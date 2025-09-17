Em alguns eventos patrocinados pelo poder público como palestras, seminári... Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mario Quintana - escritor brasileiro

A indiferença é a maneira mais polida de desprezar alguém”

Felpuda

Em alguns eventos patrocinados pelo poder público como palestras, seminários, congressos e até mesmo aqueles destinados à capacitação de servidores, o que se tem visto são participantes “compenetradíssimos”, mas nos celulares. No material destinado à imprensa ou divulgado nos sites, verifica-se número expressivo desses futuros “capacitados” com os olhos “pregados” nas telas dos aparelhos. É claro que podem até dizer que estão “fazendo anotações”, porém as expressões faciais captadas pelos paparazzis oficiais mostram que joguinhos, filmes, mensagens, etc., etc... estão bem mais atrativos. Dá licença, vai!

Bienal

A 1ª Bienal do Livro de MS – Bienal do Pantanal será realizada de 4 a 12 de outubro, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Serão mais de 70 atividades gratuitas, divididas em 108 horas de programação. De segunda a sexta, o evento funcionará entre 9h e 21h.

Mais

No sábado e domingo, estará aberta das 10h às 22h. A Bienal é promovida pelo Instituto Ímole, Instituto Curumins, Ministério da Cultura e governo federal, contando com o apoio da Assembleia Legislativa de MS e da Câmara Federal.

Cadeira

Sérgio de Paula, ex-secretário executivo do Escritório de Relações Institucionais de Políticas do governo em Brasília, está se preparando para vestir o terno e ser empossado como conselheiro do Tribunal de Contas de MS. Sua posse se dará com a aposentadoria do atual vice-presidente Jerson Domingos, em 14 de novembro. A nomeação do novo integrante deverá ser imediata, para que não haja vacância do cargo. Sérgio integrou o chamado núcleo duro da gestão de Azambuja e foi um dos responsáveis pela eleição do governador Eduardo Riedel.

Afiado

Quem está prestes a deixar o cargo de secretário da Casa Civil é Eduardo Rocha (MDB). Ele só aguarda a definição do governador Riedel de quem irá substituí-lo para começar a colocar o seu projeto em andamento: iniciar os preparativos da campanha eleitoral de deputado estadual. Rocha tentará voltar à Assembleia Legislativa de MS, com as “benções” de Riedel e também do ex-governador Azambuja, de quem foi secretário de Governo.

Nome

O substituto de Eduardo Rocha na Casa Civil poderá ser seu secretário-adjunto, o suplente de deputado federal Walter Carneiro Junior, o Waltinho. Ele já foi diretor-presidente da Sanesul e secretário-adjunto da poderosa Semadesc. Integra o grupo da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, que poderá discutir sua indicação com o governador Eduardo Riedel, hoje também no PP.

