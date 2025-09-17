Em alguns eventos patrocinados pelo poder público como palestras, seminári... Leia na coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Em alguns eventos patrocinados pelo poder público como palestras, seminári...

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (17)

Felpuda

17/09/2025 - 00h01
Mario Quintana - escritor brasileiro

A indiferença é a maneira mais polida de desprezar alguém”

Felpuda

Em alguns eventos patrocinados pelo poder público como palestras, seminários, congressos e até mesmo aqueles destinados à capacitação de servidores, o que se tem visto são participantes “compenetradíssimos”, mas nos celulares. No material destinado à imprensa ou divulgado nos sites, verifica-se número expressivo desses futuros “capacitados” com os olhos “pregados” nas telas dos aparelhos. É claro que podem até dizer que estão “fazendo anotações”, porém as expressões faciais captadas pelos paparazzis oficiais mostram que joguinhos, filmes, mensagens, etc., etc... estão bem mais atrativos. Dá licença, vai!

Bienal

A 1ª Bienal do Livro de MS – Bienal do Pantanal será realizada de 4 a 12 de outubro, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Serão mais de 70 atividades gratuitas, divididas em 108 horas de programação. De segunda a sexta, o evento funcionará entre 9h e 21h.

Mais

No sábado e domingo, estará aberta das 10h às 22h. A Bienal é promovida pelo Instituto Ímole, Instituto Curumins, Ministério da Cultura e governo federal, contando com o apoio da Assembleia Legislativa de MS e da Câmara Federal.

Anderson da Silva Pereira e Adriana Paula CândidoAnderson da Silva Pereira e Adriana Paula Cândido

 

Maju Tatini, Mairam Kamalakian e Thiago Tatin

Cadeira

Sérgio de Paula, ex-secretário executivo do Escritório de Relações Institucionais de Políticas do governo em Brasília, está se preparando para vestir o terno e ser empossado como conselheiro do Tribunal de Contas de MS. Sua posse se dará com a aposentadoria do atual vice-presidente Jerson Domingos, em 14 de novembro. A nomeação do novo integrante deverá ser imediata, para que não haja vacância do cargo. Sérgio integrou o chamado núcleo duro da gestão de Azambuja e foi um dos responsáveis pela eleição do governador Eduardo Riedel.

Afiado

Quem está prestes a deixar o cargo de secretário da Casa Civil é Eduardo Rocha (MDB). Ele só aguarda a definição do governador Riedel de quem irá substituí-lo para começar a colocar o seu projeto em andamento: iniciar os preparativos da campanha eleitoral de deputado estadual. Rocha tentará voltar à Assembleia Legislativa de MS, com as “benções” de Riedel e também do ex-governador Azambuja, de quem foi secretário de Governo.

Nome

O substituto de Eduardo Rocha na Casa Civil poderá ser seu secretário-adjunto, o suplente de deputado federal Walter Carneiro Junior, o Waltinho. Ele já foi diretor-presidente da Sanesul e secretário-adjunto da poderosa Semadesc. Integra o grupo da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, que poderá discutir sua indicação com o governador Eduardo Riedel, hoje também no PP.

