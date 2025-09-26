Dos que sonham em disputar o Senado pelo campo da direita em MS, mais um... Leia na coluna de hoje

Cora Coralina - escritora brasileira
Um rosto bonito vai envelhecer e o corpo perfeito vai mudar, mas uma bela alma será sempre uma alma bela”.
Felpuda
Dos que sonham em disputar o Senado pelo campo da direita em MS, mais um pouco deverão sentar-se à beira do caminho, com flores na mão, arrancando pétala por pétala e dizendo “mal me quer, bem me quer”, tal qual o jogo da realidade. O silêncio se abateu sobre as lideranças que deverão fazer a escolha, e está deixando a tchurminha sem dormir. O fato é que uma das vagas estaria desde já comprometida, restando apenas uma para ser destinada a um desses tantos interessados. Quem for o escolhido para disputar a cobiçada cadeira, terá oito anos para “acontecer” em Brasília, participando de votações importantes para o País e, é claro, com todas as mordomias.
Em falta
Em Mato Grosso do Sul 280.736 eleitores ainda não realizaram o cadastramento biométrico, o que representa 14,32% do total, segundo o TRE-MS. Em Campo Grande, são 35.946 pessoas nessa situação, equivalentes a 5,82% do número dos aptos a votarem.
Mais
Tal procedimento poderá ser feito de forma gratuita em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento. Basta apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Em algumas cidades do interior de MS os números de “faltosos” é maior.
Água no chopp
Há quem diga que a Secretaria da Casa Civil, cujo titular Eduardo Rocha (MDB) deverá deixar em breve, estaria sendo alvo de articulação de figurinha muito conhecida. Nos bastidores, há quem garanta que haveria uns e outros inconformados com a possibilidade de o cargo ser destinado a algum dos nomes que estão em cogitação. A, digamos, empreitada da pessoa em questão, dizem, vai de encontro ao que deverá ser decidido pelo governador.
Quero
O ex-ministro Carlos Marun colocou sua colher no prato quente das eleições 2026, “sugerindo” seu nome para disputar o Senado. Mas fez uma ressalva: caso a ministra Simone Tebet decida concorrer por São Paulo. Essa sua manifestação indica que o MDB está disposto a tentar “algo mais”, uma vez que vai sair a reboque do grupo PL-PP. O partido tem hoje três deputados estaduais e nenhum federal.
Chapa
Marun e Simone são considerados importantes nos quadros do MDB, porém essa ideia de um deles vir a disputar uma das vagas ao Senado não empolga nem mesmo dentro do partido, segundo se ouve por aí. Os emedebistas caminham para apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel e estão trabalhando pela formação de uma chapa que inclui, além dos atuais três deputados, o ex-governador André Puccinelli.
