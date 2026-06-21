Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Entre Costuras & CuLtura - Moda Correio B+

Quando o luxo vai além do produto: o que a escolha do vestido de Elisa Zarzur fala sobre experiência

As grandes marcas compreenderam algo fundamental: elas não vendem apenas produtos, elas vendem histórias, experiências e emoções.

Por Gabriela Rosa - Colunista de moda e comportamento do B+ - Com edição de Flávia Viana

Por Gabriela Rosa - Colunista de moda e comportamento do B+ - Com edição de Flávia Viana

21/06/2026 - 15h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Durante muito tempo, acreditamos que o luxo estivesse no objeto, na etiqueta da marca ou no valor da compra. Mas o luxo contemporâneo parece estar nos conduzindo para outro lugar.

Recentemente, a influenciadora digital Elisa Zarzur compartilhou em suas redes sociais a experiência de escolher seu vestido de noiva na Dior, em Paris. O conteúdo rapidamente chamou a atenção do público, não apenas pelo vestido, mas por tudo o que envolvia aquele momento.

Mais do que uma prova de roupa, o que se viu foi um ritual cuidadosamente construído. A atmosfera acolhedora, o atendimento impecável, a expectativa criada em torno da escolha e, principalmente, as emoções compartilhadas transformaram aquela experiência em algo memorável.

O vestido, naturalmente, possui sua importância, mas o que permanece na memória não é apenas o tecido, o corte ou a assinatura do estilista. O que fica é a forma como alguém foi recebido, acolhido e conduzido ao longo daquela jornada.

As grandes marcas compreenderam algo fundamental: elas não vendem apenas produtos, elas vendem histórias, experiências e emoções.

A sensação de exclusividade, o cuidado com cada detalhe e o sentimento de ser visto, compreendido e valorizado criam uma conexão muito mais duradoura do que qualquer objeto.

Essa lógica ultrapassa o universo da moda e se estende por todo o mercado premium.

Os melhores hotéis não vendem apenas hospedagem; oferecem hospitalidade. Os grandes restaurantes não servem apenas refeições; criam lembranças. As maisons de luxo não comercializam apenas produtos; constroem universos de desejo capazes de despertar emoções e gerar pertencimento.

Quando o luxo vai além do produto: o que a escolha do vestido de Elisa Zarzur fala sobre experiência - Divulgação Vogue

Hoje, o produto é apenas uma parte da equação,a verdadeira diferenciação está na experiência.

Em um mundo cada vez mais acelerado, automatizado e impessoal, o luxo passou a ser aquilo que não pode ser reproduzido em escala: o tempo dedicado, a atenção genuína, o cuidado com os detalhes e a capacidade de transformar uma simples compra em uma história que será lembrada por muitos anos.

Por fim, deixo aqui uma reflexão: 

quando recordamos os momentos mais especiais da nossa vida, lembramos do que compramos ou de como nos fizeram sentir?

Como criar uma experiência verdadeiramente memorável

1. Personalize cada interação

Pessoas gostam de se sentir únicas. Chamar alguém pelo nome, conhecer suas preferências e antecipar necessidades cria conexão imediata.

2. Cuide dos detalhes invisíveis

Muitas vezes, o que encanta não é o que está à vista, mas aquilo que foi pensado antes mesmo de ser solicitado.

3. Invista no atendimento humano

Tecnologia agiliza processos, mas empatia, escuta e atenção continuam sendo insubstituíveis.

4. Crie momentos, não apenas entregas

Uma compra, uma refeição ou uma hospedagem podem se transformar em experiências quando existe emoção envolvida.

5. Faça as pessoas se sentirem importantes

O maior luxo dos nossos tempos talvez seja justamente este: ser visto, ouvido e valorizado de forma genuína.

Quando o luxo vai além do produto: o que a escolha do vestido de Elisa Zarzur fala sobre experiência - Divulgação

 

Correio B+

Aposentadoria rural: quem tem direito, como comprovar e o que fazer em caso de negativa do INSS

Especialista em Direito Previdenciário esclarece as principais dúvidas sobre a aposentadoria dos trabalhadores rurais

21/06/2026 10h30

Compartilhar
Aposentadoria rural: quem tem direito, como comprovar e o que fazer em caso de negativa do INSS

Aposentadoria rural: quem tem direito, como comprovar e o que fazer em caso de negativa do INSS Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Questões como a necessidade de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), formas de comprovação da atividade rural, direito de quem nunca teve carteira assinada e a possibilidade de somar tempo trabalhado no campo e na cidade são apenas algumas das principais dúvidas sobre o tema na hora de solicitar o benefício.

A Dra. Natália Donato, especialista em Direito Previdenciário e sócio-fundadora do escritório  Sampaio e Donato, esclarece essas e outras questões sobre o assunto, e orienta sobre os direitos e deveres da aposentadoria aos trabalhadores rurais.

O trabalhador rural precisa ter contribuído ao INSS para se aposentar?