ANIVERSARIANTES

Edy Francisca Balter de Carvalho
Rodrigo Nassar Tebet
Viviane Carnevali Ortiz
Rames Nassar Tebet
Eduardo Folley Coelho
Fernando José de Paula Noronha
Dijan de Barros Rosa
Daniel Godinho de Oliveira
Helena Bitancourt Gianotti
Jader Cardoso da Silva
Maria de Lourdes Silva Silveira
Antonio Carneiro de Souza
Jane Valeria dos Santos
Renato Cândido Viana
José Gonçalves da Silva
Anderson Eveste da Silva Dias
Renato Rodrigues Gualberto
Laura Karollinny Silva Lima
Paulo Cézar Pacheco da Silva
Naymi Salles Fernandes Silva Tôrres
Marciano Tôrres Farias
Clovis Santos da Silva
Moisés Jajah Nogueira
Maria Lúcia Mansour Echeverria
Hideyasu Sakihama
Tatiana Jafar
Anna Claudia Jorge Amaral
Joaci Nonato Rezende
Ana Lúcia da Silva Tavares Costa
João Parroni Maria
Fabiano Ribeiro Rodrigues
Luis André Pasqualotto
Giovana Oliva
Clair do Valle Júnior
Eduardo Rosalvo Costa
Riovaldo Pires Martins
Iracilda Ferreira dos Santos Oliveira
Rubens Dantas de Souza
Cristina Vega Higa
Estevão Gabriel da Silva
Virginia de Toledo Câmara Neder
José Pinto de Almeida
Leonardo Simioli Gutierres
Thiago Biscaya de Souza
Irene Maria Almeida Reis
Ingrid Sibele Brandemburg Stephanini
Leopoldo Mendes Chacha
Edwino Raimundo Schultz
Luiza Pitthan
Leonardo Rodrigues Resende
Alberto Youssef Filho
Juarez Jorge Budib
Marlene Martins de Souza
Kátia Regina Martins de Souza
Ivan Marques
Maria Lúcia Fonseca Nunes
Lucila Ribeiro Alcântara
Afrânio de Oliveira Thomaz
Valderez Oliveira
Idalina Balbino de Oliveira
José Soares Chagas
Arley Martins Luscura
David Ferreira de Freitas
Alda Rodrigues Dornele Abdo
Fernando Ferreira
Maria Elenice de Oliveira
Liel Brum Jacques
Wagner Leão do Carmo
Augusto Ken Sakihama
Teodoro Cândido de Oliveira Júnior
Anésia Hiane Yamaura
Denivaldo Tavares de Lima
Elisa Bernades Altounian
Evando Silveira Alves
Gilberto Antonio Mosena
Marcos Hiroshi Inoue
Luzia Pereira de Almeida
Wagner Neroni
Jaqueline Wink Soligo
Airton Rossato
Maria Inês Escobar
Pedro Rodrigues das Neves
Maria Lúcia de Fátima Oliveira
Elenir Alves Pinto
Jaqueline Ferreira dos Santos
Sidney Kock
Aécio Luna de Alencar
Claudiney Serrou dos Santos
Flávio Augusto de Melo
Luiz Theodoro Bassani
Danuza Sant’ana Salvadori Mochi
Hiran Sebastião Meneghelli Filho
Paulo Renato Kovalski
Júlio Francisco Janeiro Negrello
Fernando Orempuller Pulchério
Miriam Tristão Moreno
Luceimar Souza Schroder Rosa
Luiz Carlos de Castro Areco
Maria Cláudia Gelio Matarezi Martins Batista
Glaucia Marques Mariani
Maria Lúcia Espicaski
Rosângela Lieko Kato
Ademir do Espirito Mansilha
Eugênio Rafael Rouledo Moretti
Ana Paula Ascenço de Araújo
Hélia Taemi Hirokawa de Lima
Nádia Mara de Sousa
Wilmárcia Barbosa de Souza

*Colaborou Tatyane Gameiro

Diálogo

Comissão de Legislação Participativa vai discutir, em audiência pública na...

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (16)

16/09/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Khalil Gibran - escritor libanês

Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos; e, por estranho que pareça, sou grato a esses professores”.

Felpuda

Comissão de Legislação Participativa vai discutir, em audiência pública na Câmara Federal, um “mexidão” de ideias que faria o gênio da lâmpada maravilhosa ficar escondido de tanta vergonha. Alguns parlamentares estarão reunidos hoje, para debater sobre a conexão entre a ufologia, o uso da Lei de Acesso à Informação e seus potenciais impactos na soberania nacional. O autor da proposta da reunião é o deputado Chico Alencar, do Psol. Políticos mais irônicos estão dizendo que o colega deve estar achando que extraterrestres estão se unindo com o presidente Trump para “resgatar” o ex-presidente Bolsonaro em um disco voador.

Pesos-pesados

As eleições de 2026 trarão o PL e o PP como os partidos mais pesos-pesados na disputa. As duas agremiações terão em suas fileiras as principais lideranças políticas de MS.

