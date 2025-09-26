Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Dos que sonham em disputar o Senado pelo campo da direita em MS, mais um... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (26)

Felpuda

26/09/2025 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Cora Coralina - escritora brasileira

Um rosto bonito vai envelhecer e o corpo perfeito vai mudar, mas uma bela alma será sempre uma alma bela”.

Felpuda

Dos que sonham em disputar o Senado pelo campo da direita em MS, mais um pouco deverão sentar-se à beira do caminho, com flores na mão, arrancando pétala por pétala e dizendo “mal me quer, bem me quer”, tal qual o jogo da realidade. O silêncio se abateu sobre as lideranças que deverão fazer a escolha, e está deixando a tchurminha sem dormir. O fato é que uma das vagas estaria desde já comprometida, restando apenas uma para ser destinada a um desses tantos interessados. Quem for o escolhido para disputar a cobiçada cadeira, terá oito anos para “acontecer” em Brasília, participando de votações importantes para o País e, é claro, com todas as mordomias.

Em falta

Em Mato Grosso do Sul 280.736 eleitores ainda não realizaram o cadastramento biométrico, o que representa 14,32% do total, segundo o TRE-MS. Em Campo Grande, são 35.946 pessoas nessa situação, equivalentes a 5,82% do número dos aptos a votarem.

Mais

Tal procedimento poderá ser feito de forma gratuita em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento. Basta apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Em algumas cidades do interior de MS os números de “faltosos” é maior.

Nidal Abdul e Cassiane Kadri

 

Liana Moraes

Água no chopp

Há quem diga que a Secretaria da Casa Civil, cujo titular Eduardo Rocha (MDB) deverá deixar em breve, estaria sendo alvo de articulação de figurinha muito conhecida. Nos bastidores, há quem garanta que haveria uns e outros inconformados com a possibilidade de o cargo ser destinado a algum dos nomes que estão em cogitação. A, digamos, empreitada da pessoa em questão, dizem, vai de encontro ao que deverá ser decidido pelo governador.

Quero

O ex-ministro Carlos Marun colocou sua colher no prato quente das eleições 2026, “sugerindo” seu nome para disputar o Senado. Mas fez uma ressalva: caso a ministra Simone Tebet decida concorrer por São Paulo. Essa sua manifestação indica que o MDB está disposto a tentar “algo mais”, uma vez que vai sair a reboque do grupo PL-PP. O partido tem hoje três deputados estaduais e nenhum federal.

Chapa

Marun e Simone são considerados importantes nos quadros do MDB, porém essa ideia de um deles vir a disputar uma das vagas ao Senado não empolga nem mesmo dentro do partido, segundo se ouve por aí. Os emedebistas caminham para apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel e estão trabalhando pela formação de uma chapa que inclui, além dos atuais três deputados, o ex-governador André Puccinelli.

