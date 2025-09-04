Duas figurinhas com assento na Câmara Municipal de Campo Grande..leia na coluna de hoje

Rubem Alves - escritor brasileiro. "Somos as coisas que moram dentro de nós. Por isso, há pessoas tão bonitas, não pela cara, mas pela exuberância de seu mundo interior”.



FELPUDA

Duas figurinhas com assento na Câmara Municipal de Campo Grande andaram se estranhando durante uma das sessões por uma questão de divergência ideológica que descambou para bate-boca no plenário. O imbróglio teve como pano de fundo a trágica ocorrência envolvendo uma criança e um estuprador contumaz, que resultou na morte de ambos: a criança pelas mãos do maníaco e o criminoso em troca de tiros com os policiais . Aí uma das excelências congratulou-se com a polícia. A outra excelência não concordou com os elogios e, aos berros, afirmou que iria até “tribunais internacionais de direitos humanos” para repudiar o colega. Afe!

Divulgação

A Câmara Municipal lançou o livro “Vamos Colorir Campão Juntos?”, voltado ao público infantil. A publicação conta com ilustrações da capivara, apelidada de Capy Guatá, em um passeio turístico pelos principais monumentos da cidade. A obra, lançada em homenagem aos 126 anos de Campo Grande, foi escrita e ilustrada pela publicitária Mari Armôa, servidora efetiva daquela Casa. A Capy Guatá aparece no Parque das Nações Indígenas, em frente ao monumento Zarabatana, tomando o tradicional tereré gelado.

A personagem vai, ainda, na Feira Central, a Feirona, saboreando um sobá, no monumento Maria Fumaça, que fica perto da Esplanada Ferroviária e no Monumento Índia Terena, em frente ao Mercadão Municipal.

As ilustrações também mostram a capivara de bicicleta passando pelo monumento O Beijo, perto do Lago do Amor, sentada ao lado do poeta Manoel de Barros, representado em estátua de bronze na Avenida Afonso Pena. Ela segue pela avenida, passando pelo relógio da Rua 14 de Julho, pela Morada dos Baís e pelo Obelisco. A Capy Guatá estende sua visita ainda para o Monumento da Imigração Japonesa, na Praça do Rádio Clube. Mostra ainda a Praça das Araras. Além dos desenhos para colorir, a obra traz algumas receitinhas, como chipa e pastel. O livro está disponível para download no site da Câmara Municipal.

Tudo azul

Tudo indica que a relação da prefeita Adriane Lopes com a Câmara Municipal de Campo Grande estaria

“de céu de brigadeiro”.

Tanto é que vereadores mantiveram vetos do Executivo a 36 emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem biquinhos de insatisfação.

Mas, no total, 241 emendas dos vereadores propondo melhorias para a cidade foram sancionadas. A previsão da LDO é de R$ 6,66 bilhões para 2026.

Mais um

Outro veto mantido foi ao projeto que reduz para 2% a alíquota do Imposto sobre Serviços, incidente sobre os que são prestados por startups de informática, empresas de informática e congêneres.

A prefeitura justificou a medida alegando inconstitucionalidade formal, ante a ausência de estudo de

impacto orçamentário-financeiro e medidas de compensação. A administração municipal alega, ainda, descompasso com o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal.

Camila Muzzi Grinfelder Tofano e Elton Fabricio Tofano / Studio Volkopff

Ana Carolina Auriemo / Foto: Paulo Freitas



Jeitinho

O Senado aprovou, com 50 votos a 24, o projeto que altera a forma de contagem do prazo de inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa. O texto aprovado unifica em oito anos o prazo para os políticos impedidos de se candidatar.

O projeto, relatado pelo senador Weverton, segue para sanção presidencial. Atualmente, os oito anos começam a contar após o fim do mandato, o que pode estender o período para mais de 15 anos. A proposta antecipa o início da contagem para a condenação ou a renúncia.



