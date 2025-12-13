Eis que está de volta conhecida figurinha que "pegou gancho" por alguns an... Leia a coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Raquel Naveira - poeta de ms

Embora ninguém ouça a minha voz, latejo ainda, oculta em ondas como as naus e as caravelas que partiram rumo à foz”.

Felpuda

Eis que está de volta conhecida figurinha que “pegou gancho” por alguns anos depois que, inadvertidamente, enviou “cena proibida para menores de 18 anos” em grupo errado, via aplicativo. Na época, o caso foi abafado, porém, a sequência veio em forma de exoneração, confiança abalada, “chefia” estressada, etc. e tal. Quem conhece a história não quer nem passar perto da figura e, pelos corredores, a “rádio peão” está a todo vapor. Dizem que alguém não foi consultado e poderá até mandar acionar a guilhotina.

Em Cuiabá, capital de mato grosso, o escritório Leinemann ortiz projetou um prédio, o solum Hub, idealizado com base no funcionamento dos cupinzeiros, que conseguem manter temperaturas internas estáveis mesmo sob calor intenso. essa solução natural foi traduzida em um desenho inteligente e adaptado ao clima mato-grossense. apostaram no conceito de biomimética, que consiste em estudar organismos e sistemas naturais para criar soluções arquitetônicas e tecnológicas. a grande inovação está no sistema de ventilação passiva. em vez de depender exclusivamente de aparelhos de ar condicionado, o edifício utiliza aberturas estratégicas e materiais planejados para permitir a circulação constante de ar. além disso, o projeto leva em consideração a orientação solar e a incidência direta de calor, protegendo fachadas sensíveis e aproveitando mais a luz natural.

Pedro Kemp e Nancineide Gonçalves

Camila Queiroz

Se colar

Quem está se mexendo para formar uma federação na disputa de 2026 são o PSB e o Cidadania. Os dois partidos estão “flertando” em nível nacional e, caso ocorra o “casamento”, haverá reflexos em Mato Grosso do Sul, com afastamento das duas siglas da reeleição de Eduardo Riedel. Tudo indica que os dois partidos apoiarão Lula, o que levará ao fim da atual aliança.

Sonho meu...

Há quem diga que a federação, formada pelo Partido Renovação Democrática (PRB) e o Democracia Cristã (DC), estuda lançar candidatos ao governo do Estado e ao Senado, além de chapas para a disputa de vagas de deputado federal e estadual. Por enquanto, tem gente olhando desconfiada, principalmente porque para a disputa majoritária não haveria nome com potencial de votos. Assim sendo...

Missão

Como secretário-geral do PL, o deputado estadual Coronel David deverá buscar a união do partido, aparando arestas e fazendo com que haja convergência de propósito, que objetiva o fortalecimento da direita em MS. O parlamentar tem bom trânsito político e conta com o respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem é amigo.

*Colaborou Tatyane Gameiro