Mais

Nomes como o do governador Riedel, da senadora Tereza Cristina e da prefeita da Capital, Adriane Lopes. Sem contar que a maioria dos 44 prefeitos tucanos deverão ingressar no PL.

Diálogo

Entre os meses de julho e novembro, as águas mornas e calmas do litoral sul da Bahia se transformam em palco de espetáculos das baleias jubarte. O município de Prado, em especial, é um dos pontos mais privilegiados para a observação dessas gigantes dos mares. Saltos impressionantes, esguichos poderosos e cantos misteriosos fazem parte do show que oferecem aos visitantes. Elas percorrem milhares de quilômetros, desde as águas geladas da Antártida até o litoral brasileiro, em busca de águas mais quentes para acasalar, procriar e amamentar seus filhotes. Durante esse período, é comum vê-las interagindo, saltando, batendo as nadadeiras e exibindo comportamentos curiosos.

DiálogoMaria Elisa Naglis com a neta Lorena Ferzeli

 

DiálogoZulma Marques Alvares e Algemiro Claro Alvares, que comemoram 65 anos de casamento hoje

Caneta

Depois de anunciar a saída de base aliada da administração de Eduardo Riedel, o PT continuava, todo faceiro, flanando nos cargos que desde o início do governo, em 2023, eram ocupados por seus indicados. Como ninguém se mexia para limpar as gavetas, o governador moveu a caneta e exonerou os secretários executivos petistas, nomeando os substitutos. Outras demissões estão a caminho, segundo se sabe.

Ilusão

A maioria das demissões atingiu os indicados pelas duas principais lideranças do PT, o deputado federal Vander Loubet e o parlamentar estadual José Orcirio. Eles, que viveram momentos de “amor político” no ninho tucano, acreditavam que poderiam repetir a fórmula nas eleições de 2026, exigindo, porém, que Riedel, para ter o PT no seu palanque, apoiasse uma provável tentativa de reeleição de Lula. Deu no que deu...

Escolha

A declaração do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, de que caberá a Azambuja a definição de quem será o candidato na segunda vaga ao Senado pelo partido, aumenta a tensão entre os principais interessados: Gerson Claro (PP) e Nelson Trad Filho (PSD). O PL não deverá bater o martelo tão rápido na escolha de um nome para formar a chapa dos liberais, que não deverão ter candidato próprio e, sim, apoiar a reeleição do governador Riedel que, assim como a senadora Tereza Cristina, participará da escolha.

