MÚSICA

Elba Ramalho será 1ª atração nacional do 24º Festival de Inverno de Bonito

No 24º Festival de Inverno de Bonito, na noite de amanhã; evento gratuito segue até domingo, com shows do grupo Titãs, Samuel Rosa (ex-Skank), Jorge Aragão e da dupla Guilherme & Santiago

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

19/08/2025 - 10h00
Com o seu repertório calcado em ritmos nordestinos, como o xote e o baião, e em baladas românticas de muito sucesso, a cantora Elba Ramalho se junta ao Maestro Spok na primeira noite do 24º Festival de Inverno de Bonito, amanhã.

A artista paraibana, que completou 74 anos no domingo, faz a sua apresentação ainda no embalo das festas juninas e julinas, emendando com os vários festivais de inverno que tomam conta da temporada por todo o País.

Na quinta-feira, Elba fez o show principal da noite de abertura do 50º Festival de Inverno de Campina Grande (PB). No dia seguinte, estava em Brasília, onde participou do Na Praia Festival, com direito a canjas com Alceu Valença e o primo Zé Ramalho, parceiros de longa data.

Em qualquer canto que vai, ela é sinônimo de festa garantida. Suas apresentações, cheias de energia, enfileiram um hit atrás do outro, com a voz aguda e vibrante e uma presença de palco que contagia desde o primeiro momento, fazendo jus ao título de Madonna de Agreste, como os fãs passaram a chamá-la.

“Bate Coração”, “Banho de Cheiro”, “Toque de Fole”, “Canção da Despedida”, “Ai Que Saudade D’ocê”, “Banho de Cheiro”, “De Volta pro Aconchego”, todas dos anos 1980, estão entre as canções que não devem faltar.

“Maria Forrozeira” e “Nosso Xote”, sucessos de “Isso Quer Dizer Amor” (2024), mais recente álbum de estúdio da cantora também estarão no set list da cantora, comprovando a marca atemporal de seu talento como intérprete e de sua pegada em cena, cheia de molejo e carisma, transformando qualquer apresentação em um baile, no arrasta-pé em que ninguém para de dançar.

O pernambucano Spok no palco só engrossa o fio de pólvora do show. O maestro e saxofonista renovou o jeito de tocar o frevo e também é um fenômeno como band leader.

O 24º Festival de Inverno de Bonito prossegue na quinta-feira, com o grupo Titãs, tendo à frente Branco Mello, Sérgio Brito e Tony Bellotto, da formação original, e, no repertório, as canções de “Microfonado” (2024) e “Olho Furta-Cor” (2022), além de composições incontornáveis de uma carreira que já soma mais de quatro décadas, a exemplo, “Flores” e “Homem Primata” e “Televisão”.

O ex-Skank Samuel Rosa (sexta-feira), Jorge Aragão (sábado) e a dupla Guilherme & Santiago (domingo) completam o line-up principal. Todos esses shows serão realizados no palco Lua, localizado na Rua Pilad Rebuá.

Mais três palcos integram o circuito do evento, que apresenta uma programação bem mais ampla: palco Sol, na Praça da Liberdade, “espaço dos talentos multifacetados”; palco Água, no Balneário Municipal, “ponto de encontro de diferentes ritmos”; e palco Futuro, no Centro de Múltiplo Uso, “com toda a pluralidade sul-mato-grossense”.

OUTRAS ARTES

Além de música, artes cênicas, artes visuais, cinema, atividades que promovem a sustentabilidade, a formação cultural e a economia criativa também estão na agenda do Festival, que ganha um realce a mais pela exuberância das paisagens naturais de Bonito. Toda a programação é gratuita.

Neste ano, o Festival de Inverno de Bonito contará com um total de 131 atrações distribuídas ao longo de quatro dias de programação. Espalhadas por praças, ruas e escolas, acontecem oficinas, contações de histórias e rodas de conversa que reforçam a vocação do evento para a diversidade cultural e o diálogo entre diferentes linguagens artísticas.

O Pavilhão das Artes, na Praça da Liberdade, mantém-se como ponto tradicional do artesanato, moda, economia criativa, literatura e gastronomia. Local onde exposições, “cores e sabores” fazem o papel de cartão de visitas de nossa identidade sul-mato-grossense.

Também na Praça da Liberdade, a Tenda dos Saberes Indígenas vai além da exposição de trabalhos e divulgação de histórias. É oportunidade para reafirmação de um modo de ser e viver dos povos originários do Pantanal e do Cerrado.

A grande novidade é o Lounge Educativo Geek Literário, com estações liberadas para o público jogar livremente títulos clássicos e novidades do mundo dos games. Diversos jogos estarão disponíveis para experimentação, interação e partidas casuais entre os participantes, de forma totalmente gratuita.