ANIVERSARIANTES

Lázara Lessonier
Marcelo Antonio Arisi
Mirian Fonseca Ferro
Marcelo Silva Boza
João Roberto Giacomini
Cesar Rezende da Silva
Dahoud Robban
Luiz Renê Goncalves do Amaral
Justina Conche Farina
Marcos Fernando Herradon
Maria José de Oliveira
Sylvio Shojin Fukuchi
Maria Lúcia Barbosa Ribeiro
Bartolomeu Ortega Garcia
Gilson Chacon Marroni
Leandro Gregório
Maria Eva Ferreira Espinosa
Dirceu Júnior Tonietti de Almeida
Elísio de Deus Santos
Mariella Mamede Duarte
Carlos Américo Grubert
Daniela Longo Garcia
Samária Rosa de Souza
Adriana Aquino Ratier
Rosemary Gaúna de Oliveira Medeiros
Pamella Rodrigues Vieira
Francisco Silva de Freitas
Ana Soledade Alcova Campos
Aparecido Alves das Neves
Marcela Correa Peixoto de Azevedo
Teldo Kasper Filho
Sandra Marques Fernandes
Fénelon Rafael Pires
Wilson Girão
Gilberto Coelho Ferreira
Nadir Pereira Borges
Gilvan Guilherme Carvalho
Emile El Saddi
Jucileide Flôres Baldo
Lair Paes Camargo
Marlei Biazetto
Fabiane Biazetto
Fabricia Biazetto
Nilson Gomes Azambuja
Regina Maria Rondon
Leide Célia Ottoni Nunes Toniasso
Marcelo Borges
Dirce Arakaki
Carmem Oliveira
João Carlos de Andrade
Dauth de Almeida Filho
Nadia Daniani Guenka
Vilma Hebeler Lopes
José Celso Garcez
Ana Maria dos Passos Azevedo
Eliane Teixeira Ramos
Marília Rocha Franco Lopes
Enildo Nantes Martins
Ramona Garcia da Silveira
Tânia Mara Elias
Eliana de Carvalho Vieira
Tânia Espíndola
Mário Jorge Duarte
Maique de Oliveira
Juvenal Mota Rodrigues
Aristeu Pereira Patrocinio
Carlos Augusto Molina
Dalila Bárbara Suffiatti Frozza
Cipriano Santos Lopes
Danilo Monte Negro
Nair Neres da Costa Leite
Jeferson Rodrigues Pinheiro
Regina Maria Horta Barbosa de Oliveira
Adilce Viegas de Araújo
Gisele Gomes Coutinho
Lucas Teodoro Siqueira de Jesus
Cintia Fukuchi Soken
Silvania Reani Rodrigues de Carvalho
José Cleide Vargas
Ângela Maria Gavira Lahoud
Francisco Vieira de Castro Neto
Neuza Feico Kikuchi Kaneki
Waldyr Ribeiro Soares
Edmar Fernando de Figueiredo Cruz
Francisca Tércia Taveira
Ana Picolini do Prado Gouvêa
Laissa Fernanda Loureiro
Jorge Luiz Arguello
Atos Pessatto
Meline Paludetto Pazian
Antônio Marcos Moura Delmondes
Cristiane Bukalil de Matos Coelho
Thays Freitas de Andrade
Daniela Wagner
Diego Goulart Wyder Herradon
Maria José Nunes Franco
Gilmar Miguel Bottan
Juliana Duarte Lucas Facincani
Giuliano Corradi Astolfi
Beatriz Bernadete Gusso
Gelvânia Estigarribia Marques
Aline Joana Linhares Gurski
Leonardo de Pina Bulhões Di Giorgio
Juliano da Cunha Miranda
Cleberson Wainner Poli Silva
Otília Kreutzer Brito

*Colaborou Tatyane Gameiro

Diálogo

Alguns institutos de pesquisas, depois do vexame que passaram nas últimas... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (25)

25/09/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Ariano Suassuna - escritor brasileiro

Como sou pouco e sei pouco, faço o pouco que me cabe me doando por inteiro”

Felpuda

Alguns institutos de pesquisas, depois do vexame que passaram nas últimas eleições, com resultados que mostraram claramente que ao longo da campanha estariam “a serviço” de interessados em inflar os índices, começam a colocar as “narinas de fora” para ganhar algum fôlego. Caminham com muito cuidado e depois entram no embalo como se nada tivesse acontecido em passado não muito distante, prontos para mais uma vez tentar ludibriar a opinião pública. O eleitor deve ficar muito atento para não entrar em canoa furada, acreditando estar em transatlântico de luxo para encontrar seus candidatos no porto de chegada. Disse Montesquieu: “A ignorância é a mãe das tradições”.

Indenização

A Justiça decidiu que um candidato a vereador de Coxim terá que pagar R$ 20 mil aos dois compositores da música “Camaro Amarelo” por uso sem autorização em seu jingle na campanha eleitoral de 2012.

Mais

Na ação, a defesa alegou tratar-se de uma paródia e que não houve prejuízo nem lucro comprovado. Mas laudo pericial atestou “identidade musical total do jingle eleitoral com a música original”.