“O direito ao benefício dos trabalhadores rurais não exige vínculo formal, especialmente para segurado especial. O ponto crucial não é a carteira assinada, mas sim provar o trabalho braçal no campo para a subsistência. Logo, não precisa ter contribuído ao INSS para se aposentar pois a sua contribuição é feita de forma indireta, sobre a comercialização da produção. Já os demais segurados rurais precisam contribuir, sim.”

Quem tem direito à aposentadoria rural no Brasil?

“Segurado especial: pequenos produtores rurais, agricultores familiares, pescadores artesanais e indígenas que trabalham individualmente ou em regime de economia familiar, sem empregados permanentes; empregado rural: trabalhadores contratados por empresas rurais ou proprietários de terras; e contribuinte individual rural: trabalhadores que prestam serviços de natureza rural, sem vínculo empregatício, como por exemplo, os chamados ‘boias-frias’.”

Quais são os pré-requisitos para o direito à aposentadoria por idade rural?

“A  idade mínima é de 55 anos para mulheres e 60 anos para homens. Em caso de carência por tempo de atividade, são exigidos 180 meses (15 anos) de trabalho comprovado no meio rural. Inclusive, só tem direito a aposentadoria rural com redução da idade o trabalhador rural que permanece trabalhando na terra até cumprir a idade ou comprove no momento que cumpre os requisitos do benefício. As demais comprovações do trabalho rural servem para aumentar tempo de contribuição e somar com o período urbano para aposentadoria por idade híbrida.”

É possível somar tempo rural antigo para aumentar o tempo de contribuição?

“Sim, é possível somar tempo de trabalho rural ‘antigo’ (anterior a novembro de 1991) para aumentar o tempo de contribuição no INSS, mesmo sem ter feito recolhimentos previdenciários na época. Esse período pode ser usado para antecipar a aposentadoria ou aumentar o valor do benefício, exigindo apenas a comprovação da atividade rural.”

Quem trabalhou parte da vida no campo e parte da vida na cidade pode se aposentar como rural?

“Pode. Existe uma modalidade chamada de ‘aposentadoria por idade híbrida’ onde é possível somar o tempo rural e urbano, e a idade é da regra geral.”

Agricultor familiar também pode pedir aposentadoria rural? E como funciona a aposentadoria rural para pescadores artesanais e extrativistas?

“O agricultor familiar é considerado segurado especial desde que trabalhe em regime de economia familiar e não tenha empregados permanentes. Já os pescadores artenasanais e extrativistas também são considerados segurados especiais no INSS, desde que exerçam sua atividade de forma artesanal e seja o principal meio de subsistência.”

Qual a diferença entre segurado especial e trabalhador rural empregado na hora de se aposentar?

“A principal diferença está na forma de comprovação e contribuição. O segurado especial, seja o pequeno produtor ou familiar, não precisa pagar contribuições mensais comprovando o trabalho, enquanto o trabalhador rural empregado tem carteira assinada e contribuições feitas pelo patrão. Ambos têm direito à aposentadoria rural com idade reduzida, sendo 55 anos para mulher e 60 anos para homem.”

Quais documentos servem para comprovar a atividade rural?

“A Autodeclaração do Segurado Especial Rural é obrigatória no INSS. E os principais documentos são bloco de notas do produtor rural, notas fiscais de compra de insumos (sementes, ferramentas), Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) - o antigo DAP -, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) do INCRA, contratos de parceria, meação ou arrendamento rural, comprovantes de entrega de produção a cooperativas, certidão de nascimento, casamento ou óbito, histórico escolar do próprio trabalhador ou dos filhos, certificado de alistamento ou quitação militar, carteira de vacinação dos filhos e cadastro no INCRA ou sindicato rural.”

Quem trabalhou em terras da família sem registro pode conseguir aposentadoria rural?

“Sim. O INSS reconhece essa modalidade como ‘Segurado especial’, focando na comprovação da atividade rural e não na formalidade da carteira assinada.”

A Dra. Natália Donato conclui explicando ainda que o INSS pode exigir testemunhas para comprovação da atividade rural, e orienta sobre o que fazer caso o benefício seja negado: “Quando há insuficiência ou ausência de documentos formais, a prova testemunhal é usada para confirmar o trabalho no campo alegado pelo segurado e é frequentemente realizada via Justificação Administrativa (JA) no INSS. Se ainda assim o direito à aposentadoria for negado, o contribuinte pode entrar com recurso administrativo no INSS ou propor ação judicial.”

Gastronomia Correio B+

Inverno pede aconchego: nutricionista destaca benefícios e versatilidade dos caldos na estação

Além de aquecer nos dias frios, preparações podem ser nutritivas, equilibradas e adaptadas a diferentes perfis de consumo

21/06/2026 09h00

Compartilhar
Inverno pede aconchego: nutricionista destaca benefícios e versatilidade dos caldos na estação

Inverno pede aconchego: nutricionista destaca benefícios e versatilidade dos caldos na estação Foto: Divulgação IA

Continue Lendo...

