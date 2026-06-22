Em alguns municípios, inclusive em Campo Grande, certos políticos parecem...Leia na coluna de hoje

Mario Sergio Cortella - escritor brasileiro
"Só se pode falar em ética quando se fala em humano, porque a ética tem um pressuposto: a possibilidade de escolha. A ética pressupõe a possibilidade de decisão, ética pressupõe a possibilidade de opção”.
FELPUDA
Em alguns municípios, inclusive em Campo Grande, certos políticos parecem ter trocado os manuais de gestão por um exemplar de Madame Bovary (romance de Gustave Flaubert): apaixonaram-se perdidamente pela corrupção e, como na literatura, o desfecho promete ser trágico. Quando a Justiça bate à porta, surgem as desculpas mais criativas: receptação vira “contravenção”, culpa sempre é do assessor, do motorista ou, na falta de opção, do “eterno mordomo”. A criatividade é tanta que só perde para a ficha policial. Dá licença, vai!
Em discussão
A Câmara Municipal de Campo Grande abriu espaço para discutir a cannabis medicinal e um projeto que prevê a distribuição gratuita de produtos derivados da planta pelo SUS municipal. A proposta, do vereador petista Jean Ferreira, ainda tramita e depende de aprovação.
Mais
A audiência pública mostrou que o tema já deixou de ser tabu e passou a frequentar o debate sobre a saúde pública. Agora, resta saber se o projeto vai florescer ou ficará apenas no canteiro das intenções. Afinal, as opiniões continuam divergentes. É esperar para ver.
Currículo
Na Assembleia de MS, deputados da oposição e da base convergem num diagnóstico: Campo Grande perdeu o brilho e enfrenta abandono, com lixo acumulado, matagais, inúmeros buracos e ruas às escuras. Em meio às críticas, parlamentar defendeu que o eleitor avalie o currículo dos candidatos antes do voto, verificando se já exerceram função de gestão. Embora não tenha citado nomes, o deputado teria dado indireta à prefeita Adriane. Aí deu no que está dando...
Mapa da mina
Uma licitação para compra de mapas geopolíticos, em 2018, virou um verdadeiro mapa da mina para os envolvidos à época. A Justiça, porém, condenou responsáveis por um esquema que direcionou o certame e causou prejuízo superior a R$ 1 milhão aos cofres públicos. O principal operador, já falecido, terá ressarcimento cobrado do espólio, enquanto outro empresário ficou quatro anos proibido de atuar no poder público.
Veto
Geraldo Alckmin, presidente em exercício, vetou integralmente projeto de lei que flexibiliza regras para a entrada no mercado de trabalho de jovens com idades entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada. O Programa Contrato de Primeiro Emprego previa redução da alíquota do FGTS e da contribuição à previdência como incentivos para as empresas que contratassem. O governo argumenta que a proposta, aprovada em maio pelo Congresso Nacional, contraria a Constituição e o interesse público.
Aniversariantes
- Guilherme de Barros Costa Marques Bumlai,
- Daisy da Silva Floro Souza,
- Carlos Alberto Moraes Coimbra,
- Isolina Cia Azevedo,
- Mário Sérgio Cardoso,
- Carla Chacarosqui,
- Saulo Garcia de Queiroz,
- Raul Costa,
- João Espindola da Silva,
- Dr. Edmilson Rodrigues Brandão,
- Katsumi Ono,
- João Ladislau Chilante,
- Rui Marcos Stein,
- Ana Lucia do Espirito Santo,
- João Francisco Lima,
- Amilton Edson da Costa Faria,
- Dr. Antonio Chehade Ibrahim Elosta,
- João Batista dos Santos Filho,
- Adriano Garcia,
- Vera Lucia Antunes Ravazi,
- Debora Mantovanis de Oliveira,
- Luiz Gonzaga Maciel de Souza,
- Carlos Eduardo Boranga,
- Paulina Teresa Zárate Pereira,
- Ana Carolina Foizer (Carola),
- Vanderlei da Silva Matos (Vanderlei Cabeludo),
- Ivanilde Zanfolin Teixeira Marques,
- Ivete Arruda Nogueira,
- Ayd Mary Oshiro,
- Lorival Ribeiro da Paixão,
- Éder Moreira Brambilla,
- Luiz Saab Mujica,
- Ani Márcia Bohrer Ferreira,
- Jayra Ajala,
- Fidélis Coutinho,
- Silvia de Lourdes Moraes Godoy,
- Jamil Rezek,
- Vilson Pereira de Souza,
- Renata Santos Alves,
- Wilmo Santos,
- Meire Barbosa Vieira,
- Ludimila Radeke,
- Maria Eliza de Souza,
- Silvio de Oliveira,
- Leila Derzi Wasilewski,
- Dra. Andréa de Aquino Bernardelli Tonsica,
- Paulo César Rosalino,
- Lorenio Vian,
- Janice Vieira de Almeida,
- Francisco Egydio de Moura,
- Elza Maria Moreira,
- Tácio Eugênio Alvim,
- André Luís Albuquerque Passos,
- João César Florim,
- César Regioli Brito,
- Juliana Guilhermine Bandiera Monteiro,
- Clarice Nogueira Graça,
- Cristiane de Oliveira Valdez,
- Celeido Dussel Rodrigues,
- Maira Roselene Mantovani Silva,
- Cristina Maria Alarcon Gomes de Oliveira,
- Valdecir Moura Rodrigues,
- Dayane Cristina Padetti,
- Cleide Helena da Costa,
- Lorimar Comparim,
- Edna Moreira de Souza,
- David Victor Emmanuel Tauro,
- Loeri Corrêa da Silva Oliveira,
- Gabriel Nabhan de Barros,
- Cláudia Haruko Falbo,
- Maria Aparecida Carvalho Leite,
- Carolina de Moraes Rego Mandetta,
- Andressa Michelli de Lima Servilha,
- Carlos Silva Borges,
- André Braga Veronezi,
- Cícero Rubens Batista,
- Alessandra Ribeiro Gamon,
- Enrico Liberto Dias,
- Maria Rita Maidana,
- Francisco Givanildo dos Santos,
- Odilon Carrilho de Arantes,
- Daniel Martins do Carmo,
- Luciano Loureiro,
- Willian Grison Figueiras,
- Karina Kelly de Lorenzo Martins,
- Anderson de Oliveira Joaquim,
- Laís Helena Simioli,
- Rodrigo Zanardo,
- Ana Telma Melo Barão,
- Celso José Rossato Júnior,
- Sérgio Marcelo Andrade Juzenas,
- Márcio Medeiros,
- Arivaldo Alves Pereira,
- Claudeonor Chaves Ribeiro,
- Antonio Vieira Martins,
- Daniel Franco de Godoy,
- Eliane Aparecida Zagatto,
- Hélio Alonso Filho,
- José Correia de Figueiredo,
- Erich Kosloski Ferreira,
- Marcelo Ferreira Lopes,
- Geovana Rocha Rodrigues,
- Joey Miyasato,
- Sandro Luiz Colnago Vicentin,
- Tânia Regina Noronha Cunha,
- Thaís Luciana Morceli,
- Laura Aquino Brum.
Colaborou Tatyane Gameiro