Duas figurinhas com assento na Câmara Municipal de Campo Grande..leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (4)

Ester Gameiro

04/09/2025 - 00h05
Rubem Alves - escritor brasileiro. "Somos as coisas que moram dentro de nós. Por isso, há pessoas tão bonitas, não pela cara, mas pela exuberância de seu mundo interior”.

 
FELPUDA

 

Duas figurinhas com assento na Câmara Municipal de Campo Grande andaram se estranhando durante uma das sessões por uma questão de divergência ideológica que descambou para bate-boca no plenário. O imbróglio teve como pano de fundo a trágica ocorrência envolvendo uma criança e um estuprador contumaz, que resultou na morte de ambos: a criança pelas mãos do maníaco e o criminoso em troca de tiros com os policiais . Aí uma das excelências congratulou-se com a polícia. A outra excelência não concordou com os elogios e, aos berros, afirmou que iria até “tribunais internacionais de direitos humanos” para repudiar o colega. Afe!

Divulgação

A Câmara Municipal lançou o livro “Vamos Colorir Campão Juntos?”, voltado ao público infantil. A publicação conta com ilustrações da capivara, apelidada de Capy Guatá, em um passeio turístico pelos principais monumentos da cidade. A obra, lançada em homenagem aos 126 anos de Campo Grande, foi escrita e ilustrada pela publicitária Mari Armôa, servidora efetiva daquela Casa. A Capy Guatá aparece no Parque das Nações Indígenas, em frente ao monumento Zarabatana, tomando o tradicional tereré gelado.

A personagem vai, ainda, na Feira Central, a Feirona, saboreando um sobá, no monumento Maria Fumaça, que fica perto da Esplanada Ferroviária e no Monumento Índia Terena, em frente ao Mercadão Municipal. 
As ilustrações também mostram a capivara de bicicleta passando pelo monumento O Beijo, perto do Lago do Amor, sentada ao lado do poeta Manoel de Barros, representado em estátua de bronze na Avenida Afonso Pena. Ela segue pela avenida, passando pelo relógio da Rua 14 de Julho, pela Morada dos Baís e pelo Obelisco. A Capy Guatá estende sua visita ainda para o Monumento da Imigração Japonesa, na Praça do Rádio Clube. Mostra ainda a Praça das Araras. Além dos desenhos para colorir, a obra traz algumas receitinhas, como chipa e pastel. O livro está disponível para download no site da Câmara Municipal.

Tudo azul

 

Tudo indica que a relação da prefeita Adriane Lopes com a Câmara Municipal de Campo Grande estaria
“de céu de brigadeiro”. 

Tanto é que vereadores mantiveram vetos do Executivo a 36 emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem biquinhos de insatisfação.

Mas, no total, 241 emendas dos vereadores propondo melhorias para a cidade foram sancionadas. A previsão da LDO é de R$ 6,66 bilhões para 2026.

Mais um

Outro veto mantido foi ao projeto que reduz para 2% a alíquota do Imposto sobre Serviços, incidente sobre os que são prestados por startups de informática, empresas de informática e congêneres.

A prefeitura justificou a medida alegando inconstitucionalidade formal, ante a ausência de estudo de
impacto orçamentário-financeiro e medidas de compensação. A administração municipal alega, ainda, descompasso com o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal.

Camila Muzzi Grinfelder Tofano e Elton Fabricio Tofano / Studio Volkopff

Ana Carolina Auriemo / Foto: Paulo Freitas


Jeitinho

O Senado aprovou, com 50 votos a 24, o projeto que altera a forma de contagem do prazo de inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa. O texto aprovado unifica em oito anos o prazo para os políticos impedidos de se candidatar.

O projeto, relatado pelo senador Weverton, segue para sanção presidencial. Atualmente, os oito anos começam a contar após o fim do mandato, o que pode estender o período para mais de 15 anos. A proposta antecipa o início da contagem para a condenação ou a renúncia.