Com a chegada das temperaturas mais baixas e a proximidade do inverno, os caldos ganham espaço à mesa dos brasileiros. Práticos, saborosos e reconfortantes, eles são uma opção versátil para as refeições e podem reunir ingredientes capazes de contribuir para uma alimentação equilibrada.

De acordo com Claudia Mulero, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, este tipo de receita pode ser preparada com diferentes combinações de legumes, verduras, proteínas e grãos, oferecendo nutrientes importantes para o organismo.

“Quando elaborados com ingredientes naturais e variados, os caldos são excelentes alternativas para aquecer o corpo e fornecer energia, vitaminas, minerais e fibras”, explica.

Entre as opções mais tradicionais está o caldo verde, preparado com batatas, couve, alho, cebola e, em algumas receitas, linguiça ou carnes magras. A batata é fonte de carboidratos que fornecem energia ao organismo, enquanto a couve contribui com fibras, vitaminas A, C e K, além de minerais importantes para a saúde. Quando preparado com proteínas magras, o prato se torna ainda mais completo e nutritivo.

Uma alternativa bastante popular é o caldo de legumes, elaborado com ingredientes como cenoura, chuchu, abobrinha, batata, cebola e ervas frescas. Algumas pessoas também adicionam macarrão para incorporar a receita.

Rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, esse tipo de preparo auxilia na hidratação e permite uma grande variedade de combinações, sendo uma opção leve e nutritiva para diferentes públicos, inclusive para bebês e crianças.

O tradicional caldo de feijão, feito com o grão, alho, cebola e temperos naturais, também se destaca entre as escolhas para os dias frios. Rico em proteínas vegetais, fibras, ferro e vitaminas do complexo B, ele promove maior saciedade e contribui para o bom funcionamento do organismo.

“O feijão é um alimento muito presente na cultura alimentar brasileira e seu caldo é uma excelente escolha para o inverno”, comenta a especialista.

Para quem prefere opções mais cremosas, o caldo de mandioca é uma excelente pedida. Preparado com mandioca, carne bovina ou frango desfiado, alho, cebola e cheiro-verde, o prato fornece carboidratos complexos que garantem energia de forma gradual, além de fibras que favorecem a saciedade. Quando combinado com proteínas, transforma-se em uma refeição completa e bastante nutritiva.

Já os preparos à base de mandioquinha conquistam pelo sabor suave e pela textura aveludada. A raiz é rica em carboidratos, vitaminas do complexo B e minerais como potássio e fósforo, que auxiliam no metabolismo energético e no funcionamento muscular. Quando associada a ingredientes como frango desfiado ou legumes, resulta em uma refeição equilibrada e reconfortante.

Outra opção para quem deseja diversificar é o caldo de abóbora, que geralmente leva abóbora, alho, cebola e pode ser complementado com carne seca, frango ou legumes.

O alimento é fonte de betacaroteno, composto antioxidante que o organismo converte em vitamina A, importante para a saúde da pele, da visão e da imunidade. A textura cremosa e sabor adocicado tornam o prato uma das escolhas preferidas da estação.

Já a sopa de ervilha, preparada com ervilha seca, alho, cebola, caldo de legumes e, em algumas versões, carnes magras, também reúne diversos benefícios nutricionais. Rica em proteínas vegetais, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como ferro, magnésio e potássio, ela contribui para a saciedade e para o equilíbrio alimentar, além de ser uma alternativa versátil para compor o cardápio de inverno.

Claudia Mulero recomenda atenção ao preparo para garantir refeições saudáveis e saborosas. O ideal é reduzir o uso de temperos industrializados e excesso de sal, priorizando alho, cebola, ervas frescas e especiarias naturais.

“Pequenas escolhas fazem diferença tanto no sabor quanto no valor nutricional da receita. Além de aquecer o corpo, os caldos ajudam a criar momentos de convivência e conforto durante os meses mais frios do ano. Assim, o inverno combina com preparações que trazem bem-estar. Neste caso, os caldos são versáteis, permitem inúmeras combinações e podem agradar diferentes paladares, sempre com muito sabor”, conclui a nutricionista.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6076-3 de hoje, sábado (20/06)
LOTERIA

/ 22 horas

Resultado da Loteria Federal 6076-3 de hoje, sábado (20/06)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3716, sábado (20/06)
LOTERIA

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3716, sábado (20/06)

3

Vigilante morre após ser atingida por caminhonete conduzida por militar em Campo Grande
TRAGÉDIA

/ 1 dia

Vigilante morre após ser atingida por caminhonete conduzida por militar em Campo Grande

4

Militar da Marinha e esposa são presos com 96 kg de cocaína na BR-262
FLAGRANTE

/ 1 dia

Militar da Marinha e esposa são presos com 96 kg de cocaína na BR-262

5

Defesa Civil emite alerta amarelo para chuvas intensas em Campo Grande
PREVISÃO DO TEMPO

/ 1 dia

Defesa Civil emite alerta amarelo para chuvas intensas em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
juliane penteado

/ 2 dias

Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
Leandro Provenzano

/ 3 dias

Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 06/06/2026

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 04/06/2026

Blindagem jurídica para construtoras