Em alguns eventos patrocinados pelo poder público como palestras, seminári... Leia na coluna de hoje

Mario Quintana - escritor brasileiro
A indiferença é a maneira mais polida de desprezar alguém”
Felpuda
Em alguns eventos patrocinados pelo poder público como palestras, seminários, congressos e até mesmo aqueles destinados à capacitação de servidores, o que se tem visto são participantes “compenetradíssimos”, mas nos celulares. No material destinado à imprensa ou divulgado nos sites, verifica-se número expressivo desses futuros “capacitados” com os olhos “pregados” nas telas dos aparelhos. É claro que podem até dizer que estão “fazendo anotações”, porém as expressões faciais captadas pelos paparazzis oficiais mostram que joguinhos, filmes, mensagens, etc., etc... estão bem mais atrativos. Dá licença, vai!
Bienal
A 1ª Bienal do Livro de MS – Bienal do Pantanal será realizada de 4 a 12 de outubro, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Serão mais de 70 atividades gratuitas, divididas em 108 horas de programação. De segunda a sexta, o evento funcionará entre 9h e 21h.
Mais
No sábado e domingo, estará aberta das 10h às 22h. A Bienal é promovida pelo Instituto Ímole, Instituto Curumins, Ministério da Cultura e governo federal, contando com o apoio da Assembleia Legislativa de MS e da Câmara Federal.
Cadeira
Sérgio de Paula, ex-secretário executivo do Escritório de Relações Institucionais de Políticas do governo em Brasília, está se preparando para vestir o terno e ser empossado como conselheiro do Tribunal de Contas de MS. Sua posse se dará com a aposentadoria do atual vice-presidente Jerson Domingos, em 14 de novembro. A nomeação do novo integrante deverá ser imediata, para que não haja vacância do cargo. Sérgio integrou o chamado núcleo duro da gestão de Azambuja e foi um dos responsáveis pela eleição do governador Eduardo Riedel.
Afiado
Quem está prestes a deixar o cargo de secretário da Casa Civil é Eduardo Rocha (MDB). Ele só aguarda a definição do governador Riedel de quem irá substituí-lo para começar a colocar o seu projeto em andamento: iniciar os preparativos da campanha eleitoral de deputado estadual. Rocha tentará voltar à Assembleia Legislativa de MS, com as “benções” de Riedel e também do ex-governador Azambuja, de quem foi secretário de Governo.
Nome
O substituto de Eduardo Rocha na Casa Civil poderá ser seu secretário-adjunto, o suplente de deputado federal Walter Carneiro Junior, o Waltinho. Ele já foi diretor-presidente da Sanesul e secretário-adjunto da poderosa Semadesc. Integra o grupo da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, que poderá discutir sua indicação com o governador Eduardo Riedel, hoje também no PP.
ANIVERSARIANTES
Edy Francisca Balter de Carvalho
Rodrigo Nassar Tebet
Viviane Carnevali Ortiz
Rames Nassar Tebet
Eduardo Folley Coelho
Fernando José de Paula Noronha
Dijan de Barros Rosa
Daniel Godinho de Oliveira
Helena Bitancourt Gianotti
Jader Cardoso da Silva
Maria de Lourdes Silva Silveira
Antonio Carneiro de Souza
Jane Valeria dos Santos
Renato Cândido Viana
José Gonçalves da Silva
Anderson Eveste da Silva Dias
Renato Rodrigues Gualberto
Laura Karollinny Silva Lima
Paulo Cézar Pacheco da Silva
Naymi Salles Fernandes Silva Tôrres
Marciano Tôrres Farias
Clovis Santos da Silva
Moisés Jajah Nogueira
Maria Lúcia Mansour Echeverria
Hideyasu Sakihama
Tatiana Jafar
Anna Claudia Jorge Amaral
Joaci Nonato Rezende
Ana Lúcia da Silva Tavares Costa
João Parroni Maria
Fabiano Ribeiro Rodrigues
Luis André Pasqualotto
Giovana Oliva
Clair do Valle Júnior
Eduardo Rosalvo Costa
Riovaldo Pires Martins
Iracilda Ferreira dos Santos Oliveira
Rubens Dantas de Souza
Cristina Vega Higa
Estevão Gabriel da Silva
Virginia de Toledo Câmara Neder
José Pinto de Almeida
Leonardo Simioli Gutierres
Thiago Biscaya de Souza
Irene Maria Almeida Reis
Ingrid Sibele Brandemburg Stephanini
Leopoldo Mendes Chacha
Edwino Raimundo Schultz
Luiza Pitthan
Leonardo Rodrigues Resende
Alberto Youssef Filho
Juarez Jorge Budib
Marlene Martins de Souza
Kátia Regina Martins de Souza
Ivan Marques
Maria Lúcia Fonseca Nunes
Lucila Ribeiro Alcântara
Afrânio de Oliveira Thomaz
Valderez Oliveira
Idalina Balbino de Oliveira
José Soares Chagas
Arley Martins Luscura
David Ferreira de Freitas
Alda Rodrigues Dornele Abdo
Fernando Ferreira
Maria Elenice de Oliveira
Liel Brum Jacques
Wagner Leão do Carmo
Augusto Ken Sakihama
Teodoro Cândido de Oliveira Júnior
Anésia Hiane Yamaura
Denivaldo Tavares de Lima
Elisa Bernades Altounian
Evando Silveira Alves
Gilberto Antonio Mosena
Marcos Hiroshi Inoue
Luzia Pereira de Almeida
Wagner Neroni
Jaqueline Wink Soligo
Airton Rossato
Maria Inês Escobar
Pedro Rodrigues das Neves
Maria Lúcia de Fátima Oliveira
Elenir Alves Pinto
Jaqueline Ferreira dos Santos
Sidney Kock
Aécio Luna de Alencar
Claudiney Serrou dos Santos
Flávio Augusto de Melo
Luiz Theodoro Bassani
Danuza Sant’ana Salvadori Mochi
Hiran Sebastião Meneghelli Filho
Paulo Renato Kovalski
Júlio Francisco Janeiro Negrello
Fernando Orempuller Pulchério
Miriam Tristão Moreno
Luceimar Souza Schroder Rosa
Luiz Carlos de Castro Areco
Maria Cláudia Gelio Matarezi Martins Batista
Glaucia Marques Mariani
Maria Lúcia Espicaski
Rosângela Lieko Kato
Ademir do Espirito Mansilha
Eugênio Rafael Rouledo Moretti
Ana Paula Ascenço de Araújo
Hélia Taemi Hirokawa de Lima
Nádia Mara de Sousa
Wilmárcia Barbosa de Souza
*Colaborou Tatyane Gameiro