Diálogo

Quem assumiu a primeira vice-presidência do Conselho Nacional da Advocacia Pública Fiscal (Conap) foi a procuradora-geral do Estado de Mato Grosso do Sul, Ana Carolina Ali Garcia. A procuradora-geral da Fazenda Nacional, Anelize Lenzi Ruas de Almeida e Daniel Bucar, procurador-geral do Rio de Janeiro assumiram, respectivamente, a presidência e a segunda vice-presidência. O conselho foi instalado em solenidade realizada no início deste mês, no Salão Negro do Senado Federal, em Brasília. O Conap tem como objetivo fortalecer a cooperação entre Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, procuradorias-gerais dos estados e dos municípios, especialmente diante dos desafios da reforma tributária no sistema tributário.

DiálogoMaria Lídia de Britto Napi e Graziela de Britto Napi

 

DiálogoFrancisco Borsoi

Cada qual...

Em regime de urgência, vereadores de Campo Grande aprovaram projeto de lei proibindo a participação de transexuais em equipes que correspondam a sexo oposto ao de nascimento. A votação foi na sessão de terça-feira e a proposta estabelece o sexo biológico como único critério de definição do gênero dos competidores em eventos oficiais realizados na Capital. O descumprimento ao que determina o projeto resultará em multa. Em resumo: cada qual no seu quadrado...

Voos

A bancada do PL na Câmara Municipal de Campo Grande, formada por Ana Portela, Rafael Tavares e André Salineiro, poderá passar por mudanças em 2027. Isso, porque dois dos seus integrantes disputarão as eleições em 2026 e, se eleitos, renunciarão à vereança. Tavares estaria pretendendo voltar à Assembleia Legislativa de MS e Salineiro ter uma cadeira na Câmara Federal.

Fôlego

A antecipação da primeira parcela do 13º salário pelo governo do Estado para os servidores públicos, significará aproximadamente R$ 300 milhões injetados na economia. O pagamento estará disponível para saque a partir de hoje. Segundo a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira, a medida ajudará a dar um fôlego ao setor varejista. A segunda parcela está prevista para o mês de dezembro.

ANIVERSARIANTES

Ulysses de Almeida Serra
Luiz Alberto Ovando
Ângela Hermínia Sichinel
Tarley Ferreira Marques
Igor Vilela Pereira
Antonio Wilson Silveira Souza
Clarice Maria Nascimento Diogo
Seluta Tarifa Basaglia Pael
Valter de Araujo Bogado
Ivone Rojas Franco de Souza
Wender Vieira Oshiro
Lacy Severo Pupin
Luiz Carlos Ferreira
Suela Mello Guerra
Setembrino Farias de Lima
Regina da Paixão
Moyses Carlos Camargo
Sinelli Karina Frederico Senna
Santiago Sotto Mendes Filho
Simone de Oliveira Elias
Adriana Keiko Hayafuji
Maria Célia Pegolo dos Santos
Ney Silveira
Milena Muzzi Grinfelder
Jorge Luiz Takahashi
Carolina de Souza
Wilson Fernando de Andrade
Ricardo Planez Diniz
Fauze Ferreira Gutierrez
Blal Yassine Dalloul
Adrianny de Oliveira Extrato
Maria Aparecida dos Santos
Silvio Pereira Amorim
Ari Miguel Pettenan
Eda Jacques Costa
Alberto de Medeiros Guimarães
Seme Butrabe Beraldo
André Luiz Almeida de Araújo
Marluce Vieira Recalde
João Marcello Borba Leite
Valda Maria Garcia Alves
Emerson Augusto Ramos
Vanda Anderson
Izauro José de Oliveira
Ângela Hansen dos Santos
Célia Franco Silvério Batista
Luiz Felipe Santa Rita D’Athayde Gall Filho
Olímpio Giraldo
Paulo Dorsa
Andrea Braga Fontoura
Sônia Morato Carneiro
Antônio da Silva Lima
Marlene de Souza
Jorge Abrão Baccach Neto
Alberto Fortes Corrêa Meyer
Leonice de Fátima Borges Gomes
Olga dos Santos Ribeiro Kohagura
Telma Lima de Oliveira
Gislaine Sobreira de Oliveira
Paulo Sérgio França
Raquel Leite Ferraro Teixeira
Albari Ribeiro de Souza
Celene Rodrigues de Lima
Hamine Garcia Hadid
Aparecido Floriano Duarte
Leonildo Joe Viam
Ronaldo São Romão Sanches
Pedro Paulo Moreira
Márcia Cristina Leal Coutinho
Georgia Nantes
Paulo Humberto Medeiros
Carolina França
Silvia Marques
Marlene Marchesi
Ervino Martinez
João Batista Portela
Paulo Freire Azevedo
Waldner Miguel Rodrigues
Marileide de Oliveira Corrêa
Maria Luiza Fernandes
Francisco Gonçalves Motta
Pietro Falco
Vanda de Souza Salles
Afonso Celso da Silva
Ana Cristhina Balaniuc
Érica Abel da Silva
João Melo Sobrinho
Rosemeire Takahathi
Carla Abdulahad Nunes Rios
Ângelo de Oliveira Fernandes
Carlos Alberto de Castilho
Sabrina Gargioni
Karina Haddad Georges
Elizabeth Figueiredo de Castro
Carlos Magno Cunha
Carolina Miyuki Kurose
Maritza Brandão
Luiz Eduardo Simioli
Henrique Ribeiro de Oliveira
Jefferson Elias Pereira dos Santos
Márcio Tuller Espósito
Mirene Duarte Monteiro Cano
João Carlos Kohler
Etiene Queiroz Paim Osiro
Rodrigo de Souza Saran
Cristiane Bortolas Lago
Solange Nobre Tôrres Jorge
Carlos Alberto Kazuo Kanno
Saulo Figueiredo Guedes
Thadeu Striquer
Vilmar Alessi