Aniversariantes

Marithê Cogo,

Matheus Bechuate Corrêa Peralta,

Cleuza Vasconcellos,

Fernando Santos Gonçalves,

Geovanna da Silva Coutinho Lanzarine,

Joselina Nunes Neves,

Olga Tila Menegale Silva,

Ludovico Adami,

Leonildo Franchin,

Lourival Ribeiro de Souza,

Valmir Messias de Moura Fé,

Rosalvo Santos da Silveira,

Fernanda Gonçalves Pereira da Silva Wanderley,

Alaor Suriano Maia,

Cynthia Folley Coelho,

Jary Ferreira de Almeida,

Jaime Candido,

Venezito Kioshi Muta,

Martins Alves de Oliveira,

Jorge Bertulino de Marco,

Gilberto de Mattos Rizzo,

Dra. Soraya Saad Sayegh,

Dr. Lauro Takeshi Miyasato,

Tereza Terumi Taniguchi,

Douglas Sanches Tiburcio,

Alcira Rodrigues dos Santos Correa,

Antônio Maria Nunes Rondon Filho,

Etiene Garcia da Cunha,

Wilkens Pereira Leite,

Teóphilo Barboza Massi,

Helen Cristie Messias,

Luiz Henrique Mujica,

Maricelma Vila Maior Zapata,

Maria Neide Araujo Silva,

Gabriel Arruda da Costa,

Jaqueline Maidana da Silva,

Elza Castro Andrade,

Ana Cláudia Ferreira Stapani,

Denize Silva de Oliveira,

Robson de Araujo Martins,

Sebastião Ivo,

Nivaldo Mota,

Alice Maira de Almeida,

Maria Josefina Borghette Zampieri,

Silvia Rafaela Bergottini,

Dr. Nilo Genaro Klafke,

Vivian Ferreira Chaves,

Eni Nantes Martins,

João Mujica,

Aparecido Camilo de Oliveira,

Luiz Paulo Contrin Guimarães,

Mauro José Ocampos,

Conceição Gamarra,

Rogério de Avelar,

Camila Pompeo dos Santos,

Adolpho Figueiredo,

Joyce de Almeida Pires,

Delson Monteiro Ferreira,

Cleide Alves de Almeida,

Gladys dos Santos Azuaga,

Roney Jorge Kalil Pinheiro,

Darlene Saab Guedes,

Marina de Souza Mello,

Gregório Otoni de Camargo,

Auci Corrêa Fernandes,

Maria Celeste Vale do Espírito Santo,

Dra. Ivone Weber Prieto,

Dr. Nelson Neves de Farias,

Nádia Eunice da Silva,

Marcos Antônio Volpato,

Carlos Alberto Rodrigues Morruda,

Fabiane Romeiro Salvian,

Gilson Rodolfo Martins,

Ângela Maria Ferreira Rodrigues,

Iria dos Santos Loreto,

Renato Lacerda Cesar,

Vera Lúcia Andrade,

Masuko Gonda,

Ana Maria de Menezes,

Flávia Renata Menezes Polon,

Edilo Francisco Trentin,

Paula dos Santos Nobre,

Catarina Florêncio,

Esperanza Rojas Orozco,

Cleonice Franca Gouveia,

Ângela Hitomi Yabusame,

Nelson Vieira Lopes,

Manoel Henrique Lopes Zequini,

João Carlos Brum Farias,

Patrícia Costa Anache,

Helena Corrêa da Costa,

André Luiz Trindade de Souza,

Mariana Pereira de Souza Rosa,

Emmanuel Olegário Macedo,

Leize Oliveira de Britto,

Emerson Chaves Furlaneto,

Ronaldo Cesar Miranda Ramos,

Luiz Carlos Barbosa Torres,

Nina Negri Schneider,

Flávio Antonio de Oliveira,

Luiz Wagner Couto de Souza,

Dirce Rosa Puerari,

Rosalina de Freitas,

Jovelice Rodrigues Alves,

Fábio Alves Monteiro,

Guilherme Frederico de Figueiredo Castro,

Jakeline Rodrigues de Andrade Girardi.

Colaborou Tatyane Gameiro

Assine o Correio do Estado