Aniversariantes

Marithê Cogo,
Matheus Bechuate Corrêa Peralta,
Cleuza Vasconcellos,
Fernando Santos Gonçalves,
Geovanna da Silva Coutinho Lanzarine,
Joselina Nunes Neves,
Olga Tila Menegale Silva,
Ludovico Adami,
Leonildo Franchin,
Lourival Ribeiro de Souza,
Valmir Messias de Moura Fé,
Rosalvo Santos da Silveira,
Fernanda Gonçalves Pereira da Silva Wanderley,
Alaor Suriano Maia,
Cynthia Folley Coelho,
Jary Ferreira de Almeida,
Jaime Candido,
Venezito Kioshi Muta,
Martins Alves de Oliveira,
Jorge Bertulino de Marco,
Gilberto de Mattos Rizzo,
Dra. Soraya Saad Sayegh,
Dr. Lauro Takeshi Miyasato,
Tereza Terumi Taniguchi,
Douglas Sanches Tiburcio,
Alcira Rodrigues dos Santos Correa,
Antônio Maria Nunes Rondon Filho,
Etiene Garcia da Cunha,
Wilkens Pereira Leite,
Teóphilo Barboza Massi,
Helen Cristie Messias,
Luiz Henrique Mujica,
Maricelma Vila Maior Zapata,
Maria Neide Araujo Silva,
Gabriel Arruda da Costa,
Jaqueline Maidana da Silva,
Elza Castro Andrade,
Ana Cláudia Ferreira Stapani,
Denize Silva de Oliveira,
Robson de Araujo Martins,
Sebastião Ivo,
Nivaldo Mota,
Alice Maira de Almeida,
Maria Josefina Borghette Zampieri,
Silvia Rafaela Bergottini,
Dr. Nilo Genaro Klafke,
Vivian Ferreira Chaves,
Eni Nantes Martins,
João Mujica,
Aparecido Camilo de Oliveira,
Luiz Paulo Contrin Guimarães,
Mauro José Ocampos,
Conceição Gamarra,
Rogério de Avelar,
Camila Pompeo dos Santos,
Adolpho Figueiredo,
Joyce de Almeida Pires,
Delson Monteiro Ferreira,
Cleide Alves de Almeida,
Gladys dos Santos Azuaga,
Roney Jorge Kalil Pinheiro,
Darlene Saab Guedes,
Marina de Souza Mello,
Gregório Otoni de Camargo,
Auci Corrêa Fernandes,
Maria Celeste Vale do Espírito Santo,
Dra. Ivone Weber Prieto,
Dr. Nelson Neves de Farias,
Nádia Eunice da Silva,
Marcos Antônio Volpato,
Carlos Alberto Rodrigues Morruda,
Fabiane Romeiro Salvian,
Gilson Rodolfo Martins,
Ângela Maria Ferreira Rodrigues,
Iria dos Santos Loreto,
Renato Lacerda Cesar,
Vera Lúcia Andrade,
Masuko Gonda,
Ana Maria de Menezes,
Flávia Renata Menezes Polon,
Edilo Francisco Trentin,
Paula dos Santos Nobre,
Catarina Florêncio,
Esperanza Rojas Orozco,
Cleonice Franca Gouveia,
Ângela Hitomi Yabusame,
Nelson Vieira Lopes,
Manoel Henrique Lopes Zequini,
João Carlos Brum Farias,
Patrícia Costa Anache,
Helena Corrêa da Costa,
André Luiz Trindade de Souza,
Mariana Pereira de Souza Rosa,
Emmanuel Olegário Macedo,
Leize Oliveira de Britto,
Emerson Chaves Furlaneto,
Ronaldo Cesar Miranda Ramos,
Luiz Carlos Barbosa Torres,
Nina Negri Schneider,
Flávio Antonio de Oliveira,
Luiz Wagner Couto de Souza,
Dirce Rosa Puerari,
Rosalina de Freitas,
Jovelice Rodrigues Alves,
Fábio Alves Monteiro,
Guilherme Frederico de Figueiredo Castro,
Jakeline Rodrigues de Andrade Girardi.

Colaborou Tatyane Gameiro

Diversão

Maior parque inflável da América Latina chega a Campo Grande

A inauguração será no sábado (6); os 200 primeiros ingressos terão 20% de desconto

02/09/2025 15h00

Adoleta Jump Park inaugura no dia 6 de setembro com valor promocional no primeiro dia de evento

Adoleta Jump Park inaugura no dia 6 de setembro com valor promocional no primeiro dia de evento Imagem Divulgação

O Adoleta Jump Park, conhecido como o maior parque inflável da América Latina, promete diversão para toda a família, a inauguração será no sábado (6), no Shopping Campo Grande.

O circuito conta com 1.600 metros que garantem diversão, com 22 atrações infláveis gigantes, que incluem obstáculos, rampas e escorregadores para a alegria da criançada.

Pensando nos papais, um espaço de descanso foi especialmente preparado enquanto os filhos se divertem. O parque está localizado no estacionamento em frente à academia.

Podem brincar crianças a partir de 2 anos, e a única regra é não ter limite para a diversão: basta ter muito ânimo e vontade de pular, correr e escorregar.

Os pais precisam estar atentos: crianças de até 5 anos devem obrigatoriamente entrar acompanhadas por um adulto. Neste caso, o acompanhante que ficará de olho no pequeno não paga ingresso.

O parque reforça que é indispensável o uso de meias e roupas confortáveis, para que a criança possa aproveitar todos os brinquedos e se divertir na atração que promete movimentar os pequenos em setembro.