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

SAÚDE

Mais da metade dos brasileiros têm dificuldade para dormir; veja como melhorar o sono

Estudos da Fiocruz apontam que mais de 70% dos brasileiros têm dificuldade para dormir; saiba como melhorar a sua rotina de sono

24/09/2025 10h00

Compartilhar
Criar uma rotina, com horários fixos para dormir e para acordar, é parte fundamental da higiene do sono

Criar uma rotina, com horários fixos para dormir e para acordar, é parte fundamental da higiene do sono Foto: Reprodução / Freepik

Continue Lendo...

Dormir já deixou de ser apenas uma função biológica. Hoje, tornou-se um termômetro da saúde física e mental e um reflexo direto do estilo de vida moderno, que exige produtividade e atenção quase 24 horas por dia.

Pesquisas nacionais e internacionais revelam que os distúrbios do sono estão se tornando um dos maiores desafios de saúde pública. A insônia, o sono fragmentado, a dificuldade de manter uma rotina de horários e o uso excessivo de telas à noite vêm se somando ao estresse cotidiano e transformando o ato de dormir em algo cada vez mais complexo – e precioso.

De acordo com o levantamento “Mapa do Sono dos Brasileiros”, realizado pela Takeda em parceria com o Ibope, 65% da população considera ter baixa qualidade de sono. Entre essas pessoas, 34% afirmam sofrer de insônia, embora apenas 21% tenham diagnóstico médico formal. As mulheres são as mais afetadas: 71% dizem dormir mal, contra 57% entre os homens. 

Outro estudo, publicado na revista Sleep Epidemiology, apontou que 66% dos brasileiros apresentam má qualidade de sono, e novamente as mulheres lideram as estatísticas, dormindo em média 10% pior do que os homens. 

Dados da Fiocruz reforçam o alerta: 72% da população relata algum tipo de alteração no sono, seja dificuldade para pegar no sono, despertares frequentes ou sensação de cansaço ao acordar.

Criar uma rotina, com horários fixos para dormir e para acordar, é parte fundamental da higiene do sono

IMPACTO

O problema não é apenas uma questão de desconforto. O impacto do sono insuficiente é amplo e atinge saúde física, desempenho cognitivo e bem-estar emocional. 

O Instituto do Sono observou que, durante a pandemia de Covid-19, entre 60% e 70% das pessoas passaram a acordar com mais frequência durante a noite e tiveram maior dificuldade para adormecer.