OFICINAS

Desde o primeiro dia, diversas oficinas gratuitas farão parte da programação, usando o aprendizado como alicerce para o protagonismo cultural. Ministradas por artistas e produtores de Mato Grosso do Sul e de outros estados, as atividades unem técnica e criatividade para disseminar saberes.

Além das tradicionais oficinas de artesanato, o Festival de Inverno de Bonito oferece uma imersão nas tradições que moldam a cultura do Estado. Como a Oficina de Catira e Viola Caipira, desenvolvida por Girsel da Viola e Ariane Rodrigues no Clube do Laço, que destaca um dos mais tradicionais instrumentos da música sertaneja e uma expressão cultural que vai além dos acordes.

A Oficina de Vivência Berranteira: Mulheres no Berrante, ministrada por Fernanda Reverdito e sua mãe, Ramona, gestoras da Casa da Memória Raída, preserva e difunde a memória cultural da região de Bonito, Serra da Bodoquena e Pantanal.

Já as paisagens estão no foco da Oficina de Sketchers, que reunirá artistas e entusiastas que apreciam verdadeiros documentos culturais e históricos inspiradores pela arte.

Mais informações sobre as oficinas e formulário de inscrição no site https://mscultural.ms.gov.br/festival/festival-de-inverno-de-bonito/.

DE MS

Confira, a seguir, artistas e grupos do Estado de diferentes linguagens que também participam do evento: grupos Imaginário Maracangalha e Esboço Caótico (teatro); Produza e Techno (performance de rua); Balroom MS (cultura balroom); Pipokinha e Cia. Apoema (circo); Coletivo Toys (skate); Halley Star (body art); Saindo da Toca e Coletivo Liga Breaking (hip hop); Ginga Cia e Kipaéxoti (dança); Rock Sellers, As Máquinas do Seu Antônio, Mataguéw, Mulheres de Quinta, Chicão Castro, Uskaradakombi e Samba 10 (música).

O evento é uma realização do governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), com apoio da prefeitura de Corumbá.

Com execução realizada pela Associação dos Artistas do MS e produção das empresas Segue o Groove (Nayara Campos), Tony Prada Cultura, Cebracen, Fabrik (Alex Faria) e Mundo Digital (Alexandre Lima), o responsável técnico é o produtor cultural José Mauro Gnaspini (Virada Cultura de São Paulo).

LITERATURA

Pantanal Mato Grosso do Sul terá sua primeira bienal do livro em outubro

1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul, a ser realizada de 4 a 12 de outubro, lança prêmio para escritores e concurso literário para estudantes de escolas públicas; inscrições vão até 15 de setembro e premiação em dinheiro soma um total de R$ 23 mil

18/08/2025 10h00

Foto/ Divulgação

A Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul, evento que acontece entre 4 e 12 de outubro, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, lançou, na sexta-feira, o Concurso Literário Bienal Pantanal 2025, para estudantes das escolas públicas de Mato Grosso do Sul, e o Prêmio Tuiuiú de Literatura, para autores e autoras nascidos ou residentes no Estado.

As inscrições são gratuitas, seguem abertas até 15 de setembro e devem ser realizadas em formulário on-line disponível no site www.bienalpantanal.com.br.

O Concurso Literário Bienal Pantanal 2025 é para estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de escolas públicas sul-mato-grossenses. Os alunos poderão se inscrever em quatro modalidades: Crônica, Conto, Poesia e História em Quadrinhos.

O concurso vai produzir um livro, que poderá conter 40 obras no total, a partir das 10 obras selecionadas em cada categoria das duas faixas de ensino. Os estudantes selecionados vão receber um certificado da Bienal Pantanal, assim como os professores indicados pelos concorrentes selecionados que auxiliarem seus alunos.

Os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro que somam um total de R$ 3.000: R$ 1.200 para o primeiro lugar, R$ 1.000 para o segundo lugar e R$ 800 para o terceiro lugar. O objetivo é incentivar e valorizar criações literárias de alunos da rede pública de Mato Grosso do Sul, além de estimular o hábito e o gosto pela leitura.

“É importante que os estudantes participem das atividades da Bienal. Queremos também favorecer a interação e a valorização de professores de língua portuguesa das últimas séries do Ensino Fundamental e do Ensino Médio”, afirma Pedro Ortale, coordenador da Bienal Pantanal.

PRÊMIO TUIUIÚ

Também foram abertas, na sexta-feira, as inscrições para o Prêmio Tuiuiú de Literatura de Mato Grosso do Sul. São quatro categorias: Romance, Contos ou Crônicas, Poesia e Literatura Infantil ou Juvenil. As obras podem ser inéditas ou já terem sido publicadas.

