucado - escritor americano

Não sobrecarregue o hoje com os arrependimentos de ontem nem o estrague com os problemas de amanhã".

Felpuda

Dizem que tchurminha acostumada a “trabalhar” na maior maciota anda soltando fogo pelas ventas, porque, nesta fase de chefia nova no pedaço, o ritmo está mais acelerado e quem não suar a camisa poderá ouvir a pertinente frase de que “a porta da rua é a serventia da casa”. A folga era tanta, conforme os comentários, que tinha gente encarregada de trabalho fora da Capital, com carro e gasolina à disposição, mas era vista diariamente ingerindo “suco de cevada” em points mais conhecidos daqui. Tudo indica que a fase de “bracinhos cruzados” está chegando ao fim. Pode?

Rebeldia?

A vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, está decidida a disputar o Senado. Em declarações à imprensa, sinalizou que poderá até deixar o PL e ingressar em outro partido para tentar concretizar seu sonho.

Mais

Gianni teria apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro para essa empreitada. Esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira, há quem afirme que ela é mais uma bolsonarista que, pelo jeito, está adotando a linha de rebeldia. Sei não...

Leonardo Leite de Barros, Marisa Serrano, Raquel Naveira e Américo Calheiros

 

Grazielli Massafera

Mesclados

A maioria dos deputados estaduais deverá disputar a reeleição. O objetivo dos partidos é tentar aumentar a bancada representativa na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e, para isso, pretendem mesclar as chapas com os mais experientes parlamentares e aqueles que tentarão conquistar o primeiro mandato. Detalhe: como nenhuma sigla tem intenção de “levar surra” nas urnas, os novatos serão escolhidos a dedo.

Contrariado

O vice-prefeito de São Gabriel do Oeste, Rogério Rohr, gravou e divulgou um vídeo com críticas ao prefeito Leocir Montanha e principalmente à primeira-dama do município, Cleire Arguelho. Entre outras coisas, disse que ela quer mandar na prefeitura, que tem sala ao lado do gabinete do marido, enquanto servidores se “espremem” numa sala. Além disso, lembrou do episódio do “morango do amor”, em que Cleire fez pose com o marido, saboreando a iguaria.

Tudo eu...

Além de mostrar contrariedade com o não cumprimento de determinadas promessas feitas à população durante a campanha, o vice-prefeito citou outras intromissões da primeira-dama. Disse que, sobre uma determinada obra, ela usou várias vezes o pronome pessoal “eu”, como se fosse de sua autoria quando, na realidade, é fruto de recursos públicos que, por sua vez, são provenientes do bolso da população. Durma-se com um barulho desses!

INFÂNCIA ROUBADA

IBGE aponta que 34 mil crianças entre 10 e 14 anos vivem em união conjugal no País

Segundo especialista, vulnerabilidade social, violência, adultização precoce e ausência de políticas de proteção estão entre os principais motivos que expõem os jovens ao fenômeno

10/11/2025 09h30

Educação sexual é fundamental para que a criança possa entender experiências que devem ser naturais e não precocemente estimuladas

Educação sexual é fundamental para que a criança possa entender experiências que devem ser naturais e não precocemente estimuladas Freepik

O Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que mais de 34 mil pessoas entre 10 e 14 anos vivem algum tipo de união conjugal no Brasil.

O levantamento mostra ainda que, entre jovens de 10 a 19 anos, mais de 1 milhão de pessoas vivem como casadas, a maioria em uniões informais. Desse grupo de 10 a 14 anos, quase 8 em cada 10 (77%) são mulheres, segundo o IBGE.

O instituto ressalta que os números se baseiam em autodeclarações dos moradores e não representam comprovação legal das uniões. As respostas podem refletir percepções pessoais ou erros de preenchimento.

Embora o casamento civil com menores de 16 anos seja proibido desde 2019, os números apontam para uma realidade ainda marcada pela desigualdade e pela adultização precoce de meninas em situação de vulnerabilidade social, segundo a psicóloga Rafaela Schiavo.

“As infâncias brasileiras são muito diferentes entre si. Enquanto algumas crianças vivem o brincar e o cuidado protegido, outras, desde cedo, assumem responsabilidades adultas, cuidam de irmãos, limpam a casa, fazem comida. São meninas que deixam de ser crianças porque precisam sobreviver”, analisa Rafaela, que é psicóloga perinatal, profissional que, entre outras especialidades, dedica-se ao estudo e a orientações sobre planejamento familiar.

Rafaela lembra que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) garante o direito de brincar, estudar e ser cuidada, princípios que ainda não alcançam grande parte das crianças brasileiras.

“A infância é uma fase protegida por lei, mas que na prática ainda é negada a milhões”, destaca a especialista.

INFÂNCIA INTERROMPIDA

Para Rafaela, o fenômeno reflete as condições de vida em comunidades marcadas pela escassez e pela falta de acesso a políticas públicas.

“É comum que meninas muito novas passem a desempenhar papéis de cuidadoras para que as mães possam trabalhar. Elas crescem em um ambiente em que a infância é substituída pela necessidade de sustentar o lar, o que as coloca em um processo de amadurecimento forçado”, explica Rafaela, que está à frente de um instituto, em São Paulo, de qualificação em Psicologia Perinatal e Parentalidade.

A especialista destaca que o dado do Censo não deve ser interpretado de forma homogênea.

“Não estamos falando da mesma adolescência vivida por jovens de classe média. Em regiões marcadas pela vulnerabilidade social, há meninas de 10 anos que já cuidam de irmãos e da casa desde os 7 anos. Essa realidade precisa ser entendida dentro do contexto social e histórico em que está inserida”, pontua.