Uma pesquisa de caso-controle feita com 6.360 pessoas entre novembro de 2020 e abril de 2021 identificou fatores fortemente associados à insônia, como dormir menos de seis horas por noite, viver em grandes metrópoles, idade mais avançada e sensação frequente de tristeza.

CAUSAS

Entre os principais vilões do sono, o uso de telas antes de dormir merece destaque. Um estudo realizado na Noruega com mais de 45 mil jovens adultos concluiu que cada hora adicional de uso de celular, tablet ou computador na cama está associada a um aumento de 59% no risco de insônia e a uma redução média de 24 minutos no tempo de sono. 

Apesar de se falar muito sobre os efeitos da luz azul, uma revisão que analisou 73 estudos envolvendo mais de 113 mil participantes concluiu que seu impacto direto na produção de melatonina e nos padrões de sono é pequeno – menos de três minutos de atraso para adormecer, em média. O problema parece estar menos na luz em si e mais na estimulação cognitiva: redes sociais, jogos e vídeos mantêm o cérebro em estado de alerta, dificultando o relaxamento.

O estilo de vida acelerado também pesa. Jornadas de trabalho ou estudo extensas, consumo excessivo de café e energéticos e compromissos noturnos que atrasam o horário de deitar fragmentam o descanso. 

Além disso, o estresse e os transtornos de ansiedade são fatores decisivos. Pesquisas recentes mostram que a insônia não é apenas consequência de depressão ou ansiedade, mas muitas vezes um componente central desses quadros. Durante a pandemia, sentimentos de medo, isolamento e insegurança se correlacionaram diretamente com a piora dos hábitos de sono.

O QUE FAZER?

Diante desse cenário, um movimento cultural começou a se consolidar: a valorização do descanso. Termos como “insônia”, “como dormir bem” e “como dormir com ansiedade” bateram recordes de busca no Google nos últimos dois anos. 

Paralelamente, cresce o mercado de aplicativos de meditação, podcasts de sons relaxantes, colchões tecnológicos e dispositivos que monitoram o sono. Empresas começam a discutir pausas no expediente, clínicas do sono se popularizam e campanhas de conscientização da Sociedade Brasileira do Sono tentam informar que insônia é uma doença e precisa de tratamento.

No dia a dia, muitas pessoas estão criando seus rituais para dormir melhor. Meditação, journaling, leitura leve, aromaterapia e banhos relaxantes antes de se deitar são alternativas comuns. Também se fala mais em ajustar a iluminação do quarto, reduzir ruídos, manter temperatura adequada e evitar estimulantes como café e nicotina à noite. Pequenas mudanças que podem ter impacto significativo na qualidade do descanso.

A importância de dormir bem vai além da sensação de estar descansado. Estudos mostram que o sono adequado fortalece o sistema imunológico, previne doenças cardiovasculares, ajuda a regular o metabolismo e reduz o risco de obesidade e diabetes. 

No campo mental, melhora o humor, aumenta a capacidade de concentração e favorece a memória e o aprendizado.

Por outro lado, a privação crônica do sono aumenta a irritabilidade, reduz a produtividade e pode comprometer as relações pessoais.

Mas há desafios culturais importantes. Em muitas sociedades, inclusive no Brasil, o descanso ainda é visto como preguiça ou falta de disposição, e não como investimento em saúde. A urbanização, o trânsito, a poluição sonora e a iluminação artificial das cidades tornam mais difícil criar ambientes propícios ao sono.

Criar uma rotina, com horários fixos para dormir e para acordar, é parte fundamental da higiene do sono

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Concurso da Polícia Civil publica 84% dos candidatos como 'reprovados e ausentes'
MATO GROSSO DO SUL

/ 15 horas

Concurso da Polícia Civil publica 84% dos candidatos como 'reprovados e ausentes'

2

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 288, quarta-feira (24/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 288, quarta-feira (24/09): veja o rateio

3

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)

4

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio

5

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal
TRAGÉDIA

/ 1 dia

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 hora

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois