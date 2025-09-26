Dos que sonham em disputar o Senado pelo campo da direita em MS, mais um... Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Cora Coralina - escritora brasileira

Um rosto bonito vai envelhecer e o corpo perfeito vai mudar, mas uma bela alma será sempre uma alma bela”.

Felpuda

Dos que sonham em disputar o Senado pelo campo da direita em MS, mais um pouco deverão sentar-se à beira do caminho, com flores na mão, arrancando pétala por pétala e dizendo “mal me quer, bem me quer”, tal qual o jogo da realidade. O silêncio se abateu sobre as lideranças que deverão fazer a escolha, e está deixando a tchurminha sem dormir. O fato é que uma das vagas estaria desde já comprometida, restando apenas uma para ser destinada a um desses tantos interessados. Quem for o escolhido para disputar a cobiçada cadeira, terá oito anos para “acontecer” em Brasília, participando de votações importantes para o País e, é claro, com todas as mordomias.

Em falta

Em Mato Grosso do Sul 280.736 eleitores ainda não realizaram o cadastramento biométrico, o que representa 14,32% do total, segundo o TRE-MS. Em Campo Grande, são 35.946 pessoas nessa situação, equivalentes a 5,82% do número dos aptos a votarem.

Mais

Tal procedimento poderá ser feito de forma gratuita em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento. Basta apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Em algumas cidades do interior de MS os números de “faltosos” é maior.

Nidal Abdul e Cassiane Kadri

Liana Moraes

Água no chopp

Há quem diga que a Secretaria da Casa Civil, cujo titular Eduardo Rocha (MDB) deverá deixar em breve, estaria sendo alvo de articulação de figurinha muito conhecida. Nos bastidores, há quem garanta que haveria uns e outros inconformados com a possibilidade de o cargo ser destinado a algum dos nomes que estão em cogitação. A, digamos, empreitada da pessoa em questão, dizem, vai de encontro ao que deverá ser decidido pelo governador.

Quero

O ex-ministro Carlos Marun colocou sua colher no prato quente das eleições 2026, “sugerindo” seu nome para disputar o Senado. Mas fez uma ressalva: caso a ministra Simone Tebet decida concorrer por São Paulo. Essa sua manifestação indica que o MDB está disposto a tentar “algo mais”, uma vez que vai sair a reboque do grupo PL-PP. O partido tem hoje três deputados estaduais e nenhum federal.

Chapa

Marun e Simone são considerados importantes nos quadros do MDB, porém essa ideia de um deles vir a disputar uma das vagas ao Senado não empolga nem mesmo dentro do partido, segundo se ouve por aí. Os emedebistas caminham para apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel e estão trabalhando pela formação de uma chapa que inclui, além dos atuais três deputados, o ex-governador André Puccinelli.

ANIVERSARIANTES

Lázara Lessonier

Marcelo Antonio Arisi

Mirian Fonseca Ferro

Marcelo Silva Boza

João Roberto Giacomini

Cesar Rezende da Silva

Dahoud Robban

Luiz Renê Goncalves do Amaral

Justina Conche Farina

Marcos Fernando Herradon

Maria José de Oliveira

Sylvio Shojin Fukuchi

Maria Lúcia Barbosa Ribeiro

Bartolomeu Ortega Garcia

Gilson Chacon Marroni

Leandro Gregório

Maria Eva Ferreira Espinosa

Dirceu Júnior Tonietti de Almeida

Elísio de Deus Santos

Mariella Mamede Duarte

Carlos Américo Grubert

Daniela Longo Garcia

Samária Rosa de Souza

Adriana Aquino Ratier

Rosemary Gaúna de Oliveira Medeiros

Pamella Rodrigues Vieira

Francisco Silva de Freitas

Ana Soledade Alcova Campos

Aparecido Alves das Neves

Marcela Correa Peixoto de Azevedo

Teldo Kasper Filho

Sandra Marques Fernandes

Fénelon Rafael Pires

Wilson Girão

Gilberto Coelho Ferreira

Nadir Pereira Borges

Gilvan Guilherme Carvalho

Emile El Saddi

Jucileide Flôres Baldo

Lair Paes Camargo

Marlei Biazetto

Fabiane Biazetto

Fabricia Biazetto

Nilson Gomes Azambuja

Regina Maria Rondon

Leide Célia Ottoni Nunes Toniasso

Marcelo Borges

Dirce Arakaki

Carmem Oliveira

João Carlos de Andrade

Dauth de Almeida Filho

Nadia Daniani Guenka

Vilma Hebeler Lopes

José Celso Garcez

Ana Maria dos Passos Azevedo

Eliane Teixeira Ramos

Marília Rocha Franco Lopes

Enildo Nantes Martins

Ramona Garcia da Silveira

Tânia Mara Elias

Eliana de Carvalho Vieira

Tânia Espíndola

Mário Jorge Duarte

Maique de Oliveira

Juvenal Mota Rodrigues

Aristeu Pereira Patrocinio

Carlos Augusto Molina

Dalila Bárbara Suffiatti Frozza

Cipriano Santos Lopes

Danilo Monte Negro

Nair Neres da Costa Leite

Jeferson Rodrigues Pinheiro

Regina Maria Horta Barbosa de Oliveira

Adilce Viegas de Araújo

Gisele Gomes Coutinho

Lucas Teodoro Siqueira de Jesus

Cintia Fukuchi Soken

Silvania Reani Rodrigues de Carvalho

José Cleide Vargas

Ângela Maria Gavira Lahoud

Francisco Vieira de Castro Neto

Neuza Feico Kikuchi Kaneki

Waldyr Ribeiro Soares

Edmar Fernando de Figueiredo Cruz

Francisca Tércia Taveira

Ana Picolini do Prado Gouvêa

Laissa Fernanda Loureiro

Jorge Luiz Arguello

Atos Pessatto

Meline Paludetto Pazian

Antônio Marcos Moura Delmondes

Cristiane Bukalil de Matos Coelho

Thays Freitas de Andrade

Daniela Wagner

Diego Goulart Wyder Herradon

Maria José Nunes Franco

Gilmar Miguel Bottan

Juliana Duarte Lucas Facincani

Giuliano Corradi Astolfi

Beatriz Bernadete Gusso

Gelvânia Estigarribia Marques

Aline Joana Linhares Gurski

Leonardo de Pina Bulhões Di Giorgio

Juliano da Cunha Miranda

Cleberson Wainner Poli Silva

Otília Kreutzer Brito

*Colaborou Tatyane Gameiro