FUGA DA VIOLÊNCIA

Em muitos casos, as uniões precoces surgem como tentativas de escapar de ambientes violentos, observa Rafaela Schiavo.

“Há meninas que sofrem abuso sexual dentro de casa e veem em uma relação com um homem mais velho uma saída possível. Não é uma escolha consciente, é uma forma de buscar menos dor, ainda que isso também representa outro tipo de violência”, afirma.

Segundo a psicóloga, a cognição de uma criança de 10 a 14 anos ainda não está desenvolvida o suficiente para decisões dessa natureza.

“Antes dos 15 anos, o cérebro ainda está em formação. Falta maturidade cognitiva e emocional para avaliar riscos, prever consequências e fazer escolhas complexas. Essas meninas não decidem, elas reagem ao contexto em que vivem”, complementa.

Rafaela observa que, ao sair de um lar violento para viver uma união precoce, muitas meninas continuam expostas a novas formas de violência.

“Muitas deixam a escola, engravidam e tornam-se as principais responsáveis pela casa e pelo filho. Quando o relacionamento termina, ficam ainda mais vulneráveis, sem rede de apoio, sem renda e sem estudo. É a repetição de um ciclo de exclusão que atinge gerações”, alerta.

EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO

Rafaela defende que romper esse ciclo exige políticas públicas voltadas à parentalidade e ao fortalecimento familiar.

“Essas uniões geralmente acontecem em lares afetados por múltiplas violências, uso de drogas, desemprego, negligência, abuso. Intervir apenas na consequência é ineficaz. Precisamos de programas estruturados de educação parental, que ensinem boas práticas de cuidado e ajudem os pais a desenvolver competências socioemocionais para criar seus filhos”, afirma.

A psicóloga explica que iniciativas desse tipo deveriam rastrear famílias em situação de risco e oferecer acompanhamento contínuo.

“Projetos que avaliam o perfil parental, orientam mudanças de comportamento e mostram como isso reflete em um futuro melhor para os filhos são o caminho para quebrar o ciclo da vulnerabilidade social”, aponta.

Experiências isoladas de universidades e organizações sociais, de acordo com a especialista, já promovem esse tipo de ação. Rafaela reforça, porém, que o País ainda precisa avançar.

“O Brasil tem caminhado em temas da perinatalidade, período que precede e sucede imediatamente o nascimento, mas precisamos evoluir também na parentalidade. Entender que cuidar dos pais é uma forma de proteger as crianças. Isso é investir no futuro”, afirma.

Diálogo

Três lideranças nacionais do União Brasil e 1 do PP podem ser responsáveis... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (10)

10/11/2025 00h02

Millôr Fernandes - escritor brasileiro

"Com muita sabedoria, estudando muito, pensando muito, procurando
compreender tudo e todos, um homem consegue, depois
de mais ou menos quarenta anos de vida, aprender a ficar calado”

Felpuda

Três lideranças nacionais do União Brasil e uma do Progressistas podem ser responsáveis pela federação União Progressista, fruto da união das duas siglas e que, se extinta antes da homologação, passará a ser conhecida como “aquela que foi sem nunca ter sido”. De um lado, Antonio Rueda (presidente do União Brasil) e, do outro, Ciro Nogueira (PP) estão levantando poeira e suando para impedir a implosão da ponte, que poderá deixar cada partido em margens diferentes. Enquanto isso, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, do União Brasil, vêm a galope do lado oposto, trazendo a dinamite para colocar tudo por água abaixo. Causa: interesses políticos diferentes. Ah, o poder!

Encruzilhada

Sempre em rabagésima posição nas pesquisas para a disputa ao Senado, o deputado federal Vander Loubet, do PT, poderá rever seus conceitos, segundo o que se ouve por aí, nas rodinhas de políticos

Mais

Dizem que Vander até já admitiu que não se importa de ser o primeiro-suplente da ministra Simone Tebet, do MDB, caso esta saia candidata em eventual aliança com o PT. É esperar para ver.

Túlia Bertoni e Jussara Palieraqui
Malu Borges

Sem essa!

Por enquanto, a possibilidade de o conselheiro Waldir Neves se aposentar estaria fora de cogitação, segundo comentários pelos corredores dos Poderes. Isso significa que o “assanhamento” inicial diante da possibilidade de uma segunda vaga cai por terra. Empossado em 2009 no cargo, Neves tem 62 anos, e, se não houver, digamos assim, nenhum acidente de percurso, restam ainda 13 anos para sua aposentadoria compulsória, de acordo com a lei vigente. Assim sendo...

Na espera

Nos meios políticos, é grande a expectativa sobre a entrada em cena na disputa pelo Senado da ministra Simone Tebet (MDB). Se Lula decidir que ela disputará em Mato Grosso do Sul em vez de São Paulo, a mexida no tabuleiro das eleições 2026 será muito grande. Isso porque os pretensos candidatos às vagas passam a ter uma concorrente que virá com todo o apoio da máquina do governo federal e que ameaça a todos, sem exceção.

Guinada

O fator Simone Tebet teria outras implicações. Caso o MDB resista à sua candidatura ao Senado, em função de sua participação no governo petista, a direção nacional – com a qual ela está afinada – destituiria a executiva estadual e “entregaria de mão beijada” o comando da sigla à ministra. Desta forma, os emedebistas não mais fariam aliança com o grupo Azambuja, Tereza Cristina e Riedel, e sim com candidato do PT ao governo.

