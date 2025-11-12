Dizem que tchurminha acostumada a "trabalhar" na maior maciota anda soltan... Leia na coluna de hoje

Max Lucado - escritor americano
Não sobrecarregue o hoje com os arrependimentos de ontem nem o estrague com os problemas de amanhã”.
Felpuda
Dizem que tchurminha acostumada a “trabalhar” na maior maciota anda soltando fogo pelas ventas, porque, nesta fase de chefia nova no pedaço, o ritmo está mais acelerado e quem não suar a camisa poderá ouvir a pertinente frase de que “a porta da rua é a serventia da casa”. A folga era tanta, conforme os comentários, que tinha gente encarregada de trabalho fora da Capital, com carro e gasolina à disposição, mas era vista diariamente ingerindo “suco de cevada” em points mais conhecidos daqui. Tudo indica que a fase de “bracinhos cruzados” está chegando ao fim. Pode?
Rebeldia?
A vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, está decidida a disputar o Senado. Em declarações à imprensa, sinalizou que poderá até deixar o PL e ingressar em outro partido para tentar concretizar seu sonho.
Mais
Gianni teria apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro para essa empreitada. Esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira, há quem afirme que ela é mais uma bolsonarista que, pelo jeito, está adotando a linha de rebeldia. Sei não...
Mesclados
A maioria dos deputados estaduais deverá disputar a reeleição. O objetivo dos partidos é tentar aumentar a bancada representativa na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e, para isso, pretendem mesclar as chapas com os mais experientes parlamentares e aqueles que tentarão conquistar o primeiro mandato. Detalhe: como nenhuma sigla tem intenção de “levar surra” nas urnas, os novatos serão escolhidos a dedo.
Contrariado
O vice-prefeito de São Gabriel do Oeste, Rogério Rohr, gravou e divulgou um vídeo com críticas ao prefeito Leocir Montanha e principalmente à primeira-dama do município, Cleire Arguelho. Entre outras coisas, disse que ela quer mandar na prefeitura, que tem sala ao lado do gabinete do marido, enquanto servidores se “espremem” numa sala. Além disso, lembrou do episódio do “morango do amor”, em que Cleire fez pose com o marido, saboreando a iguaria.
Tudo eu...
Além de mostrar contrariedade com o não cumprimento de determinadas promessas feitas à população durante a campanha, o vice-prefeito citou outras intromissões da primeira-dama. Disse que, sobre uma determinada obra, ela usou várias vezes o pronome pessoal “eu”, como se fosse de sua autoria quando, na realidade, é fruto de recursos públicos que, por sua vez, são provenientes do bolso da população. Durma-se com um barulho desses!