Os vencedores de cada categoria receberão o Troféu Tuiuiú, diploma de honra ao mérito, a premiação em dinheiro de R$ 5 mil e o Selo Prêmio Tuiuiú para uso na publicação da obra premiada.

Para concorrer, os escritores e escritoras precisam ser nascidos ou residentes no Estado há pelo menos dois anos. As obras publicadas deverão ter sido lançadas entre 1º de janeiro de 2023 e 30 de setembro de 2025. Já as publicações inéditas precisam ser lançadas até 30 de setembro de 2025.

É obrigatório que as obras sejam escritas em língua portuguesa e a autoria seja individual. Outro dado importante é que a obra necessita ter ISBN registrado.

Os critérios de avaliação serão originalidade, qualidade literária e relevância cultural para Mato Grosso do Sul. A cerimônia de premiação do Concurso Literário Bienal Pantanal 2025 e do Prêmio Tuiuiú de Literatura de Mato Grosso do Sul será realizada durante a Bienal Pantanal.

“São duas ações da Bienal que vêm para reconhecer, incentivar, valorizar e divulgar a literatura de Mato Grosso do Sul”, destaca Carlos Porto, coordenador do evento.

A Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul é uma realização do Instituto Ímole, Instituto Curumins, Ministério da Cultura e governo federal e conta com o apoio da Assembleia Legislativa de MS e da Câmara dos Deputados.

O projeto está sendo viabilizado com recursos destinados pelos deputados estaduais Pedro Kemp, Zeca do PT, Mara Caseiro, Gleice Jane e Renato Câmara e os deputados federais Vander Loubet, Geraldo Resende e Camila Jara.

A Bienal Pantanal conta com parceria do Ministério da Cultura, por meio do Fundo Nacional de Cultura e do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Mais informações: www.bienalpantanal.com.br e @bienalpantanal.

Sobre as questões administrativas, o governador Eduardo Riedel (PSDB)...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (18)

18/08/2025 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Silvana Duboc - escritora brasileira

"Não se acostume com o que não o faz feliz, revolte-se quando julgar necessário. Alague seu coração  de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas".
 

FELPUDA

Sobre as questões administrativas, o governador Eduardo Riedel (PSDB) e a prefeita Adriane Lopes (PP) estariam, como pode se dizer, "tomando tereré" juntos, uma vez  que diversos serviços estão sendo tocados em conjunto. Só faltam, agora, politicamente se acertarem e, é claro, com a participação da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, que está com agenda em mãos para marcar a data do churrasco e apresentá-lo como o mais novo integrante no time do partido Progressistas.  O ainda tucano não deverá enfrentar problemas na chegada,  pois há muito está sendo aguardado com tapete vermelho.

Diálogo

"Sereno"

Afastado do Tribunal de Contas de MS, o conselheiro Ronaldo Chadid vai continuar "no sereno" por mais um ano, conforme decisão do ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal  de Justiça. Ele é acusado  de corrupção e cumpre  algumas medidas cautelares.

Mais

Em 2021, quando foram realizadas as investigações,  a Polícia Federal fez  a apreensão de R$ 889 mil  em seu apartamento,  e mais R$ 729 mil  que lhe pertencia,  mas que estava com  uma assessora dele.

DiálogoA campo-grandense Izabella dos Santos Holsbach está cursando mestrado em Londres, na universidade de Oxford, e foi agraciada  com distinção. Ela é filha de Sônia dos Santos e Henrique Holsbach.
DiálogoRinaldo Modesto Oliveira e sua mãe, Fulgência

 No aguardo

A semana terá início com  a expectativa de quando  o governador Eduardo Riedel receberá as lideranças do PT,  que deverão marcar reunião  para entregar oficialmente  os cargos que hoje ocupam.  Além disso, aguarda-se, até  com certa, digamos, ansiedade,  os nomes dos indicados  para ocupar os lugares  que ficarão vagos. Nas rodinhas de conversa, maioria afirma que deverão ser contemplados os integrantes  dos partidos aliados.

Cadeira

Nos bastidores políticos,  o que se fala lá e acolá é que Sérgio de Paula, ex-secretário da Casa Civil do ex-governador Reinaldo Azambuja, pode preparar  o terno e a gravata para tomar posse no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul,  com a aposentadoria compulsória em novembro do conselheiro Jerson Domingos, atual vice-presidente do TCE.  Dizem que não tem articulação alguma para mudar esse quadro.

Compromisso

Com relação à indicação  ao TCE-MS, consta que  haveria um compromisso  do governador Eduardo Riedel com o ex-governador Reinaldo Azambuja, seu padrinho político, para que indique Sérgio de Paula ao cargo. Além do mais, no atual momento político, seria difícil alguém se aventurar e partir  para um confronto contra  essas duas lideranças.  Porém, não se pode esquecer sobre as nuvens, que mudam...

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