 

 

 

Preço

Os ingressos custam R$ 59,90 por 30 minutos. Entretanto, no dia da abertura, os primeiros 200 convites terão 20% de desconto, e a compra pode ser feita antecipadamente por meio do site: https://adoletajumppark.com.br.

PCDs têm desconto de 50% no ingresso, mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico. Por medida de segurança, gestantes não podem brincar no parque. O espaço conta com monitores.

Serviço

  • Adoleta Jump Park
  • Inauguração: 6 de setembro de 2025
  • Local: estacionamento do Shopping Campo Grande – em frente à Fórmula Academia
  • Valor: R$ 59,90 (30 minutos)
  • Horário: de terça a sexta-feira, das 16h às 22h / sábado, das 15h às 22h / domingo, das 15h às 21h

LITERATURA

Livro traz dicas práticas para vida ainda mais plena aos 40 anos

"Mais Forte aos 40", do advogado Roberto Cunha, surgiu de uma transformação pessoal vivida pelo autor e já é sucesso de vendas antes mesmo do lançamento

02/09/2025 11h00

Roberto Santos lança livro de autoajuda sobre como envelhecer de maneira saudável e consciente

Roberto Santos lança livro de autoajuda sobre como envelhecer de maneira saudável e consciente Fotos: DIVULGAÇÃO/THALITA DINIZ

De meados do século 20 até hoje, a expectativa de vida quase dobrou, segundo dados do IBGE, e hoje chega a uma média de 74 anos. No entanto, ainda é comum que, ao atingir os 40 anos, quando o corpo humano começa a apresentar alguns sinais de desgaste, muita gente esteja resignada a uma rotina de muito trabalho, estresse, má alimentação e sedentarismo. 

Era assim que vivia o advogado Roberto Santos Cunha há cerca de seis anos, mas uma transformação de vida mudou tudo – e o inspirou a reunir o que aprendeu no livro “Mais Forte aos 40: Disciplina, Filosofia e Corpo Como Templo”, que será lançado no dia 16 de setembro, a partir das 18h30min, na Livraria Leitura.

“Obtive sucesso profissional, entretanto, esse sucesso teve um custo grande, porque negligenciei minha saúde, minha família e outras coisas que são caras, mas dei um basta e decidi mudar de vida. Com isso, percebi que poderia contribuir com outras pessoas que, muitas vezes, acham que é tarde demais. Eu garanto: é possível ter uma melhor versão depois dos 40 anos”, resume Roberto Cunha. 

Ele conta que essa transformação não foi conquistada do dia para a noite, e sim como resultado de diversas mudanças de hábitos, mas tudo começou com uma decisão. “Fiz um contrato comigo mesmo, com cláusulas que coloquei como inegociáveis”, relata.

Entre essas cláusulas, começar a praticar exercícios físicos regularmente, passar por uma reeducação alimentar, diminuir o consumo de álcool e açúcar, além do cuidado com a saúde mental e o cultivo da fé. 

“A partir disso, tive uma melhora significativa no meu corpo, uma mudança em minha relação com a família, e até me senti mais disposto para produzir no trabalho. Sou um homem comum que resolveu mudar, tomei uma decisão e estou compartilhando isso para as pessoas verem que é possível essa mudança após os 40 anos”, completa Roberto.

Além de relatar a transformação pessoal do autor e dar dicas práticas de como cada um pode buscar sua melhor versão, o livro se baseia em pilares filosóficos como o estoicismo, que nasceu na Grécia Antiga e prega que cada um deve mudar aquilo que está ao seu alcance e aceitar o que não se pode mudar. Outro pilar é a filosofia do judô, criada por Jigoro Kano, que tem como base: seiryoku-zen-yo, máxima eficiência com mínimo esforço, e jita-kyoei, amizade e prosperidade mútua. Por conta da proximidade do autor com o judô, tendo sido praticante por muitos anos e chegou à faixa preta, o escolhido para prefaciar a obra foi o medalhista olímpico na modalidade Tiago Camilo.

“‘Mais Forte aos 40” não é apenas uma inspiração individual. É um chamado coletivo para que cada um assuma, com integridade, sua presença no mundo, sua força e seu propósito”, define Camilo. O livro já vendeu mais de 300 exemplares no período de pré-venda.

SERVIÇO

O livro “Mais Forte aos 40: Disciplina, Filosofia e Corpo como Templo”, escrito por Roberto Santos Cunha, publicado pela Life Editora, será lançado dia 16 de setembro, a partir das 18h30min, na Livraria Leitura, na Avenida Afonso Pena, nº 4.909 – Santa Fé). Evento aberto ao público e com entrada gratuita.

