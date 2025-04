Em 2023, um homem que estava embriagado e promovendo arruaças foi...Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Manoel de Barros - poeta de ms

“A elegância e o branco devem muito às garças. Elas chegam de onde a beleza nasceu?”

FELPUDA

Em 2023, um homem que estava embriagado e promovendo arruaças foi detido em Campo Grande. Na audiência de custódia, denunciou que havia sido espancado por dois policiais militares. O caso foi apurado, e testemunhas informaram que o dito-cujo que tinha partido para cima dos PMs, agredindo-os e chutando a viatura, o que fez com que estes o contivessem à força, algemando-o. Resultado: na sentença, o juiz condenou o espertinho por denunciação caluniosa a mais de 2 anos de reclusão em regime semiaberto, além de multa. Afinal, dura lex sed lex.

O programa “Agroeducativa”, produzido pela TV Educativa de Mato Grosso do Sul e apresentado pelo jornalista Osmar Bastos, está cruzando fronteiras. Graças à parceria com a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), o conteúdo está sendo exibido em mais de 120 países. Os Estados Unidos lideram a audiência internacional. Somente nas últimas três semanas, foram registrados mais de 10 mil acessos. Essa projeção global é reflexo do trabalho sério, feito com conteúdo de qualidade e compromisso com o agro brasileiro, em especial o agro sul-mato-grossense. Aqui em Mato Grosso do Sul, o “Agroeducativa” vai ao ar todos os domingos, a partir das 9h30min, pela TV Educativa. Também é transmitido ao vivo pelo portal da Educativa, no endereço www.portaldaeducativa.ms.gov.br, e fica disponível no YouTube @educativams.

Especulações

A classe política está agitada em razão dos destinos de alguns partidos, e os bastidores fervem com análises sobre qual o rumo que algumas lideranças deverão seguir. Uma delas projeta caminhos diferentes para Riedel, Azambuja e Tereza Cristina. Dizem que o governador e o ex-governador podem até fazer aliança, mas não se filiariam ao PP. Seriam três lideranças em um mesmo barco. Como há ainda muito mar para se navegar...

Parceria

As Apaes de Ivinhema e Nova Alvorada do Sul foram as primeiras a assinarem termo de cooperação para viabilizar a contratação de pessoas com deficiência. Elas atuarão nas unidades Santa Luzia e Eldorado, da Atvos, uma das líderes na transição da matriz energética e uma das maiores produtoras de biocombustíveis do Brasil.

Mais

A Rede Apae Brasil aplicará sua própria metodologia de emprego apoiado, que consiste na formação de uma equipe multidisciplinar para buscar quem deseja ingressar no mercado de trabalho, bem como a realizar avaliações individuais. Além disso, as famílias receberão orientação sobre direitos e deveres trabalhistas e a função que desempenham nesse processo.

Aniversariantes