ANIVERSARIANTES

Livia Vollkopf
Edil Afonso Albuquerque
Dra. Viviane Almeida Nogueira Orro
Johnny Guerra Gai
Regina Helena de Souza Campos Martins
Humberto Rezende Pereira Filho
Dr. Amantino Soares Rocha
Marcus Vinicius Romero Nobre Leal
Eliza Maria Albuquerque Palhares
Maria de Fátima Targino Viegas
Vera Lucia de Brito Martins
Edy Assis de Barros Amaral
Antônio Sérgio Ribeiro Arruda
Safira Ribeiro da Rocha
Afif Queder
Reinaldo da Rosa Silveira
Mabel Regina Menezes Kaczan
Maria Aparecida Ortiz
Nivia de Paula Moraes Oliveira
Jaime Batalha Filho
Alessandra Fortes Rodigheri
Eduardo Alcântara
Moema Borges de Oliveira Lima
Wilson Cabral Tavares
Gabriela Dória
Juber Nantes Coelho Junior
Pedro Alves de Oliveira
Pe. Wilson Gualberto dos Santos
Tereza Nunes da Silva
Cândida Maria Corrêa Pereira Prates
Fabrina Antônia Almeida de Macedo Coelho
Rhaiza Rejane Neme de Matos
Elisabete Aparecida Nogueira Queiroz Campos
Tânia Maria Nóbrega
Maria Aparecida Gil Alvarenga Flor
Nilton Luciano dos Santos Junior
Robson Borges Batalha
Maria Tamae Yamakawa Takamura
Daniela Domingos Alves
Marco Antonio Guimarães Falcão
Jamilson Name
Baltazar Soares da Silva
Dra. Georgiana Silva Nascimento Zahran
Adélia Garcia Rocha
Maria Aparecida Martins de Souza
Aparecida Marcílio Gamba
Dr. Paulo Roberto Santos Azambuja Gomes Rea Junior
Dr. João Siqueira
Maria Gichek Salimon
Antônio de Castro
Adalberto Silva de Oliveira
Carlos Augusto Georges
Edison Lorenzetti
Aida Fonseca Vieira
Dr. Roosevelt Louback de Carvalho
Cristiane Soares
Maria de Fátima Costa Torres
Clarindo Santos de Rezende
Francisco Assis Borges
Elias Londres
Maria Salete Nascimento
Dr. Clébio Pereira Vasconcellos
Kelly Cristina Silva Nakasone
Dr. Miguel Duailibi Neto
Meire Carolina Santos
Janice Nascimento
Ivo Meireles Bueno
Jaime dos Santos
Rosemeire Aparecida Dolce
Silmo César Paulon
Luiza Vieira Conde
Maria Lúcia Ferreira
Valtedon Martins de Novaes
Márcia Brandão de Lima
Dr. Renate Vogl Hargesheimer
Maria Aparecida Bica
Luciene Margot de Araújo Silva Teles
Pedro de Souza Pinto Neto
Walquiria Carvalho Capusso
Luiz Hidenoi Moroto
Dr. Carlos Roberto Moreira
Cristina Barbosa dos Santos
Elza Coelho da Silva
Ana Rosa Pedrosa Vera Martins
Davi da Silva Cavalcanti
Kátia Katsumi Arakaki
Luiz Roberto Silveira Maia
Horácia Doxinha Rafael Tamasato
Paola Gianotto Braga
Gislene Silva Lima Corrêa
Josilene Paulon Tosta Canteiro
Alcione Maria Peixoto
Kátia Denise Pereira Miranda
Guilherme Rohwedder Neto
Leila Abrão
Geisla Marques Alves
Ronaldo Silveira Cobianchi
Luis Henrique de Aguiar Lima Pereira
Aline Arrais de Sá Leal
Guilherme Jiro Tsuge
Michel Cordeiro Yamada
Rafael Kenny Kiatake
Lúcia Taniguchi Takeuti
Vantuir Antonio Grasseli

*Colaborou Tatyane Gameiro

Oscar

Filme O Agente Secreto será o representante brasileiro no Oscar 2026

Com direção de Kleber Mendonça Filho, filme tem Wagner Moura no elenco

15/09/2025 12h53

Crédito: Victor Jucá / Divulgação

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda-feira (15) que o filme O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, será o representante brasileiro no Oscar 2026, na categoria Melhor Filme Internacional.  

Protagonizado pelo ator Wagner Moura, o filme é ambientado em 1977, durante a ditadura militar. O longa acompanha Marcelo, um professor de tecnologia que tenta recomeçar a vida no Recife, mas acaba mergulhado em um universo de espionagem e paranoia. 

O Agente Secreto, que ainda não estreou em circuito nacional, já levou vários prêmios internacionais, entre eles, o de Melhor Diretor, para Kleber Mendonça Filho, e de Melhor Ator, para Wagner Moura, no Festival de Cannes, uma das mais importantes premiações do cinema mundial. 

Passo a passo da disputa 


Ter sido escolhido como o representante brasileiro ao Oscar não significa que o filme já terá garantida uma indicação ao prêmio. 

Cada país indica um filme como seu representante para a disputa. A partir dessas indicações, o Oscar faz uma seleção dos filmes que, de fato, vão concorrer ao prêmio mais famoso do cinema mundial. A cerimônia que entregará as estatuetas do Oscar está marcada para acontecer somente no dia 15 de março de 2026. 

Os outros filmes que estavam na lista dos pré-selecionados eram Baby, de Marcelo Caetano; Kasa Branca, de Luciano Vidigal; Manas, de Marianna Brennand; O Último Azul, de Gabriel Mascaro e Oeste Outra Vez, de Erico Rassi. 

No início deste ano, o Brasil conquistou seu primeiro Oscar, com o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional. 

